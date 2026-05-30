Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Αυξημένη κίνηση σε ΚΤΕΛ Κηφισού, λιμάνι Πειραιά και Λεωφόρο Αθηνών

Περισσότεροι από 28.800 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Κοινωνία 30.05.2026, 09:42
Αυξημένη καταγράφεται η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στη Ραφήνα, λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Εντονη είναι η κίνηση στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το ύψος της Άνοιξης, ενώ ο Κηφισός από νωρίς το πρωί είναι «κόκκινος».

Το ίδιο ισχύει για την Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος του Σκαραμαγκά.

Συνολικά, από χθες στις 06.00 το πρωί μέχρι σήμερα στις 06.00 το πρωί πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα 90.134 αυτοκίνητα, (51.400 από τα διόδια Ελευσίνας στην Αθηνών- Κορίνθου και 38.734 από τα διόδια Αφιδνών στην Αθηνών- Λαμία).

Περισσότεροι από 28.800 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την εκτιμώμενη επιβατική κίνηση των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

Τα στοιχεία αφορούν τους επιβάτες που έχουν ήδη εκδώσει εισιτήριο, ενώ ο τελικός αριθμός εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερος, καθώς αναμένονται και οι ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής.

Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Από το λιμάνι του Πειραιά θα πραγματοποιηθούν σήμερα 14 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου, με την εκτιμώμενη επιβατική κίνηση να ανέρχεται σε 10.890 επιβάτες.

Παράλληλα, για τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα εκτελεστούν 42 δρομολόγια, εκ των οποίων 23 με επιβατηγά-υδροπτέρυγα και 19 με επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, μεταφέροντας συνολικά 7.079 επιβάτες.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και από το λιμάνι της Ραφήνας, όπου θα πραγματοποιηθούν 10 δρομολόγια με 7.754 επιβάτες να ταξιδεύουν προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς. Επιπλέον, εκτελούνται καθημερινά τέσσερα δρομολόγια στη γραμμή Ραφήνα – Μαρμάρι.

Από το λιμάνι του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί εννέα δρομολόγια, με την εκτιμώμενη επιβατική κίνηση να φθάνει τους 3.094 επιβάτες.

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε η επιβατική κίνηση και χθες Παρασκευή

Σύμφωνα με τα στοιχεία των λιμενικών αρχών, χθες Παρασκευή 29/05 από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 19 απόπλοι πλοίων προς τα νησιά του Αιγαίου, με 20.089 επιβάτες να αναχωρούν για τους προορισμούς τους. Παράλληλα, από τη Ραφήνα εκτελέστηκαν 16 δρομολόγια, ενώ αναχώρησαν συνολικά 10.777 επιβάτες.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση και προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, όπου πραγματοποιήθηκαν 41 δρομολόγια με περίπου 10.000 επιβάτες. Από το λιμάνι του Λαυρίου εκτελέστηκαν 13 δρομολόγια, με 4.857 επιβάτες να αναχωρούν.

Συνολικά, περισσότεροι από 45.700 επιβάτες ταξίδεψαν την Παρασκευή από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου και του Αργοσαρωνικού, δίνοντας τον τόνο της αυξημένης εξόδου που συνεχίζεται και το Σάββατο.

Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων

Χωρίς έκτακτα δρομολόγια λεωφορείων αλλά με πληρότητα που αγγίζει το 100% συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Υ.Σ) και ΚΤΕΛ Κηφισού Σοφοκλή Φάτσιο, αυξημένη είναι και εφέτος η κίνηση των εκδρομέων ωστόσο σε σχέση με πέρυσι καταγράφεται μια μικρή αύξηση της τάξεως του 5%.

Για σήμερα Σάββατο δεν έχουν προγραμματιστεί επιπλέον δρομολόγια, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ -ΜΠΕ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Υ.Σ) και ΚΤΕΛ Κηφισού Σοφοκλής Φάτσιος ωστόσο τα δρομολόγια και από τους δυο υπεραστικούς σταθμούς έχουν πληρότητα που αγγίζει το 100%. Να θυμίσουμε πως έκτακτα δρομολόγια προστέθηκαν χθες Παρασκευή 70 από τον Κηφισό (από 220 που είναι) και 25 δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ Λιοσίων με τους περισσότερους ταξιδιώτες να κατευθύνονται προς Πελοπόννησο, Αιτωλοακαρνανία, Βόλο και Τρίκαλα.

AEGEAN – Υψηλές ζήτηση- πληρότητα πτήσεων έως 95%

Σε υψηλά επίπεδα ήταν και η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της AEGEAN. Η μέση πληρότητα των πτήσεων για το φετινό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και για την περίοδο από 28 Μαΐου έως 2 Ιουνίου αγγίζει το 80% στο δίκτυο εξωτερικού και 75% στο δίκτυο εσωτερικού.

Οι top 5 προορισμοί του εξωτερικού από / προς Αθήνα είναι Ελσίνκι, Λισαβώνα, Νίκαια, Πόρτο και ‘Αμστερνταμ ενώ οι top 5 προορισμοί από / προς Αθήνα για το δίκτυο εσωτερικού είναι Ικαρία, Σκιάθος, Χανιά, Πάρος και Ιωάννινα.

Από και προς Θεσσαλονίκη για το δίκτυο εξωτερικού οι top 5 προορισμοί είναι Λάρνακα, Βαρκελώνη, Παρίσι, Ρώμη και Βρυξέλλες ενώ στο δίκτυο εσωτερικού οι top 5 προορισμοί είναι Ρόδος, Λήμνος, Μυτιλήνη, Μύκονος και Χανιά.

Στο δίκτυο εσωτερικού είχαμε αυξημένη κίνηση της τάξεως του 93% από το αεροδρόμιο της Αθήνας την Παρασκευή, 29 Μαΐου, ενώ στο δίκτυο εξωτερικού η κορύφωση παρατηρείται το Σάββατο 30 Μαΐου με τις πληρότητες να αγγίζουν το 90%. Η επιστροφή των ταξιδιωτών κορυφώνεται την 1η Ιουνίου, όπου οι πτήσεις καταγράφουν πληρότητες της τάξεως του 90%. Αντίστοιχα, από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση είχαμε χθες Παρασκευή 29 Μαΐου στο δίκτυο εσωτερικού, όπου οι πτήσεις είχαν πληρότητα της τάξεως του 95%.

