AVE Participation: Εξαγόρασε το 24,98% της PROBOTEK

Σε εξαγορά του 24,98% της εταιρείας Probotek, έναντι τιμήματος 150.000 ευρώ, προχώρησε η AVE Participation, 100% θυγατρική του ομίλου εταιρειών AVE.

Η PROBOTEK, που ιδρύθηκε το 2019, αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογιών αιχμής για τον ταχέως αναπτυσσόμενο παγκόσμιο κλάδο των drones και των autonomous operations. Μέσα σε λίγα χρόνια, η εταιρεία κατάφερε να δημιουργήσει προηγμένες πλατφόρμες λογισμικού, AI-driven mission control systems και enterprise drone infrastructures που απευθύνονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Η τεχνολογική υποδομή που διαθέτει η εταιρεία την τοποθετεί σε μια αγορά που εξελίσσεται με εκθετικούς ρυθμούς διεθνώς, καθώς κυβερνήσεις, οργανισμοί και επιχειρήσεις αναζητούν λύσεις αυτοματοποίησης, real-time intelligence και autonomous infrastructure management. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η εταιρεία δεν λειτουργεί απλώς ως drone operator ή software provider, αλλά ως architect ενός νέου τεχνολογικού οικοσυστήματος που συνδέει hardware, AI, cloud, IoT sensors, telecom infrastructure και mission-critical services σε μία ενιαία πλατφόρμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κύκλος εργασιών του ομίλου AVE ανήλθε στα 31,14 εκατ. ευρώ για το 2025 έναντι 28,78 εκατ. ευρώ κατά το 2024. Αυξημένες ήταν και οι πωλήσεις της εταιρείας που αυξήθηκαν κατά 10,44% και έφτασαν στα 17,03 εκατ. ευρώ έναντι 15,42 εκ. για το 2024.

Η αύξηση αυτή, τόσο σε επίπεδο Ομίλου (8,2%) όσο και σε επίπεδο Εταιρίας , οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων του τομέα εκμετάλλευσης δικαιωμάτων Ταινιών & Διανομής VideoGames.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τη χρήση 2025 διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2,62 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,58 εκ. ευρώ το 2024. Τα σχετικά μεγέθη για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε κέρδη 472 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1,96 εκ. ευρώ για τη χρήση του 2024.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου στη χρήση του 2025 για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 2,25 εκ. έναντι κερδών € 3,1 εκ. το 2024, κυρίως λόγω της μειωμένης ύπαρξης κατά το 2025 των εκτάκτων εσόδων που προήλθαν από την επιτυχή ρύθμιση των δανείων της Εταιρίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας ήταν κερδοφόρα κατά € 681 χιλ. στη χρήση 2025, έναντι κερδών € 6,97 εκ. το προηγούμενο έτος.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 2,31 εκ. στη χρήση του 2025, έναντι κερδών € 2,72 εκ. το 2024. Σε επίπεδο Εταιρείας τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν κερδοφόρα κατά 683 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών ύψους 6,17 εκ. ευρώ τη χρήση 2024.

Το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχεται σε € 7,9 εκ. και της εταιρείας € 15,9 εκ. έναντι 9,8 εκ. ευρω για τον Όμιλο και 15,2 εκ. ευρώ για την εταιρεία το 2024.