Δημήτρης Παπαστεργίου: Ψηφιακό κράτος για όλους έως το 2030

Την εικόνα μιας Ελλάδας που συμμετέχει ενεργά στη νέα τεχνολογική εποχή πρωτοπορώντας στις εξελίξεις και αξιοποιεί την ψηφιακή πολιτική για τη διαμόρφωση ενός πιο αποτελεσματικού, πιο διαφανούς και πιο ανθρώπινου κράτους ανέδειξε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, με τις παρεμβάσεις του στο 16o Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει στρατηγική για την AI ήδη από το 2022 η οποία έχει επικαιροποιηθεί. Αναφέρθηκε στο mAigov, την πρώτη εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο που λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2023, έχει ξεπεράσει τα 4,4 εκατομμύρια διαλόγους και είναι διαθέσιμο σε 25 γλώσσες.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν εφαρμογές AI που ήδη περνούν στη λειτουργία του Δημοσίου, όπως ο νομικός έλεγχος στο Κτηματολόγιο, ο ψηφιακός βοηθός στο MyHealthApp, οι νέες κάμερες οδικής ασφάλειας. Η Ελλάδα δεν περιορίζεται στον ρόλο του παρατηρητή, καθώς συμμετέχει ενεργά στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Επελέγη ως μία από τις επτά πρώτες χώρες για τα AI Factories, κατασκευάζει στο Λαύριο τον εθνικό υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟ», προχωρά τις διαδικασίες για δεύτερη εθνική υποδομή στην Κοζάνη και συμμετέχει στην ευρωπαϊκή συζήτηση για τα GigaFactories.

Αναφορά έγινε και στο νέο data.gov.gr, την πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων του Δημοσίου που πρόσφατα παρουσιάστηκε στην νέα της μορφή προκειμένου να φιλοξενεί πάνω από 9.000 σύνολα δεδομένων από 450 φορείς του Δημοσίου και να έχουν πρόσβαση σε αυτά όλοι οι πολίτες. Τα ανοιχτά δεδομένα παρουσιάστηκαν ως πλούτος, διαφάνεια και λογοδοσία, ενώ οι συνεργασίες με Οργανισμούς όπως OpenAI και Mistral AI εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της ψηφιακής κυριαρχίας της χώρας μέσα από διεθνείς και ευρωπαϊκές συνέργειες.

Η Ελλάδα, όπως υπογράμμισε ο Υπουργός, μετατρέπεται σταδιακά σε κόμβο δεδομένων και τεχνολογικών εξελίξεων. Η γεωγραφική της θέση, οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές, το ασφαλές ευρωπαϊκό περιβάλλον, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελούν στοιχεία που τη φέρνουν πιο κοντά στον πυρήνα των εξελίξεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Η πρόοδος της χώρας και η διεθνής της «ψηφιακή» καταξίωση αποτυπώνεται στα στοιχεία που πρόσφατα εξέδωσε η Eurostat, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι το Ελληνικό Δημόσιο προηγείται σε καινοτομία του ιδιωτικού τομέα.

«Σύγχρονο κράτος για όλους στην Ελλάδα του 2030»

Στην ομιλία του με θέμα το «Σύγχρονο κράτος για όλους στην Ελλάδα του 2030», ο κ. Παπαστεργίου συνέδεσε την ψηφιακή μετάβαση με το ευρύτερο κυβερνητικό σχέδιο για ένα κράτος που σέβεται τον χρόνο και την αξιοπρέπεια του πολίτη.

Κεντρικό μήνυμα της ομιλίας ήταν ότι το σύγχρονο κράτος αφορά όλους: τον νέο άνθρωπο που ξεκινά τη ζωή του, τον εργαζόμενο γονιό, τον ηλικιωμένο, τον πολίτη με αναπηρία, τον κάτοικο ενός νησιού ή ενός ορεινού χωριού. Η ψηφιοποίηση, όπως υπογράμμισε, αποκτά πραγματική αξία όταν μειώνει αποστάσεις, περιορίζει εμπόδια και κάνει τις δημόσιες υπηρεσίες πιο προσβάσιμες για εκείνους που τις έχουν περισσότερο ανάγκη.

Η κλίμακα της αλλαγής αποτυπώνεται στα στοιχεία που παρουσίασε. Το gov.gr αριθμεί πλέον 2.250 ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ μόνο τον Απρίλιο εκδόθηκαν 1.202.670 υπεύθυνες δηλώσεις και 758.377 εξουσιοδοτήσεις. Τον ίδιο μήνα πραγματοποιήθηκαν 8.765.274 άυλες συνταγογραφήσεις και 4.749.250 άυλα παραπεμπτικά, ενώ μέσω MyHealthApp κλείστηκαν 1.595.000 ιατρικά ραντεβού. Περίπου 240.000 ερωτήματα απαντήθηκαν από το mAigov, ενώ μόνο σε μία ημέρα, την 12η Μαΐου, υποβλήθηκαν 9.803 αιτήματα για Ποινικό Μητρώο, με τα 4.973 αντίγραφα να εκδίδονται αυτόματα.

Πέρα από την καθημερινή εξυπηρέτηση, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στους μικροδορυφόρους και στη συμβολή τους στην Πολιτική Προστασία, τη γεωργία και το περιβάλλον, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αποκτά δικά της δεδομένα και επιχειρησιακή εικόνα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει αναπτύξει εθνική στρατηγική, εργαλεία και διεθνή παρουσία σε ένα πεδίο που αφορά κάθε οικογένεια.