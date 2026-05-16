Δημήτρης Παπαστεργίου: Ψηφιακό κράτος για όλους έως το 2030

Για την ψηφιακή πολιτική, την AI και τις νέες υπηρεσίες του Δημοσίου που διαμορφώνουν το κράτος του 2030, μίλησε ο ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου

Tεχνητή νοημοσύνη 16.05.2026, 18:46
Σχολιάστε
Δημήτρης Παπαστεργίου: Ψηφιακό κράτος για όλους έως το 2030
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την εικόνα μιας Ελλάδας που συμμετέχει ενεργά στη νέα τεχνολογική εποχή πρωτοπορώντας στις εξελίξεις και αξιοποιεί την ψηφιακή πολιτική για τη διαμόρφωση ενός πιο αποτελεσματικού, πιο διαφανούς και πιο ανθρώπινου κράτους ανέδειξε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, με τις παρεμβάσεις του στο 16o Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει στρατηγική για την AI ήδη από το 2022 η οποία έχει επικαιροποιηθεί. Αναφέρθηκε στο mAigov, την πρώτη εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο που λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2023, έχει ξεπεράσει τα 4,4 εκατομμύρια διαλόγους και είναι διαθέσιμο σε 25 γλώσσες.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν εφαρμογές AI που ήδη περνούν στη λειτουργία του Δημοσίου, όπως ο νομικός έλεγχος στο Κτηματολόγιο, ο ψηφιακός βοηθός στο MyHealthApp, οι νέες κάμερες οδικής ασφάλειας. Η Ελλάδα δεν περιορίζεται στον ρόλο του παρατηρητή, καθώς συμμετέχει ενεργά στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Επελέγη ως μία από τις επτά πρώτες χώρες για τα AI Factories, κατασκευάζει στο Λαύριο τον εθνικό υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟ», προχωρά τις διαδικασίες για δεύτερη εθνική υποδομή στην Κοζάνη και συμμετέχει στην ευρωπαϊκή συζήτηση για τα GigaFactories.

Αναφορά έγινε και στο νέο data.gov.gr, την πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων του Δημοσίου που πρόσφατα παρουσιάστηκε στην νέα της μορφή προκειμένου να φιλοξενεί πάνω από 9.000 σύνολα δεδομένων από 450 φορείς του Δημοσίου και να έχουν πρόσβαση σε αυτά όλοι οι πολίτες. Τα ανοιχτά δεδομένα παρουσιάστηκαν ως πλούτος, διαφάνεια και λογοδοσία, ενώ οι συνεργασίες με Οργανισμούς όπως OpenAI και Mistral AI εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της ψηφιακής κυριαρχίας της χώρας μέσα από διεθνείς και ευρωπαϊκές συνέργειες.

Η Ελλάδα, όπως υπογράμμισε ο Υπουργός, μετατρέπεται σταδιακά σε κόμβο δεδομένων και τεχνολογικών εξελίξεων. Η γεωγραφική της θέση, οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές, το ασφαλές ευρωπαϊκό περιβάλλον, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελούν στοιχεία που τη φέρνουν πιο κοντά στον πυρήνα των εξελίξεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Η πρόοδος της χώρας και η διεθνής της «ψηφιακή» καταξίωση αποτυπώνεται στα στοιχεία που πρόσφατα εξέδωσε η Eurostat, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι το Ελληνικό Δημόσιο προηγείται σε καινοτομία του ιδιωτικού τομέα.

«Σύγχρονο κράτος για όλους στην Ελλάδα του 2030»

Στην ομιλία του με θέμα το «Σύγχρονο κράτος για όλους στην Ελλάδα του 2030», ο κ. Παπαστεργίου συνέδεσε την ψηφιακή μετάβαση με το ευρύτερο κυβερνητικό σχέδιο για ένα κράτος που σέβεται τον χρόνο και την αξιοπρέπεια του πολίτη.

Κεντρικό μήνυμα της ομιλίας ήταν ότι το σύγχρονο κράτος αφορά όλους: τον νέο άνθρωπο που ξεκινά τη ζωή του, τον εργαζόμενο γονιό, τον ηλικιωμένο, τον πολίτη με αναπηρία, τον κάτοικο ενός νησιού ή ενός ορεινού χωριού. Η ψηφιοποίηση, όπως υπογράμμισε, αποκτά πραγματική αξία όταν μειώνει αποστάσεις, περιορίζει εμπόδια και κάνει τις δημόσιες υπηρεσίες πιο προσβάσιμες για εκείνους που τις έχουν περισσότερο ανάγκη.

Η κλίμακα της αλλαγής αποτυπώνεται στα στοιχεία που παρουσίασε. Το gov.gr αριθμεί πλέον 2.250 ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ μόνο τον Απρίλιο εκδόθηκαν 1.202.670 υπεύθυνες δηλώσεις και 758.377 εξουσιοδοτήσεις. Τον ίδιο μήνα πραγματοποιήθηκαν 8.765.274 άυλες συνταγογραφήσεις και 4.749.250 άυλα παραπεμπτικά, ενώ μέσω MyHealthApp κλείστηκαν 1.595.000 ιατρικά ραντεβού. Περίπου 240.000 ερωτήματα απαντήθηκαν από το mAigov, ενώ μόνο σε μία ημέρα, την 12η Μαΐου, υποβλήθηκαν 9.803 αιτήματα για Ποινικό Μητρώο, με τα 4.973 αντίγραφα να εκδίδονται αυτόματα.

Πέρα από την καθημερινή εξυπηρέτηση, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στους μικροδορυφόρους και στη συμβολή τους στην Πολιτική Προστασία, τη γεωργία και το περιβάλλον, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αποκτά δικά της δεδομένα και επιχειρησιακή εικόνα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει αναπτύξει εθνική στρατηγική, εργαλεία και διεθνή παρουσία σε ένα πεδίο που αφορά κάθε οικογένεια.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Δουβλίνο: Διαβόητος γκάνγκστερ διεκδικεί την έδρα του πρώην υπουργού Οικονομικών
World

«Ο Μοναχός» στην κάλπη: Γκάνγκστερ διεκδικεί έδρα στο Δουβλίνο
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
English Edition

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
Samsung: Η εκρηκτική άνοδος φέρνει κέρδη αλλά και νέες προκλήσεις
Τεχνολογία

Η θεαματική επιστροφή της Samsung στην εποχή της AI
Μουντιάλ: Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ήλπιζαν σε έκρηξη της ζήτησης αλλά αυτό δεν…συμβαίνει
Business of Sport

Με χαμηλές πληρότητες τα ξενοδοχεια στις πόλεις του Μουντιάλ
ΗΠΑ: Στη σειρά οι τράπεζες για να στηρίξουν την αγορά της Caesars Entertainment απο τον πρέσβη Τίλμαν Φερτίτα
World

Ποιοί θα χρηματοδοτήσουν τη νέα αγορά του αμερικανού πρέσβη στην Ιταλία ;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία [Μέρος Α]
Experts

Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από ενοίκια - Η κλίμακα

Οι κωδικοί που πρέπει να εστιάσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων - Τι θα πρέπει να προσέξουν

Απόστολος Αλωνιάτης
ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Τι σημαίνει για τις τράπεζες πιθανή αύξηση των επιτοκίων

Οι αγορές προεξοφλούν άνοδο έως και 50 μονάδες βάσης στα επιτόκια, με άμεσο όφελος στα έσοδα από τόκους και νέες προκλήσεις στη χρηματοδότηση

Αγης Μάρκου
NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή
Κόσμος

Γιατί το ΝΑΤΟ πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων

Ο επικεφαλής της NATO, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους του αμυντικού κλάδου στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα

Γιάννης Αγουρίδης
Τηλεπικοινωνίες: Από την επέκταση των δικτύων στην αξιοποίηση της αξίας
Τηλεπικοινωνίες

Nέες επενδύσεις σε 5G και οπτική ίνα

Επενδύσεις σε FTTH και 5G, εντατικός ανταγωνισμός, συνδυαστικά πακέτα και ψηφιακές υπηρεσίες διαμορφώνουν ένα νέο κύκλο για τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα

Γιώργος Πολύζος
Ταϊβάν: Γιατί αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι
Κόσμος

Γιατί η Ταϊβάν αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι

Ωστόσο, οι επίσημες ανακοινώσεις και δηλώσεις μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνουν πολλά σχόλια των ΗΠΑ σχετικά με την Ταϊβάν

Γιάννης Αγουρίδης
ΔΕΗ: Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ
Business

Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ της ΔΕΗ

Οι αναλυτές βλέπουν ισχυρές προοπτικές πίσω από την αύξηση κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ της ΔΕΗ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Apivita: Τα «βαρίδια» του 2025 και οι νέοι ορίζοντες
Business

Πώς η Apivita θα «σβήσει» τις ζημιές του... 2025 - Το νέο story

Αισιοδοξία εκπέμπει η Apivita, παρά τις «χαμηλές πτήσεις» του διαρρεύσαντος έτους - Πώς θα υπερκεράσει τις αρνητικές επιδόσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Βρετανία: Ο επίδοξος… διάδοχος του Στάρμερ τρομάζει τις αγορές
World

Ο επίδοξος... διάδοχος του Στάρμερ τρομάζει τις αγορές

Το ενδεχόμενο η Βρετανία να...στρίψει αριστερά υπό την ηγεσία του Μπέρναμ προκαλεί πλέον ανησυχία στους επενδυτές

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Big Tech: Στροφή σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι Big Tech στρέφονται σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI

Alphabet, Amazon και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί αντλούν δανεισμό εκτός Wall Street, καθώς οι κεφαλαιουχικές δαπάνες εκτοξεύονται

Δημήτρης Παπαστεργίου: Ψηφιακό κράτος για όλους έως το 2030
Tεχνητή νοημοσύνη

Παπαστεργίου: Στο επίκεντρο η ψηφιακή Ελλάδα του 2030

Για την ψηφιακή πολιτική, την AI και τις νέες υπηρεσίες του Δημοσίου που διαμορφώνουν το κράτος του 2030, μίλησε ο ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου

AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδώνας τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδώνας AI

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Τεχνητή νοημοσύνη: Μήπως ήδη έχει αρχίσει να στερεί θέσεις εργασίας από αποφοίτους;
Tεχνητή νοημοσύνη

Μήπως στερεί ήδη η ΑΙ θέσεις εργασίας από αποφοίτους;

Όσοι μαθαίνουν προγραμματισμό ίσως έχουν κάνει την λάθος επιλογή

Δημήτρης Σταμούλης
Samsung Electronics: Προ των πυλών απεργία – Πώς επιδρά η παγκόσμια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Θα ξεκινήσει η πιο μεγάλη απεργία στη Samsung; - Πώς επιδρά η έκρηξη της ΑΙ

H Samsung προσφέρει υψηλότερα μπόνους στους εργαζόμενους του τομέα μνήμης σε σύγκριση με τους υπαλλήλους του τομέα κατασκευής μικροεπεξεργαστών

Δημήτρης Σταμούλης
NASA: Ενας νέος επεξεργαστής θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα
Tεχνητή νοημοσύνη

NASA: Ενας νέος επεξεργαστής θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα

To νέο τσιπ, ανθεκτικό στην ακτινοβολία και σε ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, θα επιτρέψει στις διαστημικές αποστολές να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο αντί να περιμένουν βοήθεια από τη Γη.

Γιάννης Ιωσηφάκης (Nvidia): Υιοθετήστε την AI όσο πιο γρήγορα γίνεται
Tεχνητή νοημοσύνη

Nvidia προς ελληνικές επιχειρήσεις: «Υιοθετήστε την AI όσο πιο γρήγορα»

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι επιλογή, αλλά αναγκαίο εργαλείο για την ταχύτερη ανάπτυξη εταιρειών, startups και κλάδων, δήλωσε Γιάννης Ιωσηφάκης, αντιπρόεδρος της Nvidia

Γιώργος Πολύζος
Latest News
Δουβλίνο: Διαβόητος γκάνγκστερ διεκδικεί την έδρα του πρώην υπουργού Οικονομικών
World

«Ο Μοναχός» στην κάλπη: Γκάνγκστερ διεκδικεί έδρα στο Δουβλίνο

Ο Τζέρι Χατς διεκδικεί την κοινοβουλευτική έδρα στο Δουβλίνο που άφησε ο πρώην υπουργός Οικονομικών

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Επαφές στο περιθώριο του Europe Gulf Forum είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για οικονομία, ασφάλεια και ναυσιπλοΐα

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
English Edition

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators

Building owners and property managers have until June 30 to register elevators or face penalties that could reach €5,000, with authorities also warning of possible shutdowns in serious cases

Samsung: Η εκρηκτική άνοδος φέρνει κέρδη αλλά και νέες προκλήσεις
Τεχνολογία

Η θεαματική επιστροφή της Samsung στην εποχή της AI

Η ζήτηση για memory chips εκτόξευσε τα κέρδη και την κεφαλαιοποίηση της Samsung σε ιστορικά υψηλά

Γιώργος Πολύζος
Μουντιάλ: Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ήλπιζαν σε έκρηξη της ζήτησης αλλά αυτό δεν…συμβαίνει
Business of Sport

Με χαμηλές πληρότητες τα ξενοδοχεια στις πόλεις του Μουντιάλ

Οι ξενοδόχοι στις αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ. μιλούν για χαμηλή πληρότητα - Οι φϊλαθλοι μιλούν για τα πανάκριβα εισιτήρια

ΗΠΑ: Στη σειρά οι τράπεζες για να στηρίξουν την αγορά της Caesars Entertainment απο τον πρέσβη Τίλμαν Φερτίτα
World

Ποιοί θα χρηματοδοτήσουν τη νέα αγορά του αμερικανού πρέσβη στην Ιταλία ;

Ο δισεκατομυριούχος των ξενοδοχείων, του real estate και ιδιοκτήτης της ομάδας των Houston Rockets (NBA) Τιλμαν Φερτίτα, αυτή την περίοδο είναι πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία

ΗΠΑ: Σε συζητήσεις με τη Δανία για νέες βάσεις στη Γροιλανδία [γράφημα]
World

Συζητήσεις ΗΠΑ-Δανίας για νέες βάσεις στη Γροιλανδία [γράφημα]

Σύμφωνα με αναφορές, η πρόταση των ΗΠΑ θα προβλέπει ότι οι τρεις νέες βάσεις θα ορίζονται επίσημα ως κυρίαρχο έδαφος των ΗΠΑ

Big Tech: Στροφή σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι Big Tech στρέφονται σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI

Alphabet, Amazon και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί αντλούν δανεισμό εκτός Wall Street, καθώς οι κεφαλαιουχικές δαπάνες εκτοξεύονται

Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές
World

Η Κίνα ψάχνει εργοστάσια, η Ευρώπη ψάχνει διέξοδο

Οι πιέσεις στον κλάδο οδηγούν ευρωπαϊκούς και κινεζικούς ομίλους σε νέες συμφωνίες για την παραγωγή αυτοκινήτων

Δημήτρης Σταμούλης
B/innovate: Όσα συνέβησαν στην τελετή βράβευσης
Κοινωνία

«Είστε όλοι νικητές»: Όσα συνέβησαν στην τελετή βράβευσης του B/innovate

Η μεγάλη γιορτή της μαθητικής επιχειρηματικότητας στον «Φάρο» του ΚΠΙΣΝ ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφήνοντάς μας γεμάτους αισιοδοξία για το μέλλον

Microsoft: Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει ήδη την εργασία
Tεχνητή νοημοσύνη

Η εργασία αλλάζει με την AI, οι οργανισμοί δυσκολεύονται να ακολουθήσουν

Νέα έρευνα της Microsoft δείχνει ότι οι εργαζόμενοι αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ταχύτερα από τις επιχειρήσεις

Greece Unveils €150M AI Plan for Small Businesses
English Edition

Greece Unveils €150M AI Plan for Small Businesses

The government says the new funding scheme will help small and medium-sized companies adopt artificial intelligence through training, consulting services and new equipment

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα
World

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα

Προϋπολογισμός – μαμούθ, γεωπολιτικές αναταράξεις και βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις συνθέτουν το σκηνικό των πιο κρίσιμων οικονομικών διαπραγματεύσεων στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στράτος Ιωακείμ
Κυβερνοασφάλεια: 28 fake apps στο Google Play υπόσχονταν ιστορικό κλήσεων
Τεχνολογία

Απάτη CallPhantom στο Google Play: Πληρώνεις για ψεύτικα αρχεία καταγραφής

Η ESET αποκάλυψε το CallPhantom, ένα δίκτυο 28 πλαστών εφαρμογών στο Google Play που υπόσχονταν πρόσβαση σε ιστορικό κλήσεων και SMS οποιουδήποτε αριθμού, αλλά παρέδιδαν ψεύτικα δεδομένα

Greece Plans Tough New Rules for E-Scooters
English Edition

Greece Plans Tough New Rules for E-Scooters

The government announced a proposed crackdown on electric scooters, including a complete ban for minors, while also calling for restrictions on ATV rentals on Greek islands amid growing road safety concerns

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση Σωκράτη Φάμελλου
Πολιτική

Εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Παύλο Πολάκη.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies