Allwyn: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης με νέα θυγατρική στην Ελλάδα

Σε διαδικασία εταιρικής αναδιάρθρωσης εισέρχεται η Allwyn AG, η οποία ανακοίνωσε από το Λουξεμβούργο την προώθηση ευρωπαϊκής διασυνοριακής διάσπασης, με στόχο τη μεταφορά των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα σε νέα εταιρική δομή. Η κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ενοποίησης με τον όμιλο Allwyn και αποσκοπεί στην ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και της οργανωτικής ευελιξίας στην ελληνική αγορά.

Η νέα θυγατρική της Allwyn

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διάσπαση αφορά τον διαχωρισμό του κλάδου που περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του ελληνικού υποκαταστήματος «Allwyn Υποκατάστημα Αλλοδαπής» και τη μεταβίβασή του σε νέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Allwyn Ελλάς Συμμετοχών Α.Ε».

Η νέα εταιρεία θα αποτελεί 100% θυγατρική της Allwyn AG και θα αναλάβει πλήρως τις δραστηριότητες του κλάδου στην Ελλάδα, καθιστάμενη καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που συνδέονται με αυτόν. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τελεί υπό την αίρεση των απαραίτητων εγκρίσεων από τους μετόχους και τις αρμόδιες αρχές, ενώ το χρονοδιάγραμμα τοποθετείται εντός του δεύτερου τριμήνου του 2026.

Οι εργαζόμενοι του ελληνικού υποκαταστήματος θα μεταφερθούν αυτοδικαίως στη νέα εταιρεία

Σαφής διαχωρισμός λειτουργιών

Σε οικονομικό επίπεδο, η μεταβίβαση του κλάδου θα πραγματοποιηθεί στις λογιστικές αξίες, όπως αποτυπώνονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού με ημερομηνία 16 Μαρτίου 2026. Σε αντάλλαγμα, η νέα εταιρεία θα εκδώσει συνολικά 460,9 εκατ. μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ, οι οποίες θα περιέλθουν εξ ολοκλήρου στην Allwyn AG, χωρίς χρηματική καταβολή ή αλλαγή στη μετοχική σύνθεση της μητρικής. Παράλληλα, η νέα εταιρεία θα καταστεί ο μοναδικός μέτοχος βασικών θυγατρικών στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων ο ΟΠΑΠ, ενισχύοντας τον εταιρικό έλεγχο και τη συγκέντρωση δραστηριοτήτων.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι η αναδιάρθρωση δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες του ομίλου, αλλά αντίθετα να συμβάλει σε σαφέστερο διαχωρισμό λειτουργιών, βελτιστοποίηση της εταιρικής δομής και αποτελεσματικότερη κατανομή πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι εργαζόμενοι του ελληνικού υποκαταστήματος θα μεταφερθούν αυτοδικαίως στη νέα εταιρεία, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των εργασιακών σχέσεων, ενώ οι εκκρεμείς συμβάσεις και δικαστικές υποθέσεις θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή.

Η Allwyn AG διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία της διαδικασίας, η οποία αποτελεί κομβικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην Ελλάδα και την ευρύτερη στρατηγική της ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.