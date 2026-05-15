Αναμονή στο ΧΑ, η ευχή του Σιάμισιη, ο άγνωστος Χ της ΔΕΗ, τα «ιερά και τα όσια» των Ελλήνων, η σοκολάτα και το «ποντάρισμα» στα commodities

Καλοδεχούμενη ήταν η αντίδραση της χρηματιστηριακής αγοράς, καθώς χρειαζόταν προκειμένου να αποφευχθούν τεχνικές περιπέτειες μετά και το αδύναμο κλείσιμο της Τετάρτης.

Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί επαφή με τη ζώνη των 2.310 μονάδων, η διάσπαση της οποίας ανοίγει και το δρόμο προς την περιοχή των 2.440 μονάδων.

Ωστόσο, η εικόνα μόνο απολύτως πειστική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Η υποχώρηση του τζίρου, ο οποίος ήταν και ο χαμηλότερος του Μαΐου, «μαρτυρά» ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να κινούνται επιλεκτικά και χωρίς διάθεση επιθετικής ανάληψης ρίσκου.

Σήμερα έχουμε λήξη και των συμβολαίων Μαΐου στην αγορά παραγώγων, με τη μεταβλητότητα να αναμένεται αυξημένη.

Το στοίχημα της HELLENiQ ENERGY

Εξαιρετικά, όπως αναμενόταν, τα αποτελέσματα της HELLENiQ ENERGY, αλλά η στήλη θα σταθεί στα σχόλια για την ενεργειακή κρίση που πυροδότησαν από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026 οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.

Ο περιορισμός των ροών αργού και υγροποιημένου φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με την άνοδο των ναύλων και των περιθωρίων διύλισης, προκάλεσε σημαντικές πιέσεις στις διεθνείς αγορές καυσίμων, κυρίως σε ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η HELLENiQ ENERGY κινήθηκε ταχύτατα ώστε να αντικαταστήσει ποσότητες αργού που διέρχονταν από τον Περσικό Κόλπο, αξιοποιώντας τόσο το διαφοροποιημένο δίκτυο προμήθειας όσο και την υψηλή ευελιξία των μονάδων της.

Ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το εξαγωγικό πλεόνασμα αφορά κυρίως προϊόντα που επηρεάζονται εντονότερα από την κρίση, όπως το ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα.

Παράλληλα, ακόμη και εν μέσω της γενικής συντήρησης του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου, η τροφοδοσία των βασικών αγορών διατηρήθηκε απρόσκοπτη.

Οι εξαγωγές παρέμειναν κοντά στο 50% των συνολικών πωλήσεων της HELLENiQ ENERGY, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως μίας από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες με πλεονασματική παραγωγή καυσίμων και ισχυρή εξαγωγική παρουσία στην περιοχή.

Το guidance Σιάμισιη με αστερίσκους

Πάντως, ο Ανδρέας Σιάμισιης, CEO της HELLENiQ ENERGY, εμφανίστηκε αισιόδοξος στη διάρκεια της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Κληθείς από τους αναλυτές να δώσει το guidance για το σύνολο της χρονιάς, τόνισε ότι περιμένει καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με πέρυσι, ενώ η ζήτηση των καυσίμων ναι μεν υποχώρησε κατά 2% με 3% λόγω της κρίσης αλλά, σύμφωνα με τον ίδιο ήταν αναμενόμενο.

Συνολικά ο CEO του Ομίλου έδειχνε αισιόδοξος αλλά φρόντιζε πάντα να υπογραμμίζει την έντονη μεταβλητότητα των τιμών και της αγοράς.

Ευχήθηκε δε στο τέλος του conference call τη λήξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Ο άγνωστος Χ

Πυκνό θα είναι το Σαββατοκύριακο για τον Γιώργο Στάσση και την ομάδα του, καθώς η γενική συνέλευση τω μετόχων άναψε ο «πράσινο φως» για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψηφίστηκε και η τροποποίηση του καταστατικού της εισηγμένης ώστε να αποκτήσει δραστηριότητα και στην αγορά των data centers, των τηλεπικοινωνιών, των υπηρεσιών πληροφορικής, της κυβερνοασφάλειας και της διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει, εκτός απροόπτου, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, ενώ δεν αποκλείεται να προηγηθεί ακόμη και έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. την Κυριακή 17 Μαΐου για τις τελευταίες εγκρίσεις.

Εκείνο που παραμένει ανοιχτό είναι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, δηλαδή το βασικότερο κομμάτι του παζλ.

Η τελική αποτίμηση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες της αγοράς και το εύρος της ζήτησης.

Στο 1 ευρώ…

Διαφορετική είναι η προσέγγιση στην έτερη αύξηση κεφαλαίου της αγοράς, αυτή του ΑΔΜΗΕ, με τη διοίκηση της Συμμετοχών (θυγατρικής) αποφάσισε να ορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στο 1 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή στην ονομαστική τους αξία.

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση κεφαλαίου φτάνει το 1 δισ. ευρώ και αποτελεί μέρος του ευρύτερου χρηματοδοτικού σχεδιασμού για τις μεγάλες επενδύσεις του Διαχειριστή στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αγορά πλέον στρέφει το βλέμμα στα επόμενα βήματα της διαδικασίας και κυρίως στο πώς θα διαμορφωθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά projects της περιόδου.

Η σοκολάτα και το «ποντάρισμα» στα commodities

Νέο «ράλι» πραγματοποίηση η τιμή του κακάο κατά τις προηγούμενες ημέρες. Όπως είπε χθες ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, μιλώντας με δημοσιογράφους «μέσα σε τρεις ημέρες σημειώθηκε άνοδος 1.000 δολαρίων», κάτι που αφενός προκαλεί ανησυχία και αφετέρου υποκρύπτει και κάτι άλλο, κάτι που ισχύει παγκοσμίως για τα commodities.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, τα χρήματα που πληρώνουν εταιρείες –παγκοσμίως- για την αγορά εμπορευμάτων αποτελούν μόλις το 1/80 των χρημάτων που παίζονται για στοιχηματισμό για τις ίδιες τιμές των εμπορευμάτων.

Πολύ απλά, κάποια funds που διαχειρίζονται δισεκατομμύρια ευρώ είναι σε θέση να τα…σπρώχνουν στην αγορά, προκειμένου να ανεβάσουν αρχικά τις τιμές, αλλά και το αντίθετο.

Το αποτέλεσμα είναι να προκαλείται ένα roller coaster σε σχέση με τις τιμές, αλλά και τεράστια κέρδη για διαχειριστές κεφαλαίων.

Συζητείται παντού στην Ευρώπη

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πλαίσιο συζήτησης για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν πιο παραγωγικά οι αποταμιεύσεις των ελληνικών νοικοκυριών άνοιξε η κοινή μελέτη ΙΟΒΕ – Euronext Athens, που παρουσιάστηκε χτες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ενός μοντέλου μακροχρόνιας αποταμίευσης με φορολογικά κίνητρα, ώστε μέρος των καταθέσεων να κατευθυνθεί προς την κεφαλαιαγορά και τις επενδύσεις, σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη συνολικά αναζητά κεφάλαια για να καλύψει το μεγάλο επενδυτικό κενό της οικονομίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος, μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου αποταμιευτικού λογαριασμού επενδύσεων, επισημαίνοντας ότι διεθνώς οι πολίτες συμμετέχουν περισσότερο στις αγορές όταν έχουν πρόσβαση σε απλά και αξιόπιστα επενδυτικά εργαλεία μακράς διάρκειας.

Τα «ιερά και τα όσια»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η παρέμβαση της αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Νατάσσας Στάμου, η οποία σημείωσε ότι η συζήτηση αγγίζει ίσως το πιο ευαίσθητο σημείο του ελληνικού νοικοκυριού. Τα «ιερά και τα όσια» όπως είπε για τις αποταμιεύσεις.

Όπως ανέφερε, το μεγάλο στοίχημα είναι να χτιστεί εμπιστοσύνη μέσα από τρεις βασικές αρχές, απλότητα, σταθερότητα και ασφάλεια, ώστε να ενισχυθεί ο οικονομικός αλφαβητισμός και η συμμετοχή των μικροεπενδυτών στην αγορά.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η ίδια συζήτηση βρίσκεται σήμερα στο τραπέζι σχεδόν σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

Ο τύπος του… επενδυτή

Μια ιδιαίτερη, αναφορά, εντόπισε η στήλη στην ανάλυση της Wood για τον τραπεζικό κλάδο της χώρας μας, το οποίο μάλιστα «κουμπώνει» και σε αυτό που συζητήθηκε χτες στην αίθουσα «Ερμής» του χρηματιστηρίου Αθηνών.

Διότι στην αναφορά της η Wood, πέραν του ότι εξακολουθεί να βλέπει θετικά τον κλάδο ελληνικό τραπεζικό story, διαφοροποιεί τις επιλογές της ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ.

Για όσους δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη σχέση ρίσκου – απόδοσης, στην κορυφή της λίστας τοποθετεί την Εθνική Τράπεζα, ακολουθούμενη από Eurobank, Τράπεζα Κύπρου και Optima Bank, ενώ πιο πίσω βρίσκονται Πειραιώς και Alpha Bank.

Στο μέτωπο των διανομών και των μερισμάτων, η Wood ξεχωρίζει την Κύπρου και την Εθνική, εκτιμώντας ότι προσφέρουν πιο ελκυστικό income profile για τους επενδυτές.

Στο σκέλος της ανάπτυξης, η Optima Bank συνεχίζει να κερδίζει πόντους, καθώς η Wood τη φέρνει πρώτη στις επιλογές growth, μπροστά από Alpha Bank, Πειραιώς και Eurobank.

Παράλληλα, για πιο βραχυπρόθεσμες tactical κινήσεις στο ταμπλό, ο οίκος δείχνει προτίμηση σε Alpha Bank και Πειραιώς, εκτιμώντας ότι διαθέτουν τα μεγαλύτερα περιθώρια trading αντίδρασης στο τρέχον περιβάλλον της αγοράς.

Metlen: Η Ελλάδα στο επίκεντρο των κρίσιμων πρώτων υλών

Το «πράσινο φως» από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων έλαβε και η νέα επένδυση της Metlen ύψους 340 εκατ. ευρώ για την παραγωγή γαλλίου.

Το έργο θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς το γάλλιο αποτελεί κρίσιμη πρώτη ύλη για τεχνολογίες αιχμής, ημιαγωγούς, τηλεπικοινωνίες και αμυντικές εφαρμογές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η παραγωγή της Metlen θα μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή αυτονομία σε κρίσιμες πρώτες ύλες σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Η επένδυση αναβαθμίζει ταυτόχρονα και τη θέση της Ελλάδας στον νέο ευρωπαϊκό ενεργειακό και βιομηχανικό χάρτη, καθώς η χώρα αποκτά ρόλο-κλειδί σε έναν τομέα υψηλής στρατηγικής σημασίας.

Τα… ελληνικά του Γιαν Κάρας

Το Forward της Allwyn γιόρτασε χθες τα δέκα χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, με τη διοίκηση της εταιρείας να κάνει λόγο για ένα πρόγραμμα που εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Σύμφωνα με τα στελέχη της Allwyn, το πρόγραμμα έχει συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων από 4.000 άμεσων νέων θέσεων εργασίας και 28.000 έμμεσων, ενώ ο συνολικός τζίρος των συμμετεχουσών εταιρειών αυξήθηκε κατά πάνω από 700 εκατ. ευρώ στη διάρκεια της δεκαετίας.

Ωστόσο, η πραγματική αποκάλυψη χθες ήρθε δια στόματος Γιάν Κάρας. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Allwyn αποκάλυψε ότι «απόψε μετακινώ τη γνώση μου της ελληνικής γλώσσας στο επόμενο επίπεδο». Όπως αποκάλυψε «πάντα διάβαζα… γκρίκλις, σήμερα διαβάζω ελληνικά»

«Την επόμενη φορά δεν θα χρειάζομαι το χαρτί, οπότε θα είμαι πιο άνετος, το υπόσχομαι», κατέληξε καταχειροκροτούμενος ο πάντα επικοινωνιακός Γιάν Κάρας.