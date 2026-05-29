Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»

Στις τράπεζες θεωρούν βέβαιη την ενεργοποίηση του «Σπίτι μου 3», καθώς η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο

Ακίνητα 29.05.2026, 11:00
Ρεπορτάζ Αγης Μάρκου

Προς τρίτο κύκλο οδεύει η δράση «Σπίτι μου», μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος στα τέλη του καλοκαιριού, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως μετά την επιτυχία των δύο πρώτων δράσεων, μέσω των οποίων απέκτησαν πρώτη κατοικία με προνομιακούς όρους σχεδόν 25.000 πολίτες, «ενδεχομένως να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για την υλοποίηση μίας ακόμα».

Στις τράπεζες θεωρούν βέβαιη την ενεργοποίηση του «Σπίτι μου 3», καθώς η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο, με τις αρμόδιες διευθύνσεις τους να εμφανίζονται ικανοποιημένες για αυτήν την εξέλιξη, καθώς πιστεύουν πως θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των εργασιών τους, σε μία περίοδο που η ζήτηση ούτως ή αλλιώς είναι αυξημένη.

Οι προσδοκίες

Όπως λένε πηγές από τον κλάδο, η ικανοποίησή τους δεν προέρχεται μόνο από τις προσδοκίες για επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης.

Αισιοδοξούν ότι η επέκταση της κρατικής δράσης θα φέρει ξανά κόσμο στα καταστήματά τους, όπως συνέβη την τελευταία διετία, για αιτήσεις και ενημέρωση σχετική με το πρόγραμμα.

«Είδαμε πελάτες που είχαν να εμφανιστούν χρόνια στα καταστήματά μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την επανασύνδεση μαζί τους, η οποία αποτελεί συνθήκη αναγκαία για την προώθηση των πωλήσεών μας», σημειώνει γενικός διευθυντής συστημικού ομίλου.

Τονίζει δε πως «πέρασε και το μήνυμα στους πολίτες, πολλοί από τους οποίους πίστευαν λανθασμένα ότι δεν δίνουμε δάνεια, ότι οι κάνουλες χρηματοδότησης είναι ανοιχτές».

Οι προτάσεις

Ο ίδιος πάντως θεωρεί πως στον επόμενο γύρο της κρατικής δράσης, εφόσον ενεργοποιηθεί, θα πρέπει να υπάρξουν ορισμένες αλλαγές για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αρρυθμιών που παρατηρήθηκαν έως σήμερα.

Όπως εξηγεί, το πιο σημαντικό από όλα είναι η απελευθέρωση ή τουλάχιστον η γενναία διεύρυνση του κριτηρίου που αφορά την παλαιότητα των επιλέξιμων κατοικιών.

Κι αυτό διότι αποδείχθηκε πως τα προσφερόμενα σπίτια ηλικίας άνω των 18 ετών, που πληρούν τις σύγχρονες στεγαστικές ανάγκες κα εμπίπτουν στα όρια χρηματοδότησης του προγράμματος, είναι λίγα σε αριθμό.

Κατά την ίδια πηγή, η ελευθερία επιλογής ακινήτου θα οδηγήσει τη ζήτηση με φυσικό τρόπο στα ακίνητα που πληρούν το κριτήριο της αξίας συμβολαίου, χωρίς τον κίνδυνο να δημιουργηθεί πίεση σε συγκεκριμένα τμήματα της κτηματαγοράς.

Άλλωστε, όπως λέει, οι αποκλίσεις στις ζητούμενες τιμές μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων και της επαρχίας είναι σημαντικές.

«Γιατί να μην δοθεί η δυνατότητα πχ. σε κάποιον που θέλει να ζήσει σε μία μικρότερη πόλη να αποκτήσει ακόμη και νεόδμητη κατοικία, η οποία μπορεί να πωλείται στην ίδια τιμή με ένα σπίτι 30 ετών στην Αθήνα;» αναρωτιέται.
Οι προβλέψεις για το 2026

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων για οικιστικά ακίνητα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 55%, φτάνοντας τα 2 δισ. ευρώ, που αποτελεί ρεκόρ 11 ετών.

Από αυτά, περίπου 400 εκατ. ευρώ ήταν τραπεζικές χορηγήσεις του προγράμματος «Σπίτι Μου».

Για την εφετινή χρονιά οι προϋπολογισμοί των συστημικών ομίλων τοποθετούν τις εκταμιεύσεις ακόμη πιο υψηλά, στην περιοχή των 2,4-2,5 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος τους, γύρω στα 2 δισ. ευρώ, αφορά τα κλασικά προϊόντα της κατηγορίας και τα υπόλοιπα δάνεια στο πλαίσιο της εν εξελίξει κρατικής επιδοτούμενης δράσης.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο αυτής θα είναι δυνατές συμβασιοποιήσεις δανείων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέχρι τις αρχές Ιουνίου.

Ωστόσο, όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα έχουν την ευχέρεια να πάρουν τη χρηματοδότηση που τους αναλογεί, υπογράφοντας σύμβαση έως το τέλος Αυγούστου, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Σε κάθε περίπτωση, τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως η χρονιά οδεύει σε νέο πολυετές υψηλό.

Συγκεκριμένα, στο α΄ τρίμηνο του 2026 οι νέες συμβάσεις στεγαστικών δανείων ανήλθαν σε 687 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για διπλάσια επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

