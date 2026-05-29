SpaceX: Οι επενδυτές διαγκωνίζονται να αποκτήσουν πρόσβαση ενόψει της αρχικής δημόσιας προσφοράς

Καθαρά 14 δισεκατομμύρια δολάρια εισρέουν σε κεφάλαια με συμμετοχές στην SpaceX, ενώ οι πάροχοι ETF ετοιμάζουν ένα κύμα νέων προϊόντων

World 29.05.2026, 17:00
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Πρωτοφανή ενθουσιασμό έχει προκαλέσει στις διεθνείς αγορές η επικείμενη εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο, με επενδυτές να σπεύδουν να αποκτήσουν πρόσβαση στην εταιρεία του Ίλον Μασκ πριν από την αναμενόμενη δημόσια εγγραφή της.

Η πιθανή IPO της SpaceX θεωρείται ήδη μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία των αγορών, όχι μόνο λόγω της τεράστιας αποτίμησης που αναμένεται να λάβει η εταιρεία, αλλά και επειδή συμβολίζει τη σύγκλιση τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης και διαστημικής βιομηχανίας σε μια εποχή όπου οι επενδυτές αναζητούν το «επόμενο μεγάλο αφήγημα», σημειώνουν οι Financial Times.

Από τα μέσα Δεκεμβρίου, όταν ο Μασκ επιβεβαίωσε δημόσια τις φήμες περί εισαγωγής της εταιρείας, τεράστια κεφάλαια κατευθύνονται προς επενδυτικά προϊόντα που διαθέτουν συμμετοχές στη SpaceX.

Σύμφωνα με στοιχεία της Morningstar, περίπου 14 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν εισρεύσει σε αμοιβαία κεφάλαια και ETFs που κατέχουν μερίδια της εταιρείας. Η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη ώστε πολλές επενδυτικές εταιρείες ετοιμάζουν νέα προϊόντα αποκλειστικά προσανατολισμένα στη SpaceX.

Η φρενίτιδα αυτή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις αποτιμήσεις επενδυτικών κεφαλαίων που διαθέτουν σημαντική συμμετοχή στη SpaceX. Το Scottish Mortgage Investment Trust, ένα από τα πιο γνωστά επενδυτικά ταμεία στη Βρετανία, διαθέτει σχεδόν το 18% του χαρτοφυλακίου του στην εταιρεία και πλέον διαπραγματεύεται με premium πάνω από την καθαρή αξία ενεργητικού του.

Αντίστοιχα, και άλλα funds που κατέχουν μετοχές της SpaceX παρουσιάζουν έντονη άνοδο, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν έμμεσα να αποκτήσουν πρόσβαση στην εταιρεία πριν από την IPO.

Το όραμα Μασκ για την SpaceX

Η ίδια η SpaceX, αν και παραμένει ζημιογόνα σε αρκετούς τομείς, θεωρείται από πολλούς επενδυτές ως μία από τις πιο καινοτόμες εταιρείες παγκοσμίως. Οι δραστηριότητές της εκτείνονται από τους πυραύλους και τους δορυφόρους έως την τεχνητή νοημοσύνη και τα μελλοντικά σχέδια για μεταφορά επιβατών στη Σελήνη και τον Άρη. Ο Μασκ παρουσίασε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο όραμα, το οποίο περιλαμβάνει ακόμη και εξόρυξη αστεροειδών, ενισχύοντας τη φαντασία και τις προσδοκίες των επενδυτών.

Παράλληλα, η προσωπικότητα του Μασκ λειτουργεί ως βασικός παράγοντας έλξης. Πολλοί επενδυτές θεωρούν ότι η επιχειρηματική του πορεία, από την Tesla μέχρι τη SpaceX, έχει αποδείξει πως μπορεί να μετατρέπει φαινομενικά αδύνατες ιδέες σε τεράστιες επιχειρηματικές επιτυχίες. Ένας διαχειριστής hedge fund σχολίασε χαρακτηριστικά ότι «οι επενδυτές του Μασκ δεν χάνουν χρήματα», αποτυπώνοντας στους FT το κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί.

Η έντονη ζήτηση έχει οδηγήσει δεκάδες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων στη δημιουργία νέων ETFs που θα βασίζονται στη μετοχή της SpaceX. Ορισμένα από αυτά θα προσφέρουν μοχλευμένη έκθεση, δηλαδή πολλαπλάσια κέρδη ή ζημιές ανάλογα με την πορεία της μετοχής, ενώ άλλα θα αξιοποιούν σύνθετες στρατηγικές παραγώγων για τη δημιουργία εισοδήματος. Εταιρείες όπως οι GraniteShares, Direxion και YieldMax έχουν ήδη καταθέσει σχετικά σχέδια στις αμερικανικές αρχές.

Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για το επίπεδο κερδοσκοπίας που παρατηρείται. Ο Μπεν Τζόνσον της Morningstar παρομοίασε την κατάσταση με «κανόνι που εκτοξεύει μακαρόνια στον τοίχο για να δει ποια θα κολλήσουν», θέλοντας να δείξει ότι πολλές εταιρείες λανσάρουν προϊόντα χωρίς να εξετάζουν σοβαρά τη μακροπρόθεσμη αξία τους για τους επενδυτές.

Ενδειασμοί για μελλοντικές αποδόσεις

Παρόμοιες προειδοποιήσεις διατυπώνουν και μεγάλοι διαχειριστές κεφαλαίων. Ο Μπάρι Γκλάβιν της Amundi μιλώντας στους FT χαρακτήρισε τη μαζική αισιοδοξία ως «κόκκινη σημαία» για τις αγορές, σημειώνοντας ότι τέτοιου είδους «σίγουρες επενδύσεις» συχνά καταλήγουν σε φούσκες. Αντίστοιχα, ο Κρίστοφερ Μπάρετ της Carmignac μίλησε για «κερδοσκοπικό πυρετό», όπου οι επενδυτές αγοράζουν χωρίς να ενδιαφέρονται πλέον για την πραγματική αποτίμηση.

Η επίδραση της SpaceX δεν περιορίζεται μόνο στην ίδια την εταιρεία. Μετοχές εταιρειών που θεωρούνται συνδεδεμένες με τη SpaceX έχουν εκτοξευθεί. Η Redwire, που κατασκευάζει δορυφορικά εξαρτήματα, καταγράφει ιστορικά υψηλή ζήτηση από μικροεπενδυτές, ενώ εταιρείες όπως η Filtronic και η Sphere έχουν υπερδιπλασιάσει την αξία τους μέσα στη χρονιά. Παράλληλα, η EchoStar, η οποία είχε συναλλαγές με τη SpaceX στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, έχει σημειώσει άνοδο άνω του 500% μέσα σε έναν χρόνο.

Πολλοί αναλυτές βλέπουν στη SpaceX κάτι περισσότερο από μια ακόμη τεχνολογική εταιρεία. Τη θεωρούν πιθανό πυλώνα της νέας παγκόσμιας οικονομίας, όπου η διαστημική τεχνολογία, οι τηλεπικοινωνίες και η τεχνητή νοημοσύνη θα διαμορφώσουν νέες αγορές και νέες μορφές οικονομικής ισχύος. Η εταιρεία έχει ήδη αλλάξει ριζικά τη βιομηχανία εκτοξεύσεων πυραύλων μειώνοντας δραστικά το κόστος πρόσβασης στο διάστημα και δημιουργώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο δορυφορικού ίντερνετ μέσω του Starlink.

Παρά τον ενθουσιασμό, αρκετοί επενδυτές φοβούνται ότι η σημερινή κατάσταση θυμίζει την περίοδο του 2021, όταν οι αγορές κατέγραφαν ακραία αισιοδοξία λίγο πριν από τη μεγάλη πτώση του 2022. Ο Ρένος Σαββίδης της Neuberger Berman δήλωσε στους FT ότι η ταυτόχρονη προετοιμασία εισαγωγών και άλλων κολοσσών της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η OpenAI και η Anthropic, ίσως αποτελεί ένδειξη ότι οι αγορές βρίσκονται κοντά σε κορύφωση.

Έτσι, η IPO της SpaceX δεν αποτελεί μόνο ένα οικονομικό γεγονός, αλλά και ένα σύμβολο της εποχής: της πίστης στην τεχνολογία, της λατρείας προς χαρισματικούς επιχειρηματίες και της διαρκούς αναζήτησης του επόμενου επενδυτικού θαύματος. Το ερώτημα είναι αν η SpaceX θα δικαιώσει τις τεράστιες προσδοκίες ή αν η σημερινή επενδυτική ευφορία θα αποδειχθεί ακόμη μία χρηματιστηριακή υπερβολή.

