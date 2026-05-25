Εξοχικές κατοικίες: Με άνοδο 10,8% «τρέχουν» φέτος οι τιμές [πίνακας]

Τι αποκαλύπτει έρευνα τις Elxis – At Home In Greece για τις εξοχικές κατοικίες

Economy 25.05.2026, 14:17
Σχολιάστε
Εξοχικές κατοικίες: Με άνοδο 10,8% «τρέχουν» φέτος οι τιμές [πίνακας]
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με άνοδο κατά 10,8% «τρέχουν» φέτος οι τιμές στις εξοχικές κατοικίες στο σύνολο της χώρας.

Στις εξοχικές κατοικίες που αγοράζονται από τα σχέδια, η μέση τιμή των υπογεγραμμένων συμβολαίων σημείωσε αύξηση κατά 12,5%

Οι τιμές για εξοχικές κατοικίες

Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Elxis – At Home In Greece, η μέση τιμή ανά τ.μ. καταγράφει αύξηση κατά 10,8% το φετινό τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και διαμορφώνεται σε 3.398 ευρώ/τ.μ. από 3.067 ευρώ/τ.μ.

Κύριος λόγος της αύξησης αυτής, είναι η μεγάλη άνοδος που παρατηρείται στις νέες κατασκευές, ως αποτέλεσμα του υψηλού αγοραστικού ενδιαφέροντος από το εξωτερικό, τομέα στον οποίο ειδικεύεται η Elxis, καθώς προωθεί ακίνητα σε ξένους αγοραστές, κυρίως από χώρες της Β. Ευρώπης και τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, στις εξοχικές κατοικίες που αγοράζονται από τα σχέδια, η μέση τιμή των υπογεγραμμένων συμβολαίων σημείωσε αύξηση κατά 12,5% σε 507.427 ευρώ. Παράλληλα, η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αυξήθηκε κατά 12%, από 3.790 ευρώ σε 4.245 ευρώ.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή, ο κ. Γιώργος Γαβριηλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Elxis, σημείωσε τα εξής: «Η φετινή αύξηση και γενικότερη τάση καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν οι νεόδμητες κατοικίες, παρά τις αυξήσεις στο κατασκευαστικό κόστος, λόγω της αναπροσαρμογής των τιμών. Οι αγοραστές που αναζητούν σύγχρονες προδιαγραφές, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ευρεία επιλογή αξιοποίησης, π.χ. για ιδιοκατοίκηση ή επένδυση, συνεχίζουν να τροφοδοτούν την ζήτηση στην ελληνική αγορά».

Στις υφιστάμενες κατοικίες, η εικόνα είναι διαφορετική. Ειδικότερα, η μέση συνολική τιμή πώλησης στα πραγματοποιηθέντα συμβόλαια κατά το πρώτο τετράμηνο, μειώθηκε κατά 13,3%, ενώ η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αυξήθηκε κατά 8,9%. Έτσι, η μέση τιμή πώλησης υποχώρησε σε 251.667 ευρώ (από 290.167 ευρώτο ίδιο διάστημα πέρσι), αλλά η μέση τιμή/τ.μ. διαμορφώθηκε σε υψηλότερο επίπεδο, σε 2.550 ευρώ, από 2.342 ευρώ. «Αυτό δείχνει ότι οι αγοραστές στράφηκαν σε μικρότερα ή χαμηλότερου συνολικού κόστους ακίνητα, χωρίς όμως να μειωθεί η αξία ανά τετραγωνικό μέτρο», εξηγεί ο κ. Γαβριηλίδης.

Ειδικά σε ό,τι αφορά την αγορά της Κρήτης, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές για τους ξένους αγοραστές, η μέση τιμή κατοικίας με βάση πραγματικά δεδομένα από αγοραπωλησίες, σημείωσε αύξηση κατά 3,3% το πρώτο τετράμηνο του 2026, φτάνοντας τις 456.600 ευρώ, από 442.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η άνοδος είναι πιο συγκρατημένη, αλλά δείχνει μια σταθερή δυναμική σε μια από τις πιο δημοφιλείς αγορές εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Elxis, που δημοσιοποιήθηκαν σε πρόσφατη ανάλυση της εταιρείας, η μέση δαπάνη ανά αγοραστή αυξήθηκε κατά 37,3% το 2025, αγγίζοντας τις 450.000 ευρώ.

«Μέχρι το 2023, το ταβάνι των πελατών μας ήταν περίπου τα 450.000 ευρώ – 500.000 ευρώ κι αυτό το ποσό αφορούσε σχετικά μικρό αριθμό ανθρώπων, καθώς οι περισσότεροι κινούνταν πέριξ των 300.000 ευρώ – 350.000 ευρώ. Σήμερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία μας, αυτό έχει αλλάξει και υπάρχει σημαντική ζήτηση και για πιο ακριβά σπίτια, άνω των 500.000 ευρώ, ιδίως νέες κατασκευές με ιδιωτική πισίνα και μεγάλους χώρους, κήπο κι άλλες παροχές», επισημαίνει ο κ. Γαβριηλίδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, νεόδμητες βίλες που κοστίζουν 400.000 ευρώ – 500.000 ευρώ, με ιδιωτική πισίνα και βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, ή προσφέρουν θέα προς αυτήν, είναι δυσεύρετες σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ακίνητα τέτοιων προδιαγραφών έχουν και το πρόσθετο πλεονέκτημα της επενδυτικής αξιοποίησης για κάποιους μήνες τον χρόνο, αλλά και υπεραξία από μια μελλοντική πώληση, όπως δείχνουν και τα στοιχεία του φετινού πρώτου τετραμήνου του έτους.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Εξοχικές κατοικίες: Με άνοδο 10,8% «τρέχουν» φέτος οι τιμές [πίνακας]
Economy

Πόσο κοστίζει φέτος η εξοχική κατοικία [πίνακας]
«Σπίτι μου 3»: Έρχεται νέο πρόγραμμα μετά τα ναυάγια «1» και «2»
Economy

Έρχεται «Σπίτι μου 3» μετά τα «ναυάγια» 1 και 2
Μυτιληναίος στους FT: Ευπρόσδεκτη η στοχευμένη υποστήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
Βιομηχανία

Μυτιληναίος στους FT: Θετική η στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
Πιερρακάκης: Στηρίζει τον Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
Economy

Πιερρακάκης: Στηρίζει Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της ΤτΕ
ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο
Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ. στο πρώτο τετράμηνο του 2026
Economy

Ποιοι φόροι «έβγαλαν» πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ.

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Πάνω από 3,1 δισ. τα φέσια του Δημοσίου προς ιδιώτες
Economy

Ψηλώνουν τα «φέσια» του Δημοσίου - Οι «πρωταθλητές»

Κίνημα «δεν πληρώνω» από το Δημόσιο - Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Ανδρομάχη Παύλου
Τηλεπικοινωνίες: Προειδοποιήσεις για κόστος και καθυστερήσεις από τον CSA2
Τηλεπικοινωνίες

Ευρωπαϊκό «καμπανάκι» για τις επενδύσεις στα telecoms

GSMA Europe και Connect Europe προειδοποιούν για πλήγμα σε ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις - Καλούν σε απλούστευση πλαισίου

Γιώργος Πολύζος
Τράπεζες: Σε πέντε πεδία εντείνεται ο ανταγωνισμός
Τράπεζες

Αρωμα ανταγωνισμού στην τραπεζική αρένα

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι αντιμέτωπες με τον 5ο πόλο, τις neonbank και τους διεθνείς fintechs

Αγης Μάρκου
72 δόσεις: Ολα τα μυστικά για να επωφεληθείτε – Οι έλεγχοι
Economy

Τα μυστικά για τη ρύθμιση των χρεών σε 72 δόσεις

Σε 10 ημέρες τίθεται σε ισχύ η ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις σε εφορία και ταμεία – Σαρωτικοί έλεγχοι για όσους χρωστούν

Ντίνος Σιωμόπουλος
Phishing: Λιγότερες απάτες με κάρτες πληρωμών το 2025 – Στα ίδια επίπεδα η αξία τους
Economy

Στα ύψη η «λεία» των e- ληστών παρά τη μείωση των περιστατικών

Μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στη μεγαλύτερη και στη μικρότερη μείωση περιπτώσεων phishing ανά τύπο συναλλαγής με κάρτες

Μελίνα Ζιάγκου
Ορμούζ: Τα δύσκολα βήματα για την επανεκκίνηση της πετρελαϊκής «αρτηρίας» του Κόλπου
Ποντοπόρος

Ορμούζ: Τα δύσκολα βήματα για επανεκκίνηση

Οι τελευταίες διπλωματικές επαφές δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της κρίσης σε Ιράν και Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Συντάξεις: Με οκτώ μέτρα στο δρόμο για τις κάλπες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οκτώ μέτρα για τους συνταξιούχους, στο δρόμο προς τις κάλπες

Η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και η καταβολή του μόνιμου επιδόματος

Κώστας Παπαδής
Φτώχεια: Η κοινωνική κρίση ξαναγράφει το οικονομικό εγχειρίδιο της Ευρώπης
Economy

Η κοινωνική κρίση ξαναγράφει το οικονομικό εγχειρίδιο

Μπορεί η Ευρώπη να καταπολεμήσει την κοινωνική φτώχεια; Η δύσκολη θέση της Ελλάδας

Αλέξανδρος Κλώσσας
Περισσότερα από Economy
Εξοχικές κατοικίες: Με άνοδο 10,8% «τρέχουν» φέτος οι τιμές [πίνακας]
Economy

Πόσο κοστίζει φέτος η εξοχική κατοικία [πίνακας]

Τι αποκαλύπτει έρευνα τις Elxis – At Home In Greece για τις εξοχικές κατοικίες

Μυτιληναίος στους FT: Ευπρόσδεκτη η στοχευμένη υποστήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
Βιομηχανία

Μυτιληναίος στους FT: Θετική η στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

Τι δήλωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στους FT για τις κρατικές ενισχύσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία

Μελίνα Ζιάγκου
Πιερρακάκης: Στηρίζει τον Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
Economy

Πιερρακάκης: Στηρίζει Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της ΤτΕ

Με την ανανέωση της θητείας του, ο Γιάννης Στουρνάρας, γίνεται ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με τρεις διαδοχικές θητείες

ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο

Η ΠΟΜΙΔΑ εκφράζει την ικανοποίησή της για την υιοθέτηση πρότασής της σχετικά με επέκταση της δυνατότητα σύναψης κληρονομικής σύμβασης διανομής μεταξύ των συγκληρονόμων, όχι μόνον εν ζωή, αλλά και μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ. στο πρώτο τετράμηνο του 2026
Economy

Ποιοι φόροι «έβγαλαν» πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ.

Ο προϋπολογισμός και οι φόροι που υπεραπέδωσαν το πρώτο τετράμηνο του 2026 - Πώς κινήθηκαν οι δαπάνες

Καύσιμα: Ετοιμάζεται παράταση των μέτρων στήριξης
Economy

Έρχεται νέα επιδότηση στα καύσιμα - Σκέψεις και για Fuel Pass

Ανοδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές στα καύσιμα - Θέμα χρόνου οι ανακοινώσεις

72 δόσεις: Ολα τα μυστικά για να επωφεληθείτε – Οι έλεγχοι
Economy

Τα μυστικά για τη ρύθμιση των χρεών σε 72 δόσεις

Σε 10 ημέρες τίθεται σε ισχύ η ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις σε εφορία και ταμεία – Σαρωτικοί έλεγχοι για όσους χρωστούν

Ντίνος Σιωμόπουλος
Latest News
Κοινωνικός τουρισμός: Τα ψιλά γράμματα και οι παγίδες
Τουρισμός

Κοινωνικός τουρισμός: Τα ψιλά γράμματα και οι παγίδες

Ο κοινωνικός τουρισμός δίνει και φέτος ανάσα σε χιλιάδες δικαιούχους - Πώς θα χρησιμοποιηθούν οι επιταγές

Booking.com: Το 51% των Ελλήνων ταξιδιωτών σχεδιάζει road trips
Τουρισμός

Booking.com: Το 51% των Ελλήνων ταξιδιωτών σχεδιάζει road trips

Τι δείχνει η έρευνα της Booking.com για τα road trips - Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Γιάννης Στουρνάρας: Κίνδυνος για ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία λόγω αβεβαιότητας
Τράπεζες

Στουρνάρας: Κίνδυνος για ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία λόγω αβεβαιότητας

Τι είπε σήμερα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στη Βουλή

Motor Oil: Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα
Ναυτιλία

Motor Oil: Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα

Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil

Eurobank: Έξι νέες δράσεις για το δημογραφικό στον Έβρο
Τράπεζες

Eurobank: Έξι νέες δράσεις για το δημογραφικό στον Έβρο

Οι νέες δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Eurobank για το δημογραφικό «Μπροστά για την Οικογένεια»

Εξοχικές κατοικίες: Με άνοδο 10,8% «τρέχουν» φέτος οι τιμές [πίνακας]
Economy

Πόσο κοστίζει φέτος η εξοχική κατοικία [πίνακας]

Τι αποκαλύπτει έρευνα τις Elxis – At Home In Greece για τις εξοχικές κατοικίες

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς μπορεί να εισβάλει στην ιδιωτικότητα της σκέψης – Οι 4 κίνδυνοι
Tεχνητή νοημοσύνη

Μπορεί η ΑΙ να εισβάλει στις σκέψεις μας; - Οι 4 απειλές

Οι αναδυόμενοι κίνδυνοι ασφαλείας που θα ενταθούν όσο εξελίσσονται τα γνωστικά συστήματα στην τεχνητή νοημοσύνη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συντηρεί τα ισχυρά κέρδη της η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Συντηρεί τα ισχυρά κέρδη του το ΧΑ

Η εικόνα της αγοράς παραμένει θετική, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των εισηγμένων μετοχών εξακολουθεί να διατηρεί σήματα αγοράς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ιαπωνία: Δεν θα εκδώσει ομόλογα για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό
Ομόλογα

Ιαπωνία: Δεν θα εκδώσει ομόλογα για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό

Η Σανάε Τακαΐτσι επιχειρεί να καθησυχάσει τους επενδυτές ομολόγων

Τζούλη Καλημέρη
«Σπίτι μου 3»: Έρχεται νέο πρόγραμμα μετά τα ναυάγια «1» και «2»
Economy

Έρχεται «Σπίτι μου 3» μετά τα «ναυάγια» 1 και 2

Μετά το Βατερλό των προηγούμενων δύο προγραμμάτων «Σπίτι μου» ο πρωθυπουργός προαναγγέλλει νέο «Σπίτι μου 3»

Ανδρομάχη Παύλου
Λιανεμπόριο: «Βουλιάζει» ο τζίρος στις πολύ μικρές επιχειρήσεις
Business

«Βουλιάζει» ο τζίρος στα πολύ μικρά καταστήματα

Τη μεγαλύτερη μείωση είχε ο τζίρος των πολύ μικρών επιχειρήσεων στο λιανεμπόριο το α' τρίμηνο

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 13 από τους 25 κατηγορούμενους
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 13 από τους 25 κατηγορούμενους

Ακόμα ένα δικαστήριο για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε με την ενοχή 13 κατηγορουμένων

Μίνα Μουστάκα
Δολάριο: Υποχωρεί στις διεθνείς αγορές
Επικαιρότητα

Υποχωρεί στις διεθνείς αγορές το δολάριο

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ - Πτωτικά το πετρέλαιο

Κικίλιας: «51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία – Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας»
Ναυτιλία

Κικίλιας: «51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία»

Έως τις 21 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκαν 515 έκτακτες επιθεωρήσεις, έναντι 341 το αντίστοιχο διάστημα του 2025

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής για την κυκλική οικονομία
AGRO

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και κυκλική οικονομία

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί ως βασικός παράγοντας της κυκλικής μετάβασης

Santander: Έτος ορόσημο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2026
Business

Santander: Αλλάζει πίστα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2026

Η Stantander βλέπει ισχυρές επιδόσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο α΄ τρίμηνο 2026 - Τι φέρνει η Εγνατία Οδός

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies