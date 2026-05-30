Νιτσιάκος: Mega deal με διεθνή κολοσσό τροφίμων

Επενδυτική συμφωνία με την MHP SE, τον κορυφαίο παραγωγό πουλερικών στην Ευρώπη, υπέγραψε η εταιρεία Νιτσιάκος, εκ των μεγαλύτερων παραγωγών πουλερικών στην Ελλάδα και ένας από τους σημαντικότερους καθετοποιημένους ομίλους τροφίμων της χώρας.

Η συναλλαγή προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις κατά τα επόμενα χρόνια, με την MHP να αποκτά σταδιακά το 70% της Νιτσιάκος. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, η MHP δύναται να αυξήσει τη συμμετοχή της έως και το 100% σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η συνεργασία αυτή συνδυάζει την ισχυρή παραγωγική βάση, την ηγετική θέση στην αγορά και τη μακρόχρονη παρουσία της Νιτσιάκος στην Ελλάδα με τη διεθνή τεχνογνωσία της MHP και την αποδεδειγμένη εμπειρία της στην ανάπτυξη επιχειρήσεων τροφίμων στις ευρωπαϊκές αγορές.

Μέσω αυτής της επένδυσης, η Νιτσιάκος αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις παραγωγικές και επιχειρησιακές της δυνατότητες, να επιταχύνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και να διευρύνει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της MHP.

Σε σχετικό δελτί τύπου της Νιτσιάκος αναφέρεται ότι «το νέο αυτό κεφάλαιο δημιουργεί ισχυρές προϋποθέσεις για την υλοποίηση της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής και των επενδυτικών σχεδίων της Νιτσιάκος, διατηρώντας την παραγωγική και διοικητική της βάση στην Ήπειρο. Ταυτόχρονα, ενισχύει τη σταθερότητα, την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και τις διαχρονικές σχέσεις της εταιρείας με τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τις τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα».

Kosyuk (CEO MHP): Ενισχύσουμε την εγχώρια βιομηχανία τροφίμων

Ο Yuriy Kosyuk, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της MHP, δήλωσε:

«Κάθε φορά που η MHP εισέρχεται σε μια νέα αγορά, η φιλοδοξία μας υπερβαίνει την επιχειρηματική ανάπτυξη. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την εγχώρια βιομηχανία τροφίμων, να προωθήσουμε τη βιωσιμότητα του διατροφικού συστήματος και να συμβάλουμε ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η συνεργασία μας με τη Νιτσιάκος βασίζεται σε ένα κοινό σύνολο αξιών: τη μακροχρόνια συνεργασία με τους τοπικούς παραγωγούς, τον βαθύ σεβασμό στις τοπικές παραδόσεις και τη συνεχή επένδυση στις τοπικές κοινωνίες. Με την ισχυρή της φήμη και τις βαθιές της ρίζες στην Ελλάδα, η Νιτσιάκος αντιπροσωπεύει ακριβώς το είδος συνεργάτη που αναζητούμε. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εταιρείας είναι οι άνθρωποί της – μια ομάδα της οποίας η τεχνογνωσία, η αφοσίωση και η στενή σύνδεση με την τοπική κοινωνία έχουν δημιουργήσει, επί γενεές, μια επιχείρηση που χαίρει εμπιστοσύνης και σεβασμού. Δεσμευόμαστε να διαφυλάξουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την κληρονομιά της Νιτσιάκος, υποστηρίζοντας παράλληλα την επόμενη φάση ανάπτυξής της μέσω της τεχνογνωσίας της MHP, της τεχνολογικής καινοτομίας και της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές».

Κ. Νιτσιάκος: Ενισχύουμε την επενδυτική δυναμική και τη διεθνή παρουσία μας

Ο Κώστας Νιτσιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Νιτσιάκος, πρόσθεσε: «Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο στην πορεία της Νιτσιάκος και αντανακλά τη δύναμη, τη σταθερότητα και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές που έχει χτίσει η εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια. Η συνεργασία με την MHP δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας, να ενισχύσουμε την επενδυτική μας δυναμική και να διευρύνουμε τη διεθνή μας παρουσία, παραμένοντας πιστοί στις αξίες και τους ανθρώπους μας. Αυτό που μας δημιουργεί εμπιστοσύνη είναι η αποδεδειγμένη προσέγγιση της MHP στην ανάπτυξη ισχυρών τοπικών επιχειρήσεων, με σεβασμό στην ταυτότητα, την ιστορία και τον ρόλο τους στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται».

Η MHP διαθέτει ισχυρό ιστορικό στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Perutnina Ptuj, η οποία μετά την εξαγορά της από τον όμιλο το 2019 εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον δυναμικές εταιρείες παραγωγής πουλερικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέχρι το 2025, η παραγωγή της είχε σχεδόν διπλασιαστεί και το EBITDA είχε τριπλασιαστεί, ενώ περισσότερα από €241 εκατ. επενδύθηκαν στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Το 2025, η MHP ολοκλήρωσε επίσης την εξαγορά ποσοστού άνω του 92% του μετοχικού κεφαλαίου της UVESA Group, ενός από τους κορυφαίους καθετοποιημένους παραγωγούς πουλερικών και χοιρινού κρέατος στην Ισπανία, διευρύνοντας περαιτέρω την παρουσία της στη Δυτική Ευρώπη.

Τα παραδείγματα αυτά επιβεβαιώνουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της MHP να επενδύει σε ισχυρές τοπικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας την ανάπτυξή τους μέσω τεχνογνωσίας, επενδύσεων και πρόσβασης στις διεθνείς αγορές. Την ίδια φιλοσοφία φέρνει σήμερα και στη Νιτσιάκος.

Σχετικά με την MHP

Η MHP είναι ένας διεθνής όμιλος τροφίμων και αγροδιατροφής με δραστηριότητες στους τομείς της γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων, της εφοδιαστικής αλυσίδας και του λιανεμπορίου.

Ο όμιλος διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία, την Ισπανία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και θυγατρικές στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Μέση Ανατολή και άλλες χώρες. Η MHP είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου από το 2008.

Η διεθνής επέκταση της εταιρείας ξεκίνησε το 2019 με την εξαγορά της Perutnina Ptuj και συνεχίστηκε το 2025 με την εξαγορά του ομίλου UVESA στην Ισπανία. Σήμερα, ο όμιλος απασχολεί περισσότερους από 39.000 εργαζόμενους στην Ουκρανία και διεθνώς.

Σύμφωνα με το WattPoultry, η MHP είναι ο κορυφαίος παραγωγός πουλερικών στην Ευρώπη. Ο όμιλος εξάγει προϊόντα πουλερικών, επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος, δημητριακά, φυτικά έλαια και βιομεθάνιο σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως.

Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της MHP είναι ο Ουκρανός επιχειρηματίας Yuriy Kosyuk.