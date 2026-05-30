Τιμολόγια: Καθημερινότητα τα φέσια στην αγορά

Μόνο δύο στα τρία τιμολόγια πληρώνονται στην ώρα τους – Η καθυστέρηση πληρωμών φέρνει μειωμένη ρευστότητα και λιγότερες επενδύσεις

Economy 30.05.2026, 07:13
Ρεπορτάζ Δήμητρα Σκούφου

Σε έναν φαύλο κύκλο, με τις προοπτικές να είναι επί το δυσμενέστερο, βρίσκονται οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα – οι καθυστερήσεις πληρωμών αποτελούν καθημερινότητα και σχεδόν οκτώ στις δέκα πληρωμές τιμολογίων μεταξύ επιχειρήσεων γίνονται εκπρόθεσμα.

Τα υψηλά επιτόκια και η εύθραυστη ζήτηση πιέζουν ακόμα περισσότερο την ταχύτητα των πληρωμών

Ενδεικτικό μάλιστα είναι το γεγονός ότι σήμερα μεταξύ των επιχειρήσεων οι δύο στις τρεις συναλλαγές πραγματοποιούνται με πίστωση.

Την εικόνα αυτή για τις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων στην Ελλάδα δίνει το Βαρόμετρο Πρακτικών Β2Β Πληρωμών 2026, της Atradius, σύμφωνα με το οποίο όλο και λιγότερες επιχειρήσεις εισπράττουν τα χρήματά τους εντός ενός μηνός από την τιμολόγηση των εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών, με τις περισσότερες να περιμένουν πάνω από 60 ημέρες και το 50% αυτών να δηλώνει ότι ο κίνδυνος μη πληρωμής από πελάτες τους τις αναγκάζει σε περιορισμό της διαθεσιμότητας μετρητών για τις καθημερινές ανάγκες λειτουργίας των επιχειρήσεών τους.

Οι συνθήκες στην αγορά γίνονται συνεχώς και δυσκολότερες ως αποτέλεσμα και των ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων αλλά και των συνθηκών που διαμορφώνονται με την αύξηση του ενεργειακού κόστους, του κόστους παραγωγής και τη διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Παράλληλα τα υψηλά επιτόκια και η εύθραυστη ζήτηση πιέζουν ακόμα περισσότερο την ταχύτητα των πληρωμών και όπως δείχνουν τα διαθέσιμα στοιχεία για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τη Δυτική Ευρώπη, αναμένεται αύξηση του κινδύνου αφερεγγυότητας πελατών τους στους επόμενους μήνες.

Οπως αναφέρει ο Γεράσιμος Τζέη, Managing Director της Atradius Greece, Cyprus, Malta and Romania, «η Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε οποιαδήποτε επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου και στις γεωπολιτικές αναταράξεις. Οι διαρθρωτικές αδυναμίες της εγχώριας αγοράς, σε συνδυασμό με τον κίνδυνο παρατεταμένων διαταραχών στο διεθνές εμπόριο και τη μεγάλη εξάρτηση της Ελλάδας από εισαγωγές αργού πετρελαίου, αναμένεται να καταστήσουν το περιβάλλον B2B πληρωμών στη χώρα πιο εύθραυστο και λιγότερο προβλέψιμο όσο εξελίσσεται το έτος».

Οι επιπτώσεις

Τα βασικότερα συμπεράσματα από το Βαρόμετρο Πρακτικών Β2Β Πληρωμών στην Ελλάδα, της Atradius, που αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2026 και τις αρχές του β’ τριμήνου δείχνουν ότι στους τέσσερις σημαντικότερους λόγους για τους οποίους υπάρχουν καθυστερήσεις πληρωμών μεταξύ επιχειρήσεων το 66% αφορά μειωμένη ρευστότητα από την πλευρά των επιχειρήσεων, 26% καθυστερήσεις λόγω τραπεζικών συναλλαγών, 12% λόγω εσωτερικών εγκρίσεων και 12% λόγω προβλημάτων στις πλατφόρμες ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πληρωμών.

Οσον αφορά τις εκπρόθεσμες πληρωμές, 66% είναι έως 30 ημέρες, 20% από 31 έως 60 ημέρες, 10% από 61 έως 90 ημέρες και 4% άνω των 90 ημερών.

Τα στοιχεία

Επιπλέον, αναφορικά με τον βαθμό έκθεσης των ελληνικών επιχειρήσεων σε εκπρόθεσμη εξόφληση τιμολογίων για διάστημα 12 μηνών, σχεδόν δύο στις δέκα επιχειρήσεις (19% εισέπραξε εκπρόθεσμα από το 61% έως και 100% των τιμολογίων, το 23% των ερωτώμενων εισέπραξε εκπρόθεσμα από το 31% έως 60% των τιμολογίων, 36% των ερωτώμενων εισέπραξε εκπρόθεσμα το από 1% έως 30% των τιμολογίων ενώ μόλις το 23% των ερωτώμενων είχε μηδενική εκπρόθεσμη εξόφληση τιμολογίων.

Η κατάσταση αυτή που έχει διαμορφωθεί επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία των επιχειρήσεων καθώς περισσότερες από μία στις δύο εμφανίζουν συρρίκνωση του περιθωρίου ρευστότητας, μία στις τέσσερις αντιμετωπίζει μειωμένη επενδυτική δραστηριότητα, το 20% είχε δυσχέρεια στη διαχείριση ταμειακών ροών και το 16% αντιμετωπίζει ακόμα και καθυστέρηση στην εξόφληση προμηθευτών

Το πρόβλημα αναμένεται να συνεχίσει να υπάρχει και τους επόμενους μήνες αφού για το 42% των ελληνικών επιχειρήσεων οι προοπτικές κινδύνου αφερεγγυότητας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, το 45% εκτιμά ότι θα καταγραφεί άνοδος και το 13% αυτών αναφέρει ότι το συναλλακτικό περιβάλλον δεν είναι σαφές.

