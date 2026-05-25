ΔΕΗ: Η ακτινογραφία της ΑΜΚ – Στο ταμπλό οι νέες μετοχές από 26/5

Από αύριο 26 Μαΐου ξεκινά στο Euronext Athens η διαπραγμάτευση των 597.396.677 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της ΔΕΗ, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την κατανομή των μετοχών της ΑΜΚ η οποία ολοκληρώθηκε με την συνδυασμένη προσφορά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, να ολοκληρώνεται με ισχυρή ζήτηση. Οι επενδυτές υπέβαλαν έγκυρες προσφορές για 954,3 εκατ. μετοχές, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 17,8 δισ. ευρώ και υπερκαλύπτει τον αρχικό στόχο κατά περίπου 4,4 φορές.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διατέθηκαν συνολικά 228.126.677 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,48 ευρώ η καθεμία, στην τιμή διάθεσης των 18,63 ευρώ ανά μετοχή. Από την προσφορά η εταιρεία άντλησε συνολικά περίπου 4,25 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα, μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης περίπου 128 εκατ. ευρώ, διαμορφώθηκαν σε περίπου 4,12 δισ. ευρώ.

Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 26 Μαΐου 2026, μετά την έγκριση της εισαγωγής τους από το χρηματιστήριο στη συνεδρίαση της 25ης Μαΐου. Η πίστωση των νέων τίτλων στους λογαριασμούς των δικαιούχων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα, 25 Μαΐου.

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ

Κατανομή της προσφοράς για την ΑΜΚ της ΔΕΗ

Στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά η συνολική ζήτηση διαμορφώθηκε σε 58,7 εκατ. μετοχές, ή περίπου 1,09 δισ. ευρώ, με τη ζήτηση να προέρχεται τόσο από ιδιώτες όσο και από ειδικούς επενδυτές. Στη Θεσμική Προσφορά η ζήτηση έφτασε τις 895,6 εκατ. μετοχές, ή περίπου 16,7 δισ. ευρώ.

Από τη Θεσμική Προσφορά κατανεμήθηκαν 69.180.631 νέες μετοχές στο Ελληνικό Δημόσιο και 64.412.238 μετοχές στην Aeolus Holdings S.à r.l., όχημα συνδεδεμένο με κεφάλαια που συμβουλεύει η CVC Advisers Greece. Οι υπόλοιπες 94.533.808 νέες μετοχές της συνδυασμένης προσφοράς μοιράστηκαν μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς, με την πλειονότητα να κατευθύνεται στη θεσμική πλευρά.

Στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, 13.892.947 νέες μετοχές κατανεμήθηκαν κατά προτεραιότητα σε υφιστάμενους μετόχους που συμμετείχαν στη διαδικασία, ενώ οι υπόλοιπες 2.434.199 κατευθύνθηκαν σε επιπλέον επενδυτές βάσει αναλογικής κατανομής. Από τις μετοχές που διατέθηκαν στο πλαίσιο της ελληνικής προσφοράς, 54,76% πήγαν σε ειδικούς επενδυτές και 45,24% σε ιδιώτες επενδυτές.

Χρήση κεφαλαίων από τη ΔΕΗ

Τα καθαρά κεφάλαια θα στηρίξουν το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ, το οποίο ανέρχεται συνολικά σε περίπου 24,2 δισ. ευρώ έως το 2030. Η εταιρεία αναφέρει ότι τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην επιτάχυνση του στρατηγικού της σχεδίου και σε έργα ενέργειας, τεχνολογίας και υποδομών.

Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων περιλαμβάνονται επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση, με στόχο συνολική εγκατεστημένη ισχύ 24,3 GW έως το 2030. Παράλληλα, σημαντικό μέρος του προγράμματος αφορά τη φάση ανάπτυξης data center στην Κοζάνη, με σχεδιαζόμενη δυναμικότητα 300 MW έως το τέλος του 2028.

Μετοχική εικόνα

Μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ ανέρχεται σε 1.481.543.758,96 ευρώ, διαιρούμενο σε 597.396.677 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές. Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, ύψους περίπου 3,68 δισ. ευρώ, θα πιστωθεί στον λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι πούλησε 13.419.217 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε περίπου 3,63% του προ της αύξησης καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στην τιμή των 18,63 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία περίπου 250 εκατ. ευρώ. Μετά την πράξη αυτή, η ΔΕΗ κατέχει 9.563.648 ίδιες μετοχές, ή περίπου 1,6% του συνόλου των μετοχών της μετά την ολοκλήρωση της αύξησης.

Τι σημαίνει για την αγορά

Η ισχυρή υπερκάλυψη δείχνει ότι η αγορά υποδέχθηκε θετικά το επενδυτικό αφήγημα της ΔΕΗ και το πλάνο ανάπτυξης που συνδέεται με την πράσινη ενέργεια, τα δίκτυα, την αποθήκευση και τα data centers. Η κλίμακα της άντλησης κεφαλαίων τοποθετεί την εταιρεία σε θέση να χρηματοδοτήσει μεγάλο μέρος του σχεδιασμού της για την επόμενη πενταετία.

Οι συντονιστές τοποθέτησης και ο σύμβουλος της δημόσιας προσφοράς αναφέρονται αναλυτικά στις επίσημες ανακοινώσεις, μαζί με τις συνήθεις ρήτρες αποποίησης ευθύνης και περιορισμούς διάθεσης των νέων μετοχών σε συγκεκριμένες δικαιοδοσίες.