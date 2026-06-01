Χρηματιστήριο Αθηνών: Ρεκόρ πενταετίας για την άντληση κεφαλαίων

Πρόσφορο έδαφος για τις εισηγμένες να αντλήσουν ποσά άνω των 6 δισ. ευρώ μέσα σε μόλις ένα εξάμηνο, αποτελεί η αύξηση ρευστότητα στην κεφαλαιαγορά και το γενικότερα θετικό κλίμα, όταν ολόκληρο το 2025 το συνολικό κεφάλαιο που συγκεντρώθηκε μέσω του ΧΑ ανήλθε σε 2,5 δισ. (IPO, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, ομολογιακές εκδόσεις). Εάν διατηρηθεί αυτό κλίμα ίσως καταρριφθεί και το υψηλό της τελευταίας 5ετίας που είναι τα 7,9 δισ. και είχε σημειωθεί το 2021.

Το ποσό που αναμένεται να αντλήσουν στο πρώτο εξάμηνο είναι υψηλότερο των περίπου 5 δισ. ευρώ που αντλήθηκαν το 2024 από το ΧΑ χάρη όμως στα μεγάλα private placements σε Πειραιώς και Εθνική (περίπου 2,5 δισ.) αλλά και στην εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του ΧΑ του ΔΑΑ σε μια έκδοση που προσέγγισε τα 800 εκατ..

Το 2021 οι εισηγμένες κατέγραψαν το μεγαλύτερο ποσό στα 7,9 δισ., το υψηλότερο της πενταετίας ( κυριότερες τα 2,36 δισ. της Πειραιώς (μετατροπή CoCos) και την αύξηση κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση 1,38 δισ., όπως και την αύξηση κεφαλαίου κατά 1,35 δισ. της ΔΕΗ, καθώς και την αντίστοιχη κατά 800 εκατ. της Alpha Bank).

Η ελληνική αγορά αλλάζει «πίστα» και στο μέτωπο της ρευστότητας της αγοράς, μετά την πρόσδεσή της στο άρμα του Euronext και την άνοδο της στη «super league 1» των αγορών, στις ανεπτυγμένες αγορές.

Η υψηλή ρευστότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά αποτυπώθηκε στην ιστορική επιτυχία της αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ. προσφορών, Η πρόσφατη Α.Μ.Κ. της ΔΕΗ ότι η εγχώρια αγορά είναι «ζωντανή» αρκεί να υπάρχουν «ωραίες ιστορίες» που να ικανοποιούν τα ζητούμενα της οικονομικής συγκυρίας (κλάδοι, αντικείμενο, κερδοφορία, μέγεθος κλπ). σύμφωνα με τον Μάνο Χατζηδάκη της Beta Sec.

Παράλληλα παρατηρείται έντονη αφύπνιση στο μέτωπο των δημοσίων εγγραφών, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Η Lamda Development στις 3 Ιουνίου προχωρά σε Δημόσια προσφορά για τη διάθεση ομολόγου ύψους 350 εκατ. ευρώ, ενώ εντός του Ιουνίου η η IDEAL Holdings έχει σχεδιάζει και την εισαγωγή στο Euronext Athens της εταιρεία «Αττικά Πολυκαταστήματα», ενώ και ο ΑΔΜΗΕ, εντός του Ιουνίου, θα προχωρήσει στη δική του αύξηση κεφαλαίου, ύψους 1 δισ. ευρώ.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου επεσήμανε ότι η επιτυχία της ΔΕΗ, εκτός των άλλων οφείλεται και στο γεγονός ότι μετά την ένταξη του Χ.Α στον όμιλο του Euronext έχουν αυξηθεί σημαντικά οι δυνατότητες χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της κεφαλαιαγοράς.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext Athens Γιάννος Κοντόπουλος επεσήμανε ότι « το γεγονός ότι η εγχώρια και η διεθνής επιχειρηματική κοινότητα προσέφερε ποσό άνω των 18 δισ. ευρώ αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η αγορά μας έχει το βάθος, την ωριμότητα και τη δομή να υποστηρίξει και να φέρει σε πέρας συναλλαγές τέτοιου βεληνεκούς.»

Οι ξένοι επενδυτές

Η συμμετοχή των ξένων στη ρευστότητα ανέβηκε στο 64,1% το 2025 – σε επίπεδο που δεν είχε παρατηρηθεί από την προ-κρίσης περίοδο σηματοδοτώντας μια σταθερή άνοδο από το επίπεδο βάσης 50,8% το 2020.

Η συνύπαρξη της υψηλότερης ιστορικά ιδιοκτησίας (69%) που σημειώθηκε το 2025 και της κυριαρχίας της στο trading (64%) επιβεβαιώνει ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει μεταβεί από μια περιφερειακή αγορά σε έναν προορισμό με ισχυρή πεποίθηση για το παγκόσμιο θεσμικό κεφάλαιο.

Η Ελλάδα επανέρχεται στον πυρήνα των ανεπτυγμένων οικονομιών, όχι μόνο σε επίπεδο κρατικών ομολόγων, αλλά και σε επίπεδο κεφαλαιαγοράς. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας, προσελκύει επενδυτικά κεφάλαια, διευρύνει τη βάση των διεθνών επενδυτών και δημιουργεί νέες προοπτικές χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Την ίδια στιγμή, η συμμετοχή επενδυτών ανεπτυγμένων αγορών στην Ελλάδα παραμένει ακόμη περιορισμένη. Μόλις το 12% των ευρωπαϊκών funds διαθέτει σήμερα έκθεση στην ελληνική αγορά, στοιχείο που, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, αφήνει σημαντικά περιθώρια για νέες εισροές τα επόμενα χρόνια.

Οι ναυτιλιακές

Την ίδια ώρα, για πρώτη φορά μια ναυτιλιακή εταιρεία μεγάλου βεληνεκούς, που διαπραγματεύεται ήδη στη Wall Street επιλέγει να ανοίξει «γέφυρα» ρευστότητας με την Ελλάδα.

‘Ανοιξε ο δρόμος για την είσοδο μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών στο Χρηματιστήριο; Σε πρώτη φάση η ναυτιλιακή του Πόλυ Χατζηϊωάννου, η Safe Bulkers πήρε το «πράσινο φως» από το Euronext Athens για παράλληλη εισαγωγή των μετοχών και στην Αθήνα. Η ναυτιλιακή εταιρεία Safe Bulkers είναι εισηγμένη στο NYSE ναυτιλιακή εταιρεία και έχει ήδη παρουσία στην ελληνική αγορά ομολόγων. Προχώρησε στην έκδοση 5ετούς κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ τον Φεβρουάριο του 2022, το οποίο τελεί υπό τη διαπραγμάτευση της Κατηγορίας Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Να σημειώσουμε ότι ο κ. Stephane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext δήλωνε, πριν από μερικές εβδομάδες, βέβαιος ότι οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες θα αρχίσουν να εισάγουν τις μετοχές τους στο “σπίτι” τους, δηλαδή στο Χρηματιστήριο Αθηνών.