SpaceX: Αναβάλλει την εκτόξευση του Starship καθώς πλησιάζει η IPO

Την αναβολή της εκτόξευσης του τεράστιου πυραύλου Starship ανακοίνωσε η SpaceX του Ίλον Μασκ, επειδή σχεδιάζει να κάνει μια ακόμη προσπάθεια για την πολυαναμενόμενη δοκιμαστική πτήση την Παρασκευή.

Μόλις μια μέρα νωρίτερα, η εταιρεία αποκάλυψε τα σχέδιά της για το ντεμπούτο ρεκόρ στο χρηματιστήριο, όπου η επιτυχημένη εκτόξευση του ισχυρού νέου πυραύλου θα μπορούσε να προσελκύσει επενδυτές στην αγορά μετοχών, επισημαίνει το BBC.

Η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στο χρηματιστήριο Nasdaq αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της Wall Street και θα μπορούσε να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα με το σύμβολο SPCX.

Λόγω των μετοχών που θα κατέχει στην SpaceX, η εισαγωγή στο χρηματιστήριο θα μπορούσε να καταστήσει τον Μασκ, ο οποίος είναι ήδη ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.

Ο Μασκ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η καθυστέρηση προκλήθηκε από μια δυσλειτουργία του υδραυλικού πείρου σε ένα μέρος του πύργου εκτόξευσης.

«Εάν αυτό μπορεί να διορθωθεί απόψε, θα υπάρξει μια ακόμη προσπάθεια εκτόξευσης αύριο στις 5:30 CT (σ.σ.:01:30 ώρα Ελλάδος)», πρόσθεσε.

Η SpaceX κατασκευάζει πυραύλους, προσφέρει μια υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου που ονομάζεται Starlink και κατέχει επίσης την αμφιλεγόμενη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) xAI.

Θα κάνει η SpaceX τον Μασκ τρισεκατομμυριούχο;

Η εκτόξευση χωρίς επανδρωμένο σκάφος θα σηματοδοτήσει το ντεμπούτο του πυραύλου Starship V3 μετά από μήνες καθυστερήσεων στις δοκιμές.

Η SpaceX τον περιέγραψε ως «το πιο ισχυρό σύστημα εκτόξευσης που αναπτύχθηκε ποτέ» στην κατάθεσή της για την αρχική δημόσια προσφορά.

«Αναμένουμε ότι το Starship V3 θα είναι σε θέση να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο 100 μετρικών τόνων, με τις μελλοντικές γενιές του Starship να έχουν σχεδιαστεί για να διπλασιάσουν αυτό το ωφέλιμο φορτίο», πρόσθεσε.

Διαθέτει δεκάδες αναβαθμίσεις σχεδιασμένες για ταχείες εκτοξεύσεις των δορυφόρων Starlink της εταιρείας και αποστολές της NASA στη Σελήνη.

Η SpaceX έχει δαπανήσει περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια δολάρια στο πρόγραμμα Starship, σύμφωνα με την κατάθεση.

Η SpaceX αποτιμάται στα 1,25 τρισεκατομμύρια δολάρια και η πλειοψηφική ιδιοκτησία της εταιρείας από τον Μασκ σημαίνει ότι το μερίδιό του θα μπορούσε να αξίζει περισσότερα από 600 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πέρυσι, ο Μασκ, ο οποίος είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της κατασκευάστριας ηλεκτρικών οχημάτων (EV) Tesla, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πέτυχε καθαρή αξία άνω των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Επίσης το 2025, η Space Exploration Technologies – όπως είναι επίσημα γνωστή – είχε έσοδα 18,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά είχε καθαρή ζημία 4,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, πέτυχε πωλήσεις 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά είχε καθαρή ζημία 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.