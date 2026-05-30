Νίκος Ταγαράς: To TEE αποχαιρετά έναν μηχανικό και πολιτικό που συνέβαλε να αλλάξει η χώρα

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ο τεχνικός κόσμος της χώρας αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά

Επικαιρότητα 30.05.2026, 10:06
Σχολιάστε
Νίκος Ταγαράς: To TEE αποχαιρετά έναν μηχανικό και πολιτικό που συνέβαλε να αλλάξει η χώρα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με βαθιά θλίψη το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ο τεχνικός κόσμος της χώρας αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά, Πολιτικό Μηχανικό, Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που έφυγε από την ζωή την Παρασκευή 29 Μαΐου σε ηλικία 70 ετών.

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός, δήλωσε:

«Τα λόγια κάποιες φορές βγαίνουν δύσκολα και είναι πολύ λίγα για να περιγράψουν τα αισθήματα. Είναι όμως αναγκαία… Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μάχιμος, μέχρι το τέλος, μηχανικός και ένας πολιτικός ουσίας και αποτελεσμάτων. Μάχιμος ουσιαστικά, χωρίς να αφήσει ποτέ ούτε την επιστήμη ούτε το επάγγελμα. Πολιτικός ουσίας, από το χωριό του μέχρι το Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση, πάντα με το βλέμμα στους πολλούς και στην επίλυση προβλημάτων. Πολιτικός αποτελεσμάτων, με βαθιά συναίσθηση των αναγκών των πολιτών και των απαιτούμενων επιστημονικών και πολιτικών λύσεων, πάντα προσανατολισμένος στην υπέρβαση των αγκυλώσεων του παρελθόντος. Χωρίς κομματικές παρωπίδες, με βαθιά προσήλωση στις αρχές και τις αξίες του. Τόσο η Κορινθία, που πραγματικά θρηνεί για την απώλεια ενός από τους πιο επιδραστικούς πολίτες της, όσο και η χώρα, που πραγματικά χάνει έναν άνθρωπο που βοηθούσε να πάμε συλλογικά μπροστά, είναι από σήμερα φτωχότερες.

Και εμείς στο ΤΕΕ νιώθουμε αυτή την απώλεια περισσότερο: χάνουμε έναν συνάδελφο, συνοδοιπόρο, πολιτικό που λίγοι μπορούν να συγκριθούν μαζί του. Προσωπικά, ως Γιώργος Στασινός χάνω έναν αγαπημένο, καλό και πιστό, στα δύσκολα, φίλο. Ως Πρόεδρος του ΤΕΕ χάνω έναν πολύτιμο συνεργάτη. Και η Πατρίδα χάνει έναν πραγματικό μεταρρυθμιστή που έδινε πάντα έμφαση στη δουλειά και το αποτέλεσμα και όχι στα λόγια και την εικόνα. Αποχαιρετούμε έναν σπάνιο στην πολιτική άνθρωπο. Στην οικογένεια του, που τόσο αγαπούσε και σε όλους τους οικείους του εύχομαι κουράγιο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Ως Πρόεδρος του μεγαλύτερου επιστημονικού φορέα της χώρας τους διαβεβαιώνω ότι δεν θα ξεχαστεί».

Όργανα διοίκησης και στελέχη του ΤΕΕ σημειώνουν, με βαθιά θλίψη:

Ο Νίκος Ταγαράς άσκησε για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού, όντας μέλος (ως και τώρα ομότιμο) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τιμήθηκε επανειλημμένα με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) δίνοντας από νωρίς το στίγμα του.

Η αγάπη του για το επάγγελμα στάθηκε οδηγός όλα τα χρόνια καθώς συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση του ρόλου του μηχανικού και στην ανάδειξη της σημασίας της οργάνωσης του χώρου. Κινήθηκε με αποφασιστικότητα αναζητώντας λύσεις που η χώρα είχε ανάγκη σε ζητήματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας και σε αυτόν ανήκουν πολλές μεταρρυθμιστικές νίκες.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας βρήκε στο πρόσωπό του έναν συμπαραστάτη στην προσπάθεια για την ενίσχυση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού και του επιστημονικού έργου που επιτελεί, καθώς και για να γίνουν πραγματικότητα πρωτοβουλίες που θα φέρουν τη χώρα στην επόμενη ημέρα με ασφάλεια δικαίου. Εμπνευσμένος από την παράδοση που ξεκίνησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, συμμετείχε όποτε μπορούσε, ως αρμόδιος Υπουργός, σε συνεδριάσεις οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ, προκείμενου να ακούσει και να κάνει διάλογο ουσίας.

Οφείλουμε σε όλους να υπενθυμίσουμε την έμπρακτη συμβολή του σε σημαντικά ζητήματα της Κορινθίας και της Ελλάδας. Από έργα που άλλαξαν τη ζωή χιλιάδων πολιτών στην περιοχή του έως τη νομοθεσία που πήγε μπροστά τη χώρα. Στον Νίκο Ταγαρά οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η εφαρμογή της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων, η επίλυση δεκάδων προβλημάτων στο Κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες, η καθιέρωση του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη. Πολλά άλλα σημαντικά νομοθετήματα και μεταρρυθμίσεις δεν θα είχαν ποτέ προχωρήσει χωρίς τη δική του επιμονή και συμβολή.

Είναι πραγματικά κρίμα που δεν κατάφερε να δει, σε λίγους μήνες, να ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο εγχείρημα της καριέρας του, η ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, που μαζί προχωρούσαμε τα τελευταία χρόνια… Θα μείνουν όμως, ως παρακαταθήκη του, όλα όσα εκείνος έκανε για το μέλλον μας…

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Βουλή: Κατατέθηκε προς κύρωση ο Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας
Ακίνητα

Βουλή: Κατατέθηκε προς κύρωση ο Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ
Νίκος Ταγαράς: To TEE αποχαιρετά έναν μηχανικό και πολιτικό που συνέβαλε να αλλάξει η χώρα
Επικαιρότητα

To TEE αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά
Η ΕΛΑΣ γίνεται κόμμα – Kαμπάνια στην κοινωνία και οικονομική εξόρμηση στα νέα μέλη
Πολιτική

Η ΕΛΑΣ γίνεται κόμμα – Kαμπάνια στην κοινωνία και οικονομική εξόρμηση στα νέα μέλη
Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Αυξημένη κίνηση σε ΚΤΕΛ Κηφισού, λιμάνι Πειραιά και Λεωφόρο Αθηνών
Κοινωνία

Όπου φύγει - φύγει οι Έλληνες - Με ΚΤΕΛ και πλοία
Deutsche Bank: Πού βλέπει την απόδοση των 10ετών αμερικανικών ομολόγων
Ομόλογα

Deutsche Bank: Πού βλέπει την απόδοση των 10ετών αμερικανικών ομολόγων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Otus: Aναλαμβάνει τo Ξενία Βυτίνας
Τουρισμός

Η Otus αναλαμβάνει το Ξενία Βυτίνας

Η νέα επένδυση της Otus στην oρεινή Αρκαδία με το Ξενία Βυτίνας ενισχύει το Luxury Mountain Tourism

Λάμπρος Καραγεώργος
Ferrari: Αλλάζει τα δεδομένα με νέο ηλεκτρικό μοντέλο – Σε ποιους αγοραστές απευθύνεται
Ηλεκτροκίνηση

To πενταθέσιο της Ferrari δεν είναι «iphone σε ρόδες»

Μερίδιο στην «πίτα» της ηλεκτροκίνησης θέλει να αποκτήσει η Ferrari

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αυτοκίνητο: Το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος των τροχαίων
World

Από τη Μέρι Γουόρντ στον Πρίγκιπα Ανδρέα - Το κόστος των τροχαίων

Στις 30 Μαΐου 1891, σημειώθηκε το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου αυτοκινήτου στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ίσως παγκοσμίως, το οποίο ακολούθησαν εκατομμύρια άλλα με τεράστιο κόστος για χώρες, οικονομίες και οικογένειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γιατί η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει τους δασμούς
Financial Times

Γιατί η Ευρώπη θα πρέπει να μάθει να ζει με τους δασμούς

Λυπάμαι, φίλοι μου, οι κανόνες δεν θα έρθουν να σας σώσουν

Soumaya Keynes
ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]
Economy

Τρεις νέοι φόροι στο τραπέζι της ΕΕ – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα

Φόρους σε ψηφιακές υπηρεσίες, ψηφιακά τυχερά παιχνίδια και κρυπτονομίσματα για την περίοδο 2028-2034 ετοιμάζει η Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΚΤ: Σε δύσκολη θέση για τα επιτόκια
World

«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» - Η ΕΚΤ σε δίλημμα για τα επιτόκια

Οι αγορές αποτιμούν ως πολύ πιθανή (περίπου 91%) την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Μπουζνά: Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext – Τι αποκάλυψε στο CNBC
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext

Ο Μπουζνά τόνισε ότι η φιλοσοφία της ηγεσίας του βασίζεται στην ικανότητα διαχείρισης της μοναξιάς και της σύγκρουσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»
Ακίνητα

Τι ζητούν οι τράπεζες για να τρέξει καλύτερα πιθανό «Σπίτι Μου 3»

Στις τράπεζες θεωρούν βέβαιη την ενεργοποίηση του «Σπίτι μου 3», καθώς η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από Επικαιρότητα
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ

Πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές σήμερα στα ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών

Η ΕΛΑΣ γίνεται κόμμα – Kαμπάνια στην κοινωνία και οικονομική εξόρμηση στα νέα μέλη
Πολιτική

Η ΕΛΑΣ γίνεται κόμμα – Kαμπάνια στην κοινωνία και οικονομική εξόρμηση στα νέα μέλη

Από τις υπογραφές στις εγγραφές μελών, εθελοντές και στελέχη στην επικοινωνιακή και οργανωτική δουλειά.

Σωτήρης Μπολάκης
Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Αυξημένη κίνηση σε ΚΤΕΛ Κηφισού, λιμάνι Πειραιά και Λεωφόρο Αθηνών
Κοινωνία

Όπου φύγει - φύγει οι Έλληνες - Με ΚΤΕΛ και πλοία

Περισσότεροι από 28.800 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν- Έτοιμοι να βομβαρδίσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, λέει ο Χεγκσεθ
Κόσμος

Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν

Οι δηλώσεις Τραμπ και Χέγκσεθ - Οι πληροφορίες από την πλευρά του Ιράν

Πανελλαδικές 2026: Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών ξεκινούν οι μαθητές των ΕΠΑΛ
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Πρεμιέρα με Νέα Ελληνικά κάνουν σήμερα τα ΕΠΑΛ

Πρεμιέρα για τα ΕΠΑΛ κάνουν σήμερα οι Πανελλαδικές εξετάσεις – Μαζί με τους υποψηφίους των ΓΕΛ, οι μαθητές διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας

ΜΜΜ: Σε ισχύ από 30 Μαΐου τα νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο
Κοινωνία

ΜΜΜ: Νέα πρόστιμα από σήμερα για όσους δεν έχουν εισιτήριο

Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμο

ΗΠΑ: Γιατί αποτυγχάνουν στους πολέμους;
Κόσμος

Γιατί αποτυγχάνουν οι ΗΠΑ στους πολέμους;

Οι ΗΠΑ μπορεί να διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, αλλά οι επαναλαμβανόμενες αποτυχίες αντανακλούν ένα βαθύτερο ελάττωμα στην προσέγγισή τους

Γιάννης Αγουρίδης
Latest News
Βουλή: Κατατέθηκε προς κύρωση ο Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας
Ακίνητα

Βουλή: Κατατέθηκε προς κύρωση ο Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ

Πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές σήμερα στα ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών

Νίκος Ταγαράς: To TEE αποχαιρετά έναν μηχανικό και πολιτικό που συνέβαλε να αλλάξει η χώρα
Επικαιρότητα

To TEE αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ο τεχνικός κόσμος της χώρας αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά

Η ΕΛΑΣ γίνεται κόμμα – Kαμπάνια στην κοινωνία και οικονομική εξόρμηση στα νέα μέλη
Πολιτική

Η ΕΛΑΣ γίνεται κόμμα – Kαμπάνια στην κοινωνία και οικονομική εξόρμηση στα νέα μέλη

Από τις υπογραφές στις εγγραφές μελών, εθελοντές και στελέχη στην επικοινωνιακή και οργανωτική δουλειά.

Σωτήρης Μπολάκης
Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Αυξημένη κίνηση σε ΚΤΕΛ Κηφισού, λιμάνι Πειραιά και Λεωφόρο Αθηνών
Κοινωνία

Όπου φύγει - φύγει οι Έλληνες - Με ΚΤΕΛ και πλοία

Περισσότεροι από 28.800 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Deutsche Bank: Πού βλέπει την απόδοση των 10ετών αμερικανικών ομολόγων
Ομόλογα

Deutsche Bank: Πού βλέπει την απόδοση των 10ετών αμερικανικών ομολόγων

Η Deutsche Bank αναθεώρησε ανοδικά την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου- Οι εκτιμήσεις για τα επιτόκια

Στεγαστική κρίση: Στο τραπέζι «Σπίτι μου» και «Ανακαινίζω»
Ακίνητα

Πώς θα «πέσουν» νέα ακίνητα στην αγορά

Η στεγαστική κρίση «καίει» την ελληνική κοινωνία - Ποια μέτρα μελετά η κυβέρνηση

Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν- Έτοιμοι να βομβαρδίσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, λέει ο Χεγκσεθ
Κόσμος

Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν

Οι δηλώσεις Τραμπ και Χέγκσεθ - Οι πληροφορίες από την πλευρά του Ιράν

Ηλεκτρική ενέργεια: Τριπλάσιο πλεόνασμα και συγκρατημένες προσδοκίες τιμών
Ηλεκτρισμός

Ηλεκτρική ενέργεια: Τριπλάσιο πλεόνασμα και συγκρατημένες προσδοκίες τιμών

Η αξία των εξαγωγών ρεύματος στο πρώτο τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκε σε 459 εκατ. ευρώ

Πανελλαδικές 2026: Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών ξεκινούν οι μαθητές των ΕΠΑΛ
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Πρεμιέρα με Νέα Ελληνικά κάνουν σήμερα τα ΕΠΑΛ

Πρεμιέρα για τα ΕΠΑΛ κάνουν σήμερα οι Πανελλαδικές εξετάσεις – Μαζί με τους υποψηφίους των ΓΕΛ, οι μαθητές διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο: Διαφοροποιήσεις μεταξύ των φορέων του τουριστικού κλάδου
Τουρισμός

Χωροταξικό Τουρισμού: Μεγάλες διαφωνίες στους φορείς του κλάδου

Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού προκαλεί διαφωνίες στους τουριστικούς φορείς ως προς τη φέρουσα ικανότητα

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 7ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Οι τροποποιητικές δηλώσεις

Γιώργος Α. Κορομηλάς
ΜΜΜ: Σε ισχύ από 30 Μαΐου τα νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο
Κοινωνία

ΜΜΜ: Νέα πρόστιμα από σήμερα για όσους δεν έχουν εισιτήριο

Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμο

Μουντιάλ: Το «μοντέλο» της Goldman Sachs» δίνει ως φαβορί την Ισπανία
Business of Sport

Μουντιάλ: Το «μοντέλο» της Goldman Sachs» δίνει ως φαβορί την Ισπανία

Το μοντέλο βασίζεται στην ιστορική απόδοση των ομάδων και στα δεδομένα κατάταξης, δίνοντας στους Ίβηρες ποσοστό 26% για την κατάκτηση του τροπαίου.

Fuel Pass: Θυσίασαν την επιδότηση για να πάνε σούπερ μάρκετ
Economy

«Θυσίασαν» το Fuel Pass για να πάνε σούπερ μάρκετ

Τι δείχνει η ακτινογραφία των 2,5 εκατ. αιτήσεων για το Fuel Pass

Αθανασία Ακρίβου
Τιμολόγια: Καθημερινότητα τα φέσια στην αγορά
Economy

Καμπανάκι στην αγορά - «Κόκκινα» τα 1 στα 3 τιμολόγια

Μόνο δύο στα τρία τιμολόγια πληρώνονται στην ώρα τους – Η καθυστέρηση πληρωμών φέρνει μειωμένη ρευστότητα και λιγότερες επενδύσεις

Δήμητρα Σκούφου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies