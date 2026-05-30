Νιτσιάκος: Ποιος είναι ο κολοσσός MHP που αποκτά το 70% της εταιρείας

Σαν… βόμβα έσκασε η είδηση ότι ο ευρωπαϊκός κολοσσός της MHP με έδρα την Ουκρανία επενδύει στην Νιτσιάκος. Δεν συνηθίζεται άλλωστε τόσο μεγάλα deal να ανακοινώνονται Σάββατο βράδυ! Το σίγουρο πάντως είναι ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα deal στην ελληνική αγορά τροφίμων, αφού αφορά έναν από τους ισχυρότερους εγχώριους παίκτες στον κλάδο των πουλερικών.

Το deal με την Νιτσιάκος και ο αντίκτυπος

Αν και η πραγματική διάσταση και ο αντίκτυπος της συμφωνίας θα αποτυπωθεί το επόμενο διάστημα, είναι βέβαιο ότι δημιουργεί νέα δεδομένα και ανατρέπει τους υφιστάμενους συσχετισμούς στον κλάδο. Και όχι μόνο. Και αυτό γιατί ο… επενδυτής είναι ένας οργανισμός γιγαντιαίων διαστάσεων. Η MHP είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πουλερικών στην Ευρώπη, με παρουσία από την παραγωγή ζωοτροφών και τη γεωργία μέχρι τη μεταποίηση τροφίμων, την ενέργεια και το διεθνές εμπόριο.

Ο όμιλος που μεγάλωσε μέσα στην κρίση

Η MHP μπορεί να έχει τις ρίζες της στην Ουκρανία, ωστόσο σήμερα λειτουργεί ως ένας διεθνής όμιλος τροφίμων και αγροδιατροφής με δραστηριότητες που εκτείνονται πολύ πέρα από τα σύνορα της χώρας.

Η εταιρεία συμμετοχών του ομίλου έχει έδρα την Κύπρο και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου από το 2008. Διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία, στην Ισπανία και σε αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ έχει εμπορικές και διανεμητικές δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ολλανδία, στη Μέση Ανατολή και σε άλλες αγορές.

Η ρωσική εισβολή και το άλμα

Η περίοδος που γνώρισε τη μεγαλύτερη ανάπτυξής συνέπεσε με τη δυσκολότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της Ουκρανίας. Την ρωσική εισβολή και την διεξαγωγή ενός πολυετούς πολέμου που μαίνεται μέχρι και σήμερα. Στην ετήσια έκθεσή της για το 2025, η διοίκηση αναγνωρίζει ότι η ρωσική εισβολή του 2022 άλλαξε ριζικά το επιχειρηματικό περιβάλλον. Ωστόσο, η απάντηση του ομίλου ήταν η επιτάχυνση της διεθνούς επέκτασης και η περαιτέρω διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του.

Τα οικονομικά αποτελέσματα, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, αποτυπώνουν αυτή την ανθεκτικότητα. Συγκεκριμένα, το 2025 τα έσοδα ανήλθαν στα 3,77 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 24% σε σχέση με το 2024 ενώ τα έσοδα από εξαγωγές έφτασαν τα 2,07 δισ. δολάρια και το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 569 εκατ. δολάρια, παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος παρά τις αυξημένες πολεμικές δαπάνες και τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Σήμερα η MHP απασχολεί περισσότερους από 39.600 εργαζόμενους και εξάγει προϊόντα σε περισσότερες από 80 χώρες.

Από τα κοτόπουλα στις πρωτεΐνες υψηλής αξίας

Αν και είναι γνωστή ως ο μεγαλύτερος παραγωγός πουλερικών στην Ευρώπη, η MHP έχει εξελιχθεί σε ένα πολυσχιδή όμιλο, με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή πουλερικών, επεξεργασμένων προϊόντων κρέατος, φυτικών ελαίων, δημητριακών, βιοαερίου και βιομεθανίου. Διαθέτει ένα πλήρως καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής που περιλαμβάνει εκτροφεία, εκκολαπτήρια, εργοστάσια ζωοτροφών, σφαγεία και μονάδες επεξεργασίας τροφίμων.

Μόνο στην Ουκρανία επεξεργάζεται περισσότερα από 8 εκατομμύρια κοτόπουλα την εβδομάδα, ενώ τα προϊόντα του τροφοδοτούν αλυσίδες εστίασης όπως η McDonald’s και η Domino’s σε διάφορες αγορές.

Τα τελευταία χρόνια η στρατηγική του έχει μετατοπιστεί από τα παραδοσιακά εμπορεύματα σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, με μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και ισχυρότερη παρουσία στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Το μοντέλο των εξαγορών της MHP

Η εξαγορά της Νιτσιάκος αποτελεί μέρος του στρατηγικού πλάνου της διεθνούς επέκτασης και όχι κάτι μεμονωμένο. Το 2019 η MHP προχώρησε στην εξαγορά της Perutnina Ptuj, της κορυφαίας εταιρείας πουλερικών της Σλοβενίας και μιας από τις σημαντικότερες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέχρι το τέλος του 2025 η παραγωγή της Perutnina είχε αυξηθεί από 90.000 τόνους σε περισσότερους από 165.000 τόνους ετησίως, ενώ τα EBITDA είχαν τριπλασιαστεί, φθάνοντας τα 105 εκατ. δολάρια από 34 εκατ. δολάρια πριν από την εξαγορά.

Για την ανάπτυξη της εταιρείας επενδύθηκαν περισσότερα από 241 εκατ. ευρώ σε νέες εγκαταστάσεις, εκσυγχρονισμό, νέα προϊόντα και βελτίωση της παραγωγικότητας. Τον Ιούλιο του 2025 η MHP απέκτησε ποσοστό άνω του 92% στην ισπανική UVESA, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πουλερικών και χοιρινού κρέατος της Ισπανίας. Με την κίνηση αυτή ο όμιλος απέκτησε ισχυρό αποτύπωμα και στη Δυτική Ευρώπη, επεκτείνοντας σημαντικά την ευρωπαϊκή του παρουσία.

Τι σημαίνει η Νιτσιάκος για τη MHP

Ως εκ τούτου, η επιλογή της Νιτσιάκος δεν αποτελεί έκπληξη. Η ελληνική εταιρεία διαθέτει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στον κλάδο των πουλερικών, ισχυρή καθετοποίηση, παραγωγική βάση και σημαντική παρουσία στην εγχώρια αγορά. Από την ίδρυσή της τη δεκαετία του 1970, η Νιτσιάκος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους καθετοποιημένους ομίλους παραγωγής τροφίμων στην Ελλάδα και στον μεγαλύτερο παραγωγό πουλερικών της χώρας, με μακρόχρονη παρουσία στην Ήπειρο και συνολικά στον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα. Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η Νιτσιάκος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών περίπου 540 εκατ. ευρώ.

Το μήνυμα του Yuriy Kosyuk

Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώθηκε και στη δήλωση του ιδρυτή και CEO της MHP, Yuriy Kosyuk στη δήλωση που συνόδευε την ανακοίνωση της εξαγοράς. Ο ουκρανός επιχειρηματίας, ο οποίος παραμένει ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα και καθορίζει τη στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου ανέφερε ότι η Νιτσιάκος «με την ισχυρή της φήμη και τις βαθιές της ρίζες στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύει ακριβώς το είδος συνεργάτη που αναζητούμε. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εταιρείας είναι οι άνθρωποί της – μια ομάδα της οποίας η τεχνογνωσία, η αφοσίωση και η στενή σύνδεση με την τοπική κοινωνία έχουν δημιουργήσει, επί γενεές, μια επιχείρηση που χαίρει εμπιστοσύνης και σεβασμού».

Η δημιουργία ενός δικτύου παραγωγικών μονάδων και εταιρειών σε διαφορετικές αγορές επιτρέπει στον όμιλο να μειώνει τους κινδύνους, να διατηρεί σταθερές ταμειακές ροές και να αξιοποιεί καλύτερα τις ευκαιρίες ανάπτυξης. Η φιλοσοφία του συνοψίζεται σε μια φράση που επαναλαμβάνεται συχνά στις εταιρικές παρουσιάσεις: «επένδυση σε ισχυρές τοπικές επιχειρήσεις με στόχο να γίνουν ισχυρότερες μέσω τεχνογνωσίας, κεφαλαίων και πρόσβασης σε διεθνείς αγορές».