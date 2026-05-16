Μασούτης – Κρητικός: «Πράσινο φως» για το deal από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Την έγκρισή της για να προχωρήσει η συμφωνία των σούπερ μάρκετ Μασούτης και Κρητικός έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ειδικότερα, η αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε την απόφασή της για την έγκριση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. από την Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.

Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου, έπειτα από εξέταση και αξιολόγηση των στοιχείων της συμφωνίας.

Τα δεδομένα στην αγορά από το deal Μασούτης-Κρητικός

Επί της ουσίας, νέα δεδομένα στην εγχώρια αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων φέρνει η εξαγορά της Κρητικός από τον Μασούτη.

Και αυτό γιατί με την απόκτηση της Κρητικός, ο όμιλος της οικογένειας Μασούτη καθίσταται πλέον ο τρίτος πόλος του κλάδου (πίσω από τον Σκλαβενίτη και την Lidl), με τζίρο πάνω από 2 δισ. ευρώ και ένα ευρύ γεωγραφικό αποτύπωμα σε Βόρεια και Νότια Ελλάδα με πάνω από 800 καταστήματα (περίπου 390 σημεία ο Μασούτης και περίπου 450 σημεία ο Κρητικός)

Ταυτόχρονα, η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα παίρνει μια ισχυρή ώθηση για την ανάπτυξη της παρουσίας της στο λεκανοπέδιο Αττικής, όπου μέχρι σήμερα διατηρούσε ισχνή παρουσία με περίπου 56 σημεία. Αριθμός εξαιρετικά μικρός για το μέγεθος και τη δυναμική της συγκεκριμένης αγοράς (είναι η μεγαλύτερη της χώρας).

Ο ανταγωνισμός

Παράγοντες της αγοράς θεωρούν δεδομένο πως το νέο σχήμα θα ρίξει λάδι στην φωτιά του ανταγωνισμού που κορυφώνεται με φόντο το… ατελείωτο ράλι του πληθωρισμού στα τρόφιμα. «Είναι δεδομένο», όπως λένε, ότι η διοίκηση του Μασούτη όταν θα αρχίσει να αποκτά βηματισμό και στην προσπάθειά του, να διευρύνει ακόμη περισσότερο τα μερίδια αγοράς θα κινηθεί πιο επιθετικά για την προσέλκυση νέας αλλά και τη διατήρηση της υφιστάμενης πελατείας της Κρητικός.

Ειδικά στα σημεία που είναι κοντά με τις υπόλοιπες μεγάλες αλυσίδες, όπως η Σκλαβενίτης, η ΑΒ Βασιλόπουλος, τα My Market, η Lidl και ο Γαλαξίας εκτιμάται πως θα φουντώσει ο πόλεμος των προσφορών. «Είναι δεδομένο επίσης πως θα υπάρξει απάντηση και από τους υπόλοιπους παίκτες, οι οποίοι δεν θα καθίσουν με σταυρωμένα τα χέρια», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Το πολύμηνο φλερτ και οι υπογραφές

Την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού – προσυμφώνου είχε ανακοινώσει στις αρχές Ιανουαρίου του 2026 η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ για την εξαγορά του 100% της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός ΑΕ, δίνοντας ένα αίσιο τέλος στην επιχειρηματική συζήτηση και τις όποιες φήμες «έτρεχαν» στη διάρκεια του 2025.

Ήδη εξάλλου από τις αρχές Δεκεμβρίου, η εν λόγω υπογραφή θεωρούνταν «θέμα χρόνου» και από τις δύο πλευρές, όπως είχε επισημάνει και τότε ο OT.

Οι αρχές του 2025 είχαν βρει τις διαπραγματεύσεις της Μασούτης με την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός σε πλήρη εξέλιξη, με την αγορά να μιλά για«ένα φλερτ που θα κατέληγε σε γάμο».

Το φλερτ κράτησε πολλούς μήνες, καθώς ο Γιάννης Μασούτης και ο Άγγελος Κρητικός, αμφότεροι ιδιαιτέρως έμπειροι στο «παιχνίδι» των εξαγορών, δεν είχαν ακόμη οριστικοποιήσει μεταξύ τους τούς συμβατικούς όρους του deal ώστε να προσδιοριστεί -αλλά και να συμφωνηθεί- το τίμημα.

Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι τα τέλη της χρονιάς, η έμφαση δόθηκε στο Grand Μασούτης σε Γλυφάδα και Τρεις Γέφυρες, αλλά και στο χτίσιμο ενός ισχυρού χαρτοφυλακίου ακινήτων με πάνω από 100 ακίνητα και real estate projects με νέα διαμερίσματα στην περιοχή της Αθήνας.