Ιράν: Πώς κέρδισε τον Τραμπ στην τέχνη των deals

Το Ιράν ενδέχεται να βγει από τον πόλεμο με περισσότερη αυτοπεποίθηση, πιο σκληροπυρηνικό και να διαθέτει νέους πόρους για να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, υποστηρίζει σε άρθρο γνώμης, ο βραβευμένος δημοσιογράφος των Financial Times, Γκιντέον Ραχμάν.

Ανατρέχοντας στο βιβλίο που είχε γράψει ο Αμερικανό πρόεδρος το 1987, με τίτλο «Η Τέχνη του deal» επισημαίνει ότι ο Τραμπ θα έπρεπε να το είχε ξαναδιαβάσει πριν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε μια συμφωνία είναι να δείχνεις απεγνωσμένος να την πετύχεις. Αυτό κάνει τον άλλον να μυρίζει αίμα, και μετά είσαι νεκρός. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να διαπραγματευτείς με βάση τη δύναμη, και η μόχλευση είναι η μεγαλύτερη δύναμη που μπορείς να έχεις» είχε γράψει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ωστόσο ο ίδιος φάνηκε απεγνωσμένος, όταν στις 5 Απριλίου έγραψε σε ανάρτηση του «Ανοίξτε το γ… Στενό, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζείτε στην Κόλαση».

Η ζοφερή αλήθεια, υπογραμμίζει το αρθρογράφος είναι ότι το Ιράν έχει τη μόχλευση. Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει ταρακουνήσει την παγκόσμια οικονομία. Στις ΗΠΑ οι τιμές της βενζίνης έχουν εκτοξευτεί οδηγώντας στα Τάρταρα την δημοφιλία του Τραμπ.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ΗΠΑ φαινόταν έτοιμες να συμφωνήσουν σε μια συμφωνία που μακροπρόθεσμα θα φέρει το Ιράν σε ισχυρότερη θέση από ό,τι πριν από την έναρξη αυτού του πολέμου.

Η ουσία της αναδυόμενης συμφωνίας είναι ότι το Ιράν συμφωνεί να ανοίξει τα Στενά χωρίς να χρεώνει τέλη. Σε αντάλλαγμα, λαμβάνει σταδιακή ανακούφιση από τις κυρώσεις συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης δισεκατομμυρίων δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία.

Το Ιράν θα δώσει υποσχέσεις για περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος. Αλλά οι λεπτομέρειες θα αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικών διαπραγματεύσεων επομένως το ζήτημα ουσιαστικά παραμένει άλυτο, εξηγεί ο Ραχμάν.

Η αντίδραση των μαχητικών Ρεπουμπλικανών στην αναδυόμενη συμφωνία είναι αποκαλυπτική. Ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να είναι ένα «καταστροφικό λάθος» επειδή θα άφηνε το Ιράν «να μπορεί να εμπλουτίσει ουράνιο και να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, και να έχει αποτελεσματικό έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ».

Ο γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ, επικεφαλής της επιτροπής ενόπλων δυνάμεων της Γερουσίας, προειδοποίησε ότι η αναδυόμενη συμφωνία «δεν θα άξιζε ούτε το χαρτί στο οποίο είναι γραμμένη».

Πώς βλέπει το Ισραήλ τη συμφωνία

Η ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία έπαιξε κρίσιμο ρόλο στο να πείσει τον Τραμπ να πάει σε πόλεμο εξαρχής, θα είναι ευγενική απέναντι σε οποιαδήποτε συμφωνία δημόσια καθώς ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου πρέπει σύντομα να αντιμετωπίσει το εκλογικό σώμα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο Ισραηλινός ηγέτης παρουσίασε τον πόλεμο ως μια μοναδική ευκαιρία για να εξασφαλίσει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Τώρα βλέπει τη σύγκρουση να τελειώνει με το ιρανικό καθεστώς να παραμένει στην εξουσία πιο σίγουρο, πιο σκληροπυρηνικό και με νέους οικονομικούς πόρους για την ανοικοδόμηση του πυρηνικού του προγράμματος και του δικτύου πληρεξουσίων του σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ο Eli Groner, πρώην γενικός διευθυντής του γραφείου του Νετανιάχου, υποστηρίζει ότι η γνώση ότι το Ιράν μπορεί τώρα να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον «είναι μια νίκη πολύ βαθύτερη και πιο στρατηγική από οποιοδήποτε στρατιωτικό επίτευγμα που θα σκοράρει βαθμούς».

Η μονολεκτική του περίληψη ήταν: «Καταστροφή». Εκτός από την πιθανή ανακούφιση της δεινής οικονομικής και οικονομικής θέσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η συμφωνία είναι πιθανό να γείρει την περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων προς την κατεύθυνση του Ιράν.

Όπως παρατήρησε ο Νταν Σαπίρο, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, στο X: «Το Ιράν έχει αποκτήσει σημαντική μόχλευση για το μέλλον αποδεικνύοντας ότι μπορεί να ελέγξει το στενό, επιτιθέμενος στους γείτονές του και στις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και προκαλώντας σημαντικές ζημιές, και δεχόμενος την καλύτερη γροθιά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ και επιβιώνοντας».

Ο Σαπίρο πιστεύει ότι, παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ είναι τόσο εγκλωβισμένος που η αποδοχή μιας κακής συμφωνίας που ανοίγει το Ορμούζ θα ήταν καλύτερη επιλογή από τη συνέχιση του πολέμου. Δεδομένων των αυξανόμενων κινδύνων μιας παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης και μιας παγκόσμιας ύφεσης, αυτός είναι ένας κατανοητός υπολογισμός.

With all due caveats about a deal that has not been announced yet, some thoughts: The US-Iran deal being described in the news is a weak deal, and the net result of this war is significant damage to US strategic interests. That said, since the war was a mistake from the… — Dan Shapiro (@DanielBShapiro) May 24, 2026

Αν και όταν ο Τραμπ αποδεχτεί μια κακή συμφωνία, θα είναι επειδή δεν έχει βιώσιμη εναλλακτική λύση, σημειώνει ο Ραχμάν. Η πρόταση του γερουσιαστή Γουίκερ ήταν «να επιτραπεί στις έμπειρες ένοπλες δυνάμεις της Αμερικής να ολοκληρώσουν την καταστροφή των συμβατικών στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν και στη συνέχεια να ανοίξουν ξανά το στενό».

Οι περιστασιακές απειλές του Τραμπ να εξαπολύσει «Κόλαση» στο ιρανικό καθεστώς δεν έχουν αξιοπιστία λόγω της προφανούς απροθυμίας του να εμπλακεί σε έναν χερσαίο πόλεμο και λόγω του κινδύνου ιρανικών αντιποίνων εναντίον των κρατών του Κόλπου και των ενεργειακών τους υποδομών.

Στην ορολογία των στρατιωτικών αναλυτών, η ευπάθεια του Κόλπου έδωσε στο Ιράν «κυριαρχία στην κλιμάκωση». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ο οποίος συγκρίνει τον εαυτό του με εμμονή με τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα αρέσκεται να χλευάζει την πυρηνική συμφωνία που κατέληξε η κυβέρνηση Ομπάμα με το Ιράν το 2015.

Ωστόσο, όπως τονίζει ο Ραχμάν, ο ίδιος ο Τραμπ «διαπραγματεύεται τώρα μια συμφωνία που φαίνεται, από πολλές απόψεις, χειρότερη από αυτήν που διαπραγματεύτηκε ο Ομπάμα εν μέρει λόγω της υποβόσκουσας γνώσης ότι το Ιράν μπορεί ακόμα να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, όποτε θέλει. Αυτό είναι κάποιο επίτευγμα από τον μάστερ της τέχνης της συμφωνίας.»