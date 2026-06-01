Ευρωζώνη: Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στη μεταποίηση

Στάσιμες παραγγελίες και εντατικοποίηση των πληθωριστικών πιέσεων αποτυπώνεται στον PMI της μεταποίησης στην ευρωζώνη

World 01.06.2026, 14:16
Σχολιάστε
Ευρωζώνη: Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στη μεταποίηση
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Επιβράδυνση κατέγραψε ο ρυθμός ανάπτυξης της μεταποίησης στην ευρωζώνη τον Μάιο, καθώς η ζήτηση παρέμεινε στάσιμη. Ως εκ τούτου, η έρευνα για τον δείκτη PMI S&P Global για τον Μάιο σηματοδότησε μια μερική αναστροφή της ισχυρής εικόνας που παρατηρήθηκε τον Απρίλιο, όταν οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων ετών, καθώς οι προπορευόμενες αγορές ενίσχυσαν την ανάπτυξη.

Στο μεταξύ, οι δύο δείκτες τιμών της έρευνας έδειξαν περαιτέρω εντατικοποίηση των πληθωριστικών πιέσεων. Το κόστος εισροών αυξήθηκε με τον εντονότερο ρυθμό από τον Μάιο του 2022, ενώ ο ρυθμός πληθωρισμού των τιμών παραγωγού κατέγραψε υψηλό τριάμισι ετών.

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης S&P Global Eurozone Manufacturing PMI –ο οποίος αποτελεί μέτρο της συνολικής υγείας του μεταποιητικού τομέα της ευρωζώνης και προκύπτει από τους επιμέρους δείκτες για τις νέες παραγγελίες, την παραγωγή, την απασχόληση, τους χρόνους παράδοσης των προμηθευτών και τα αποθέματα αγορών– υποχώρησε από το υψηλό σχεδόν τεσσάρων ετών του Απριλίου (52,2) στο 51,6 τον Μάιο.

Η πρόσφατη αυτή τιμή παρέμεινε, ωστόσο, μεταξύ των υψηλότερων που έχουν καταγραφεί από τα μέσα του 2022.

Επιμέρους Στοιχεία και Δείκτες

Μέρος της σχετικής ισχύος του κύριου δείκτη (ιδιαίτερα στο πλαίσιο των τελευταίων τεσσάρων ετών) προήλθε από τη συνιστώσα των χρόνων παράδοσης των προμηθευτών.

Καθώς ο αντίστοιχος δείκτης έδειξε τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις από τον Ιούνιο του 2022, η συνεισφορά του στον Δείκτη PMI Μεταποίησης ήταν θετική, δεδομένου ότι οι μεγαλύτεροι χρόνοι παράδοσης συνδέονται ιστορικά με αυξημένη μεταποιητική δραστηριότητα).

Οι άλλοι πέντε υποδείκτες του PMI άσκησαν αρνητική επίδραση στη διαμόρφωση του δείκτη τον Μάιο:

Νέες Παραγγελίες: Πιο αξιοσημείωτο είναι ότι ο όγκος των νέων παραγγελιών που ελήφθησαν παρέμεινε στάσιμος, γεγονός που σηματοδότησε μια γρήγορη αναστροφή των συνθηκών ζήτησης, αφού τον Απρίλιο η αύξηση των πωλήσεων είχε καταγράψει ρεκόρ τετραετίας. Αυτό προκλήθηκε εν μέρει από μια νέα μείωση στις νέες παραγγελίες για εξαγωγές.

Παραγωγή: Η αύξηση της παραγωγής διατηρήθηκε, αν και η άνοδος ήταν η πιο αργή που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο.

Αγορές & Αποθέματα: Οι αγορές πρώτων υλών και ενδιάμεσων αγαθών αυξήθηκαν για τρίτο συνεχή μήνα, αν και ο ρυθμός αύξησης ήταν οριακός και βραδύτερος από ό,τι τον Απρίλιο. Με την επιδείνωση των καθυστερήσεων στις παραδόσεις, τα αποθέματα αγορών μειώθηκαν τον Μάιο.

Εκκρεμείς Παραγγελίες: Οι βιομηχανίες της ευρωζώνης κατάφεραν να διεκπεραιώσουν τον όγκο των εκκρεμών εργασιών κατά την τελευταία περίοδο της έρευνας, σημειώνοντας την πρώτη μηνιαία μείωση στις ανεκτέλεστες παραγγελίες από τον Φεβρουάριο.

Απασχόληση: Η μείωση των εκκρεμών παραγγελιών επιτεύχθηκε παρά την επιτάχυνση των απωλειών θέσεων εργασίας. Η απασχόληση στα εργοστάσια μειώθηκε τον Μάιο, για τρίτο συνεχόμενο μήνα.

Προσδοκίες και Πιέσεις Τιμών

Όσον αφορά τις προσδοκίες των κατασκευαστών της ευρωζώνης για την παραγωγή κατά τους επόμενους 12 μήνες, τα στοιχεία της έρευνας Μαΐου έδειξαν ένα συγκρατημένο επίπεδο αισιοδοξίας. Αυτό αποδείχθηκε από τον Δείκτη Μελλοντικής Παραγωγής, ο οποίος διαμορφώθηκε πάνω από το ουδέτερο επίπεδο του 50,0 αλλά κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του.

Τέλος, τα εργοστάσια της ευρωζώνης βρέθηκαν αντιμέτωπα με υψηλότερες πιέσεις κόστους κατά τη διάρκεια του Μαΐου.

Η έκταση της αύξησης των τιμών εισροών ήταν η ταχύτερη των τελευταίων τεσσάρων ετών. Κατά συνέπεια, οι τιμές χρέωσης αυξήθηκαν και μάλιστα στον μεγαλύτερο βαθμό των τελευταίων τριάμισι ετών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Εργασία: Οι νέες προκλήσεις για τους αποφοίτους πανεπιστημίων
World

Εργασία: Οι νέες προκλήσεις για τους αποφοίτους πανεπιστημίων
Ευρωζώνη: Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στη μεταποίηση
World

Επιβραδύνθηκε η ανάπτυξη της μεταποίησης στην ευρωζώνη
ΟΟΣΑ: Τι επιδοτήσεις έλαβαν 15 βιομηχανικοί κλάδοι το 2024
World

Ποιες βιομηχανίες έλαβαν τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις
EasyJet: Η προσφορά εξαγοράς από τις ΗΠΑ θα ήταν «εξαιρετικά καιροσκοπική»
World

Προσφορά εξαγοράς από τις ΗΠΑ για EasyJet
FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022
World

Το ενεργειακό σοκ του σήμερα και του 2022 - Aνάλυση FT
SoftBank: Εκθρονίζει την Toyota και γίνεται η πολυτιμότερη εταιρεία της Ιαπωνίας
World

Η SoftBank γίνεται η πολυτιμότερη της Ιαπωνίας - Εκθρονίζει Toyota

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν την εικόνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν το ΧΑ

Ένα πυκνό και άκρως ενδιαφέρον 12μηνο έχει αρχίσει για το Χρηματιστήριο Αθηνών που θα κορυφωθεί με την ένταξή του στις ανεπτυγμένες αγορές τον Μάιο του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αριστοφάνης Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks
Συνεντεύξεις

Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks

Ο Αριστοφάνης Στεφάτος CEO της ΕΔΕΥΕΠ μιλά στο Βήμα για τις επόμενες κινήσεις στις έρευνες υδρογονανθράκων

Χρήστος Κολώνας
Ασφαλιστικές εισφορές: Μείωση από 0,5% έως 1% στο πακέτο της ΔΕΘ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχεται νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών - Ποιους αφορά

Νέα μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές ετοιμάζει η κυβέρνηση - Το ζήτημα «άνοιξε» πρόσφατα και η Τράπεζα της Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Οι πολυαναμενόμενες αφίξεις στην Αθήνα
Business

New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Τι φέρνουν στην Αθήνα

Openings όπως των New Yorker, Lululemon και Jimmy Choo, γέμισαν με συγκρατημένη αισιοδοξία το λιανεμπόριο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΔΕΘ: Τι θα περιλαμβάνει το καλάθι – Στεγαστικό, εισφορές και 13ος μισθός
Economy

Πώς θα γεμίσει το καλάθι της ΔΕΘ - Κερδισμένοι και χαμένοι

Το παρασκήνιο για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ - Πώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα αλλάζει τους σχεδιασμούς 

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τρόφιμα – Ποτά: Γιατί ο κλάδος ποντάρει στο καλοκαίρι – Το στρατηγικό πλάνο των εταιρειών
Business

Τρόφιμα - Ποτά: Ποιες εταιρείες ποντάρουν στο τουριστικό προϊόν

Με στόχο την αύξηση του τζίρου και τα εσόδων ο κλάδος τροφίμων και ποτών επενδύει στις ισχυρές προοπτικές του τουριστικού προϊόντος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Υπερπλούσιοι: Σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες κερδίζουν τα περισσότερα
World

Σε ποιες χώρες οι κροίσοι κερδίζουν τα περισσότερα

Το πλουσιότερο 0,1% του πληθυσμού στην Ευρώπη λαμβάνει περίπου το 4,5% του συνολικού εισοδήματος, αλλά το ποσοστό του παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα

Δημήτρης Σταμούλης
Γεωργία: Ποιος θα καλλιεργεί αύριο; Γερνούν οι αγρότες, αδειάζει η ύπαιθρος
AGRO

Γερνούν οι αγρότες, αδειάζει η ύπαιθρος

Η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και η ερήμωση της υπαίθρου απειλεί τη γεωργία

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από World
Εργασία: Οι νέες προκλήσεις για τους αποφοίτους πανεπιστημίων
World

Εργασία: Οι νέες προκλήσεις για τους αποφοίτους πανεπιστημίων

Πιο δύσκολο από ποτέ για τους νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων να βρουν εργασία -

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΟΟΣΑ: Τι επιδοτήσεις έλαβαν 15 βιομηχανικοί κλάδοι το 2024
World

Ποιες βιομηχανίες έλαβαν τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις

Τι δείχνει η βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ σχετικά με την εξέλιξη και την επίδραση των επιδοτήσεων στην παγκόσμια βιομηχανία

EasyJet: Η προσφορά εξαγοράς από τις ΗΠΑ θα ήταν «εξαιρετικά καιροσκοπική»
World

Προσφορά εξαγοράς από τις ΗΠΑ για EasyJet

Οι μετοχές της easyJet έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών, καθώς ο επενδυτικός όμιλος Castlelake αναφέρει ότι εξετάζει την υποβολή προσφοράς

FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022
World

Το ενεργειακό σοκ του σήμερα και του 2022 - Aνάλυση FT

Τα δεδομένα που επιτρέπουν λιγότερο απαισιόδοξες προβλέψεις σε σύγκριση με το 2022, σύμφωνα με τους FT

Μελίνα Ζιάγκου
SoftBank: Εκθρονίζει την Toyota και γίνεται η πολυτιμότερη εταιρεία της Ιαπωνίας
World

Η SoftBank γίνεται η πολυτιμότερη της Ιαπωνίας - Εκθρονίζει Toyota

Η ζήτηση για μετοχές τεχνητής νοημοσύνης τροφοδοτεί τις μετοχές του τεχνολογικού γίγαντα SoftBank, καθώς κατακτά την πρώτη θέση σε κεφαλαιοποίηση αγοράς

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Σνάμπελ (ΕΚΤ): Δεν έχουμε περιθώρια να παραμείνουμε αδρανείς
World

Σνάμπελ (ΕΚΤ): Δεν έχουμε περιθώρια να παραμείνουμε αδρανείς

Μήνυμα αλλαγής στάσης της ΕΚΤ προς πιο επιθετική νομισματική πολιτική, έστειλε η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου

Berkshire Hathaway: Θα αγοράσει την κατασκευάστρια κατοικιών Taylor Morrison για 6,8 δισ. δολάρια
World

Νέο mega deal 6,8 δισ. της Berkshire στις κατασκευές

Η συμφωνία είναι μια από τις πρώτες μεγάλες κινήσεις του Γκρεγκ Άμπελ, αφότου ανέλαβε τα ηνία της Berkshire Hathaway από τον Γουόρεν Μπάφετ

Latest News
Κικίλιας: Η ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας χρειάζεται ρεαλιστικές αποφάσεις
Ναυτιλία

Κικίλιας: Η ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας χρειάζεται ρεαλιστικές αποφάσεις

Η Ελλάδα, ως ηγέτιδα δύναμη της παγκόσμιας ναυτιλίας, οφείλει να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των διεθνών αποφάσεων για το μέλλον του κλάδου,τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

ΑΑΔΕ: «Καμπάνες» 84.000 ευρώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

«Καμπάνες» 84.000 ευρώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Συνεργεία της ΑΑΔΕ διενήργησαν συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής

Αγορά εργασίας: Τι αλλάζει για τους εργοδότες από τις 7 Ιουνίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις αγγελίες εργασίας

Νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας - Οι νέες υποχρεώσεις για τους εργοδότες

«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται
Ακίνητα

Οι αγκυλώσεις που πάγωσαν 300 εκατ. και το νέο στεγαστικό

Το «Σπίτι μου ΙΙ» εξελίσσεται τελικά σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η υψηλή ζήτηση δεν αρκεί όταν η αγορά ακινήτων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους ενός προγράμματος

Αθανασία Ακρίβου
Delivery: Ο αθέατος πόλεμος για την αγορά των 2 δισ. ευρώ
Business

Ο αθέατος πόλεμος για τα 2 δισ. ευρώ στο delivery

Η κόντρα για τις προμήθειες ανάμεσα στις πλατφόρμες delivery και τις επιχειρήσεις εστίασης

Γιώργος Μανέττας
Ιράν: Ο Γκαλιμπάφ κατηγορεί την Ουάσινγκτον για μη τήρηση της εκεχειρίας
Κόσμος

Ιράν: Κατηγορεί την Ουάσινγκτον για μη τήρηση της εκεχειρίας

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, ρίχνει ευθύνες στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι οδηγούν τη διαδικασία των συνομιλιών σε αδιέξοδο

Εργασία: Οι νέες προκλήσεις για τους αποφοίτους πανεπιστημίων
World

Εργασία: Οι νέες προκλήσεις για τους αποφοίτους πανεπιστημίων

Πιο δύσκολο από ποτέ για τους νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων να βρουν εργασία -

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ευρωζώνη: Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στη μεταποίηση
World

Επιβραδύνθηκε η ανάπτυξη της μεταποίησης στην ευρωζώνη

Στάσιμες παραγγελίες και εντατικοποίηση των πληθωριστικών πιέσεων αποτυπώνεται στον PMI της μεταποίησης στην ευρωζώνη

ΟΟΣΑ: Τι επιδοτήσεις έλαβαν 15 βιομηχανικοί κλάδοι το 2024
World

Ποιες βιομηχανίες έλαβαν τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις

Τι δείχνει η βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ σχετικά με την εξέλιξη και την επίδραση των επιδοτήσεων στην παγκόσμια βιομηχανία

Δήμας: «Κομβικός ευρωπαϊκός γεωοικονομικός άξονας» ο Διάδρομος BBA
Φυσικό αέριο

Δήμας: «Κομβικός ευρωπαϊκός γεωοικονομικός άξονας» ο Διάδρομος BBA

Ο Διάδρομος Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου αποτελεί άξονα ασφάλειας, ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο κ. Δήμας

Food and Beverage Sector Bets on Summer Tourism Boom
English Edition

Food and Beverage Sector Bets on Summer Tourism Boom

Greece's food and beverage companies are investing strategically in tourist hotspots, counting on strong seasonal demand to lift revenues through the summer

Goldman Sachs: Ο διττός κίνδυνος για το πετρέλαιο
Commodities

Goldman Sachs: Ο διττός κίνδυνος για το πετρέλαιο

Η πραγματική τελική ζήτηση πετρελαίου ενδέχεται να έχει μειωθεί περισσότερο από το αναμενόμενο ως απάντηση στις υψηλότερες τιμές, επισημαίνει η GOldman Sachs

ΗΣΑΠ: AI κάμερες για την εισιτηριοδιαφυγή
Κοινωνία

Μπήκε η πρώτη AI κάμερα σε σταθμό του ΗΣΑΠ

Οι κάμερες θα καταγράφουν τους επιβάτες που περνούν χωρίς να επικυρώνουν το εισιτήριό τους, όχι όμως για να «στείλουν» πρόστιμα….

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ρεκόρ πενταετίας για την άντληση κεφαλαίων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ρεκόρ πενταετίας για την άντληση κεφαλαίων στο ΧΑ

Το ποσό που αναμένεται να αντλήσουν οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών στο πρώτο εξάμηνο είναι υψηλότερο των περίπου 5 δισ. ευρώ που αντλήθηκαν το 2024

Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express
Τουρισμός

Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express

Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητά του, αυτό το μικροσκοπικό ελληνικό νησί διατηρεί ακόμα μια αυθεντικότητα που έχουν σχεδόν χάσει τοπία όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πυρά αντιπολίτευσης – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι
Πολιτική

Πυρά αντιπολίτευσης για ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA, με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να σημειώνουν τις ευθύνες της κυβέρνησης και την εκπρόσωπο της ΝΔ να…. κουνάει το δάχτυλο στην Ευρωπαία εισαγγελέα αντί να δώσει πειστικές απαντήσεις

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies