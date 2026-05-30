Νιτσιάκος: Mega deal με διεθνή κολοσσό τροφίμων

Η MHP επενδύει στη Νιτσιάκος, στηρίζοντας την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας

Τρόφιμα – ποτά 30.05.2026, 22:17
Σχολιάστε
Νιτσιάκος: Mega deal με διεθνή κολοσσό τροφίμων
Ο Κώστας Νιτσιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Νιτσιάκος
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Επενδυτική συμφωνία με την MHP SE, τον κορυφαίο παραγωγό πουλερικών στην Ευρώπη, υπέγραψε η εταιρεία Νιτσιάκος, εκ των μεγαλύτερων παραγωγών πουλερικών στην Ελλάδα και ένας από τους σημαντικότερους καθετοποιημένους ομίλους τροφίμων της χώρας.

Η συναλλαγή προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις κατά τα επόμενα χρόνια, με την MHP να αποκτά σταδιακά το 70% της Νιτσιάκος. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, η MHP δύναται να αυξήσει τη συμμετοχή της έως και το 100% σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η συναλλαγή προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις κατά τα επόμενα χρόνια, με την MHP να αποκτά σταδιακά το 70% της Νιτσιάκος.

Η συνεργασία αυτή συνδυάζει την ισχυρή παραγωγική βάση, την ηγετική θέση στην αγορά και τη μακρόχρονη παρουσία της Νιτσιάκος στην Ελλάδα με τη διεθνή τεχνογνωσία της MHP και την αποδεδειγμένη εμπειρία της στην ανάπτυξη επιχειρήσεων τροφίμων στις ευρωπαϊκές αγορές.

Μέσω αυτής της επένδυσης, η Νιτσιάκος αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις παραγωγικές και επιχειρησιακές της δυνατότητες, να επιταχύνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και να διευρύνει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της MHP.

Σε σχετικό δελτί τύπου της Νιτσιάκος αναφέρεται ότι «το νέο αυτό κεφάλαιο δημιουργεί ισχυρές προϋποθέσεις για την υλοποίηση της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής και των επενδυτικών σχεδίων της Νιτσιάκος, διατηρώντας την παραγωγική και διοικητική της βάση στην Ήπειρο. Ταυτόχρονα, ενισχύει τη σταθερότητα, την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και τις διαχρονικές σχέσεις της εταιρείας με τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τις τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα».

Kosyuk (CEO MHP): Ενισχύσουμε την εγχώρια βιομηχανία τροφίμων

Ο Yuriy Kosyuk, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της MHP, δήλωσε:

«Κάθε φορά που η MHP εισέρχεται σε μια νέα αγορά, η φιλοδοξία μας υπερβαίνει την επιχειρηματική ανάπτυξη. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την εγχώρια βιομηχανία τροφίμων, να προωθήσουμε τη βιωσιμότητα του διατροφικού συστήματος και να συμβάλουμε ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η συνεργασία μας με τη Νιτσιάκος βασίζεται σε ένα κοινό σύνολο αξιών: τη μακροχρόνια συνεργασία με τους τοπικούς παραγωγούς, τον βαθύ σεβασμό στις τοπικές παραδόσεις και τη συνεχή επένδυση στις τοπικές κοινωνίες. Με την ισχυρή της φήμη και τις βαθιές της ρίζες στην Ελλάδα, η Νιτσιάκος αντιπροσωπεύει ακριβώς το είδος συνεργάτη που αναζητούμε. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εταιρείας είναι οι άνθρωποί της – μια ομάδα της οποίας η τεχνογνωσία, η αφοσίωση και η στενή σύνδεση με την τοπική κοινωνία έχουν δημιουργήσει, επί γενεές, μια επιχείρηση που χαίρει εμπιστοσύνης και σεβασμού. Δεσμευόμαστε να διαφυλάξουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την κληρονομιά της Νιτσιάκος, υποστηρίζοντας παράλληλα την επόμενη φάση ανάπτυξής της μέσω της τεχνογνωσίας της MHP, της τεχνολογικής καινοτομίας και της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές».

Κ. Νιτσιάκος: Ενισχύουμε την επενδυτική δυναμική και τη διεθνή παρουσία μας

Ο Κώστας Νιτσιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Νιτσιάκος, πρόσθεσε: «Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο στην πορεία της Νιτσιάκος και αντανακλά τη δύναμη, τη σταθερότητα και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές που έχει χτίσει η εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια. Η συνεργασία με την MHP δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας, να ενισχύσουμε την επενδυτική μας δυναμική και να διευρύνουμε τη διεθνή μας παρουσία, παραμένοντας πιστοί στις αξίες και τους ανθρώπους μας. Αυτό που μας δημιουργεί εμπιστοσύνη είναι η αποδεδειγμένη προσέγγιση της MHP στην ανάπτυξη ισχυρών τοπικών επιχειρήσεων, με σεβασμό στην ταυτότητα, την ιστορία και τον ρόλο τους στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται».

Η MHP διαθέτει ισχυρό ιστορικό στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Perutnina Ptuj, η οποία μετά την εξαγορά της από τον όμιλο το 2019 εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον δυναμικές εταιρείες παραγωγής πουλερικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέχρι το 2025, η παραγωγή της είχε σχεδόν διπλασιαστεί και το EBITDA είχε τριπλασιαστεί, ενώ περισσότερα από €241 εκατ. επενδύθηκαν στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Το 2025, η MHP ολοκλήρωσε επίσης την εξαγορά ποσοστού άνω του 92% του μετοχικού κεφαλαίου της UVESA Group, ενός από τους κορυφαίους καθετοποιημένους παραγωγούς πουλερικών και χοιρινού κρέατος στην Ισπανία, διευρύνοντας περαιτέρω την παρουσία της στη Δυτική Ευρώπη.

Τα παραδείγματα αυτά επιβεβαιώνουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της MHP να επενδύει σε ισχυρές τοπικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας την ανάπτυξή τους μέσω τεχνογνωσίας, επενδύσεων και πρόσβασης στις διεθνείς αγορές. Την ίδια φιλοσοφία φέρνει σήμερα και στη Νιτσιάκος.

Σχετικά με την MHP

Η MHP είναι ένας διεθνής όμιλος τροφίμων και αγροδιατροφής με δραστηριότητες στους τομείς της γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων, της εφοδιαστικής αλυσίδας και του λιανεμπορίου.

Ο όμιλος διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία, την Ισπανία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και θυγατρικές στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Μέση Ανατολή και άλλες χώρες. Η MHP είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου από το 2008.

Η διεθνής επέκταση της εταιρείας ξεκίνησε το 2019 με την εξαγορά της Perutnina Ptuj και συνεχίστηκε το 2025 με την εξαγορά του ομίλου UVESA στην Ισπανία. Σήμερα, ο όμιλος απασχολεί περισσότερους από 39.000 εργαζόμενους στην Ουκρανία και διεθνώς.

Σύμφωνα με το WattPoultry, η MHP είναι ο κορυφαίος παραγωγός πουλερικών στην Ευρώπη. Ο όμιλος εξάγει προϊόντα πουλερικών, επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος, δημητριακά, φυτικά έλαια και βιομεθάνιο σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως.

Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της MHP είναι ο Ουκρανός επιχειρηματίας Yuriy Kosyuk.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Νιτσιάκος: Mega deal με διεθνή κολοσσό τροφίμων
Τρόφιμα – ποτά

Mega deal της Νιτσιάκος με διεθνή κολοσσό τροφίμων
Θερινές εκπτώσεις 2026: Τα SOS για προσφορές και τιμές
Business

Θερινές εκπτώσεις 2026: Τα SOS για προσφορές και τιμές
Shein – Temu: Η σαρωτική επέλασή τους και ο γρίφος των 3 ευρώ
Business

Η σαρωτική επέλαση των Shein - Temu και ο γρίφος των 3 ευρώ
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Startups

Δύο Έλληνες που χτίζουν παγκόσμιους παίκτες στην AI
Mediterra: Εδραιώνεται σε κομβικά αεροδρόμια με mastihashop corners
Business

Στο... συνάλλαγμα ποντάρει η Mediterra - Το νέο στοίχημα
Kaizen Gaming: Από 20 άτομα το 2012 σε διεθνή κολοσσό 3.000 εργαζομένων
Startups

Kaizen Gaming: Η ελληνική startup που έγινε decacorn

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ακύρωσε» το sell in May, καταλύτης τα αποτελέσματα α’ 3μηνου
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ακύρωσε» το sell in May το ΧΑ

Ισχυρός καταλύτης για την αγορά ήταν τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για το α΄ τρίμηνο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Otus: Aναλαμβάνει τo Ξενία Βυτίνας
Τουρισμός

Η Otus αναλαμβάνει το Ξενία Βυτίνας

Η νέα επένδυση της Otus στην oρεινή Αρκαδία με το Ξενία Βυτίνας ενισχύει το Luxury Mountain Tourism

Λάμπρος Καραγεώργος
Κίνα: Πώς διευρύνει το ψηφιακό αποτύπωμα του γιουάν
Crypto

Τα σχέδια του Πεκίνου για το ψηφιακό γιουάν

Το Πεκίνο στοχεύει στο να αυξήσει τη χρήση του ψηφιακού γιουάν - Η δέσμη μέτρων της POBC

Τζούλη Καλημέρη
Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας
Economy

Τα νέα πρόσωπα στον ΣΕΒ και το στοίχημα της βιομηχανίας

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος αναμένεται να επανεκλεγεί στην προεδρία του ΣΕΒ – Ποιοι βιομήχανοι από τη νέα γενιά θέτουν υποψηφιότητα

Δημήτρης Χαροντάκης
Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας
World

Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας

Η οικογένεια Puig θα παρέμενε μέτοχος ακόμη και αν οι διαπραγματεύσεις με την Estée Lauder είχαν στεφθεί με επιτυχία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Mediterra: Εδραιώνεται σε κομβικά αεροδρόμια με mastihashop corners
Business

Στο... συνάλλαγμα ποντάρει η Mediterra - Το νέο στοίχημα

Την παρουσία της σε κομβικά αεροδρόμια της Ελλάδας ενισχύει η Mediterra μέσω mastihashops - Το στοίχημα του τουρισμού και οι στόχοι για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
American Eagle: Με… τσακισμένα φτερά η αμερικανική εταιρεία – Η κόντρα στην Ελλάδα
World

Με... τσακισμένα φτερά η American Eagle - Η κόντρα στην Ελλάδα

Σε διαφορετικές κατευθύνσεις κινήθηκαν οι δύο βασικές μάρκες της American Eagle στις αρχές του 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Startups

Δύο Έλληνες που χτίζουν παγκόσμιους παίκτες στην AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Τρόφιμα – ποτά
Νιτσιάκος: Mega deal με διεθνή κολοσσό τροφίμων
Τρόφιμα – ποτά

Mega deal της Νιτσιάκος με διεθνή κολοσσό τροφίμων

Η MHP επενδύει στη Νιτσιάκος, στηρίζοντας την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας

Shein – Temu: Η σαρωτική επέλασή τους και ο γρίφος των 3 ευρώ
Business

Η σαρωτική επέλαση των Shein - Temu και ο γρίφος των 3 ευρώ

Στο τέλος του 2025, ο όγκος των μικροπακέτων από Shein και Temu είχε φθάσει κοντά στα 5,9 δισεκατομμύρια τεμάχια

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Startups

Δύο Έλληνες που χτίζουν παγκόσμιους παίκτες στην AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
Mediterra: Εδραιώνεται σε κομβικά αεροδρόμια με mastihashop corners
Business

Στο... συνάλλαγμα ποντάρει η Mediterra - Το νέο στοίχημα

Την παρουσία της σε κομβικά αεροδρόμια της Ελλάδας ενισχύει η Mediterra μέσω mastihashops - Το στοίχημα του τουρισμού και οι στόχοι για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Kaizen Gaming: Από 20 άτομα το 2012 σε διεθνή κολοσσό 3.000 εργαζομένων
Startups

Kaizen Gaming: Η ελληνική startup που έγινε decacorn

Ο CEO και συνιδρυτής της Kaizen Gaming μίλησε στα Panathēnea για τη διαδρομή από μια ομάδα 20 ανθρώπων σε έναν όμιλο με παρουσία σε 20 αγορές

ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός: Αύξηση τζίρου 8,2% αλλά και διεύρυνση ζημιών πριν ενταχθεί στον Μασούτη
Business

Με ρεκόρ τζίρου, αλλά και ζημιές περνά η Κρητικός στον Μασούτη

Ο τζίρος της αλυσίδας Κρητικός ανήλθε στα 836,3 εκατ. ευρώ το 2025, ωστόσο οι ζημιές αυξήθηκαν σημαντικά στα 3 εκατ. ευρώ

Intracom Holdings: Ισχυρή κερδοφορία και υψηλές υπεραξίες – Το μήνυμα του Σωκράτη Κόκκαλη
Business

Intracom: Ισχυρή κερδοφορία, υψηλές υπεραξίες - Το μήνυμα Κόκκαλη

Το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών, οι ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα μεγάλα έργα ενισχύουν το επενδυτικό προφίλ της Intracom Holdings - Υπερψηφίστηκε διανομή 0,18 ευρώ ανά μετοχή

Latest News
Σάτια Ναντέλα: Ο νέος, μικρότερος επιχειρηματικός κύκλος στη Microsoft
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί αλλάζει τα πάντα το αφεντικό της Microsoft

Ο Σάτια Ναντέλα προσπαθεί να κάνει μια επανεκκίνηση στον τομέα της AI, αφού πρώτα έκανε μερικές μεγάλες αλλαγές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Νιτσιάκος: Mega deal με διεθνή κολοσσό τροφίμων
Τρόφιμα – ποτά

Mega deal της Νιτσιάκος με διεθνή κολοσσό τροφίμων

Η MHP επενδύει στη Νιτσιάκος, στηρίζοντας την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας

Μέση Ανατολή: Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;
World

Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;

Η επόμενη ημέρα στην παγκόσμια οικονομία αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπει διπλωματικά σε φάση αποκλιμάκωσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Βιετνάμ: Το γήπεδο γκόλφ της εταιρείας Τραμπ προκαλεί αναστάτωση και αντιδράσεις
World

Ο Τραμπ, το γήπεδο του γκόλφ και το νεκροταφείο

Η κατασκευή του γηπέδου γκόλφ της εταιρείας Τραμπ δεσμεύει εύφορη γη και καταστρέφει... το μικρό νεκροταφείο της κονότητας Τσαου Νιν στο Βιετνάμ

Ρωσία: Προς περικοπές στον προϋπολογισμό εκτός άμυνας, αυξάνονται οι δημοσιονομικές πιέσεις
World

Ψαλίδι στον ρωσικό προϋπολογισμό για να βγουν οι δαπάνες άμυνας

Σχεδόν ένα στα τρία ρούβλια που δαπάνησε η κυβέρνηση στη Ρωσία δεν καλύφθηκε από φορολογικά έσοδα

8 in 10 Greeks See Country as Europe’s Most Unfair
English Edition

8 in 10 Greeks See Country as Europe’s Most Unfair

Low wages, soaring housing costs and perceived wealth inequality are driving growing dissatisfaction, while strong majorities call for greater tax fairness and a stronger public role in the economy.

Blue Origin: Πισωγύρισμα μηνών μετά την έκρηξη στην εξέδρα εκτόξευσης
Τεχνολογία

«Πόνεσε» την Blue Origin η έκρηξη πυραύλου - Κερδισμένη η SpaceX

Οι επενδυτές θεωρούν το εμπόδιο αυτό προσωρινό για την Blue Origin, η SpaceX αποκομίζει μόνο βραχυπρόθεσμο πλεονέκτημα

Τουρκία: Στο δρόμο για πρόωρες εκλογές – Τι πιστεύει η αντιπολίτευση
Κόσμος

Τουρκία: Στο δρόμο για πρόωρες εκλογές – Τι πιστεύει η αντιπολίτευση

Από τη φυλάκιση του Ιμάμογλου και διώξεις στελεχών, έως την ακύρωση των εσωκομματικών εκλογών και η επιβολή του Κιλιτσντάρογλου, το CHP βρίσκεται στο στόχαστρο του Ερντογάν

Αρχοντία Κάτσουρα
Ζαπορίζια: Η ρωσική Rosatom αναφέρει ότι ουκρανικό drone χτύπησε τον πυρηνικό σταθμό
Κόσμος

«Πυρά» Rosatom στην Ουκρανία - Drone έπληξε τον σταθμό της Ζαπορίζια

Ενα βήμα πιο κοντά σε περιστατικό που πιθανότατα θα επηρεάσει ακόμη και εκείνους που ζουν πολύ πέρα από τα σύνορα της Ρωσίας και της Ουκρανίας

Κίνα: Απειλεί την ΕΕ με αντίποινα για τον περιορισμό των κινεζικών εισαγωγών
World

Με αντίποινα απειλεί η Κίνα την ΕΕ εάν πλήξει τις εξαγωγές της

Οι Βρυξέλλες και οι πρωτεύουσες των κρατών μελών της ΕΕ εξετάζουν τρόπους αντιμετώπισης της ραγδαίας αύξησης των εισαγωγών από την Κίνα

Δημήτρης Σταμούλης
Ιταλία: Θέλει να μετονομάσει την… ηλεκτρική ενέργεια
World

Ιταλία: Θέλει να μετονομάσει την… ηλεκτρική ενέργεια

Η Ρώμη θέλει να αλλάξει το όνομα της μονάδας μέτρησης της ηλεκτρικής τάσης από βολτ σε... «βόλτα»

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Θερινές εκπτώσεις 2026: Τα SOS για προσφορές και τιμές
Business

Θερινές εκπτώσεις 2026: Τα SOS για προσφορές και τιμές

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, πόσο διαρκούν και τι ισχύει για τα ποσοστά των προσφορών

Χρυσός: Ασφαλές καταφύγιο ή φούσκα έτοιμη να σκάσει;
Commodities

Ασφαλές καταφύγιο ή φούσκα έτοιμη να σκάσει ο χρυσός;

Ο χρυσός εξακολουθεί να θεωρείται το απόλυτο «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους αβεβαιότητας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ακίνητα: Πιάνουν ταβάνι οι τιμές – Απτόητοι οι ξένοι [πίνακες]
Ακίνητα

Πιάνουν ταβάνι οι τιμές των ακινήτων - Απτόητοι οι ξένοι [πίνακες]

Οι τιμές στα ακίνητα συνεχίζουν την άνοδο - Οι περιοχές που πρωταγωνιστούν

Ανδρομάχη Παύλου
ΕΒΕΠ: Τα «Ποσειδώνια» διαχέουν την προστιθέμενη αξία της ελληνικής ναυτιλίας
Ναυτιλία

ΕΒΕΠ: Τα «Ποσειδώνια» διαχέουν την προστιθέμενη αξία της ελληνικής ναυτιλίας

Τα Ποσειδώνια λειτουργούν ως ένας ισχυρός οικονομικός και αναπτυξιακός πολλαπλασιαστής

Βουλγαρία: Tιμωρία για το έλλειμμα λίγους μήνες μετά την ένταξη στην ευρωζώνη
World

'Ελλειμμα και... τιμωρία για τη Βουλγαρία λίγο μετά την ένταξη στην ευρωζώνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέσει τη Βουλγαρία σε «διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος» λόγω παραβίασης των δημοσιονομικών κανόνων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies