Citi για ΔΕΗ: Ισχυρή ζήτηση στην ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ – Στο επίκεντρο πλέον η τελική τιμολόγηση

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται για τη μεγάλη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ, με τη Citigroup να εκτιμά ότι η ορατότητα της ζήτησης και η παρουσία ισχυρών cornerstone επενδυτών περιορίζουν σημαντικά τον εκτελεστικό κίνδυνο της συναλλαγής.

Σε νέα της ανάλυση, η Citi αναφέρει ότι η ΔΕΗ άρχισε στις 18 Μαΐου τη διαδικασία βιβλίου προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ μέσω συνδυασμένης δημόσιας και θεσμικής προσφοράς, με πιθανή αύξηση του μεγέθους της έκδοσης προς τα 4,2-4,3 δισ. ευρώ.

Η τράπεζα σημειώνει ότι η συναλλαγή είναι σχεδόν εξασφαλισμένη, καθώς το Ελληνικό Δημόσιο θα διατηρήσει ποσοστό 33,4% στη ΔΕΗ, ενώ η CVC έχει ήδη δεσμευθεί για επένδυση ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, υπάρχει και επιπλέον ενδιαφέρον από cornerstone επενδυτές.

Υπερκάλυψη περίπου 2,5 φορές

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα που επικαλείται η Citi, η αρχική ζήτηση εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς οι προσφορές φέρονται να προσεγγίζουν τα 12 δισ. ευρώ έναντι βασικού στόχου άντλησης 4 δισ. ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται υπερκάλυψη περίπου 2,5 φορές.

Η Citi εκτιμά ότι η εικόνα αυτή στηρίζει τις προσδοκίες για τιμολόγηση της μετοχής στην περιοχή των 18-19 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως σημειώνει η αμερικανική τράπεζα, στο επενδυτικό σχήμα αναμένεται να συμμετάσχουν τόσο long-only επενδυτές όσο και hedge funds, στοιχείο που θεωρείται θετικό για τη μελλοντική εμπορευσιμότητα και ρευστότητα της μετοχής μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Στο επίκεντρο πλέον η τελική τιμολόγηση

Η Citi επισημαίνει ότι, δεδομένης της ισχυρής ζήτησης και της συμμετοχής των βασικών επενδυτών, ο βασικός παράγοντας που παρακολουθεί πλέον η αγορά είναι η τελική τιμολόγηση και η κατανομή των νέων μετοχών.

Η μέγιστη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 19,75 ευρώ ανά μετοχή, ενώ οι εκτιμήσεις της αγοράς συγκλίνουν σε τελική τιμή μεταξύ 18 και 19 ευρώ.

Σύμφωνα με την τράπεζα, ένα περιορισμένο discount θεωρείται αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκές βάθος ζήτησης, ευρεία συμμετοχή επενδυτών και ισχυρή συναλλακτική δραστηριότητα μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης.

Η Citi δεν αποκλείει βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα της μετοχής κατά τη διάρκεια του βιβλίου προσφορών, καθώς η αγορά προσαρμόζεται στη διαδικασία τιμολόγησης.

Πιθανή αύξηση του μεγέθους της έκδοσης

Η αμερικανική τράπεζα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μικρής αύξησης του μεγέθους της συναλλαγής προς τα 4,2-4,3 δισ. ευρώ μέσω αξιοποίησης ιδίων μετοχών που αντιστοιχούν περίπου στο 6% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τη συνολική ζήτηση και τις αποφάσεις κατανομής.

Παράλληλα, η Citi σημειώνει ότι, παρά την απουσία δικαιωμάτων προτίμησης, οι υφιστάμενοι μέτοχοι ωφελούνται από μηχανισμούς προτεραιότητας στην κατανομή.

Το χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής

Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 20 Μαΐου, ενώ η τιμολόγηση της συναλλαγής αναμένεται στις 21 Μαΐου.

Η εκκαθάριση έχει προγραμματιστεί για τις 25 Μαΐου και η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών αναμένεται να ξεκινήσει στις 26 Μαΐου.

Τιμή-στόχος στα 22,6 ευρώ

Η Citi διατηρεί τιμή-στόχο στα 22,6 ευρώ ανά μετοχή για τη ΔΕΗ, χρησιμοποιώντας μοντέλο αποτίμησης SOTP (sum-of-the-parts), το οποίο, όπως αναφέρει, αποτυπώνει καλύτερα τις διαφοροποιημένες δραστηριότητες του ομίλου.

Η τράπεζα αποτιμά ξεχωριστά τις δραστηριότητες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα δίκτυα διανομής, τα υδροηλεκτρικά, τη θερμική παραγωγή, αλλά και τα data centers.

Για τα data centers, η Citi υπολογίζει δημιουργία αξίας περίπου 0,6 εκατ. ευρώ ανά MW επενδυόμενης ισχύος.

Οι βασικοί κίνδυνοι

Παρά τη θετική στάση, η Citi επισημαίνει και μια σειρά κινδύνων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία της μετοχής.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

ο ρυθμιστικός και πολιτικός κίνδυνος,

οι διακυμάνσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας,

οι μακροοικονομικές εξελίξεις,

οι λειτουργικοί κίνδυνοι λόγω της γεωγραφικής και τεχνολογικής διασποράς του ομίλου, αλλά και

οι κίνδυνοι εκτέλεσης του επενδυτικού πλάνου μετά το 2028, όταν η ανάπτυξη θα εξαρτάται περισσότερο από νέα έργα ΑΠΕ και επέκταση σε νέες αγορές.

Ωστόσο, η Citi εκτιμά ότι η ισχυρή ζήτηση που καταγράφεται ήδη στο βιβλίο προσφορών αποτελεί σαφή ένδειξη ότι οι διεθνείς επενδυτές συνεχίζουν να βλέπουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στη ΔΕΗ και γενικότερα στον ελληνικό ενεργειακό κλάδο.