Deutsche Bank: Πού βλέπει την απόδοση των 10ετών αμερικανικών ομολόγων

Αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για την απόδοση των 10ετών αμερικανικών ομολόγων έως το τέλος του έτους, οι αναλυτές επιτοκίων της Deutsche Bank AG καθώς εκτιμούν ότι οι αξιωματούχοι της Fed, με επικεφαλής τον πρόεδρο Κέβιν Γουόρς, έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία μείωσης των επιτοκίων.

Η ομάδα της Deutsche Bank, συμπεριλαμβανομένων των Matthew Raskin και Steven Zeng, προβλέπει ότι η απόδοση των 10ετών αμερικανικών ομολόγων θα αυξηθεί στο 4,70% μέχρι τον Δεκέμβριο, από περίπου 4,45% την Παρασκευή, ποσοστό που ήταν επίσης το επίπεδο στο οποίο η τράπεζα είχε προβλέψει προηγουμένως ότι θα έκλεινε το έτος.

«Η αλλαγή αντανακλά την αναθεωρημένη βασική μας άποψη ότι η Fed έχει ολοκληρώσει τις μειώσεις και διατηρεί μακροπρόθεσμα ονομαστικό ουδέτερο επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια του ορίζοντα πρόβλεψης», έγραψαν οι στρατηγικοί αναλυτές σε σημείωμα.

Οι εκτιμήσεις της Deutsche Bank για τα επιτόκια

Η αλλαγή είναι σύμφωνη με τη σταθερή, επιθετική ανατιμολόγηση της αναμενόμενης πορείας της Fed τους επόμενους μήνες, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έφερε υψηλότερες τις τιμές ενέργειας και ανέβασε τις προοπτικές για τον πληθωρισμό. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου έχει αυξηθεί κατά περίπου 50 μονάδες βάσης από την έναρξη της σύγκρουσης τον Φεβρουάριο.

«Οι κίνδυνοι σε σχέση με αυτό το βασικό σενάριο πολιτικής τείνουν προς αυξήσεις» ανέφεραν οι Raskin, Zeng και οι συνεργάτες του. «Οι προοπτικές μας για τη διάρκεια είναι μέτρια πτωτικές».

Οι traders των swaps βλέπουν τώρα μια πιθανότητα περίπου 55% ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed να αυξήσουν τα επιτόκια μέχρι το τέλος του έτους, αν και η άποψη της Deutsche Bank είναι ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητο το κόστος δανεισμού στο άμεσο μέλλον, επίπεδο που οι στρατηγικοί αναλυτές θεωρούν ίσο με το ουδέτερο, μακροπρόθεσμο επιτόκιό της.

Οι κίνδυνοι για την αναθεωρημένη πρόβλεψη της Deutsche Bank περιλαμβάνουν την έκρηξη ενθουσιασμού γύρω από την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης ή οποιαδήποτε σημαντική κάμψη στην αγορά εργασίας από παράγοντες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και την πιθανότητα οι τιμές του πετρελαίου να μειωθούν επιθετικά, σημείωσαν οι αναλυτές.

«Οποιαδήποτε βιώσιμη λύση στο Ιράν είναι πιθανό να προκαλέσει μια αύξηση των επιτοκίων, αλλά αυτό θα μπορούσε να παρουσιάσει ελκυστικές ευκαιρίες για short εάν τα ευρύτερα θεμελιώδη μεγέθη παραμείνουν αμετάβλητα», ανέφερε η ομάδα της Deutsche Bank.