Κολομβία: Προεδρικές εκλογές στη σκιά του χειρότερου ξεσπάσματος βίας τα τελευταία χρόνια

Κόσμος 31.05.2026, 10:47
Οι Κολομβιανοί προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών και καλούνται να επιλέξουν μεταξύ μιας αριστερής πτέρυγας που επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία και μιας σκληροπυρηνικής δεξιάς που υπόσχεται ασφάλεια μπροστά στην έξαρση βίας από ένοπλες οργανώσεις.

Η χώρα της Νότιας Αμερικής βιώνει το χειρότερο ξέσπασμα βίας μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας με τους αντάρτες των FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας), το 2016.

Η προεκλογική εκστρατεία χαρακτηρίστηκε ως η πιο αιματηρή της τελευταίας δεκαετίας. Αμαυρώθηκε από την αρχή της χρονιάς από δολοφονίες δεκάδων ηγετών κοινοτήτων, θανάτους πολιτών, αστυνομικών, στρατιωτών σε επιθέσεις και ένας υποψήφιος για την προεδρία δολοφονήθηκε.

Κολομβία: 14 υποψήφιοι διεκδικούν την προεδρία

Δεκατέσσερις υποψήφιοι διεκδικούν την προεδρία, αλλά τρεις είναι οι επικρατέστεροι, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις: Ο αριστερός γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα από τον κυβερνώντα συνασπισμό, ο δεξιός δικηγόρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια και η συντηρητική γερουσιαστής Παλόμα Βαλένσια.

Αν κανένας από τους υποψηφίους δεν εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία, κάτι που φαίνεται πιθανό σύμφωνα με τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις, θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος εκλογών στις 21 Ιουνίου.

Τα φαβορί των εκλογών συγκρούονται ως προς την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί για τον τερματισμό της εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης που διαρκεί έξι δεκαετίες: συνέχιση των διαπραγματεύσεων για ειρήνη με τις ένοπλες οργανώσεις που έχουν αυξήσει τις δυνάμεις τους τα τελευταία χρόνια ή καταφυγή στη βία κατά ανταρτών, πρώην παραστρατιωτικών και καρτέλ.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο, πρώτος αριστερός πρόεδρος της χώρας, δεν έχει δικαίωμα βάσει Συντάγματος να διεκδικήσει δεύτερη θητεία.

Ωστόσο, «η εκστρατεία περιστρέφεται γύρω από τον Πέτρο», λέει σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γιαν Μπάσετ, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Ροζάριο στην Μπογκοτά.

Ο απερχόμενος πρόεδρος απολαμβάνει ισχυρή δημοτικότητα στην εργατική τάξη μετά τη μείωση της φτώχειας και της ανεργίας, την αύξηση του κατώτατου μισθού και την επέκταση των κοινωνικών προγραμμάτων σε μια από τις πιο άνισες χώρες του κόσμου. Οι πολιτικές του, ιδίως αυτές που αφορούν την ασφάλεια, παρόλα αυτά αποδοκιμάζονται από την αντιπολίτευση.

Οι δημοσκοπήσεις

Δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στον επίδοξο διάδοχό του, τον 63χρονο Σεπέδα. Αυτός ο υποστηρικτής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βασίζει το πρόγραμμά του στη συνέχιση των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και στις άκαρπες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με ένοπλες οργανώσεις.

Δεύτερος έρχεται ο Εσπριέγια, ένας 47χρονος εκκεντρικός εκατομμυριούχος δικηγόρος που αυτοαποκαλείται «ο Τίγρης» και χαιρετά τους υποστηρικτές του με στρατιωτικό χαιρετισμό, υπόσχοντας θάνατο ή φυλάκιση για μέλη εγκληματικών οργανώσεων.

Τρίτη στη σειρά υποψήφια σύμφωνα με δημοσκοπήσεις είναι η Παλόμα Βαλένσια. Μια 50χρονη γερουσιαστής που έχει τη στήριξη του ισχυρού πρώην συντηρητικού προέδρου Άλβαρο Ουρίμπε (2002-2010). Υποστηρίζει την αύξηση της χρήσης των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και υπόσχεται να «καταργήσει την πολιτική της ολοκληρωτικής ειρήνης» και να επιβάλει «ολοκληρωτική ασφάλεια».

Οι βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν τον Μάρτιο έδειξαν ήδη το βάθος της πόλωσης στην Κολομβία. Αν και ο αριστερός συνασπισμός του Πέτρο αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στη Γερουσία, κανένα κόμμα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι ο μελλοντικός πρόεδρος είναι πιθανό να δυσκολευτεί να συγκροτήσει μια κυβέρνηση συνασπισμού.

Το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο (CNE) προσπάθησε να καθησυχάσει τους πολίτες ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν παρά το τρέχον κλίμα βίας. Στην Κολομβία, «εγκληματικές οργανώσεις κηρύσσουν μονομερώς κατάπαυση του πυρός πριν από εκλογές ώστε η ψηφοφορία να διεξαχθεί ειρηνικά», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δικαστής Άλβαρο Εσεβέρι.

Περισσότεροι από 400.000 στρατιώτες και αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί για να παρακολουθούν και να διασφαλίζουν τις εκλογές, σύμφωνα με την εφημερίδα El Tiempo.

Οι κάλπες ανοίγουν στις 8:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας) και κλείνουν στις 19:00 (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας). Τα αποτελέσματα αναμένονται λίγες ώρες μετά το τέλος της ψηφοφορίας.

