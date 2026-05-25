MIG: Αλλαγή στη σύνθεση του ΔΣ της εταιρείας

Αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της MIG.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, λόγω συμπλήρωσης αθροιστικά εννέα (9) οικονομικών ετών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ο κ. Πέτρος Κατσούλας έπαυσε να κατέχει την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους και παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο ως Μη Εκτελεστικό Μέλος αυτού, ενώ ο κ. Στέφανος Καψάσκης παραιτήθηκε από τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές της Εταιρείας με άμεση ισχύ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον κ. Στέφανο Καψάσκη για την ουσιαστική συνεισφορά του στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε την κα Εβελίνα (Ευαγγελία) Βουγέση, ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του κ. Καψάσκη, καθώς διαπίστωσε ότι η κα Βουγέση πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Επιπλέον, στο πρόσωπο της κας Βουγέση δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, περιλαμβανομένου του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε επίσης την κα Βουγέση ως νέο Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, καθώς διαπιστώθηκε ότι διαθέτει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική/ελεγκτική, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. ζ΄ του Ν. 4449/2017. Το βιογραφικό σημείωμα της κας

Βουγέση είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.migholdingssa.com).

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ορίσει τον κ. Λουκά Παπάζογλου, υφιστάμενο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Ανεξάρτητο, καθώς διαπιστώθηκε ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Πέτρος Κατσούλας, Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος,

2. Γεώργιος Ευστρατιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος,

3. Σταυρούλα Μαρκουλή, Εκτελεστικό Μέλος,

4. Λουκάς Παπάζογλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Εβελίνα Βουγέση, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και

7. Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σημειώνεται ότι η θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είχε οριστεί τριετής με την από 22.6.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, έχει παραταθεί αυτόματα μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συνέλθει εντός του 2026.

Επιτροπή Ελέγχου

1. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Πρόεδρος,

2. Ευστράτιος Χατζηγιάννης και

3. Εβελίνα Βουγέση, Μέλη.

Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων

1. Λουκάς Παπάζογλου, Πρόεδρος,

2. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος και

3. Εβελίνα Βουγέση, Μέλη.