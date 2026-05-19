Οικονομικό Επιμελητήριο: Υπογραφή Μνημονίου με την Ενωση Ορκωτών Λογιστών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών (ACCA), προχώρησε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ).

Σκοπός του μνημονίου είναι η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων σε διάφορους τομείς όπως η διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων/δράσεων με σκοπό την ενημέρωση των μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου σχετικά με την πιστοποίηση του ACCA, τις επαγγελματικές εξελίξεις και τα διαθέσιμα εργαλεία για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, η συνεισφορά εκπαιδευτικών άρθρων στο ενημερωτικό δελτίο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων σχετικών με το νέο Επαγγελματικό Δίπλωμα στη Βιωσιμότητα και η συνεργασία σε δράσεις όπως εκδηλώσεις σταδιοδρομίας και δικτύωσης, πανεπιστημιακά έργα και από κοινού παρουσιάσεις, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ταλέντων στον χώρο της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών.

Ακόμα, η παροχή πόρων επαγγελματικής ανάπτυξης και μάθησης του ACCA, οι πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης, όπως χαρτογράφηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και αναγκών κατάρτισης, η κοινή ανάπτυξη στρατηγικών και εκστρατειών επικοινωνίας για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και του ACCA αλλά και οι κοινές δράσεις ενημέρωσης για την προώθηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα προγράμματα εκπαίδευσης, την Πιστοποίηση ACCA, το ACCA-X, τα μεταπτυχιακά προγράμματα και συναφείς εκπαιδευτικές δράσεις για τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Επίσης, η ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων συνεργασίας, με ειδικές παροχές από το ACCA, που θα στηρίζουν την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών, προετοιμάζοντάς τους για επιτυχημένες καριέρες στη λογιστική και τα χρηματοοικονομικά, η διερεύνηση και δημιουργία νέων εκπαιδευτικών ευκαιριών για την περαιτέρω εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη των φοιτητών στον χώρο της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών. και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των φοιτητών μέσω δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Οι δραστηριότητες θα αξιολογούνται ετησίως ώστε να διασφαλίζεται η ορθή υλοποίηση και η επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, «το Μνημόνιο Συνεργασίας, που υπογράψαμε με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών αποτελεί ακόμα ένα βήμα στην εξωστρέφεια του ΟΕΕ και στην ενίσχυση των δράσεών του για την υποστήριξη των μελών του.

Στόχος μας είναι οι Έλληνες οικονομολόγοι-μέλη του Επιμελητηρίου μας να αποκτούν τα περισσότερα και καλύτερα δυνατά εφόδια για να αντεπεξέρχονται αποτελεσματικότερα στον έντονο ανταγωνισμό, σε μια περίοδο έντονων και διαρκών διαταραχών”.