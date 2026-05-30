Νιτσιάκος: Mega deal με διεθνή κολοσσό τροφίμων

Η MHP επενδύει στη Νιτσιάκος, στηρίζοντας την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας

Τρόφιμα – ποτά 30.05.2026, 22:17
Σχολιάστε
Νιτσιάκος: Mega deal με διεθνή κολοσσό τροφίμων
Ο Κώστας Νιτσιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Νιτσιάκος
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Επενδυτική συμφωνία με την MHP SE, τον κορυφαίο παραγωγό πουλερικών στην Ευρώπη, υπέγραψε η εταιρεία Νιτσιάκος, εκ των μεγαλύτερων παραγωγών πουλερικών στην Ελλάδα και ένας από τους σημαντικότερους καθετοποιημένους ομίλους τροφίμων της χώρας.

Η συναλλαγή προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις κατά τα επόμενα χρόνια, με την MHP να αποκτά σταδιακά το 70% της Νιτσιάκος. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, η MHP δύναται να αυξήσει τη συμμετοχή της έως και το 100% σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η συναλλαγή προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις κατά τα επόμενα χρόνια, με την MHP να αποκτά σταδιακά το 70% της Νιτσιάκος.

Η συνεργασία αυτή συνδυάζει την ισχυρή παραγωγική βάση, την ηγετική θέση στην αγορά και τη μακρόχρονη παρουσία της Νιτσιάκος στην Ελλάδα με τη διεθνή τεχνογνωσία της MHP και την αποδεδειγμένη εμπειρία της στην ανάπτυξη επιχειρήσεων τροφίμων στις ευρωπαϊκές αγορές.

Μέσω αυτής της επένδυσης, η Νιτσιάκος αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις παραγωγικές και επιχειρησιακές της δυνατότητες, να επιταχύνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και να διευρύνει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της MHP.

Σε σχετικό δελτί τύπου της Νιτσιάκος αναφέρεται ότι «το νέο αυτό κεφάλαιο δημιουργεί ισχυρές προϋποθέσεις για την υλοποίηση της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής και των επενδυτικών σχεδίων της Νιτσιάκος, διατηρώντας την παραγωγική και διοικητική της βάση στην Ήπειρο. Ταυτόχρονα, ενισχύει τη σταθερότητα, την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και τις διαχρονικές σχέσεις της εταιρείας με τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τις τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα».

Kosyuk (CEO MHP): Ενισχύσουμε την εγχώρια βιομηχανία τροφίμων

Ο Yuriy Kosyuk, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της MHP, δήλωσε:

«Κάθε φορά που η MHP εισέρχεται σε μια νέα αγορά, η φιλοδοξία μας υπερβαίνει την επιχειρηματική ανάπτυξη. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την εγχώρια βιομηχανία τροφίμων, να προωθήσουμε τη βιωσιμότητα του διατροφικού συστήματος και να συμβάλουμε ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η συνεργασία μας με τη Νιτσιάκος βασίζεται σε ένα κοινό σύνολο αξιών: τη μακροχρόνια συνεργασία με τους τοπικούς παραγωγούς, τον βαθύ σεβασμό στις τοπικές παραδόσεις και τη συνεχή επένδυση στις τοπικές κοινωνίες. Με την ισχυρή της φήμη και τις βαθιές της ρίζες στην Ελλάδα, η Νιτσιάκος αντιπροσωπεύει ακριβώς το είδος συνεργάτη που αναζητούμε. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εταιρείας είναι οι άνθρωποί της – μια ομάδα της οποίας η τεχνογνωσία, η αφοσίωση και η στενή σύνδεση με την τοπική κοινωνία έχουν δημιουργήσει, επί γενεές, μια επιχείρηση που χαίρει εμπιστοσύνης και σεβασμού. Δεσμευόμαστε να διαφυλάξουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την κληρονομιά της Νιτσιάκος, υποστηρίζοντας παράλληλα την επόμενη φάση ανάπτυξής της μέσω της τεχνογνωσίας της MHP, της τεχνολογικής καινοτομίας και της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές».

Κ. Νιτσιάκος: Ενισχύουμε την επενδυτική δυναμική και τη διεθνή παρουσία μας

Ο Κώστας Νιτσιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Νιτσιάκος, πρόσθεσε: «Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο στην πορεία της Νιτσιάκος και αντανακλά τη δύναμη, τη σταθερότητα και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές που έχει χτίσει η εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια. Η συνεργασία με την MHP δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας, να ενισχύσουμε την επενδυτική μας δυναμική και να διευρύνουμε τη διεθνή μας παρουσία, παραμένοντας πιστοί στις αξίες και τους ανθρώπους μας. Αυτό που μας δημιουργεί εμπιστοσύνη είναι η αποδεδειγμένη προσέγγιση της MHP στην ανάπτυξη ισχυρών τοπικών επιχειρήσεων, με σεβασμό στην ταυτότητα, την ιστορία και τον ρόλο τους στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται».

Η MHP διαθέτει ισχυρό ιστορικό στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Perutnina Ptuj, η οποία μετά την εξαγορά της από τον όμιλο το 2019 εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον δυναμικές εταιρείες παραγωγής πουλερικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέχρι το 2025, η παραγωγή της είχε σχεδόν διπλασιαστεί και το EBITDA είχε τριπλασιαστεί, ενώ περισσότερα από €241 εκατ. επενδύθηκαν στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Το 2025, η MHP ολοκλήρωσε επίσης την εξαγορά ποσοστού άνω του 92% του μετοχικού κεφαλαίου της UVESA Group, ενός από τους κορυφαίους καθετοποιημένους παραγωγούς πουλερικών και χοιρινού κρέατος στην Ισπανία, διευρύνοντας περαιτέρω την παρουσία της στη Δυτική Ευρώπη.

Τα παραδείγματα αυτά επιβεβαιώνουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της MHP να επενδύει σε ισχυρές τοπικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας την ανάπτυξή τους μέσω τεχνογνωσίας, επενδύσεων και πρόσβασης στις διεθνείς αγορές. Την ίδια φιλοσοφία φέρνει σήμερα και στη Νιτσιάκος.

Σχετικά με την MHP

Η MHP είναι ένας διεθνής όμιλος τροφίμων και αγροδιατροφής με δραστηριότητες στους τομείς της γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων, της εφοδιαστικής αλυσίδας και του λιανεμπορίου.

Ο όμιλος διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία, την Ισπανία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και θυγατρικές στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Μέση Ανατολή και άλλες χώρες. Η MHP είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου από το 2008.

Η διεθνής επέκταση της εταιρείας ξεκίνησε το 2019 με την εξαγορά της Perutnina Ptuj και συνεχίστηκε το 2025 με την εξαγορά του ομίλου UVESA στην Ισπανία. Σήμερα, ο όμιλος απασχολεί περισσότερους από 39.000 εργαζόμενους στην Ουκρανία και διεθνώς.

Σύμφωνα με το WattPoultry, η MHP είναι ο κορυφαίος παραγωγός πουλερικών στην Ευρώπη. Ο όμιλος εξάγει προϊόντα πουλερικών, επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος, δημητριακά, φυτικά έλαια και βιομεθάνιο σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως.

Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της MHP είναι ο Ουκρανός επιχειρηματίας Yuriy Kosyuk.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα
Τράπεζες

Γιατί υποχωρούν τα spreads στις ελληνικές τράπεζες στα τελευταία τρίμηνα
Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος
Business

Ποιος είναι ο Ουκρανός billionaire που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος
Franchising: Πώς δημιουργεί χιλιάδες εκατομμυριούχους στις ΗΠΑ
Business

Η «χρυσή» βιομηχανία που γεννά εκατομμυριούχους
Αυτοκίνητα: Η κινεζική επέκταση στην Ελλάδα – Αλλάζει η αγορά επιβατηγών οχημάτων παγκοσμίως
Business

Στροφή στα κινεζικά αμάξια - Το τοπίο σε Ελλάδα και Ευρώπη
Νιτσιάκος: Ποιος είναι ο κολοσσός MHP που αποκτά το 70% της εταιρείας
Business

Ποιος είναι ο κολοσσός MHP που «μπαίνει» στη Νιτσιάκος
Νιτσιάκος: Mega deal με διεθνή κολοσσό τροφίμων
Τρόφιμα – ποτά

Mega deal της Νιτσιάκος με διεθνή κολοσσό τροφίμων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Kellogg’s: Πώς η πατέντα για τα πρώτα δημητριακά γέννησε αδελφική αντιζηλία και τη μεγαλύτερη εταιρεία
World

Πότε «γεννήθηκαν» τα πρώτα και διασημότερα δημητριακά

Στις 31 Μαΐου 1885 ο Δρ. Τζον Κέλογκ κατέθεσε πατέντα για τα δημητριακά που είχε κατά βάση εφεύρει ο αδελφός του Γουίλ, ο οποίος τελικά δικαιώθηκε

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΥΔΑΠ – λειψυδρία: Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα
Green

Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα

Με δύο νέες αποφάσεις του ΥΠΕΝ ενεργοποιούνται κρίσιμα έργα αναβάθμισης και επανενεργοποίησης υποδομών για τη θωράκιση της Αττικής έναντι υδρολογικών πιέσεων

Μάχη Τράτσα
Τι θα γινόταν αν η τηλεργασία, και όχι η AI, ευθύνεται για τις χαμηλές προσλήψεις νέων εργαζομένων;
Financial Times

Μύθοι και αλήθειες για την ΑΙ

Νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η άνοδος της εργασίας από το σπίτι έχει καταστήσει τις προσλήψεις εισαγωγικού επιπέδου λιγότερο ελκυστικές.

John Burn-Murdoch
Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών
Economy

Πότε θα μπει η Ελλάδα στην «ελίτ» των αγορών

Ποιες είναι οι 3 παράμετροι που εστιάζουν οι οίκοι αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Γεωργία: Η κλιματική κρίση αλλάζει τον αγροτικό χάρτη
AGRO

Πώς η κλιματική κρίση αλλάζει τον αγροτικό χάρτη

Πώς αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στην ευρωπαϊκή γεωργία – Παραδείγματα από την Ελλάδα

Ανθή Γεωργίου
Mediterra: Εδραιώνεται σε κομβικά αεροδρόμια με mastihashop corners
Business

Στο... συνάλλαγμα ποντάρει η Mediterra - Το νέο στοίχημα

Την παρουσία της σε κομβικά αεροδρόμια της Ελλάδας ενισχύει η Mediterra μέσω mastihashops - Το στοίχημα του τουρισμού και οι στόχοι για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
American Eagle: Με… τσακισμένα φτερά η αμερικανική εταιρεία – Η κόντρα στην Ελλάδα
World

Με... τσακισμένα φτερά η American Eagle - Η κόντρα στην Ελλάδα

Σε διαφορετικές κατευθύνσεις κινήθηκαν οι δύο βασικές μάρκες της American Eagle στις αρχές του 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Startups

Δύο Έλληνες που χτίζουν παγκόσμιους παίκτες στην AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Τρόφιμα – ποτά
Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα
Τράπεζες

Γιατί υποχωρούν τα spreads στις ελληνικές τράπεζες στα τελευταία τρίμηνα

Όλες οι τράπεζες έχουν δει τα spreads τους να μειώνονται κατά 15 – 20 μονάδες βάσης περίπου

Αγης Μάρκου
Franchising: Πώς δημιουργεί χιλιάδες εκατομμυριούχους στις ΗΠΑ
Business

Η «χρυσή» βιομηχανία που γεννά εκατομμυριούχους

Το franchising επιστρέφει στο προσκήνιο ως η πιο σταθερή επένδυση σε μια περίοδο τεχνολογικής αβεβαιότητας

Νατάσα Σινιώρη
Αυτοκίνητα: Η κινεζική επέκταση στην Ελλάδα – Αλλάζει η αγορά επιβατηγών οχημάτων παγκοσμίως
Business

Στροφή στα κινεζικά αμάξια - Το τοπίο σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ενισχύουν σταδιακά την παρουσία τους τα κινεζικά αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά - Τα δυναμικά brands και οι μικρότεροι ανταγωνιστές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Νιτσιάκος: Ποιος είναι ο κολοσσός MHP που αποκτά το 70% της εταιρείας
Business

Ποιος είναι ο κολοσσός MHP που «μπαίνει» στη Νιτσιάκος

H MHP διαθέτει ισχυρό αποτύπωμα στον παγκόσμιο χάρτη τροφίμων – Πώς ξεκίνησε, πόσο την επηρέασε ο πόλεμος στην Ουκρανία και τι σηματοδοτεί η εξαγορά της Νιτσιάκος στη στρατηγική ανάπτυξης

Γιώργος Μανέττας
Νιτσιάκος: Mega deal με διεθνή κολοσσό τροφίμων
Τρόφιμα – ποτά

Mega deal της Νιτσιάκος με διεθνή κολοσσό τροφίμων

Η MHP επενδύει στη Νιτσιάκος, στηρίζοντας την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας

Θερινές εκπτώσεις 2026: Τα SOS για προσφορές και τιμές
Business

Θερινές εκπτώσεις 2026: Τα SOS για προσφορές και τιμές

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, πόσο διαρκούν και τι ισχύει για τα ποσοστά των προσφορών

Shein – Temu: Η σαρωτική επέλασή τους και ο γρίφος των 3 ευρώ
Business

Η σαρωτική επέλαση των Shein - Temu και ο γρίφος των 3 ευρώ

Στο τέλος του 2025, ο όγκος των μικροπακέτων από Shein και Temu είχε φθάσει κοντά στα 5,9 δισεκατομμύρια τεμάχια

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Latest News
ΑΑΔΕ: Σαφάρι για νέα κόλπα φοροδιαφυγής – Σε ποιους εστιάζει
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιους ψάχνει η ΑΑΔΕ για αδήλωτους τζίρους - Στο μικροσκόπιο τα POS

Η ΑΑΔΕ εντατικοποιεί το επόμενο διάστημα τους ελέγχους - Για ποιους «χτυπά η καμπάνα»

Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα
Τράπεζες

Γιατί υποχωρούν τα spreads στις ελληνικές τράπεζες στα τελευταία τρίμηνα

Όλες οι τράπεζες έχουν δει τα spreads τους να μειώνονται κατά 15 – 20 μονάδες βάσης περίπου

Αγης Μάρκου
Τραμπ: Θέλει οι μουσουλμανικές χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν
Κόσμος

Ο Τραμπ θέλει τις μουσουλμανικές χώρες στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί διακαώς να βελτιώσει τις σχέσεις του Ισραήλ με τις μουσουλμανικές. Πλέον, χρησιμοποιεί τον πόλεμο στο Ιράν ως μοχλό πίεσης για να τις εντάξει όλες στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Αρχοντία Κάτσουρα
BP: Το «παρασκήνιο» της απομάκρυνσης Manifold – Τι λένε οι επενδυτές
World

BP: Το «παρασκήνιο» της απομάκρυνσης Manifold

Ερωτηματικά προκαλέι η ξαφνική απομάκρυνση του Albert Manifold από τη θέση του προέδρου της BP - Τι προηγήθηκε

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΠΑΣΟΚ: Τα δύο μέτωπα Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι δημοσκοπήσεις
Πολιτική

Τα δύο μέτωπα Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα

Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Η κριτική στις δημοσκοπήσεις και τα «καρφιά» για το Μαξίμου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κολομβία: Προεδρικές εκλογές στη σκιά του χειρότερου ξεσπάσματος βίας τα τελευταία χρόνια
Κόσμος

Προεδρικές εκλογές στην Κολομβία εν μέσω βίαιων συγκρούσεων

Η Κολομβία διεξάγει σήμερα τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών

Μητσοτάκης για ακρίβεια: Βαφτίζει το κρέας ψάρι
Πολιτική

Μητσοτάκης για ακρίβεια: Βαφτίζει το κρέας ψάρι

Την ώρα που τα νοικοκυριά γονατίζουν κάτω από το βάρος της αβάσταχτης ακρίβειας o Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει «ανάσα» τα μέτρα - ψίχουλα

Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος
Business

Ποιος είναι ο Ουκρανός billionaire που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

Από το Χρηματιστήριο του Κιέβου, στο London Stock Exchange και το mega deal με τη Νιτσιάκος – Το προφίλ του Yuriy Kosiuk, η διαδρομή και η αυτοκρατορία της MHP που επεκτείνεται στην Ελλάδα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Λιμάνι Ελευσίνας: Τον Ιούνιο ο διαγωνισμός του Υπερταμείου
Λιμάνια

Τον Ιούνιο ο διαγωνισμός για το λιμάνι της Ελευσίνας

Ολοκληρώνεται η εκπόνηση των τευχών του διαγωνισμού για το λιμάνι της Ελευσίνας, προκειμένου να ανοίξει η διαδικασία για την υποπαραχώρηση τμήματος της χερσαίας ζώνης

SoftBank: Επενδύει 75 δισ. ευρώ στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό data center
Tεχνητή νοημοσύνη

Η SoftBank επενδύει 75 δισ. ευρώ στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό data center

Το έργο στη Γαλλία αποτελεί μέρος του αναπτυσσόμενου χαρτοφυλακίου υποδομών AI της SoftBank

ΗΠΑ: Ο Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν νέα πρόταση εκεχειρίας – Αυστηρότεροι όροι
World

Αυστηρότεροι όροι στην Τεχεράνη από Τραμπ

Περαιτέρω παράταση των διαπραγματεύσεων αναμένεται να προκαλέσει η τροποποίηση των όρων της προηγούμενης πρότασης των ΗΠΑ

Κίνα: Επιδεινώθηκε η εργοστασιακή παραγωγή
World

Καμπανάκι για την Κίνα από την εργοστασιακή παραγωγή

Η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με σημάδια σημάδια επιβράδυνσης της οικονομίας της μετά από ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο

Μεταναστευτικό: Screening στα σύνορα και επιτάχυνση διαδικασιών χορήγησης ασύλου – Τι προβλέπει το νέο σύμφωνο της ΕΕ
Κοινωνία

Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Σημαντικές αλλαγές στο μεταναστευτικό φέρνει και η νέα μορφή του Eurodac, το οποίο θα λειτουργεί ως ο βασικός ευρωπαϊκός μηχανισμός καταγραφής και παρακολούθησης αφίξεων

Ανακαινίζω: Πότε ξεκινάει το νέο πρόγραμμα – Τι προβλέπει
Ακίνητα

Πότε ξεκινάει το νέο «Ανακαινίζω» - Οι ωφελούμενοι

Ποια ακίνητα αφορά το νέο «Ανακαινίζω» - Οι διαφορές με το προηγούμενο πρόγραμμα

Αγορές: Αντίθετες πορείες μετοχών και ομολόγων – Οι αιτίες
Markets

Μετοχές και ομόλογα σε καιρό πολέμου

Αύξηση παρουσίασαν οι δείκτες μετοχών στο τρίμηνο που μεσολάβησε από την έναρξη των επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν - Απώλειες σε χρυσό και ομόλογα

Ρωσία: Πιέζει την Αρμενία λόγω εμβάθυνσης των δεσμών με ΕΕ
Κόσμος

Πιέσεις Ρωσίας σε Αρμενία λόγω εμβάθυνσης δεσμών με ΕΕ

Η Ρωσία ανακάλεσε τον πρεσβευτή της στο Γερεβάν για διαβουλεύσεις

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies