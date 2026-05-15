Αναμονή στο ΧΑ, η ευχή του Σιάμισιη, ο άγνωστος Χ της ΔΕΗ, τα «ιερά και τα όσια» των Ελλήνων, η σοκολάτα και το «ποντάρισμα» στα commodities

Αντίδραση μεν, αλλά με χαμηλές στροφές

Inside Stories 15.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Αναμονή στο ΧΑ, η ευχή του Σιάμισιη, ο άγνωστος Χ της ΔΕΗ, τα «ιερά και τα όσια» των Ελλήνων, η σοκολάτα και το «ποντάρισμα» στα commodities
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Καλοδεχούμενη ήταν η αντίδραση της χρηματιστηριακής αγοράς, καθώς χρειαζόταν προκειμένου να αποφευχθούν τεχνικές περιπέτειες μετά και το αδύναμο κλείσιμο της Τετάρτης.

Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί επαφή με τη ζώνη των 2.310 μονάδων, η διάσπαση της οποίας ανοίγει και το δρόμο προς την περιοχή των 2.440 μονάδων.

Ωστόσο, η εικόνα μόνο απολύτως πειστική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Η υποχώρηση του τζίρου, ο οποίος ήταν και ο χαμηλότερος του Μαΐου, «μαρτυρά» ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να κινούνται επιλεκτικά και χωρίς διάθεση επιθετικής ανάληψης ρίσκου.

Σήμερα έχουμε λήξη και των συμβολαίων Μαΐου στην αγορά παραγώγων, με τη μεταβλητότητα να αναμένεται αυξημένη.

Το στοίχημα της HELLENiQ ENERGY

Εξαιρετικά, όπως αναμενόταν, τα αποτελέσματα της HELLENiQ ENERGY, αλλά η στήλη θα σταθεί στα σχόλια για την ενεργειακή κρίση που πυροδότησαν από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026 οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.

Ο περιορισμός των ροών αργού και υγροποιημένου φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με την άνοδο των ναύλων και των περιθωρίων διύλισης, προκάλεσε σημαντικές πιέσεις στις διεθνείς αγορές καυσίμων, κυρίως σε ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η HELLENiQ ENERGY κινήθηκε ταχύτατα ώστε να αντικαταστήσει ποσότητες αργού που διέρχονταν από τον Περσικό Κόλπο, αξιοποιώντας τόσο το διαφοροποιημένο δίκτυο προμήθειας όσο και την υψηλή ευελιξία των μονάδων της.

Ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το εξαγωγικό πλεόνασμα αφορά κυρίως προϊόντα που επηρεάζονται εντονότερα από την κρίση, όπως το ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα.

Παράλληλα, ακόμη και εν μέσω της γενικής συντήρησης του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου, η τροφοδοσία των βασικών αγορών διατηρήθηκε απρόσκοπτη.

Οι εξαγωγές παρέμειναν κοντά στο 50% των συνολικών πωλήσεων της HELLENiQ ENERGY, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως μίας από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες με πλεονασματική παραγωγή καυσίμων και ισχυρή εξαγωγική παρουσία στην περιοχή.

HELLENiQ ENERGY

Το guidance Σιάμισιη με αστερίσκους

Πάντως, ο Ανδρέας Σιάμισιης, CEO της HELLENiQ ENERGY, εμφανίστηκε αισιόδοξος στη διάρκεια της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Κληθείς από τους αναλυτές να δώσει το guidance για το σύνολο της χρονιάς, τόνισε ότι περιμένει καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με πέρυσι, ενώ η ζήτηση των καυσίμων ναι μεν υποχώρησε κατά 2% με 3% λόγω της κρίσης αλλά, σύμφωνα με τον ίδιο ήταν αναμενόμενο.

Συνολικά ο CEO του Ομίλου έδειχνε αισιόδοξος αλλά φρόντιζε πάντα να υπογραμμίζει την έντονη μεταβλητότητα των τιμών και της αγοράς.
Ευχήθηκε δε στο τέλος του conference call τη λήξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Ο άγνωστος Χ

Πυκνό θα είναι το Σαββατοκύριακο για τον Γιώργο Στάσση και την ομάδα του, καθώς η γενική συνέλευση τω μετόχων άναψε ο «πράσινο φως» για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψηφίστηκε και η τροποποίηση του καταστατικού της εισηγμένης ώστε να αποκτήσει δραστηριότητα και στην αγορά των data centers, των τηλεπικοινωνιών, των υπηρεσιών πληροφορικής, της κυβερνοασφάλειας και της διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει, εκτός απροόπτου, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, ενώ δεν αποκλείεται να προηγηθεί ακόμη και έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. την Κυριακή 17 Μαΐου για τις τελευταίες εγκρίσεις.

Εκείνο που παραμένει ανοιχτό είναι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, δηλαδή το βασικότερο κομμάτι του παζλ.

Η τελική αποτίμηση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες της αγοράς και το εύρος της ζήτησης.

Στο 1 ευρώ…

Διαφορετική είναι η προσέγγιση στην έτερη αύξηση κεφαλαίου της αγοράς, αυτή του ΑΔΜΗΕ, με τη διοίκηση της Συμμετοχών (θυγατρικής) αποφάσισε να ορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στο 1 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή στην ονομαστική τους αξία.

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση κεφαλαίου φτάνει το 1 δισ. ευρώ και αποτελεί μέρος του ευρύτερου χρηματοδοτικού σχεδιασμού για τις μεγάλες επενδύσεις του Διαχειριστή στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αγορά πλέον στρέφει το βλέμμα στα επόμενα βήματα της διαδικασίας και κυρίως στο πώς θα διαμορφωθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά projects της περιόδου.

Η σοκολάτα και το «ποντάρισμα» στα commodities

Νέο «ράλι» πραγματοποίηση η τιμή του κακάο κατά τις προηγούμενες ημέρες. Όπως είπε χθες ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, μιλώντας με δημοσιογράφους «μέσα σε τρεις ημέρες σημειώθηκε άνοδος 1.000 δολαρίων», κάτι που αφενός προκαλεί ανησυχία και αφετέρου υποκρύπτει και κάτι άλλο, κάτι που ισχύει παγκοσμίως για τα commodities.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, τα χρήματα που πληρώνουν εταιρείες –παγκοσμίως- για την αγορά εμπορευμάτων αποτελούν μόλις το 1/80 των χρημάτων που παίζονται για στοιχηματισμό για τις ίδιες τιμές των εμπορευμάτων.

Πολύ απλά, κάποια funds που διαχειρίζονται δισεκατομμύρια ευρώ είναι σε θέση να τα…σπρώχνουν στην αγορά, προκειμένου να ανεβάσουν αρχικά τις τιμές, αλλά και το αντίθετο.

Το αποτέλεσμα είναι να προκαλείται ένα roller coaster σε σχέση με τις τιμές, αλλά και τεράστια κέρδη για διαχειριστές κεφαλαίων.

Συζητείται παντού στην Ευρώπη

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πλαίσιο συζήτησης για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν πιο παραγωγικά οι αποταμιεύσεις των ελληνικών νοικοκυριών άνοιξε η κοινή μελέτη ΙΟΒΕ – Euronext Athens, που παρουσιάστηκε χτες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ενός μοντέλου μακροχρόνιας αποταμίευσης με φορολογικά κίνητρα, ώστε μέρος των καταθέσεων να κατευθυνθεί προς την κεφαλαιαγορά και τις επενδύσεις, σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη συνολικά αναζητά κεφάλαια για να καλύψει το μεγάλο επενδυτικό κενό της οικονομίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος, μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου αποταμιευτικού λογαριασμού επενδύσεων, επισημαίνοντας ότι διεθνώς οι πολίτες συμμετέχουν περισσότερο στις αγορές όταν έχουν πρόσβαση σε απλά και αξιόπιστα επενδυτικά εργαλεία μακράς διάρκειας.

Τα «ιερά και τα όσια»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η παρέμβαση της αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Νατάσσας Στάμου, η οποία σημείωσε ότι η συζήτηση αγγίζει ίσως το πιο ευαίσθητο σημείο του ελληνικού νοικοκυριού. Τα «ιερά και τα όσια» όπως είπε για τις αποταμιεύσεις.

Όπως ανέφερε, το μεγάλο στοίχημα είναι να χτιστεί εμπιστοσύνη μέσα από τρεις βασικές αρχές, απλότητα, σταθερότητα και ασφάλεια, ώστε να ενισχυθεί ο οικονομικός αλφαβητισμός και η συμμετοχή των μικροεπενδυτών στην αγορά.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η ίδια συζήτηση βρίσκεται σήμερα στο τραπέζι σχεδόν σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

Ο τύπος του… επενδυτή

Μια ιδιαίτερη, αναφορά, εντόπισε η στήλη στην ανάλυση της Wood για τον τραπεζικό κλάδο της χώρας μας, το οποίο μάλιστα «κουμπώνει» και σε αυτό που συζητήθηκε χτες στην αίθουσα «Ερμής» του χρηματιστηρίου Αθηνών.

Διότι στην αναφορά της η Wood, πέραν του ότι εξακολουθεί να βλέπει θετικά τον κλάδο ελληνικό τραπεζικό story, διαφοροποιεί τις επιλογές της ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ.

Για όσους δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη σχέση ρίσκου – απόδοσης, στην κορυφή της λίστας τοποθετεί την Εθνική Τράπεζα, ακολουθούμενη από Eurobank, Τράπεζα Κύπρου και Optima Bank, ενώ πιο πίσω βρίσκονται Πειραιώς και Alpha Bank.

Στο μέτωπο των διανομών και των μερισμάτων, η Wood ξεχωρίζει την Κύπρου και την Εθνική, εκτιμώντας ότι προσφέρουν πιο ελκυστικό income profile για τους επενδυτές.

Στο σκέλος της ανάπτυξης, η Optima Bank συνεχίζει να κερδίζει πόντους, καθώς η Wood τη φέρνει πρώτη στις επιλογές growth, μπροστά από Alpha Bank, Πειραιώς και Eurobank.

Παράλληλα, για πιο βραχυπρόθεσμες tactical κινήσεις στο ταμπλό, ο οίκος δείχνει προτίμηση σε Alpha Bank και Πειραιώς, εκτιμώντας ότι διαθέτουν τα μεγαλύτερα περιθώρια trading αντίδρασης στο τρέχον περιβάλλον της αγοράς.

Metlen: Η Ελλάδα στο επίκεντρο των κρίσιμων πρώτων υλών

Το «πράσινο φως» από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων έλαβε και η νέα επένδυση της Metlen ύψους 340 εκατ. ευρώ για την παραγωγή γαλλίου.

Το έργο θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς το γάλλιο αποτελεί κρίσιμη πρώτη ύλη για τεχνολογίες αιχμής, ημιαγωγούς, τηλεπικοινωνίες και αμυντικές εφαρμογές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η παραγωγή της Metlen θα μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή αυτονομία σε κρίσιμες πρώτες ύλες σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Η επένδυση αναβαθμίζει ταυτόχρονα και τη θέση της Ελλάδας στον νέο ευρωπαϊκό ενεργειακό και βιομηχανικό χάρτη, καθώς η χώρα αποκτά ρόλο-κλειδί σε έναν τομέα υψηλής στρατηγικής σημασίας.

Metlen

Τα… ελληνικά του Γιαν Κάρας

Το Forward της Allwyn γιόρτασε χθες τα δέκα χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, με τη διοίκηση της εταιρείας να κάνει λόγο για ένα πρόγραμμα που εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Σύμφωνα με τα στελέχη της Allwyn, το πρόγραμμα έχει συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων από 4.000 άμεσων νέων θέσεων εργασίας και 28.000 έμμεσων, ενώ ο συνολικός τζίρος των συμμετεχουσών εταιρειών αυξήθηκε κατά πάνω από 700 εκατ. ευρώ στη διάρκεια της δεκαετίας.

Ωστόσο, η πραγματική αποκάλυψη χθες ήρθε δια στόματος Γιάν Κάρας. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Allwyn αποκάλυψε ότι «απόψε μετακινώ τη γνώση μου της ελληνικής γλώσσας στο επόμενο επίπεδο». Όπως αποκάλυψε «πάντα διάβαζα… γκρίκλις, σήμερα διαβάζω ελληνικά»

«Την επόμενη φορά δεν θα χρειάζομαι το χαρτί, οπότε θα είμαι πιο άνετος, το υπόσχομαι», κατέληξε καταχειροκροτούμενος ο πάντα επικοινωνιακός Γιάν Κάρας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κοινωνική αντιπαροχή: Οι όροι και οι ρήτρες για τα ακίνητα
Ακίνητα

Οι όροι και οι ρήτρες για την κοινωνική αντιπαροχή
ELBISCO: Τι απαντά για τις δικαστικές εξελίξεις
Business

Τι απαντά η ELBISCO για τις δικαστικές εξελίξεις
ΕΑΕΕ: Αύξηση 3,5% στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας το 2025
Business

Αύξηση 3,5% στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας το 2025
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια
Ενέργεια

Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια
Euroxx Securities: Νέα τιμή στόχος στη μετοχή του ΟΤΕ – Ποιες οι προοπτικές
Business

Euroxx Securities: Γιατί αναβάθμισε τη μετοχή του ΟΤΕ
ΔΕΗ: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα με TechLiving Zone
Business

TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
HELLENiQ ENERGY: Με πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική τα καύσιμα της Ελλάδας
Πετρέλαιο

Από πετρέλαιο της Λ. Αμερικής τα καύσιμα στην Ελλάδα

Πώς η HELLENiQ ENERGY αντικατέστησε το ιρακινό πετρέλαιο με ποσότητες ακόμη και από τη Λατινική Αμερική

Χρήστος Κολώνας
Trastor: Απόβαση» ξένων κεφαλαίων στην ΑΜΚ – Ποιοι μπαίνουν στην εταιρεία
Business

«Απόβαση» ξένων κεφαλαίων στην Trastor - Το προφίλ των επενδυτών

Υπερκάλυψη 1,6 φορές στην ΑΜΚ της Trastor με προσφορές 245 εκατ. ευρώ - Στο διεθνές βιβλίο το 88% των προσφορών

Γιώργος Μανέττας
Allwyn Forward: 10 χρόνια success story για την ελληνική επιχειρηματικότητα
Startups

Allwyn: «Τα καλύτερα έρχονται» για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Πάνω από 700 εκατ. ευρώ αύξηση τζίρου και χιλιάδες θέσεις εργασίας αποτυπώνουν την επιτυχία του προγράμματος Forward της Allwyn που γιόρτασε τα 10 χρόνια του

Γιώργος Πολύζος
Ryanair: Μάχη υπέρ του επιβάτη ή στρατηγική αναζήτησης υψηλότερων κερδών;
Τουρισμός

Οι... ατελείωτες κόντρες της Ryanair 

Γιατί τα «βάζει με όλους» η Ryanair - Τα μέτωπα της low cost αεροπορικής εταιρείας από την Ελλάδα μέχρι την Γερμανία

Λάμπρος Καραγεώργος
Austriacard: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των Ιαπώνων της DNP
Business

Austriacard: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των Ιαπώνων της DNP

Στον άλλοτε οικογενειακό τυπογραφείο από το Κορωπί έκανε πρόταση εξαγοράς η DNP - Τι διέβλεψε στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ίσες αμοιβές: Οι τρείς υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για την άρση της μισθολογικής απόκλισης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι τρεις υποχρεώσεις για ίσες αμοιβές ανδρών γυναικών

Σε εξέλιξη ο κοινωνικός διάλογος - Πενήντα προτάσεις των κοινωνικών εταίρων έχει ενσωματώσει το υπουργείο Εργασίας στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο  

Κώστας Παπαδής
Γιάννης Ιωσηφάκης (Nvidia): Υιοθετήστε την AI όσο πιο γρήγορα γίνεται
Tεχνητή νοημοσύνη

Nvidia προς ελληνικές επιχειρήσεις: «Υιοθετήστε την AI όσο πιο γρήγορα»

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι επιλογή, αλλά αναγκαίο εργαλείο για την ταχύτερη ανάπτυξη εταιρειών, startups και κλάδων, δήλωσε Γιάννης Ιωσηφάκης, αντιπρόεδρος της Nvidia

Γιώργος Πολύζος
Shiseido: Η μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 6 μηνών – Δίχως τέλος η κρίση ταυτότητας
World

Κρίση ταυτότητας δίχως τέλος για τη Shiseido

Συνεχίζει να προβληματίζει η Shiseido λόγω των χαμηλών πωλήσεων, παρά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Inside Stories
Αναμονή στο ΧΑ, η ευχή του Σιάμισιη, ο άγνωστος Χ της ΔΕΗ, τα «ιερά και τα όσια» των Ελλήνων, η σοκολάτα και το «ποντάρισμα» στα commodities
Inside Stories

Αναμονή στο ΧΑ, η ευχή του Σιάμισιη, ο άγνωστος Χ της ΔΕΗ, τα «ιερά και τα όσια» των Ελλήνων, η σοκολάτα και το «ποντάρισμα» στα commodities

Αντίδραση μεν, αλλά με χαμηλές στροφές

Το «χτύπημα» των τραπεζών, το σερί της Ideal, όσα δεν… ειπώθηκαν για το GSI, στην Κρήτη η Βρεττού, οι «λογαριασμοί» του Λέτα, η αποκάλυψη της Γκίλφοϊλ
Inside Stories

Το «χτύπημα» των τραπεζών, το σερί της Ideal, όσα δεν… ειπώθηκαν για το GSI, στην Κρήτη η Βρεττού, οι «λογαριασμοί» του Λέτα, η αποκάλυψη της Γκίλφοϊλ

Στασιμότητα

Ανακατατάξεις στο ταμπλό του ΧΑ, το timing της Allwyn, ο μαραθώνιος της ΑΒΑΞ, ετοιμάζει ανακοινώσεις η Eurobank, εγκαίνια για Coca-Cola HBC, κληρώνει για το πλαφόν
Inside Stories

Ανακατατάξεις στο ταμπλό του ΧΑ, το timing της Allwyn, ο μαραθώνιος της ΑΒΑΞ, ετοιμάζει ανακοινώσεις η Eurobank, εγκαίνια για Coca-Cola HBC, κληρώνει για το πλαφόν

Του... πακέτου

MSCI και αποτελέσματα περιμένει το ΧΑ, ένα άτυπο ρεκόρ της ΔΕΗ, τι συμβαίνει με Epsilon Net, ποιοι έδωσαν το «παρών» στο Παρίσι, άρχισαν… οι ακτοπλοϊκές 
Inside Stories

MSCI και αποτελέσματα περιμένει το ΧΑ, ένα άτυπο ρεκόρ της ΔΕΗ, τι συμβαίνει με Epsilon Net, ποιοι έδωσαν το «παρών» στο Παρίσι, άρχισαν… οι ακτοπλοϊκές 

Εν αναμονή 

Σε επιφυλακή τα dealing rooms, το report που «ανέβασε» τη ΔΕΗ, πού προβλημάτισε ο ΟΤΕ, τα σχέδια της Cenergy, τα ευχολόγια για το Ταμείο Ανάκαμψης
Inside Stories

Σε επιφυλακή τα dealing rooms, το report που «ανέβασε» τη ΔΕΗ, πού προβλημάτισε ο ΟΤΕ, τα σχέδια της Cenergy, τα ευχολόγια για το Ταμείο Ανάκαμψης

Διανομή στο ΧΑ

Τα καύσιμα στο ΧΑ, η πρωτιά της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η «εγγύηση» Καραβία, το price mix της Coca-Cola HBC, οι πυλώνες της Metlen, ενδιαφέρον (;) ΔΕΗ για κινητή
Inside Stories

Τα καύσιμα στο ΧΑ, η πρωτιά της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η «εγγύηση» Καραβία, το price mix της Coca-Cola HBC, οι πυλώνες της Metlen, ενδιαφέρον (;) ΔΕΗ για κινητή

«Τέσσερα στα τέσσερα»

Αγοραστές εν αναμονή στο ΧΑ, οι «πτήσεις» των Cenergy και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στα ραντάρ ο AVAX, τα νοκ άουτ της Metlen, το case study του ΟΔΔΗΧ
Inside Stories

Αγοραστές εν αναμονή στο ΧΑ, οι «πτήσεις» των Cenergy και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στα ραντάρ ο AVAX, τα νοκ άουτ της Metlen, το case study του ΟΔΔΗΧ

Με τζίρο...

Latest News
Κοινωνική αντιπαροχή: Οι όροι και οι ρήτρες για τα ακίνητα
Ακίνητα

Οι όροι και οι ρήτρες για την κοινωνική αντιπαροχή

Νέα ΚΥΑ για την κοινωνική αντιπαροχή - Ποια είναι τα δύο βασικά είδη συμβάσεων - Διάστημα έως 50 ετών για το σκέλος της διαχείρισης από τους αναδόχους

ELBISCO: Τι απαντά για τις δικαστικές εξελίξεις
Business

Τι απαντά η ELBISCO για τις δικαστικές εξελίξεις

Η ELBISCO «συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία της, χωρίς καμία επίπτωση στην επιχειρησιακή της δραστηριότητα

ΕΑΕΕ: Αύξηση 3,5% στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας το 2025
Business

Αύξηση 3,5% στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας το 2025

Οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν οριακά κατά 0,5% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ

Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια
Ενέργεια

Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια

Τι φέρνει η τετραμερής Υπουργική Συνάντηση για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπό τον Έλληνα ΥΠΕΝ Σταύρο Παπασταυρου, με συμμετοχή Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας

Euroxx Securities: Νέα τιμή στόχος στη μετοχή του ΟΤΕ – Ποιες οι προοπτικές
Business

Euroxx Securities: Γιατί αναβάθμισε τη μετοχή του ΟΤΕ

Σύσταση «αύξησης θέσεων» με τιμή στόχο τα 21,3 ευρώ εξέδωσε η Euroxx Securities - Ανθεκτική η θέση του ΟΤΕ στον κλάδο

ΔΕΗ: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα με TechLiving Zone
Business

TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ

Τα 47 καταστήματα ΔΕΗ διαθέτουν ήδη TechLiving Zone, με το δίκτυο να επεκτείνεται δυναμικά

Fraport Greece: Αύξηση 3,2% των επιβατών τον Απρίλιο του 2026
Τουρισμός

«Πέταξαν» Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη - Τα στοιχεία της Fraport

Άνοδος στην επιβατική κίνηση σημείωσαν τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece τον Απρίλιο

Σχοινάς: Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια είναι ένας εθνικός πρωταθλητής
AGRO

Σχοινάς: Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια είναι ένας εθνικός πρωταθλητής

Το πρόγραμμα ΠΑΛΥΘ 2021-2027 ύψους 519 εκατ. ευρώ αποτελεί το βασικό εργαλείο για την υδατοκαλλιέργεια, ανέφερε ο Μ. Σχοινάς

Ληξιπρόθεσμα χρέη προς εφορία: Στα 114,52 δισ. ευρώ ανήλθαν τον Μάρτιο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εκτοξεύτηκαν οι οφειλέτες - Στα 114,5 δισ. τα ληξιπρόθεσμα

Εκτόξευση καταγράφηκε στον αριθμό των οφειλετών για ληξιπρόθεσμα χρέη, οι οποίοι ανήλθαν σε 4.797.755 έναντι 3.681.752 τον Φεβρουάριο

ΕΔΟΡΕΛ: Νέος πρόεδρος ο Βασίλης Κουκουρίκης
AGRO

Στο τιμόνι της ΕΔΟΡΕΛ ο Βασίλης Κουκουρίκης

Στον τομέα των παραγωγών πέρασε η προεδρία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελληνικού Ρυζιού (ΕΔΟΡΕΛ)

Ακίνητα: Οι περιοχές «πρωταθλητές» στο ράλι των τιμών [πινακες]
Ακίνητα

Οι περιοχές - πρωταθλητές στο ράλι των ακινήτων [πινακες]

Τι δείχνει έρευνα της REMAX για τα ακίνητα - Οι περιοχές με τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές - Αναλυτικοί πίνακες για όλη την επικράτεια -

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ανδριανός: Σημαντική η γνώση της Ελλάδας γύρω από τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
AGRO

Ανδριανός: Σημαντική η γνώση της Ελλάδας γύρω από τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

Ο Γιάννης Ανδριανός στην εκδήλωση παρουσίασης του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ολιστική Υγεία και Βοτανική Φαρμακευτική» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Youth Pass: Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Πώς θα πάρετε τα 150 ευρώ
Economy

Λήγει η προθεσμία για το Youth Pass - Πώς θα πάρετε τα 150 ευρώ

Πώς θα κάνετε την αίτηση για το Yuth Pass - Δείτε εάν είστε δικαιούχος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επανήλθαν οι τραπεζικές πιέσεις
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επανήλθαν οι τραπεζικές πιέσεις στο ΧΑ

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα στη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας ενόψει της μεγάλης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση
Economy

Πώς το ενεργειακό σοκ χτυπά την ελληνική οικονομία

Οι αντοχές των νοικοκυριών μπροστά στην ενεργειακή κρίση - Σε χαμηλό 42 μηνών η καταναλωτική εμπιστοσύνη - Ποια δημοσιονομικά μέτρα υπάρχουν για νέα μέτρα στήριξης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πιέσεις, με το βλέμμα σε Βρετανία και Ιράν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές, με το βλέμμα σε Βρετανία και Ιράν

Στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών βρίσκονται οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies