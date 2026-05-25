Πετρέους (πρώην CIA): Αν το Ιράν ασκεί έλεγχο στο Ορμούζ ενδέχεται να «ενισχυθεί στρατηγικά»

Το Ιράν φαίνεται να βρίσκεται σε φάση «υποχώρησης» όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της CIA Ντέιβιντ Πετρέους.

Μιλώντας στο CNBC κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης για τις Ασιατικές Επενδύσεις της UBS, ο Πετρέους, πρόεδρος του KKR Global Institute, δήλωσε ότι μια αρχική επιτυχημένη ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη θα οδηγούσε στο άνοιγμα των Στενών χωρίς κανέναν όρο.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες αντιμετωπίζουν ένα βασικό εμπόδιο λόγω της επιμονής της Τεχεράνης να διατηρήσει αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου εντός της χώρας και να επιβάλλει διόδια για τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το Ιράν επίσης δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την κυκλοφορία, να επιβάλλει διόδια για τη διέλευση ή να απειλεί με μελλοντικό κλείσιμο, και «φαίνεται ότι αυτό ενδέχεται να είναι επικείμενο», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά την δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το Σαββατοκύριακο ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ προχωρούν, αλλά προέτρεψε την ομάδα διαπραγμάτευσης να μην βιαστεί να συνάψει συμφωνία.

Οι εκτιμήσεις Πετρέους για την ισχύ του Ιράν

Ο Πετρέους, ένας συνταξιούχος στρατηγός των ΗΠΑ που είχε αναλάβει διοικήσεις μάχης τόσο στο Ιράκ όσο και στο Αφγανιστάν, δήλωσε ότι αν επιτραπεί στο Ιράν να ασκήσει κάποιο έλεγχο επί της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας οδού, ενδέχεται να «ενισχυθεί στρατηγικά», παρά το γεγονός ότι έχει αποδυναμωθεί στρατιωτικά από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Ολόκληρο το ναυτικό τους έχει σε μεγάλο βαθμό βυθιστεί, με εξαίρεση τα ταχύπλοα σκάφη, η πυραυλική τους ικανότητα έχει μειωθεί σημαντικά, τα αρχηγεία, οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δεν υπάρχει πλέον αεροπορία, και ούτω καθεξής», ανέφερε.

Ωστόσο, το Ιράν θα μπορούσε ακόμα να απειλήσει να κλείσει τα Στενά είτε τοποθετώντας νάρκες στη θαλάσσια οδό είτε χρησιμοποιώντας drones, πυραύλους και ταχύπλοα σκάφη για να χτυπήσει εμπορικά πλοία, και μπορεί να εμποδίσει την αποκατάσταση των Στενών στην προπολεμική του κατάσταση.

Ενώ το θαλάσσιο πέρασμα αποτελεί σημαντικό μέρος της συμφωνίας στην περιοχή, ο Πετρέους δήλωσε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν και άλλα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και της χρηματοδότησής της προς ομάδες-αντιπροσώπους όπως η Χεζμπολάχ.

«Πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά δεν μου είναι καθόλου σαφές ότι αυτό θα συμβεί στο εγγύς μέλλον», είπε.

Τη Δευτέρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να δήλωσε στο Νέο Δελχί ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα, σύμφωνα με το France 24.

Ένα ρεπορτάζ του Reuters ανέφερε επίσης ότι ο Ρούμπιο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν στη διπλωματία κάθε ευκαιρία να πετύχει πριν εξερευνήσουν «εναλλακτικές λύσεις».