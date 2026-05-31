BP: Το «παρασκήνιο» της απομάκρυνσης Manifold – Τι λένε οι επενδυτές

Στην απόλυση του Albert Manifold από τη θέση του προέδρου προχώρησε μέσω ανακοίνωσης στις 26 Μαΐου το Διοικητικό Συμβούλιο της BP, με την εταιρεία να αναφέρεται σε «ζητήματα εποπτείας διακυβέρνησης και συμπεριφοράς».

Ο ίδιος απάντησε με δήλωση στην οποία υπερασπίστηκε τις προσπάθειές του και χαρακτήρισε τις δηλώσεις του πετρελαϊκού κολοσσού ως «ψέματα».

Η ξαφνική απόλυση και η δημόσια αντίδραση θέτουν ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου, αποσπώντας παράλληλα την προσοχή της ηγεσίας της BP την ώρα που προσπαθεί να αναστρέψει την καθοδική πορεία της.

Άτομα που βρίσκονται κοντά στον βρετανικό κολοσσό έχουν προβάλλει διάφορους λόγους για την αποχώρησή του και τις γενικότερες εντάσεις, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία έλαβε πολλές καταγγελίες εναντίον του για εκφοβισμό και επιθετική συμπεριφορά, χρήση προσωπικής συσκευής για ευαίσθητες εταιρικές πληροφορίες, ενώ ειπώθηκε ότι προσπάθησε να ποδηγετήσει τη σχέση με την Elliott Management, αποξενώνοντας παράλληλα άλλους επενδυτές, σύμφωνα με το Bloomberg.

Από την πλευρά του, ο Manifold υπερασπίστηκε τις προσπάθειές του για μείωση του κόστους και έριξε έμμεσες βολές για τις δαπάνες συναδέλφων του διευθυντών.

Μέσω εκπροσώπου του δήλωσε ότι δεν του αναφέρθηκε ποτέ καμία καταγγελία σχετικά με τη συμπεριφορά του πριν από την απομάκρυνσή του, λέγοντας ότι ενθάρρυνε και διευκόλυνε τις συναντήσεις με την Elliott για τους συναδέλφους του, και ότι η χρήση μιας εξωτερικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ήταν μια εγκεκριμένη από την εταιρεία λύση για τις τεχνικές δυσλειτουργίες στη BP.

Τα ερωτηματικά

Η ξαφνική απόλυση ενός μη εκτελεστικού προέδρου, ακολουθούμενη από την έντονη αντίδραση του Manifold, έχει αφήσει άναυδη την επιχειρηματική κοινότητα του Λονδίνου.

«Είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς μια κατάσταση όπως αυτή, αφού ανάλογα προηγούμενα είναι αρκετά σπάνια», δήλωσε ο Larry Cunningham, επικεφαλής του Κέντρου Εταιρικής Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου του Delaware. «Δεν νομίζω ότι μας οφείλουν μια λεπτομερή εξήγηση, αλλά αυτό μας αφήνει όλους να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας».

Καθώς οι λεπτομέρειες βγαίνουν σιγά-σιγά στη δημοσιότητα, η αναταραχή κινδυνεύει να αποπροσανατολίσει την ηγεσία της BP, ακριβώς τη στιγμή που η εταιρεία είχε βρει τα πατήματά της μετά από μια μακρά περίοδο υποαπόδοσης.

Αντιμέτωπη με την πίεση ενός από τους πιο επιθετικούς και επιτυχημένους ακτιβιστές επενδυτές στον κόσμο, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε περικοπές δαπανών, πουλώντας περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το τεράστιο χρέος της και να επαναπροσανατολίσει τις δραστηριότητές της προς τον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, μετά από μια αποτυχημένη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η αποχώρηση του Manifold δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου, φέρνοντας στο προσκήνιο δύο ισχυρές γυναίκες: την επικεφαλής διευθύντρια Amanda Blanc που διευθύνει την βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Aviva Plc, η οποία είναι γνωστή για τον αδιάλλακτο χαρακτήρα της και ήταν υπεύθυνη για την πρόσληψή του πέρυσι και τη Meg O’Neill, τη νέα διευθύνουσα σύμβουλο που επέλεξε ο ίδιος ο Manifold, η οποία βρίσκεται στη θέση αυτή μόλις δύο μήνες.

Οι σχέσεις Manifold και O’ Neill

Ο Manifold είχε καλές σχέσεις με εκπροσώπους της Elliott, οι οποίοι υποστήριζαν την κατεύθυνση που έδινε στην εταιρεία, ωστόσο, είχε αντιπαραθέσεις με τον τότε CEO Auchincloss, πριν τον απομακρύνει για να διορίσει την Meg O’Neill ως CEO της εταιρείας.

Η BP δεν σχολίασε το αν το διοικητικό συμβούλιο είχε προχωρήσει σε συζητήσεις για να αποσαφηνίσει τους αντίστοιχους ρόλους των μελών του, δεδομένης της ενεργού στάσης του Manifold. Ωστόσο, η O’Neill είχε πει σε άτομα του στενού της κύκλου εκείνη την εποχή ότι η ίδια και ο Manifold είχαν κοινή άποψη όσον αφορά την ανάγκη λήψης δύσκολων αποφάσεων σχετικά με το προσωπικό και τη δομή της επιχείρησης, σημειώνει το Bloomberg.

Αμφότεροι συμμετείχαν τακτικά σε συναντήσεις με επενδυτές και συμβούλους, και ένας από τους παρευρισκόμενους ανέφερε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις εχθρότητας μεταξύ τους.

Μέχρι τα μέσα Απριλίου, δύο από τους μεγαλύτερους επενδυτές της BP δήλωσαν στο Bloomberg ότι υποστήριζαν την ηγετική ομάδα, ενώ ένας από αυτούς επισήμανε ότι η εμπειρογνωμοσύνη του Manifold στον τομέα της κατανομής κεφαλαίων θα συμπλήρωνε την επιχειρησιακή δύναμη της O’Neill.

Πότε φάνηκαν «σύννεφα» στον ορίζοντα

Η BP προκάλεσε την οργή αρκετών επενδυτών όταν αρνήθηκε να συμπεριλάβει στα έγγραφα της ετήσιας γενικής συνέλευσης (AGM) ένα ψήφισμα της ακτιβιστικής ομάδας επενδυτών για το κλίμα «Follow This», υποστηρίζοντας ότι δεν πληρούσε τις νομικές προϋποθέσεις – κάτι που η ομάδα αμφισβήτησε.

Αρκετοί άλλοι επενδυτές επέκριναν την εταιρεία, ενώ ο πληρεξούσιος σύμβουλος Glass Lewis συνέστησε στους μετόχους να ψηφίσουν κατά της εκλογής της Manifold στη συνέλευση, λόγω των ανησυχιών που εκφράστηκαν σχετικά με τη διαφάνεια και την εταιρική διακυβέρνηση.

Η εταιρεία δέχτηκε σημαντική ψήφο διαμαρτυρίας στη συνέλευση: λόγου χάρη, δύο από τις δικές της προτάσεις, οι οποίες θα επέτρεπαν την πραγματοποίηση πλήρως ψηφιακών ετήσιων συνελεύσεων και θα ανακαλούσαν πρότερα εγκεκριμένες υποχρεώσεις γνωστοποίησης σχετικά με το κλίμα, απορρίφθηκαν.

Τελικά, λιγότερο από το 82% των μετόχων ψήφισε υπέρ της εκλογής της Manifold – σαφές σημάδι δυσαρέσκειας, καθώς οι διευθυντές συνήθως λαμβάνουν εγκρίσεις που πλησιάζουν το 100%.

Από την πλευρά του, ο Manifold φάνηκε να είναι δυσαρεστημένη με το αποτέλεσμα, σύμφωνα με ορισμένες πηγές. Οι εντάσεις στο διοικητικό συμβούλιο φάνηκαν να εντείνονται μετά τη γενική συνέλευση, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ενώ ο εκπρόσωπος της Manifold το αρνήθηκε, αναφέρει το Bloomberg.

Προηγήθηκε σύγκρουση με τον Ben Mathews;

Πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στη BP περιέγραψαν μια πρόσφατη αντιπαράθεση μεταξύ του Manifold και του γραμματέα της εταιρείας Ben Mathews.

Δεν διευκρίνισαν το αντικείμενο της αντιπαράθεσης, αλλά ο ρόλος του γραμματέα της εταιρείας περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών προς το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τις διαδικασίες και την εταιρική διακυβέρνηση, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων και της λήψης αποφάσεων.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Albert Manifold δήλωσε στο Bloomberg: «Ο κ. Manifold δεν είχε διαφωνίες με τον Ben Mathews. Μιλούσαν σχεδόν καθημερινά, συνεργάζονταν στενά και διατηρούσαν μια ισχυρή επαγγελματική σχέση. Ο κ. Mathews εξέφρασε δημοσίως την υποστήριξή του προς τον κ. Manifold στο πλαίσιο των καθηκόντων του σε αρκετές περιπτώσεις, μεταξύ άλλων και σε τρίτους τις τελευταίες εβδομάδες».

Υπάρχει ρισκό για τη BP;

Ο κίνδυνος τώρα είναι η δημόσια διαμάχη να αποσπάσει την προσοχή της διοίκησης της BP, την ώρα που προσπαθεί να αναστρέψει την πορεία της εταιρείας.

Το Bloomberg μίλησε αυτή την εβδομάδα με πέντε από τους 40 μεγαλύτερους επενδυτές της BP, οι οποίοι δήλωσαν σχεδόν ομόφωνα ότι επικεντρώνονται στη στρατηγική της εταιρείας.

Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι δεν αναμένουν να αλλάξει αυτό ως αποτέλεσμα της αποχώρησης του Manifold, αν και τουλάχιστον ένας εξέφρασε ανησυχία για το αν η απώλειά του θα αφήσει κενό.