ΟΠΕΚΕΠΕ: Πυρά αντιπολίτευσης – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι

Για άλλη μια φορά εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος – εν προκειμένω η βουλευτής της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη, επέλεξε να… κουνήσει το δάχτυλο στην ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε μια ακόμη προσπάθεια να μετατοπίσει τη συζήτηση από τα ευρήματα στον ελεγκτή και αποφεύγοντας να δώσει απαντήσεις για τα ερωτήματα σχετικά με το σκάνδαλο και τις ευθύνες της κυβέρνησης.

Προσπερνώντας την εμπλοκή γαλάζιων στελεχών στο σκάνδαλο καθώς και το γεγονός ότι η κυβέρνηση γενικότερα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές επικρίσεις για ζητήματα λογοδοσίας, διαφάνειας και θεσμικής λειτουργίας, η κ. Βούλτεψη, μιλώντας σε πάνελ στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», επικαλέστηκε με τη σειρά της την «έκθεση Τυχεροπούλου» προκειμένου να υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει γαλάζιο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι η «ζημιά» ήταν μικρότερη από ότι παρουσιαζόταν αρχικά. Χαρακτήρισε δε ενέργειες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ως «ευθεία παρέμβαση στο κοινοβουλευτικό πολίτευμα», προσθέτοντας ότι η κ. Κοβέσι λειτουργεί με το ποιον θα βάλει φυλακή.

«Η κ. Κοβέσι λειτουργεί με το ποιον θα βάλει φυλακή. Ενώ η δουλειά της εισαγγελέως δεν είναι ποιον θα βάλει φυλακή. Είναι να βρει την αλήθεια και να πάνε φυλακή αυτοί που πρέπει. Και η δουλειά της εισαγγελέως σίγουρα δεν είναι να δίνει συνεντεύξεις Τύπου και να βγάζει αποφάσεις πριν από το δικαστήριο. Αυτά ήταν που μου χτύπησαν εμένα το καμπανάκι και λέω “εδώ κάτι δεν πάει καλά”. Άρα, από τις 4 έως τις 24 Απριλίου, 20 ολόκληρες μέρες, λεγόταν – το είχε πει και ο κύριος Δουδωνής από το ΠΑΣΟΚ: “Έχουμε κυβέρνηση υποδίκων, έχει χαθεί η δεδηλωμένη”. Στις 24 Απριλίου παραγγέλνει την πραγματογνωμοσύνη. Έπρεπε να το ‘χε κάνει νωρίτερα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Το θέμα ποιο είναι; Η προσπάθεια να συνδεθεί κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλες τις χώρες – και δυστυχώς συνέβη και στη χώρα μας για πάρα πολλά χρόνια, διότι, απ’ ό,τι προκύπτει τώρα, απ’ το 2010 υπάρχει αυτή η ιστορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και γι’ αυτό και καταδικάστηκαν τώρα άνθρωποι που ήταν επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ, οι πρώτες καταδίκες αφορούν την εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Να συνδεθεί προσωπικά με πολιτικά πρόσωπα, αυτό απετέλεσε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ευθεία παρέμβαση στο κοινοβουλευτικό πολίτευμα, που δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, γι’ αυτό η Ιρλανδία δεν έχει δεχθεί, η Δανία δεν έχει δεχθεί. Και ουσιαστικά έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης απ’ την αντιπολίτευση, να λέμε ότι χάθηκε η δεδηλωμένη. Εγώ αυτό δεν το λέω επειδή αφορά εμάς. Το έλεγα πάντα: «Σταματήστε τις δικομανίες, σταματήστε τις εξεταστικές». Έχουμε κάνει εξεταστικές περιπτώσεις δύο και τρεις φορές για κάθε θέμα», είπε η κ. Βούλτεψη.

Κακουδάκη (ΠΑΣΟΚ) για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δηλαδή αν το αδίκημα δεν είναι κακούργημα αλλά πλημμέλημα δεν διερευνάται;»

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, η Μάρα Κουκουδάκη τόνισε:

«Νομίζω είναι και σαφές ότι εάν, και εφόσον, υπήρχε πόρισμα το οποίο έλεγε ότι δεν έχει κανένας καμία ευθύνη, δεν θα το συζητούσαμε. Εδώ προφανώς και θα έπρεπε να γίνει έτσι κι αλλιώς προανακριτική. Εδώ εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ τι εννοεί η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, όταν το αδίκημα δεν είναι κακούργημα αλλά είναι πλημμέλημα, δεν διερευνάται; Γιατί εδώ η συζήτηση που κάνουμε είναι αυτή. Όλη η συζήτηση, λοιπόν – που έχει γίνει από την πρώτη στιγμή – είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι εμπλέκονται σε μία δικογραφία, που ήρθε, και υπήρχαν τα ονόματά τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, πρέπει να γίνει έρευνα. Η έκθεση, λοιπόν, αυτή, της κυρίας Τυχεροπούλου αποδεικνύει, ακριβώς, την αμεροληψία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η οποία δεν ήταν υποχρεωμένη να το πάει και περαιτέρω. Αλλά, ακριβώς, επειδή κάνει σωστά τη δουλειά της – ως οφείλει – είπε “πρέπει κι εμείς να το ψάξουμε να δούμε ακριβώς ποια είναι τα ποσά και ποια είναι η ουσία”», υπογράμμισε.

Και συνέχισε: Επτά χρόνια τώρα και ειδικά τα τελευταία 5 χρόνια, δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να είναι δικομανής. Και νομίζω ότι ειδικά στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε καμία διάθεση η εικόνα της χώρας μας να είναι αυτή. Ούτε η εικόνα του Κοινοβουλίου να είναι αυτή. Έχουμε ζήσει, λοιπόν, τα επαναλαμβανόμενα σκάνδαλα, τα οποία, βγαίνουν στην επιφάνεια ακριβώς επειδή έρχονται δικογραφίες στη Βουλή. Υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, και δεν σταματάει». Αν βάζαμε ένα τίτλο θα ήταν “ΟΠΕΚΕΠΛΕ”»

Αθανασιάδης (ΕΛΑΣ) για ΟΠΕΚΕΠΕ: Σημαντικό να εφαρμόζονται κανόνες του δικαίου

Ο Χάρης Αθανασιάδης από την νεοσύστατη ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) τόνισε: «Πέρα από τις διακυμάνσεις και τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας, δεν αλλάζει η γενική εικόνα. Η γενική εικόνα είναι ότι με τη διαχείριση αυτής της υπόθεσης, του ΟΠΕΚΕΠΕ δηλαδή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έβαλε ξανά τη χώρα στον φακό της Ευρώπης ως εκείνο το κράτος το οποίο δεν τηρεί τους βασικούς κανόνες. Και υπάρχει και μια ουσία εδώ, ότι πράγματι κατανεμήθηκαν αυτά τα ποσά με εντελώς άδικο τρόπο και εντελώς άνισα. Δεν ξεχνάμε ούτε τους φραπέδες, ούτε τις κυρίες Σεμερτζίδου. Όταν, λοιπόν, τα παίρνει κάποιος αυτά τα χρήματα, τότε κάποιος άλλος τα χάνει. Και όταν τα χάνει κάποιος και δεν μοιράζονται ισότιμα, δεν γυρνάνε στην αγορά, πάνε σε προϊόντα πολυτελείας. Συνεπώς, έχει πολύ μεγάλη σημασία να εφαρμόζονται κανόνες του δικαίου σε τέτοιες υποθέσεις».

Η συζήτηση για τα νέα κόμματα και πολιτικό σκηνικό

Ο κ. Αθανασιάδης ερωτηθείς σχετικά είπε: «Με την κυρία Καρυστιανού, αλλά ελπίζω και με πολλούς συμπολίτες μας, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μερικά στοιχειώδη. Παραδείγματος χάρη, Δικαιοσύνη. Κανόνες δικαίου να εφαρμόζονται απρόσωπα σε όλους και σε όλες. Το να ταυτίζεσαι, λοιπόν, σε ένα σώμα κανόνων ή πρακτικών ή αιτημάτων, δεν σημαίνει ταυτότητα. Η κυρία Καρυστιανού, με όσα γνωρίζουμε από όσα έχει πει κατά καιρούς και με όσους γνωρίζουμε από τους συνεργάτες της, κινείται δεξιότερα της Δεξιάς. Εμείς προσπαθούμε να εκφράσουμε έναν κόσμο αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς, έτσι κι αλλιώς, οι βασικές κατευθύνσεις μας είναι πολύ διαφορετικές. Αυτό, ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι σε μερικά κρίσιμα ζητήματα, όπως το αίτημα της Δικαιοσύνης, που συμφωνούμε όλοι καταρχήν, δεν πρέπει να κινούμεθα συντονισμένα. Διότι, σε τέτοια ζητήματα, το ζήτημα δεν είναι τι λες, είναι τι πράττεις. Άρα, εκεί αποδεικνύεται ή δεν αποδεικνύεται εάν πράττεις εν δικαίω ή εν αδίκω».

Η κ. Βούλτεψη αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε πως «θα κριθεί ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργός. Δεν θα κριθεί για κάτι καινούριο, το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν εισφέρει. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει λοβοτομή ξαφνικά».

Η κ. Κουκουδάκη αναφερόμενη στην προτροπή Δούκα για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ, ανέφερε: «Ο κύριος Δούκας έτσι κι αλλιώς, όπως ο ίδιος διευκρίνισε, δεσμεύεται από τη συνεδριακή απόφαση. Τα συζητήσαμε πολύ πρόσφατα στο συνέδριό μας, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Ο ελληνικός λαός είναι αυτός, ο οποίος μετά την εθνική κάλπη θα διαμορφώσει τον χάρτη των κομμάτων. Ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, είναι δυο καινούρια κόμματα τα οποία εμφανίστηκαν, έρχεται το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Για να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση, πρέπει να υπάρξει ψήφος στο ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο».

