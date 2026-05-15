Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση

Οι αντοχές των νοικοκυριών μπροστά στην ενεργειακή κρίση - Σε χαμηλό 42 μηνών η καταναλωτική εμπιστοσύνη - Ποια δημοσιονομικά μέτρα υπάρχουν για νέα μέτρα στήριξης

Economy 15.05.2026, 11:00
Σχολιάστε
Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση
Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Κλώσσας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών είναι πλέον ξεκάθαρο οτι το ενεργειακό σοκ έχει περάσει στην πραγματική οικονομία και αλλάζει τα δεδομένα του οικογενειακού προϋπολογισμού. Η νέα εκτίναξη του Brent πάνω από τα 107 δολάρια, η νέα άνοδος στο φυσικό αέριο και οι διαρκείς αναταράξεις στη Μέση Ανατολή έχουν ενεργοποιήσει ένα νέο κύμα ανησυχίας σε τράπεζες, βιομηχανίες, εξαγωγικές επιχειρήσεις και μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου, που βλέπουν πλέον το κόστος να διαχέεται σχεδόν παντού.

Λίγο πριν το ξέσπασμα του πολέμου, υπήρχε η αίσθηση ότι η ελληνική οικονομία είχε αρχίσει να σταθεροποιείται μετά τον πολυετή κύκλο πληθωρισμού. Η νέα ενεργειακή έκρηξη ανέτρεψε γρήγορα το κλίμα.

Οι εισηγήσεις που φτάνουν πλέον στο υπουργείο Οικονομικών, περιγράφουν ένα πρόβλημα που δεν περιορίζεται μόνο στην τιμή του ρεύματος ή των καυσίμων, αλλά αφορά τη δεύτερη φάση της κρίσης, όταν το αυξημένο κόστος περάσει σε μεταφορές, παραγωγή, τρόφιμα, υπηρεσίες, ενοίκια και τελικά στη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Πληθωρισμός

Η εικόνα αποτυπώνεται ήδη στους βασικούς δείκτες, με τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Απρίλιο να εκτοξεύεται στο 5,4%. Η Ελλάδα βρέθηκε ξανά στις πρώτες θέσεις της Ευρωζώνης σε επίπεδο ανατιμήσεων, σε μια περίοδο που πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες εμφάνιζαν ηπιότερη εικόνα. Η άνοδος της ενέργειας είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ανησυχία που καταγράφεται πλέον στην αγορά σχετίζεται κυρίως με τη μετάδοση του κόστους σε ολόκληρη την οικονομία. Στη βιομηχανία, οι επιχειρήσεις παρακολουθούν με ιδιαίτερη ανησυχία την εκρηκτική άνοδο του κόστους εισαγωγών. Ο δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία αυξήθηκε τον Μάρτιο κατά 11,4% σε ετήσια βάση και κατά 14,2% σε μηνιαία βάση. Στις εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρωζώνης η αύξηση έφτασε το 18,6%.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις εντοπίζονται στον ενεργειακό τομέα. Οι τιμές στα προϊόντα διύλισης πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 52,5%, ενώ στην άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά 36,5%.

Στελέχη της αγοράς σημειώνουν ότι ο συγκεκριμένος δείκτης θεωρείται από τους πιο αξιόπιστους πρόδρομους πληθωρισμού, καθώς συνήθως προηγείται της μεταφοράς αυξήσεων στην παραγωγή και στη συνέχεια στο τελικό ράφι.

Στη μεταποίηση το κλίμα επιβαρύνεται αισθητά. Οι τελευταίοι δείκτες PMI δείχνουν επιβράδυνση της δραστηριότητας, ενώ επιχειρήσεις που είχαν επενδύσει στην αύξηση παραγωγής και εξαγωγών βλέπουν πλέον νέα πίεση στα περιθώρια κέρδους. Στη βιομηχανία τροφίμων, στα υλικά κατασκευών, στα χημικά και στις μεταφορές, το ενεργειακό κόστος έχει ήδη αρχίσει να περνά στα κοστολόγια.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο στις μεσαίες επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ισχυρές δυνατότητες αντιστάθμισης κινδύνου ή μακροχρόνια ενεργειακά συμβόλαια. Σε αρκετές περιπτώσεις, μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες επανεξετάζουν ήδη επενδυτικά σχέδια ή μεταθέτουν αποφάσεις για το δεύτερο εξάμηνο του έτους έως ότου ξεκαθαρίσει η πορεία της κρίσης.

Η ελληνική οικονομία παραμένει εκτεθειμένη

Το πρόβλημα για την Ελλάδα γίνεται μεγαλύτερο λόγω της ενεργειακής δομής της οικονομίας. Περισσότερο από το 75% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης εξακολουθεί να βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα που εισάγονται σχεδόν στο σύνολό τους. Αυτό σημαίνει ότι κάθε νέα διεθνής αναταραχή μεταφέρεται πολύ πιο γρήγορα στην εγχώρια οικονομία.

Η εικόνα αυτή επιβαρύνει ιδιαίτερα και την αγροτική παραγωγή. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Μάρτιο δείχνουν αύξηση 8% στις τιμές εκροών γεωργίας και κτηνοτροφίας σε ετήσια βάση, ενώ σε μηνιαία βάση η αύξηση έφτασε το 6,8%. Στα λαχανικά και κηπευτικά η μηνιαία αύξηση άγγιξε το 17,3%, ενώ στα φρούτα το 16,3%.

Την ίδια στιγμή αυξάνεται και το κόστος παραγωγής. Ο δείκτης τιμών εισροών στη γεωργία και κτηνοτροφία αυξήθηκε κατά 4,5%, με άνοδο 5,6% στα αναλώσιμα μέσα παραγωγής. Αγρότες και συνεταιρισμοί μεταφέρουν ήδη στην κυβέρνηση προβληματισμό για το κόστος καυσίμων, λιπασμάτων και μεταφορών ενόψει καλοκαιριού, καθώς θεωρούν ότι η πίεση θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες.

Σούπερ μάρκετ - βιομηχανία

Στις κυβερνητικές συσκέψεις υπάρχει έντονη ανησυχία και για τη συμπεριφορά της κατανάλωσης. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε σε χαμηλό 42 μηνών, ενώ οι πρώτες ενδείξεις από την αγορά δείχνουν πιο συγκρατημένες αγορές και αυξημένη στροφή προς φθηνότερα προϊόντα.

Μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου βλέπουν ήδη μεταβολή στο μείγμα κατανάλωσης, με πίεση σε μη βασικά αγαθά και μεγαλύτερη έμφαση στις προσφορές.

Οι φόβοι για το δεύτερο κύμα της κρίσης

Οι περισσότεροι οικονομικοί παράγοντες θεωρούν ότι το πιο δύσκολο κομμάτι της κρίσης δεν έχει ακόμη εμφανιστεί πλήρως. Η εμπειρία των προηγούμενων ενεργειακών σοκ δείχνει ότι οι δευτερογενείς επιδράσεις περνούν στην οικονομία με καθυστέρηση αρκετών μηνών. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν οι διεθνείς τιμές σταθεροποιηθούν, η πίεση στην πραγματική οικονομία μπορεί να συνεχιστεί.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις ανησυχούν ιδιαίτερα για τον συνδυασμό υψηλού κόστους και ασθενέστερης ζήτησης. Η αγορά φοβάται πλέον ένα σενάριο όπου η ανάπτυξη θα επιβραδύνεται ενώ ο πληθωρισμός θα παραμένει επίμονα υψηλός.

Το κλίμα αποτυπώνεται και στις δημόσιες παρεμβάσεις της βιομηχανίας. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος προειδοποίησε ότι χωρίς αύξηση της παραγωγικότητας η Ελλάδα και συνολικά η Ευρώπη θα δυσκολευτούν να διατηρήσουν το κοινωνικό και οικονομικό τους μοντέλο.

Οι επιχειρήσεις βλέπουν πλέον ότι η ενεργειακή κρίση δεν λειτουργεί μόνο ως προσωρινό σοκ τιμών αλλά και ως επιταχυντής βαθύτερων αλλαγών στην ανταγωνιστικότητα, στις επενδύσεις και στην παραγωγική βάση.

Στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν πλέον καθημερινά τους δείκτες κατανάλωσης, τις εισαγωγές ενέργειας, τη μεταποίηση και τις εξελίξεις στις τιμές παραγωγού και μετρούν τα δημοσιονομικά περιθώρια για πιθανές παρεμβάσεις με ένα νέο πακέτο μέτρων ελάφρυνσης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Κοινωνική αντιπαροχή: Οι όροι και οι ρήτρες για τα ακίνητα
Ακίνητα

Οι όροι και οι ρήτρες για την κοινωνική αντιπαροχή
Ακίνητα: Οι περιοχές «πρωταθλητές» στο ράλι των τιμών [πινακες]
Ακίνητα

Οι περιοχές - πρωταθλητές στο ράλι των ακινήτων [πινακες]
Youth Pass: Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Πώς θα πάρετε τα 150 ευρώ
Economy

Λήγει η προθεσμία για το Youth Pass - Πώς θα πάρετε τα 150 ευρώ
Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση
Economy

Πώς το ενεργειακό σοκ χτυπά την ελληνική οικονομία
Alpha Bank: Κρίσιμη η συγκυρία αύξησης των τιμών της ενέργειας
Economy

Πρωταθλήτρια στην ακριβή στέγη η Ελλάδα
Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,17 δισ. τον Απρίλιο
Economy

Πρωτογενές πλεόνασμα 5,17 δισ. κόντρα στον πόλεμο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
HELLENiQ ENERGY: Με πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική τα καύσιμα της Ελλάδας
Πετρέλαιο

Από πετρέλαιο της Λ. Αμερικής τα καύσιμα στην Ελλάδα

Πώς η HELLENiQ ENERGY αντικατέστησε το ιρακινό πετρέλαιο με ποσότητες ακόμη και από τη Λατινική Αμερική

Χρήστος Κολώνας
Trastor: Απόβαση» ξένων κεφαλαίων στην ΑΜΚ – Ποιοι μπαίνουν στην εταιρεία
Business

«Απόβαση» ξένων κεφαλαίων στην Trastor - Το προφίλ των επενδυτών

Υπερκάλυψη 1,6 φορές στην ΑΜΚ της Trastor με προσφορές 245 εκατ. ευρώ - Στο διεθνές βιβλίο το 88% των προσφορών

Γιώργος Μανέττας
Allwyn Forward: 10 χρόνια success story για την ελληνική επιχειρηματικότητα
Startups

Allwyn: «Τα καλύτερα έρχονται» για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Πάνω από 700 εκατ. ευρώ αύξηση τζίρου και χιλιάδες θέσεις εργασίας αποτυπώνουν την επιτυχία του προγράμματος Forward της Allwyn που γιόρτασε τα 10 χρόνια του

Γιώργος Πολύζος
Ryanair: Μάχη υπέρ του επιβάτη ή στρατηγική αναζήτησης υψηλότερων κερδών;
Τουρισμός

Οι... ατελείωτες κόντρες της Ryanair 

Γιατί τα «βάζει με όλους» η Ryanair - Τα μέτωπα της low cost αεροπορικής εταιρείας από την Ελλάδα μέχρι την Γερμανία

Λάμπρος Καραγεώργος
Austriacard: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των Ιαπώνων της DNP
Business

Austriacard: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των Ιαπώνων της DNP

Στον άλλοτε οικογενειακό τυπογραφείο από το Κορωπί έκανε πρόταση εξαγοράς η DNP - Τι διέβλεψε στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ίσες αμοιβές: Οι τρείς υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για την άρση της μισθολογικής απόκλισης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι τρεις υποχρεώσεις για ίσες αμοιβές ανδρών γυναικών

Σε εξέλιξη ο κοινωνικός διάλογος - Πενήντα προτάσεις των κοινωνικών εταίρων έχει ενσωματώσει το υπουργείο Εργασίας στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο  

Κώστας Παπαδής
Γιάννης Ιωσηφάκης (Nvidia): Υιοθετήστε την AI όσο πιο γρήγορα γίνεται
Tεχνητή νοημοσύνη

Nvidia προς ελληνικές επιχειρήσεις: «Υιοθετήστε την AI όσο πιο γρήγορα»

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι επιλογή, αλλά αναγκαίο εργαλείο για την ταχύτερη ανάπτυξη εταιρειών, startups και κλάδων, δήλωσε Γιάννης Ιωσηφάκης, αντιπρόεδρος της Nvidia

Γιώργος Πολύζος
Shiseido: Η μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 6 μηνών – Δίχως τέλος η κρίση ταυτότητας
World

Κρίση ταυτότητας δίχως τέλος για τη Shiseido

Συνεχίζει να προβληματίζει η Shiseido λόγω των χαμηλών πωλήσεων, παρά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Economy
Κοινωνική αντιπαροχή: Οι όροι και οι ρήτρες για τα ακίνητα
Ακίνητα

Οι όροι και οι ρήτρες για την κοινωνική αντιπαροχή

Νέα ΚΥΑ για την κοινωνική αντιπαροχή - Ποια είναι τα δύο βασικά είδη συμβάσεων - Διάστημα έως 50 ετών για το σκέλος της διαχείρισης από τους αναδόχους

Youth Pass: Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Πώς θα πάρετε τα 150 ευρώ
Economy

Λήγει η προθεσμία για το Youth Pass - Πώς θα πάρετε τα 150 ευρώ

Πώς θα κάνετε την αίτηση για το Yuth Pass - Δείτε εάν είστε δικαιούχος

Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση
Economy

Πώς το ενεργειακό σοκ χτυπά την ελληνική οικονομία

Οι αντοχές των νοικοκυριών μπροστά στην ενεργειακή κρίση - Σε χαμηλό 42 μηνών η καταναλωτική εμπιστοσύνη - Ποια δημοσιονομικά μέτρα υπάρχουν για νέα μέτρα στήριξης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Alpha Bank: Κρίσιμη η συγκυρία αύξησης των τιμών της ενέργειας
Economy

Πρωταθλήτρια στην ακριβή στέγη η Ελλάδα

Η άνοδος του ενεργειακού κόστους συμπίπτει με την έναρξη της τουριστικής περιόδου και την αυξημένη εξωτερική ζήτηση, τονίζουν οι αναλυτές της Alpha Bank

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,17 δισ. τον Απρίλιο
Economy

Πρωτογενές πλεόνασμα 5,17 δισ. κόντρα στον πόλεμο

Άντεξε ο προϋπολογισμός και τον Απρίλιο - Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 22,3 δισ.

ΔΝΤ: Η μεταρρύθμιση που άλλαξε την Ελλάδα
Economy

Η μεταρρύθμιση που άλλαξε την Ελλάδα - Τι αποκαλύπτει το ΔΝΤ

Πώς η φορολογική διοίκηση στήριξε την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας - Το ΔΝΤ για την οικονομία

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΙΟΒΕ – Euronext: Πώς οι αποταμιεύσεις μπορούν να φέρουν επενδύσεις και ανάπτυξη στην οικονομία
Economy

Πώς οι αποταμιεύσεις μπορούν να φέρνουν ανάπτυξη

Το σχέδιο ΙΟΒΕ – Euronext για να «μπουν» οι αποταμιεύσεις των Ελλήνων στην ανάπτυξη

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Κοινωνική αντιπαροχή: Οι όροι και οι ρήτρες για τα ακίνητα
Ακίνητα

Οι όροι και οι ρήτρες για την κοινωνική αντιπαροχή

Νέα ΚΥΑ για την κοινωνική αντιπαροχή - Ποια είναι τα δύο βασικά είδη συμβάσεων - Διάστημα έως 50 ετών για το σκέλος της διαχείρισης από τους αναδόχους

ELBISCO: Τι απαντά για τις δικαστικές εξελίξεις
Business

Τι απαντά η ELBISCO για τις δικαστικές εξελίξεις

Η ELBISCO «συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία της, χωρίς καμία επίπτωση στην επιχειρησιακή της δραστηριότητα

ΕΑΕΕ: Αύξηση 3,5% στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας το 2025
Business

Αύξηση 3,5% στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας το 2025

Οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν οριακά κατά 0,5% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ

Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια
Ενέργεια

Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια

Τι φέρνει η τετραμερής Υπουργική Συνάντηση για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπό τον Έλληνα ΥΠΕΝ Σταύρο Παπασταυρου, με συμμετοχή Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας

Euroxx Securities: Νέα τιμή στόχος στη μετοχή του ΟΤΕ – Ποιες οι προοπτικές
Business

Euroxx Securities: Γιατί αναβάθμισε τη μετοχή του ΟΤΕ

Σύσταση «αύξησης θέσεων» με τιμή στόχο τα 21,3 ευρώ εξέδωσε η Euroxx Securities - Ανθεκτική η θέση του ΟΤΕ στον κλάδο

ΔΕΗ: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα με TechLiving Zone
Business

TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ

Τα 47 καταστήματα ΔΕΗ διαθέτουν ήδη TechLiving Zone, με το δίκτυο να επεκτείνεται δυναμικά

Fraport Greece: Αύξηση 3,2% των επιβατών τον Απρίλιο του 2026
Τουρισμός

«Πέταξαν» Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη - Τα στοιχεία της Fraport

Άνοδος στην επιβατική κίνηση σημείωσαν τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece τον Απρίλιο

Σχοινάς: Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια είναι ένας εθνικός πρωταθλητής
AGRO

Σχοινάς: Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια είναι ένας εθνικός πρωταθλητής

Το πρόγραμμα ΠΑΛΥΘ 2021-2027 ύψους 519 εκατ. ευρώ αποτελεί το βασικό εργαλείο για την υδατοκαλλιέργεια, ανέφερε ο Μ. Σχοινάς

Ληξιπρόθεσμα χρέη προς εφορία: Στα 114,52 δισ. ευρώ ανήλθαν τον Μάρτιο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εκτοξεύτηκαν οι οφειλέτες - Στα 114,5 δισ. τα ληξιπρόθεσμα

Εκτόξευση καταγράφηκε στον αριθμό των οφειλετών για ληξιπρόθεσμα χρέη, οι οποίοι ανήλθαν σε 4.797.755 έναντι 3.681.752 τον Φεβρουάριο

ΕΔΟΡΕΛ: Νέος πρόεδρος ο Βασίλης Κουκουρίκης
AGRO

Στο τιμόνι της ΕΔΟΡΕΛ ο Βασίλης Κουκουρίκης

Στον τομέα των παραγωγών πέρασε η προεδρία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελληνικού Ρυζιού (ΕΔΟΡΕΛ)

Ακίνητα: Οι περιοχές «πρωταθλητές» στο ράλι των τιμών [πινακες]
Ακίνητα

Οι περιοχές - πρωταθλητές στο ράλι των ακινήτων [πινακες]

Τι δείχνει έρευνα της REMAX για τα ακίνητα - Οι περιοχές με τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές - Αναλυτικοί πίνακες για όλη την επικράτεια -

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ανδριανός: Σημαντική η γνώση της Ελλάδας γύρω από τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
AGRO

Ανδριανός: Σημαντική η γνώση της Ελλάδας γύρω από τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

Ο Γιάννης Ανδριανός στην εκδήλωση παρουσίασης του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ολιστική Υγεία και Βοτανική Φαρμακευτική» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Youth Pass: Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Πώς θα πάρετε τα 150 ευρώ
Economy

Λήγει η προθεσμία για το Youth Pass - Πώς θα πάρετε τα 150 ευρώ

Πώς θα κάνετε την αίτηση για το Yuth Pass - Δείτε εάν είστε δικαιούχος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επανήλθαν οι τραπεζικές πιέσεις
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επανήλθαν οι τραπεζικές πιέσεις στο ΧΑ

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα στη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας ενόψει της μεγάλης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση
Economy

Πώς το ενεργειακό σοκ χτυπά την ελληνική οικονομία

Οι αντοχές των νοικοκυριών μπροστά στην ενεργειακή κρίση - Σε χαμηλό 42 μηνών η καταναλωτική εμπιστοσύνη - Ποια δημοσιονομικά μέτρα υπάρχουν για νέα μέτρα στήριξης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πιέσεις, με το βλέμμα σε Βρετανία και Ιράν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές, με το βλέμμα σε Βρετανία και Ιράν

Στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών βρίσκονται οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies