Μασούτης – Κρητικός: Πόσα καταστήματα «αφήνει» στον ανταγωνισμό

Στην εκποίηση 6 ιδιόκτητων καταστημάτων αλλά και τη διακοπή χρήσης σημάτων σε άλλα 47, προχωρά η Μασούτης – Κρητικός προς υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού ώστε να αρθούν οι όποιοι προβληματισμοί για ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης σε ορισμένες περιοχές και λάβει «πράσινο φως» το deal.

Η Μασούτης-Κρητικός και οι δεσμεύσεις έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Eιδικότερα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού γνωστοποίησε σήμερα την απόφαση της με την οποία εγκρίνει την απόκτηση της Κρητικός από την Μασούτης, υπογραμμίζοντας ότι η συγκέντρωση έγινε δεκτή κατόπιν δεσμεύσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν την εκποίηση καταστημάτων και τη διακοπή χρήσης σημάτων σε διάφορα καταστήματα στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου να μην εγερθούν θέματα δημιουργίας ή ενίσχυσης της δεσπόζουσας θέσης.

Για τον σκοπό της αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή προέβη σε ψηφιακή χαρτογράφηση της αγοράς των σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Από την αξιολόγηση των δεδομένων, προέκυψαν οριζόντιες επικαλύψεις μεταξύ των μερών στις 54 από τις 74 Περιφερειακές Ενότητες της ελληνικής επικράτειας.

Από την περαιτέρω αξιολόγηση των μεριδίων αγοράς, προέκυψε ότι σε 60 από τις 586 τοπικές αγορές όπου υπάρχει οριζόντια επικάλυψη ανάμεσα στις δραστηριότητες των μερών, το αθροιστικό μερίδιο αγοράς της νέας οντότητας που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης υπερβαίνει το 50%.

Σε ποιες περιοχές το μερίδιο ήταν μεγαλύτερο του 50%

Σε 23 από τις ως άνω 60 τοπικές αγορές, όπου το μερίδιο αγοράς της νέας οντότητας υπερβαίνει το 50% μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, είτε η ΚΡΗΤΙΚΟΣ είτε η ΜΑΣΟΥΤΗΣ κατείχε, ήδη πριν από την εξεταζόμενη συγκέντρωση, μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 50%, ενώ η προσαύξηση του αθροιστικού μεριδίου μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης υπερβαίνει το 5% και ποικίλλει, καθώς κυμαίνεται από [5-15]% έως [45-55]%.

Συνεπώς, ως προς τις ανωτέρω 23 τοπικές αγορές εκτιμήθηκε ότι ενισχύεται η δεσπόζουσα θέση που ήδη κατείχε ένα εκ των δυο μερών της συγκέντρωσης πριν από την πραγματοποίησή της και για τον λόγο αυτό προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού σε οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω τοπικών αγορών.

Στις λοιπές 37 από τις 60 τοπικές αγορές, όπου το μερίδιο της νέας οντότητας ανέρχεται άνω του 50%, το πρώτον, μετά την ολοκλήρωσή της, η συγκέντρωση εκτιμήθηκε ότι θα προκαλέσει μεταβολή στη δομή της αγοράς, με τη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης της νέας οντότητας σε αυτές. Για το λόγο αυτό προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού σε οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω 37 εξεταζόμενων τοπικών αγορών.

Όπως αναφέρει η Επιτροπή η Μασούτης λαλαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις της συγκέντρωσης στη λειτουργία του ανταγωνισμού, όπως αποτυπώνονται ανωτέρω, προέβη στη λήψη διορθωτικών μέτρων (δεσμεύσεις).

Εκποίηση καταστημάτων και διακοπή χρήσης σημάτων

Συγκεκριμένα ανέλαβε την υποχρέωση όπως προχωρήσει στην εκποίηση (πώληση/μεταβίβαση επιχειρηματικής δραστηριότητας) πέντε (5) καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ της Κρητικός και ένα (1) κατάστημα της Μασούτης. Τα καταστήματα βρίσκονται στο Ρέθυμνο και στη Χαλκιδική (βλ. κατωτέρω όπου σημειώνονται με κόκκινο τα καταστήματα Κρητικός και με μπλε τα καταστήματα Μασούτης).

Περαιτέρω, ανέλαβε τη διακοπή χρήσης σημάτων από συνεργαζόμενα καταστήματα είτε με την Μασούτης (Express Market) είτε με την Κρητικός («Πρόοδος Μάρκετ», «CRM–ΑΡΙΑΔΝΗ», «Ελληνικά Μάρκετ», «ΗΛΙΟΣ» ή «ΚΡΗΤΙΚΟΣ»)

Τα καταστήματα με τα οποία θα υπάρχει διακοπή χρήσης σημάτων ανέρχονται σε 47 και αφορούν διάφορες περιοχές όπως η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, το Ρέθυμνο, η Χαλκιδική, η Θάσος, τα Χανιά, η Λέρος, η Καβάλα, η Κέρκυρα, η Κάλυμνος κ.α.

Μέτρα επαρκή, αναλογικά και κατάλληλα

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφέρει πως μετά την υλοποίηση των προτεινόμενων δεσμεύσεων για εκποίηση των ανωτέρω 6 ιδιόκτητων καταστημάτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και τη διακοπή της συνεργασίας υπό τις προαναφερόμενες μορφές σε επίπεδο λιανικής με τα λοιπά 47 καταστήματα, εξαλείφονται οι σχετικοί προβληματισμοί, καθόσον το συνολικό μερίδιο της νέας οντότητας θα ανέρχεται πλέον σε ποσοστό μικρότερο του 50% στις σχετικές τοπικές αγορές.

Επίσης, εκτιμά ότι θα αυξηθούν οι ανταγωνιστικές πιέσεις με την είσοδο ενός νέου ανταγωνιστικού καταστήματος, που θα προκύψει από την εκποίηση καθενός από τα εκποιούμενα καταστήματα σε ανταγωνιστή και από την ένταξη των συνεργαζόμενων καταστημάτων σε δίκτυα λιανικής ανταγωνιστικών αλυσίδων ή από την ανεξάρτητη λειτουργία τους στην αγορά στην κάθε τοπική αγορά.

Συμπερασματικά, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σημειώνει ότι τα προαναφερόμενα διορθωτικά μέτρα είναι επαρκή, αναλογικά και κατάλληλα να επιλύσουν τα προβλήματα ανταγωνισμού που επισημάνθηκαν στις συγκεκριμένες τοπικές αγορές σε επίπεδο λιανικής πώλησης κατά την αξιολόγηση της συγκέντρωσης.