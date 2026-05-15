Γιάννης Ιωσηφάκης (Nvidia): Υιοθετήστε την AI όσο πιο γρήγορα γίνεται

Η ταχεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί, σύμφωνα με τον Γιάννη Ιωσηφάκη της Nvidia, τον βασικό δρόμο για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Συζητώντας με τον Παναγιώτη Καραμπίνη, Managing Director της Endeavor, σε εκδήλωση της Allwyn με επίκεντρο την ανάπτυξη και την καινοτομία, υπογράμμισε ότι οι εταιρείες που αξιοποιούν εγκαίρως την τεχνολογία προχωρούν γρηγορότερα, ενώ όσες καθυστερούν χάνουν έδαφος.

Ο Γιάννης Ιωσηφάκης σημείωσε ότι η εμπειρία του στην τεχνολογία και το υψηλής απόδοσης computing ξεκινά από πολλά χρόνια πίσω, με έμφαση πάντοτε στις σωστές βάσεις, στην έρευνα και στη συνεχή επαφή με το «cutting edge», δηλαδή την τεχνολογία αιχμής. Όπως ανέφερε, από το 1988 που ξεκίνησε να εργάζεται, έμεινε κοντά στην τεχνολογική εξέλιξη, ενώ τα τελευταία έξι χρόνια βρίσκεται στη Nvidia, όπου ο ρόλος του έχει μετατοπιστεί από το high performance computing προς την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς όμως να απομακρύνεται από το κοινό θεμέλιο των δύο πεδίων.

Τόνισε ότι το HPC και η AI αποτελούν σήμερα τη βάση πάνω στην οποία χτίζονται πολλές κρίσιμες δραστηριότητες, από τη βιομηχανία και την ενέργεια έως τους ημιαγωγούς, την κβαντική υπολογιστική και την έρευνα. «Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι η συζήτηση γύρω από μια πιθανή «φούσκα» της AI δεν αναιρεί το γεγονός πως οι επιτυχημένες εταιρείες είναι εκείνες που ενσωματώνουν την τεχνολογία στην καθημερινή τους λειτουργία.

Γιάννης Ιωσηφάκης: Η AI αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην Nvidia περίπου το 80% του προσωπικού είναι μηχανικοί και όλοι χρησιμοποιούν AI στην εργασία τους, ενώ ο ίδιος τη χρησιμοποιεί καθημερινά και στη ζωή του. Υποστήριξε ότι για μια startup, αλλά και για κάθε εταιρεία που θέλει να προχωρήσει πιο γρήγορα, η AI πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς. Επεσήμανε μάλιστα πως οι εταιρείες που τολμούν να επενδύσουν σε AI και να εντάξουν νέα στελέχη σε αυτή τη λογική είναι εκείνες που κινούνται ταχύτερα και πετυχαίνουν περισσότερα.

Ο Γιάννης Ιωσηφάκης ανέφερε επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιταχύνει ουσιαστικά κλάδους όπως η άμυνα, η ενέργεια και ο σχεδιασμός data centers, ενώ σημείωσε πως η ανάπτυξη μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και η αξιοποίηση ανοικτών μοντέλων με βάση τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τα δεδομένα κάθε χώρας μπορούν να δώσουν σημαντικό πλεονέκτημα. Για την Ελλάδα, υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση ελληνικών δεδομένων και ελληνικών προτύπων μπορεί να ενισχύσει τις δυνατότητες ανάπτυξης πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα, λέγοντας ότι η Ευρώπη διαθέτει μεγάλο ανθρώπινο κεφάλαιο, αλλά παλαιότερα χρειαζόταν αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο να αναζητήσει χρηματοδότηση στις ΗΠΑ. Υποστήριξε ότι η Nvidia επιδιώκει πλέον να στηρίζει τέτοιες δυνάμεις εκεί όπου βρίσκονται, αντί να περιμένει να εμφανιστούν αλλού. «Αν υπάρχει μια ομάδα που κάνει καλή δουλειά, η Nvidia θα πάει να τη βρει», ήταν το μήνυμα που έστειλε.

Κλάδοι ως μοχλοί ανάπτυξης

Για την Ελλάδα, ο ίδιος στάθηκε σε κλάδους που μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλοί ανάπτυξης, με έμφαση στη ναυτιλία, τις τράπεζες, τις φαρμακευτικές εταιρείες, τα robotics και τις startups. Όπως είπε, η χώρα πρέπει να εστιάσει σε δύο ή τρεις τομείς στους οποίους έχει πραγματικό πλεονέκτημα, ώστε να πετύχει γρήγορα και χειροπιαστά αποτελέσματα. Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτήρισε τη ναυτιλία σημαντικό τομέα, αλλά και πεδίο όπου υπάρχουν ακόμη περιθώρια μεγαλύτερης αξιοποίησης της τεχνολογίας, ενώ υπογράμμισε ότι οι τράπεζες διεθνώς ήδη αξιοποιούν εργαλεία της Nvidia.

Αναφερόμενος στα ελληνικά έργα υποδομής για την τεχνητή νοημοσύνη, σημείωσε ότι η χώρα προσπαθεί να χτίσει μηχανήματα και υποδομές που θα στηρίζουν την οικονομία. Υπογράμμισε ότι ο υπερυπολογιστής Δαίδαλος θα λειτουργήσει ως βασικό εργαλείο για ερευνητές, νέους και startups, ενώ η Nvidia δεν έρχεται απλώς να πουλήσει chips, αλλά να προσφέρει ολόκληρο το οικοσύστημά της, από software μέχρι frameworks για machine learning και AI εφαρμογές.

Το κεντρικό του μήνυμα προς το κοινό ήταν σαφές: οι επιχειρήσεις πρέπει να κινηθούν γρήγορα, να συνεργαστούν και να υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη όσο πιο άμεσα γίνεται. Όπως τόνισε, όποιος δεν προσαρμοστεί, θα βρεθεί πίσω από τον ανταγωνισμό. Και κατέληξε με το πιο χαρακτηριστικό του μήνυμα προς τους επιχειρηματίες και τους founders: «Adopt AI as fast as possible» (υιοθετήστε την τεχνητή νοημοσύνη όσο το δυνατόν πιο γρήγορα).