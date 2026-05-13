Γιάννης Μαρίνος: Η αυτοπροσωπογραφία του μέσα από το βιβλίο του «Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό»

«Το φαινόμενο Γιάννης Μαρίνος στα δημόσια πράγματα» - Φίλοι και συνεργάτες του παρουσίασαν το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου, διευθυντή επί 34 χρόνια του ΟΤ, και συγγραφέα

Tέχνη και Ζωή 13.05.2026, 10:00
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Το ταξίδι του στο Βόρειο Ειρηνικό το καλοκαίρι του 1981, αποτύπωσε ο Γιάννης Μαρίνος στις σελίδες του βιβλίου «Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, σε μια στροφή στη θεματολογία που είχε συνηθίσει τους αναγνώστες του ως διευθυντής και αρθρογράφος του Οικονομικού Ταχυδρόμου επί 34 χρόνια, αλλά και ως συγγραφέας βιβλίων όπως τα «Καραμανλής-Ανδρέας Παπανδρέου-Φλωράκης», «Το πανεπιστημιακό πρόβλημα και η Κύπρος», «Για μια αλλαγή στο καλύτερο».

Η παρουσίαση του βιβλίου που πραγματοποιήθηκε στον αίθουσα που φέρει το όνομά του, του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής, έφερε κοντά φίλους και συνεργάτες του κ. Μαρίνου με έναν απρόσμενο τρόπο: ο πλοιοκτήτης Φάνης Διαμαντής μίλησε για την εμπειρία που βίωσε με τον φίλο του, δεινό λάτρη του ψαρέματος στο Βόρειο Ειρηνικό, ο δημοσιογράφος και δικηγόρος Αντώνης Παπαγιαννίδης για την ευχάριστη έκπληξη της θεματολογίας του βιβλίου και όλα όσα «κρύβονται» στις λέξεις, ενώ ο Πάνος Δημαράς, πρόεδρος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, για τον άνθρωπο που συνετέλεσε με τον δικό του τρόπο στο σύλλογο.

«Από τους κοκοβιούς στα ψάρια»

Ο κ. Διαμαντής μίλησε για την πρόσκληση που απηύθυνε ο πατέρας του Κώστας, στον Γιάννη Μαρίνο το καλοκαίρι του 1981 για ένα ταξίδι με το καράβι «Ποσειδωνία» και το πώς το ταξίδι αυτό έφερε τον «παθιασμένο ερασιτέχνη ψαρά στον ωκεανό» ή όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο ίδιος ο Γιάννης Μαρίνος «από τους κοκοβιούς πήγαμε στα ψάρια».

«Από το πώς προσπαθήσαμε να αποκτήσουμε τις ερασιτεχνικές μας άδειες αλιείας, τον ωκεανό βόρεια του Καναδά, μέχρι το Λος Άντζελες και τη διαμονή μας στο κρουαζιερόπλοιο Queen Mary που είχε μετατραπεί σε ξενοδοχείο, την επίσκεψή μας στα Universal Studios και τα εντυπωσιακά θεάματα στο ξενοδοχείο MGM στο Λας Βέγκας, το ταξίδι μας ήταν μοναδικό», σημείωσε ο κ. Διαμαντής.

«Το βιβλίο δεν αποτελεί μόνο την αποτύπωση των ημερολογίων καταστρώματος του Γιάννη Μαρίνου, αλλά είναι και για τους ανθρώπους, τους ναυτικούς του “Ποσειδωνία”, καθώς δεν είδε μόνο την επιφάνεια αλλά βούτηξε στην ψυχή τους».

Το βίωμα

Ο Αντώνης Παπαγιαννίδης που έχει συνεργαστεί πολλά χρόνια με τον Γιάννη Μαρίνο στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, επισήμανε το αναλυτικό του πνεύμα ακόμη και σε ένα βιβλίου που αποτέλεσε «ευχάριστη έκπληξη».

«Ακόμη και 44 χρόνια μετά, το ταξίδι εκείνο μετουσιώνεται σε ένα ταξίδι που δεν έχει όρια και σύνορα, με αμεσότητα βιωματικής αφήγησης, με ματιά καθαρή και κάποιες φορές ενοχλητική».

«Ακόμη και με το ψάρεμα με τους καρχαρίες να βρίσκονται παντού και να τους τρώνε τα ψάρια τους, ο Γιάννης Μαρίνος μιλούσε για το “πώς η ζωή των ναυτικών είναι πικρή και προνομιούχα μαζί” και για το πώς “ο θάνατος των ψαριών είναι η ζωή μας”.

«Αντέχει να εκτίθεται στα ερεθίσματα και τα μεταφέρει σε βίωμα, καθώς περιγράφει τον εαυτό του 40 και χρόνια μετά, σαν να ήθελε να ξαναζήσει το ταξίδι αυτό», τόνισε ο κ. Παπαγιαννίδης.

Το βιβλίο

Ζακυνθινός και Συριανός, ο Γιάννης Μαρίνος έμαθε ψάρεμα με μια κλωστή και μια καρφίτσα, πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως του έμαθε ο αδελφός του που ήταν καπετάνιος.

Αν και μη αναμενόμενο θέμα για τον Γιάννη Μαρίνο, το βιβλίο «Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό» χρειάστηκε τρία χρόνια διορθώσεων, ώστε να μεταφέρει με αιχμηρή γραφή όλα όσα ήθελε να πει. Την «αυτοπροσωπογραφία του «φαινομένου Γιάννης Μαρίνος στα δημόσιο πράγματα», όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Αντώνης Παπαγιαννίδης.

