Ευρωζώνη: Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στη μεταποίηση

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Επιβράδυνση κατέγραψε ο ρυθμός ανάπτυξης της μεταποίησης στην ευρωζώνη τον Μάιο, καθώς η ζήτηση παρέμεινε στάσιμη. Ως εκ τούτου, η έρευνα για τον δείκτη PMI S&P Global για τον Μάιο σηματοδότησε μια μερική αναστροφή της ισχυρής εικόνας που παρατηρήθηκε τον Απρίλιο, όταν οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων ετών, καθώς οι προπορευόμενες αγορές ενίσχυσαν την ανάπτυξη.

Στο μεταξύ, οι δύο δείκτες τιμών της έρευνας έδειξαν περαιτέρω εντατικοποίηση των πληθωριστικών πιέσεων. Το κόστος εισροών αυξήθηκε με τον εντονότερο ρυθμό από τον Μάιο του 2022, ενώ ο ρυθμός πληθωρισμού των τιμών παραγωγού κατέγραψε υψηλό τριάμισι ετών.

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης S&P Global Eurozone Manufacturing PMI –ο οποίος αποτελεί μέτρο της συνολικής υγείας του μεταποιητικού τομέα της ευρωζώνης και προκύπτει από τους επιμέρους δείκτες για τις νέες παραγγελίες, την παραγωγή, την απασχόληση, τους χρόνους παράδοσης των προμηθευτών και τα αποθέματα αγορών– υποχώρησε από το υψηλό σχεδόν τεσσάρων ετών του Απριλίου (52,2) στο 51,6 τον Μάιο.

Η πρόσφατη αυτή τιμή παρέμεινε, ωστόσο, μεταξύ των υψηλότερων που έχουν καταγραφεί από τα μέσα του 2022.

Επιμέρους Στοιχεία και Δείκτες

Μέρος της σχετικής ισχύος του κύριου δείκτη (ιδιαίτερα στο πλαίσιο των τελευταίων τεσσάρων ετών) προήλθε από τη συνιστώσα των χρόνων παράδοσης των προμηθευτών.

Καθώς ο αντίστοιχος δείκτης έδειξε τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις από τον Ιούνιο του 2022, η συνεισφορά του στον Δείκτη PMI Μεταποίησης ήταν θετική, δεδομένου ότι οι μεγαλύτεροι χρόνοι παράδοσης συνδέονται ιστορικά με αυξημένη μεταποιητική δραστηριότητα).

Οι άλλοι πέντε υποδείκτες του PMI άσκησαν αρνητική επίδραση στη διαμόρφωση του δείκτη τον Μάιο:

Νέες Παραγγελίες: Πιο αξιοσημείωτο είναι ότι ο όγκος των νέων παραγγελιών που ελήφθησαν παρέμεινε στάσιμος, γεγονός που σηματοδότησε μια γρήγορη αναστροφή των συνθηκών ζήτησης, αφού τον Απρίλιο η αύξηση των πωλήσεων είχε καταγράψει ρεκόρ τετραετίας. Αυτό προκλήθηκε εν μέρει από μια νέα μείωση στις νέες παραγγελίες για εξαγωγές.

Παραγωγή: Η αύξηση της παραγωγής διατηρήθηκε, αν και η άνοδος ήταν η πιο αργή που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο.

Αγορές & Αποθέματα: Οι αγορές πρώτων υλών και ενδιάμεσων αγαθών αυξήθηκαν για τρίτο συνεχή μήνα, αν και ο ρυθμός αύξησης ήταν οριακός και βραδύτερος από ό,τι τον Απρίλιο. Με την επιδείνωση των καθυστερήσεων στις παραδόσεις, τα αποθέματα αγορών μειώθηκαν τον Μάιο.

Εκκρεμείς Παραγγελίες: Οι βιομηχανίες της ευρωζώνης κατάφεραν να διεκπεραιώσουν τον όγκο των εκκρεμών εργασιών κατά την τελευταία περίοδο της έρευνας, σημειώνοντας την πρώτη μηνιαία μείωση στις ανεκτέλεστες παραγγελίες από τον Φεβρουάριο.

Απασχόληση: Η μείωση των εκκρεμών παραγγελιών επιτεύχθηκε παρά την επιτάχυνση των απωλειών θέσεων εργασίας. Η απασχόληση στα εργοστάσια μειώθηκε τον Μάιο, για τρίτο συνεχόμενο μήνα.

Προσδοκίες και Πιέσεις Τιμών

Όσον αφορά τις προσδοκίες των κατασκευαστών της ευρωζώνης για την παραγωγή κατά τους επόμενους 12 μήνες, τα στοιχεία της έρευνας Μαΐου έδειξαν ένα συγκρατημένο επίπεδο αισιοδοξίας. Αυτό αποδείχθηκε από τον Δείκτη Μελλοντικής Παραγωγής, ο οποίος διαμορφώθηκε πάνω από το ουδέτερο επίπεδο του 50,0 αλλά κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του.

Τέλος, τα εργοστάσια της ευρωζώνης βρέθηκαν αντιμέτωπα με υψηλότερες πιέσεις κόστους κατά τη διάρκεια του Μαΐου.

Η έκταση της αύξησης των τιμών εισροών ήταν η ταχύτερη των τελευταίων τεσσάρων ετών. Κατά συνέπεια, οι τιμές χρέωσης αυξήθηκαν και μάλιστα στον μεγαλύτερο βαθμό των τελευταίων τριάμισι ετών.