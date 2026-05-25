Κυριάκος Πιερρακάκης: Πόσο κερδίζει η Ελλάδα από την πρόωρη αποπληρωμή στο δημόσιο χρέος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Από κάθε δισεκατομμύριο πρόωρης αποπληρωμής χρέους, κερδίζουμε 30 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο», δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, υπερασπιζόμενος τη στρατηγική της κυβέρνησης για τη μείωση του δημόσιου χρέους, κατά τη δευτερολογία του στην Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της Βουλής, στο πλαίσιο της ακρόασης του Ιωάννη Στουρνάρα για τον επαναδιορισμό του στη διοίκηση της Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η πολιτική των πρόωρων αποπληρωμών έχει ήδη περιορίσει σημαντικά το ρίσκο που συνδεόταν με το 2032 και τις υποχρεώσεις από το Greek Loan Facility, σημειώνοντας ότι η σχετική συζήτηση «δεν υφίσταται πλέον». Όπως ανέφερε, από τα περίπου 25-30 δισ. ευρώ πρόσθετου κόστους που αναμένονταν στο μέλλον, μεγάλο μέρος έχει ήδη εξομαλυνθεί μέσω των παρεμβάσεων του Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Δείτε εδώ ολόκληρη την ομιλία Πιερρακάκη στη Βουλή

«Από κάθε πρόωρη αποπληρωμή ενός δισ. ευρώ πόσο κερδίζουμε; Κερδίζουμε 30 εκατομμύρια το χρόνο. Πόσα έχουμε αποπληρώσει μέχρι τώρα; Έχουμε αποπληρώσει 26,5 δισ. ευρώ. Αυτά είναι περίπου 800 εκατομμύρια», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να εξουδετερωθεί πλήρως το μελλοντικό βάρος του χρέους.

Πιερρακάκης: Συνετή πολιτική

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια «ώριμη, προνοητική και συνεπή πολιτική», με διαγενεακή διάσταση, σημειώνοντας πως «μια γενιά το φορτώθηκε και το παρέλαβε από τις προηγούμενες. Αυτή η γενιά δεν θα το ξαναφορτώσει».

Παράλληλα, συνέδεσε τη στρατηγική αυτή με τη βελτίωση της εικόνας της χώρας στις διεθνείς αγορές και στις αξιολογήσεις των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης, επισημαίνοντας ότι η συνέπεια στην οικονομική πολιτική αποτελεί βασικό στοιχείο αξιοπιστίας.

Λιγότερες προβλέψεις για τις τράπεζες

Αναφερόμενος στις τράπεζες, ο υπουργός απέρριψε τα σενάρια πρόσθετης φορολόγησης του κλάδου, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα περιόριζε τη δυνατότητα χρηματοδότησης της οικονομίας και θα έστελνε αρνητικό μήνυμα στις αγορές σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα.

«Οι τράπεζες χρειάζονται λιγότερες προβλέψεις πλέον γιατί μειώθηκαν οι επισφάλειες και βελτιώθηκε η κατάσταση της οικονομίας», σημείωσε, επικαλούμενος στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δείχνουν βελτίωση της ποιότητας των τραπεζικών χαρτοφυλακίων.

Ο υπουργός υποστήριξε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις για τις τραπεζικές χρεώσεις, υπενθυμίζοντας την κατάργηση προμηθειών το καλοκαίρι του 2025. «Θέλουμε το σύστημα να δουλεύει. Αν κρίνουμε ότι πρέπει να παρεμβαίνουμε, παρεμβαίνουμε», δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί «να εργαλειοποιεί τις τράπεζες πολιτικά».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και στα μέτρα στήριξης που εφαρμόζονται μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, ενώ άφησε αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ (ψήφισε «παρών») για τη στάση του στην ψηφοφορία (παρόν) σχετικά με τον επαναδιορισμό του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.