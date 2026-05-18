Σούπερ μάρκετ: Στο 25% η διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας την περίοδο 2024-2025

Ενισχύουν συνεχώς το «αποτύπωμά» τους τα ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με τη διείσδυσή τους να ενισχύεται σταθερά (25%) και να αναδεικνύονται σε βασικό μοχλό αναδιάταξης της αγοράς, σύμφωνα με τη νέα κλαδική μελέτη της ICAP CRIF.

Επενδύουν στα ιδιωτικής ετικέτας τα σούπερ μάρκετ

Όπως επισημαίνεται σχετικά οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ επενδύουν δυναμικά στην προώθηση των δικών τους προϊόντων μέσω προσφορών, βελτιωμένου σχεδιασμού και μεγαλύτερης ποικιλίας, γεγονός που ενισχύει το μερίδιο των ιδιωτικής ετικέτας στην αγορά, ενώ σύμφωνα με σχετικές έρευνες, οι καταναλωτές θεωρούν τα προϊόντα P-L εφάμιλλα των «επώνυμων» προϊόντων αλλά και εξίσου ποιοτικά.

Η Ελένη Δεμερτζή, Senior Manager της Διεύθυνσης Κλαδικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF αναφέρει ότι ο βαθμός διείσδυσης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο σύνολο των πωλήσεων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και Cash & Carry εκτιμάται τη διετία 2024-2025 στο 25% περίπου, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Με ρυθμό αύξησης 10%

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει από την πλευρά της η Μαρία Φλώτσιου, Senior Consultant της Διεύθυνσης Κλαδικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, η οποία επιμελήθηκε την εν λόγω μελέτη, οι συνολικές πωλήσεις των ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων ακολούθησαν συνεχώς ανοδική πορεία την τελευταία πενταετία.

Ειδικότερα, την περίοδο 2022-2023 η αξία της αγοράς παρουσίασε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 10% περίπου. Η αύξηση του πληθωρισμού την περίοδο αυτή, ιδιαίτερα στα είδη διατροφής, ενίσχυσε σημαντικά τις πωλήσεις των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας καθώς, λόγω της αβεβαιότητας, αρκετοί καταναλωτές στράφηκαν στην αγορά τους για την κάλυψη βασικών αναγκών.

Αναφέρει επίσης ότι η αξία της αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας την διετία 2024-2025 αυξήθηκε μεν, αλλά με ηπιότερο ρυθμό, της τάξης του 5%, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι καταναλωτές συνέχισαν να τα προτιμούν παρά την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Σε ποιες κατηγορίες προϊόντων κυριαρχούν

Τα τρόφιμα παραμένουν κυρίαρχη κατηγορία προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας με εκτιμώμενο ποσοστό συμμετοχής 68% – 70% στην συνολική αξία πωλήσεων αυτών τα τελευταία έτη. Ακολουθεί η κατηγορία που περιλαμβάνει τα απορρυπαντικά – χαρτικά – καθαριστικά με ποσοστό της τάξης του 20%-22%.

Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και Cash and Carry, οι οποίες διαθέτουν και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, για την περίοδο 2020-2024, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών.

Επίσης, συντάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός με βάση ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 44 εταιρειών του κλάδου, από την ανάλυση του οποίου προκύπτει ότι οι συνολικές πωλήσεις παρουσιάζουν αύξηση καθ’ όλη την πενταετία 2020-2024.

Συγκεκριμένα, το 2024 ενισχύθηκαν με ρυθμό της τάξης του 4,5% έναντι του 2023, ενώ με παρόμοιο ρυθμό αυξήθηκαν και τα μικτά κέρδη, με το τελικό καθαρό αποτέλεσμα (προ φόρου εισοδήματος) να είναι θετικό όλα τα έτη και να διαμόρφωνεται σε 209,5 εκατ. ευρώ.