Meta: Περικόπες 10% στο εργατικό δυναμικό της – Ενδυναμώνει τις ομάδες ανάπτυξης ΑΙ

Τα σχέδιά της για μειώσεις στο εργατικό δυναμικό κατά περίπου 10% ανακοίνωσε η Meta σε υπόμνημα που κοινοποιήθηκε στους εργαζομένους της χθές.

Στο υπόμνημα αναφέρθηκε ότι οι μειώσεις θα ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα και θα συνοδευθούν από έναν νέο γύρο οργανωτικών αλλαγών με στόχο τη βελτίωση των ροών εργασίας τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Μάλιστα, η επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της Meta, Janelle Gale, δήλωσε στο υπόμνημα ότι η Meta σχεδιάζει να μεταφέρει 7.000 εργαζομένους σε νέες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τις ροές εργασίας ΑΙ και να καταργήσει διευθυντικούς ρόλους, σύμφωνα με το Reuters.

Τάση απολύσεων στον τομέα τεχνολογίας

Οι περικοπές εντάσσονται στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης αναδιάρθρωσης που έχει προγραμματίσει η Meta για φέτος.

Καθώς η εταιρεία αυξάνει δραστικά τις επενδύσεις της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, έχει θέσει ως στόχο να θέσει τους AI agents που αναπτύσσει στο επίκεντρο τόσο της γκάμας των προϊόντων της όσο και της εσωτερικής της λειτουργίας.

Αυτές οι αλλαγές αντανακλούν μια ευρύτερη τάση περικοπών θέσεων εργασίας που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη στις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, ιδίως στον τομέα της τεχνολογίας, εξηγεί το Reuters.

Στόχευση σε ομάδες ανάπτυξης AI

Συνολικά, οι απολύσεις και οι μετακινήσεις εργαζομένων θα επηρεάσουν περίπου το 20% του προσωπικού της εταιρείας.

Ορισμένες από τις μεταθέσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι εργαζόμενοι θα ενημερωθούν αύριο Τετάρτη, ανέφερε η Gale στο σημείωμά της.

Γενικότερα, η Meta τοποθετεί το εργατικό δυναμικό της σε ομάδες που αναπτύσσουν AI agents.

Παραδείγματα αποτελούν οι Applied AI Engineering (AAI) και Agent Transformation Accelerator (ATA) XFN, δύο ομάδες που είχε ανακοινώσει προηγουμένως ο CTO Andrew Bosworth στο πλαίσιο των προσπαθειών της Meta για το λεγόμενο «AI for Work».

Αμφότερες στοχεύουν στην ανάπτυξη πράκτορων τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εργασίες που σήμερα εκτελούνται από ανθρώπους.

Άλλος προορισμός μετακίνησης είναι η Central Analytics, η οποία στοχεύει στη μέτρηση της παραγωγικότητας και στην ανάλυση δεδομένων για την ανάπτυξη πρακτόρων.

Οι εργαζόμενοι της Meta αντιδρούν

Οι αλλαγές αυτές προκάλεσαν την αντίδραση των υπαλλήλων της Meta, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις εν λόγω κινήσεις μοιράζοντας φυλλάδια στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύοντας οργισμένα μηνύματα στο Workplace, λέει το Reuters.

Έπειτα, πάνω από 1.000 υπάλληλοι έχουν υπογράψει μια αναφορά με την οποία καταγγέλλουν την εγκατάσταση λογισμικού παρακολούθησης στην κίνηση του ποντικιού, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της Meta, ώστε να μπορούν να αναπαράγουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τους υπολογιστές.

Άλλοι έχουν εμπλακεί ανοιχτά σε αντιπαραθέσεις με την ηγεσία της εταιρείας. Τα στελέχη επικρίνονται τόσο για το γεγονός ότι αγνοούν τις ανησυχίες των εργαζομένων σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής που προκαλεί η τεχνολογία παρακολούθησης της κίνησης του ποντικιού όσο και για τη σιωπή τους όσον αφορά τα σχέδια απολύσεων για περισσότερο από ένα μήνα.