Τραμπ: Θέλει οι μουσουλμανικές χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί διακαώς να βελτιώσει τις σχέσεις του Ισραήλ με τις μουσουλμανικές. Πλέον, χρησιμοποιεί τον πόλεμο στο Ιράν ως μοχλό πίεσης για να τις εντάξει όλες στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Κόσμος 31.05.2026, 11:41
Επιμέλεια Αρχοντία Κάτσουρα

Εν μέσω της διαπραγμάτευσης για την επίτευξη συμφωνίας για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ακόμη έναν στόχο. Να εντάξει στις Συμφωνίες του Αβραάμ όλες τις μουσουλμανικές χώρες. Και να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Αν είναι δυνατόν και το… Ιράν.

Το Σάββατο 23 Μαΐου, ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ, του Κατάρ, του Πακιστάν, της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και του Μπαχρέιν. Θέμα των τηλεφωνικών συνομιλιών ήταν η επικείμενη συμφωνία με το Ιράν. Σύμφωνα με το Axios, πολλοί ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΑΕ Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, δήλωσαν ότι την υποστηρίζουν.


Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Axios, είπε: «Όλοι είπαν ότι είμαστε μαζί σας σε αυτή τη συμφωνία. Και αν δεν λειτουργήσει, θα είμαστε κι εμείς μαζί σας».

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε στη συζήτηση και τις Συμφωνίες του Αβραάμ. Τους είπε ότι, εάν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, θέλει τα έθνη τους να υπογράψουν ειρηνευτικές συμφωνίες με το Ισραήλ. Τουλάχιστον αυτό είπαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση του τι ειπώθηκε.

Τα σχέδια του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή

Ο Αμερικανός πρόεδρος ήδη από την προηγούμενη θητεία του είχε βάλει στις Συμφωνίες του Αβραάμ το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στην αρχή της δεύτερης θητείας του, δήλωσε ότι θέλει να εντάξει εκεί και τις Συρία, Λίβανο και Σαουδική Αραβία. Επίσης, την πρόθεσή του να συμμετάσχει έχει εκδηλώσει και το Καζακστάν.

Επίσης, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει παρουσιάσει στο παρελθόν ένα σχέδιο για μια άλλη Μέση Ανατολή ήδη από το 2024, με το Ιράν ως πηγή κάθε κακού. Αλλά και με τις αραβικές χώρες να έχουν αποκαταστήσει σχέσεις με το Τελ Αβίβ, απομονώνοντάς το πλήρως.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να αποκαταστήσει τις σχέσεις των χωρών αυτών με το Ισραήλ. Σχέσεις σε μεγάλο βαθμό τεταμένες για δεκαετίας –κυρίως λόγω του Μεσανατολικού. Ωστόσο, ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα –και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις με τους δεκάδες χιλιάδες θανάτους Παλαιστινίων- και πλέον αυτός στο Ιράν έχουν καταστήσει δύσκολο τον στόχο.

Ο Τραμπ στοχεύει κυρίως σε μια ιστορική ειρηνευτική συμφωνία Σαουδικής Αραβίας-Ισραήλ. Ωστόσο, το τρέχον πολιτικό κλίμα στην περιοχή και οι επικείμενες εκλογές στο Ισραήλ καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την όποια πρόοδο. Κάποιες από αυτές τις χώρες δεν έχουν καν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Τηλεφώνημα με τον Νετανιάχου

Σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο Axios, ο Τραμπ είπε στους ηγέτες ότι θα τηλεφωνήσει στη συνέχεια στον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα είναι θετικός και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Τραμπ είπε στους ηγέτες ότι μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν αναμένει από όλους όσοι δεν συμμετέχουν ακόμη στις Συμφωνίες του Αβραάμ ή δεν έχουν ειρηνευτικές συμφωνίες με το Ισραήλ να ενταχθούν. Και να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Τελ Αβίβ.

Ο αξιωματούχος μετέφερε ότι στο αίτημα αυτό, «έπεσε σιωπή». Σε βαθμό ο Ντόναλντ Τραμπ να αστειευτεί και να ρωτήσει «αν υπάρχει κανείς στην άλλη άκρη της γραμμής». Ειδικά οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και του Πακιστάν, που δεν έχουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, εξεπλάγησαν από το αίτημα.

Ο Τραμπ επίσης είπε ότι οι απεσταλμένοι του, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, θα αρχίσουν να ασχολούνται με το θέμα τις επόμενες εβδομάδες.

Η ευχαριστήρια ανάρτηση Τραμπ

Σε ανάρτησή που ανέβασε στο Truth Social o Αμερικανός πρόεδρος την Κυριακή έγραψε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω, μέχρι στιγμής, όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής για την υποστήριξη και τη συνεργασία τους, η οποία θα ενισχυθεί περαιτέρω όταν ενταχθούν τα στις ιστορικές Συμφωνίας του Αβραάμ».


Εκεί εξέφρασε και την ιδέα ότι ακόμη και το Ιράν, θα μπορούσε να συμμετάσχει κάποια μέρα. Ωστόσο, το Ιράν δεν αναγνωρίζει καν το Ισραήλ ως κράτος. Υποστηρίζει ότι είναι ο χειρότερος εχθρός του. Ηγέτες του κατά το παρελθόν έχουν ορκιστεί να το καταστρέψουν. Μετά τον πρόσφατο πόλεμο, δεν θα είναι εύκολο να αλλάξει στάση.

Η συμμετοχή στις Συμφωνίες του Αβραάμ είναι κάτι πέρα από κάθε φαντασία στην παρούσα φάση.

Και ο Γκράχαμ… απειλεί

Το γνωστό γεράκι, γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, που υποστηρίζει τη συνέχεια του πολέμου με το Ιράν έγραψε στο Χ:

«Εάν στην πραγματικότητα, ως αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της ιρανικής σύγκρουσης, οι Άραβες και μουσουλμάνοι σύμμαχοί μας στην περιοχή συμφωνήσουν να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ, αυτό θα καθιστούσε αυτή τη συμφωνία μια από τις πιο σημαντικές στην ιστορία της Μέσης Ανατολής», είπε.


Και κάλεσε τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες να ικανοποιήσουν το αίτημα του Τραμπ. «Εάν αρνηθείτε να ακολουθήσετε αυτό το μονοπάτι όπως πρότεινε ο Πρόεδρος Τραμπ, αυτό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στις μελλοντικές μας σχέσεις. Και θα καταστήσει απαράδεκτη αυτήν την πρόταση ειρήνης. Επιπλέον, θα θεωρηθεί από την ιστορία ως ένα σημαντικό λάθος υπολογισμού», έγραψε.

Τι περιμένει το Ριάντ

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν είχε εκφράσει την προθυμία του να ομαλοποιήσει τις σχέσεις με το Ισραήλ. Ωστόσο, πλέον έχει ψυχρανθεί με το Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με το Axios, όταν ο Τραμπ ζήτησε από τον ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας να συμμετάσχει στις Συμφωνίες του Αβραάμ τον περασμένο Νοέμβριο, τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Ο Μπιν Σαλμάν αντέδρασε και η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο έγινε τεταμένη.

Το Ριάντ απαιτεί από το Ισραήλ να δεσμευτεί σε μια μη αναστρέψιμη και χρονικά περιορισμένη πορεία για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Και μάλιστα ως προϋπόθεση για την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων. Αλλά η ισραηλινή κυβέρνηση δηλώνει ότι αυτό είναι κάτι που δεν θα επιτρέψει ποτέ.

Καθώς φαίνεται, ΗΠΑ και Ισραήλ πιστεύουν ότι το Ριάντ δεν θα κάνει κανένα βήμα σε αυτό το θέμα πριν από τις εκλογές του Ισραήλ. Αυτές, βάσει προγραμματισμού, θα γίνουν τον Σεπτέμβριο. Και η κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει.

Πηγή: in.gr

