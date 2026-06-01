Δήμας: «Κομβικός ευρωπαϊκός γεωοικονομικός άξονας» ο Διάδρομος BBA

Ο Διάδρομος Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου αποτελεί άξονα ασφάλειας, ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο κ. Δήμας

Φυσικό αέριο 01.06.2026, 13:53
Ο ρόλος του Διαδρόμου Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου (BBA) στη νέα γεωπολιτική και οικονομική πραγματικότητα της Ευρώπης έχει ενισχυθεί σημαντικά λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, κατά τη συμμετοχή του, μέσω τηλεδιάσκεψης, στο διεθνές συνέδριο «Green Transition Forum», που πραγματοποιείται στη Σόφια.

«Η περιοχή μας βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μεγάλες ζώνες αστάθειας: τον πόλεμο στην Ουκρανία στα βόρεια και τις συνεχιζόμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στα νότια. Υπό αυτή την έννοια, ο Διάδρομος Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται απλώς ως ένας ακόμη διάδρομος μεταφορών, αλλά ως ένας κομβικός ευρωπαϊκός γεωοικονομικός άξονας», είπε ο κ. Δήμας.

Πρόσθεσε πως ο BBA μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διασύνδεση της Ευρώπης με διεθνείς εμπορικές και μεταφορικές πρωτοβουλίες, όπως ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC).

Όπως τόνισε: «Οι οδικοί άξονες, οι γέφυρες, οι σιδηρόδρομοι, τα κέντρα logistics, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια που συνθέτουν τον BBA αποτελούν κρίσιμους κόμβους του παγκόσμιου γεωοικονομικού και γεωπολιτικού συστήματος. Συνδέουν υποδομές, ενεργειακά δίκτυα, εφοδιαστικές αλυσίδες, διαδρόμους διττής χρήσης και πλαίσια ασφάλειας, ενισχύοντας τις ροές, την ανθεκτικότητα, τη στρατηγική αυτονομία και τη διεθνή παρουσία της Ευρώπης».

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της Ελλάδας, ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι στον πυρήνα του σχεδιασμού του Υπουργείου βρίσκεται η ενεργός συμμετοχή στην ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T) και η διασύνδεσή του με διεθνή δίκτυα.

Ο Υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο της συνεργασίας Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας στο πλαίσιο του BBA, επισημαίνοντας ότι το επόμενο βήμα είναι η υλοποίηση συγκεκριμένων έργων και δράσεων.

Υπογράμμισε δε ότι η επιτυχία του Διαδρόμου προϋποθέτει όχι μόνο νέες υποδομές, αλλά και διαρκή μέριμνα για την επιχειρησιακή τους λειτουργία.

Όπως δήλωσε: «Κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών έργων στο πλαίσιο του BBA, είναι απαραίτητο αυτά να είναι ρεαλιστικά, εφαρμόσιμα και βιώσιμα. Η έμφαση δεν πρέπει να δίνεται μόνο στη δημιουργία νέων υποδομών, αλλά και:

· στην επιχειρησιακή αξιοπιστία,

· στη διαλειτουργικότητα,

· στη συντήρηση,

· καθώς και στη θεσμική και λειτουργική ανθεκτικότητα του ίδιου του Διαδρόμου».

Τέλος, αναφέρθηκε στη διαρκώς αυξανόμενη σημασία της στρατιωτικής κινητικότητας και των υποδομών διττής χρήσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Η εντατική εργασία που πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο του Διαδρόμου BBA, απορρέουν από μια σαφή πολιτική επιλογή: να επενδύσουμε στην ασφάλεια, στην οικονομική ανθεκτικότητα και ανάπτυξη, καθώς και στη διασύνδεση των ευρωπαϊκών δικτύων με τα διεθνή δίκτυα του μέλλοντος», κατέληξε στην τοποθέτησή του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

