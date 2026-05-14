Allwyn: Εγκρίθηκε μέρισμα 0,50ευρώ/μετοχή από τη Γενική Συνέλευση

Business 14.05.2026, 19:41
Τη διανομή μερίσματος 0,50 ευρώ ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Allwyn, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Παράλληλα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Allwyn AG, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου στο Λουξεμβούργο, ενέκρινε τη μεταφορά της καταστατικής της έδρας από το Λουξεμβούργο στη Λουκέρνη της Ελβετίας, καθώς και τη μετατροπή του ελληνικού της υποκαταστήματος σε ανώνυμη εταιρεία ελληνικού δικαίου μέσω διασυνοριακής μερικής διάσπασης, ενέκρινε.

Η ανακοίνωση της Allwyn

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Allwyn AG πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 11:30 CEST, στο Sofitel Luxembourg Europe, 6, rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Κίρχμπεργκ Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούσαν 642.456.350 μετοχές, επί συνόλου 804.287.662[1] μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,35% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν στη Συνέλευση.

H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα:

Θέμα 1ο: Έγκριση της μετατροπής του ελληνικού υποκαταστήματος της Εταιρείας με την επωνυμία “Allwyn Υποκατάστημα Αλλοδαπής” (το Υποκατάστημα) σε ανώνυμη εταιρεία που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, δυνάμει ευρωπαϊκής διασυνοριακής μερικής διάσπασης με διαχωρισμό κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1034-1 (2) 3° του Νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales) (ο Νόμος του 1915), στο πλαίσιο της οποίας η Εταιρεία μεταβιβάζει μέρος του ενεργητικού και παθητικού της σε νέα εταιρεία έναντι έκδοσης μετοχών της νέας εταιρείας υπέρ της Εταιρείας (η Διάσπαση). (εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 99,97%).

Θέμα 2ο: Έγκριση του σχεδίου διάσπασης που καταρτίστηκε και υποβλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 1034-4 του Νόμου του 1915. (εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 99,95%).

Θέμα 3ο: Λήψη γνώσης της αναλυτικής έγγραφης έκθεσης που καταρτίστηκε και υποβλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς τους μετόχους και τους εργαζομένους, η οποία εξηγεί και αιτιολογεί μεταξύ άλλων τις νομικές και οικονομικές πτυχές της Διάσπασης, καθώς και τις επιπτώσεις της Διάσπασης για τους εργαζομένους, σύμφωνα με το άρθρο 1034-6 του Νόμου του 1915. (εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 99,95%).

[1] Σημειώνεται ότι 33.488.592 ίδιες μετοχές της Εταιρείας δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε για τον υπολογισμό της απαρτίας ούτε για τη διαδικασία ψηφοφορίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 430-18 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales), όπως έχει τροποποιηθεί.

Θέμα 4ο: Λήψη γνώσης της έκθεσης που καταρτίστηκε από την Grant Thornton Ελλάδος ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας αρμόδιος για την αποτίμηση του Υποκαταστήματος για τους σκοπούς της Διάσπασης. (εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 99,95%).

Θέμα 5ο: Λήψη γνώσης της έκθεσης που καταρτίστηκε από την Grant Thornton Λουξεμβούργου για τους σκοπούς της Διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 1034-7 του Νόμου του 1915. (εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 99,95%).

Θέμα 6ο: Λήψη γνώσης των παρατηρήσεων των εργαζομένων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1034-6 και των σχολίων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1034-5 του Νόμου του 1915, εφόσον υπάρχουν. (Δεν υποβλήθηκαν παρατηρήσεις).

Θέμα 7ο: Έγκριση του καταστατικού της νέας εταιρείας που θα συσταθεί στο πλαίσιο της Διάσπασης, υπό μορφή ανώνυμης εταιρείας που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. (εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 99,97%).

Θέμα 8ο: Έγκριση της μεταφοράς της καταστατικής έδρας της Εταιρείας από το Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, στη Λουκέρνη της Ελβετίας, και υπαγωγής της Εταιρείας στο ελβετικό δίκαιο ως ανώνυμης εταιρείας κατά τα άρθρα 620 επ. του Ελβετικού Κώδικα Ενοχών, χωρίς λύση, εκκαθάριση ή θέση σε καθεστώς εκκαθάρισης και χωρίς διακοπή της νομικής προσωπικότητας, της ύπαρξής της και της ιδιότητας των μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 1061-1 παρ. 1 του Νόμου του 1915 (η Μεταφορά Έδρας στην Ελβετία), με ισχύ από την ημερομηνία καταχώρισης της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία στο ελβετικό εμπορικό μητρώο (η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία), και σε σχέση με τη Μεταφορά Έδρας στην Ελβετία, έγκριση των ακόλουθων:

(α) της μεταφοράς της καταστατικής έδρας της Εταιρείας από το Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, στη Λουκέρνη της Ελβετίας,

(β) της διατήρησης του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως υφίσταται αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία, και της έκφρασής του σε ευρώ, στο ίδιο ποσό, αποτελούμενο από ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (EUR 0,30) εκάστη, με τη σημείωση ότι το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρείας, χωρίς διακοπή, περιορισμό ή δέσμευση, θα παραμείνει στην κατοχή της Εταιρείας,

(γ) της διατήρησης της εταιρικής επωνυμίας «Allwyn AG», και

(δ) της παροχής εξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς οποιουσδήποτε δύο από τους/τις Naida Buljugic, Jonathan Dale Handyside, Jan Štěrba και Kresimir Spajic, ενεργούντες από κοινού, για τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων διατυπώσεων σε σχέση με τη Μεταφορά Έδρας στην Ελβετία σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου και το δίκαιο της Ελβετίας.

(εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 99,93%).

Θέμα 9ο: Έγκριση του νέου καταστατικού της Εταιρείας κατόπιν της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση και προσαρμογή του στο ελβετικό δίκαιο, με ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία. (εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 98,81%).

Θέμα 10ο: Με ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία, επιβεβαίωση της επανεκλογής των ακόλουθων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθενός για θητεία που λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων:

Karel Komarek,

Robert Chvátal,

Katarina Kohlmayer,

Pavel Saroch,

Λόρδος Sebastian Newbold Coe,

Paul Schmid, και

Cherrie Mae Chiomento–Ferreria.

(εγκρίθηκαν ως ακολούθως:

• επανεκλογή του Karel Komarek κατά πλειοψηφία (99,42%),

• επανεκλογή του Robert Chvátal κατά πλειοψηφία (99,51%),

• επανεκλογή της Katarina Kohlmayer κατά πλειοψηφία (98,68%),

• επανεκλογή του Pavel Saroch κατά πλειοψηφία (99,31%),

• επανεκλογή του Λόρδου Sebastian Newbold Coe κατά πλειοψηφία (99,81%),

• επανεκλογή του Paul Schmid κατά πλειοψηφία (99,85%), και

• επανεκλογή της Cherrie Mae Chiomento–Ferreria κατά πλειοψηφία (99,93%).)

Θέμα 11ο: Με ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία, επανεκλογή του Karel Komarek ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για θητεία που λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. (εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 99,51%).

Θέμα 12ο: Με ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία, επιβεβαίωση της εκλογής των ακόλουθων μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών της Εταιρείας, καθενός για θητεία που λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων:

Pavel Saroch,
Lord Sebastian Newbold Coe, και
Paul Schmid.

(εγκρίθηκαν ως ακολούθως:

• επανεκλογή του Pavel Saroch κατά πλειοψηφία (99,38%),

• επανεκλογή του Lord Sebastian Newbold Coe κατά πλειοψηφία (99,80%),

• επανεκλογή του Paul Schmid κατά πλειοψηφία (99,85%).

Θέμα 13ο: Εκλογή της hba Rechtsanwälte AG, Ζυρίχη, Ελβετία, εκπροσωπούμενης από τον Roger Müller, δικηγόρο, ως ανεξάρτητου αντιπροσώπου για την περίοδο που αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία και λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. (εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 99,93%).

Θέμα 14ο: Εκλογή της PricewaterhouseCoopers AG, Λουκέρνη, Ελβετία, με ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Επανεγκατάστασης στην Ελβετία, για θητεία που αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία και λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. (εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 99,94%).

Η αναλυτική κατανομή των ψήφων για κάθε απόφαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: https://www.allwyn.com/general-meeting-disclosure σύμφωνα με το άρθρο 3(4) του νόμου του Λουξεμβούργου της 24ης Μαΐου 2011 σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις εισηγμένων εταιρειών, όπως έχει τροποποιηθεί.

ALLWYN AG

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, 14.05.2026

