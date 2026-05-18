ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

Κατά τρεις φορές υπερκαλύφθηκε η προσφορά της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, και ήταν μόλις η πρώτη ημέρα.

Σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές το βιβλίο της δημόσιας προσφοράς έκλεισε έχοντας συγκεντρώσει προσφορές της τάξης των 12 δισ. ευρώ. Η δυναμική αυτή που αναπτύσσει η ΑΜΚ της ΔΕΗ έρχεται να επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις που μετέδωσε νωρίτερα ο ΟΤ και έκαναν πρόβλεψη για προσφορές της τάξης των 15 δισ. ευρώ στη διαδικασία της ΑΜΚ.

Η εξέλιξη αυτή ερμηνεύεται από πηγές της αγοράς ως ψήφο εμπιστοσύνης προς τη ΔΕΗ και τη διοίκηση υπό τον πρόεδρο και CEO Γιώργο Στάσση.

Μεγάλα funds στην ουρά για την ΑΜΚ της ΔΕΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε ήδη από τα πρώτα λεπτά μετά το άνοιγμά του, καθώς οι προσφορές από εγχώριους και ξένους επενδυτές έπεφταν κυριολεκτικά «βροχή», επιβεβαιώνοντας ότι η έκδοση αποτελούσε μία από τις πλέον αναμενόμενες κινήσεις στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά.

Μάλιστα, τραπεζικές πηγές περιγράφουν εξαιρετικά επιθετική ζήτηση από μεγάλα διεθνή funds, sovereign wealth funds, μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές αλλά και χαρτοφυλάκια που επιδιώκουν αυξημένη έκθεση στην ενεργειακή μετάβαση, τις υποδομές και τα data centers.

Η εταιρεία στοχεύει να αντλήσει περίπου 4 δισ. ευρώ μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ενώ τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια εκτιμώνται περίπου στα 3,879 δισ. ευρώ μετά την αφαίρεση των σχετικών δαπανών.

Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν μέρος του τεράστιου επενδυτικού προγράμματος ύψους 24,2 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια που έχουν παρουσιαστεί ποτέ από ελληνική εισηγμένη εταιρεία.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η πλειονότητα των επενδύσεων θα κατευθυνθεί στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έργων αποθήκευσης και ευέλικτης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Που θα δαπανηθούν τα κεφάλαια από την ΑΜΚ της ΔΕΗ

Ειδικότερα, περίπου 16,7 δισ. ευρώ προβλέπεται να κατευθυνθούν σε επενδύσεις στις ενοποιημένες δραστηριότητες του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων φωτοβολταϊκών, αιολικών, υδροηλεκτρικών έργων, μονάδων αποθήκευσης και μονάδων φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου (CCGT) στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και άλλες αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Στόχος της ΔΕΗ είναι να φτάσει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 24,3 GW έως το 2030.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους επενδυτές συγκεντρώνει και το project ανάπτυξης data center στην Κοζάνη, για το οποίο προβλέπονται επενδύσεις περίπου 1,2 δισ. ευρώ στην πρώτη φάση ανάπτυξης.

Η διοίκηση στοχεύει σε λειτουργική δυναμικότητα 300 MW έως το τέλος του 2028, μετατρέποντας τη Δυτική Μακεδονία σε σημαντικό ψηφιακό και ενεργειακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, περίπου 1,6 δισ. ευρώ προγραμματίζεται να διατεθούν σε επενδύσεις σε τηλεπικοινωνίες, ηλεκτροκίνηση και ψηφιοποίηση.