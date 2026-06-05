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Πάτρα – Πύργος: Κανένα δυστύχημα σε 10 μήνες λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου

Ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα - Πύργος άυξησε 15 – 20% το τουριστικό ρεύμα στις περιοχές που εξυπηρετεί η Ολυμπία Οδός και στα λιμάνια προς τα Ιόνια νησιά

Κατασκευές 05.06.2026, 17:43
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Πάτρα – Πύργος: Κανένα δυστύχημα σε 10 μήνες λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου
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Τα οφέλη στην οδική ασφάλεια και την τοπική οικονομία από τη λειτουργία του νέου Αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, κατά τους πρώτους 10 μήνες λειτουργίας του, παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, μιλώντας στο Ilia Forum, με θέμα: «Υποδομές: Η νέα συνδεσιμότητα ως μοχλός ανάπτυξης», το οποίο πραγματοποιείται στον Πύργο Ηλείας.

Στο πλαίσιο της 24ωρης παρακολούθησης της κυκλοφορίας στον Αυτοκινητόδρομο έγιναν 2.500 επεμβάσεις σε συμβάντα, η πλειονότητα των οποίων (45%) αφορούσε παροχή βοήθειας σε ακινητοποιημένο όχημα, με μέσο χρόνο απόκρισης τα 14 λεπτά

Ο κ. Δήμας είπε πως ο νέος αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου, ο οποίος παραδόθηκε πέρυσι – τμηματικά – σε λειτουργία, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα έργου που ενισχύει την οδική ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα, ενώ πληροί και τα κριτήρια βιωσιμότητας.

«Έως σήμερα δεν έχει συμβεί κανένα δυστύχημα στον νέο αυτοκινητόδρομο! Το ταξίδι προς τον Πύργο γίνεται πια με ασφάλεια και βέβαια, με άνεση και υψηλότερη ταχύτητα σε σχέση με το παρελθόν», τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Στη συνέχεια παρουσίασε στοιχεία κυκλοφορίας της Ολυμπίας Οδού, με βάση τα οποία:

– Στο πρώτο τμήμα, Καμίνια – Πύργος: Από 1 Αυγούστου 2025 έως και 31 Μαΐου 2026, πέρασαν από τον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Πύργου και στις δύο κατευθύνσεις 920.000 οχήματα.

– Στο δεύτερο τμήμα, Μιντιλόγλι – Καμίνια: Από 4 Δεκεμβρίου 2025 έως και 31 Μαΐου 2026, έχουν διέλθει από τον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Πάτρας και στις δύο κατευθύνσεις 1.350.000 οχήματα.

Η Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία στους δύο μετωπικούς σταθμούς διοδίων Πάτρας και Πύργου ήταν 10.500 διελεύσεις.

Ο κ. Δήμας συμπλήρωσε ότι στο πλαίσιο της 24ωρης παρακολούθησης της κυκλοφορίας στον Αυτοκινητόδρομο έγιναν 2.500 επεμβάσεις σε συμβάντα, η πλειονότητα των οποίων (45%) αφορούσε παροχή βοήθειας σε ακινητοποιημένο όχημα, με μέσο χρόνο απόκρισης τα 14 λεπτά.

Άμεσο οικονομικό όφελος από τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος

Αναφέρθηκε, επίσης, στο άμεσο οικονομικό όφελος που έχουν οι οδηγοί από τη χιλιομετρική χρέωση στους κόμβους Κάτω Αχαΐας και Αμαλιάδας, αλλά και στις ευρύτερες θετικές συνέπειες του έργου στις τοπικές οικονομίες. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ):

-Ο αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα έχει τη μεγαλύτερη Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία Βαρέων Οχημάτων ανά έτος, η οποία είναι κατά 50% μεγαλύτερη από τον μέσο όρο του υπόλοιπου οδικού δικτύου της χώρας. Αυτό μεταφράζεται σε ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας.

– Πολυτροπικότητα: Η Ολυμπία Οδός συνδέεται με άλλα μέσα μεταφοράς, αεροδρόμια και λιμάνια (Κορίνθου, Κιάτου, Αιγίου, Πάτρας, Αράξου, Κυλλήνης), γεγονός που συνεπάγεται μια αναπτυξιακή ώθηση στην περιοχή.

– Αύξηση 15 – 20% του τουριστικού ρεύματος στις περιοχές που εξυπηρετεί η Ολυμπία Οδός, καθώς υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στις παραλιακές περιοχές της Πελοποννήσου και στα Ιόνια νησιά.

– Αύξηση του τοπικού ΑΕΠ της τάξης του 0,5 – 1,5%, κυρίως λόγω των επενδύσεων και της απασχόλησης. Το έργο παρέχει πάνω από 1.600 θέσεις εργασίας, πολλές από τις οποίες αφορούν στελέχη υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης ή ειδικής τεχνικής κατάρτισης.

«Τα στοιχεία αυτά εξηγούν με ποιο τρόπο οι σύγχρονες υποδομές εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα», τόνισε ο κ. Δήμας, επισημαίνοντας πως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διευρύνει το εγχώριο σύστημα υποδομών και με άλλα εμβληματικά οδικά έργα, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65, ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης και οι παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο άξονα, ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη και η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έκανε ειδική αναφορά στην αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία «Daniel» στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, καθώς συμβάλλει στην αποτελεσματική συμμετοχή της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών.

«Η αναβάθμιση του εσωτερικού δικτύου υποδομών είναι, συνεπώς, το μέσο με το οποίο ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας ως κόμβος εμπορευματικών μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και κάθε έργο που ολοκληρώνεται είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα της συνδεσιμότητας», τόνισε ο κ. Δήμας, κλείνοντας την τοποθέτησή του, αφού εξήρε τη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς επαγγελματικούς φορείς.

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