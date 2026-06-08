Το δίλημμα της ΕΚΤ, τι ετοιμάζει ο Θεοδωρικάκος, τα σύννεφα της Superbet, η επόμενη ημέρα της ΔΕΗ, η εταιρεία που κινδυνεύει από τα «εγώ»

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Με αρκετές αφορμές για μεταβλητότητα ξεκινά η χρηματιστηριακή εβδομάδα, καθώς οι αμερικανικές αγορές μετοχών έδειξαν τα πρώτα σημάδια κόπωσης μετά το εντυπωσιακό ράλι των προηγούμενων εβδομάδων.

Η πρόσφατη διόρθωση προκάλεσε εύλογες ανησυχίες, ωστόσο αρκετοί διαχειριστές κεφαλαίων εκτιμούν ότι πρόκειται περισσότερο για κατοχύρωση κερδών στον τεχνολογικό κλάδο παρά για αλλαγή της μακροπρόθεσμης τάσης.

Ήδη όμως παρατηρείται μετατόπιση κεφαλαίων προς πιο αμυντικές και κυκλικές μετοχές, σε μια προσπάθεια εξισορρόπησης του επενδυτικού κινδύνου.

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Το βλέμμα στη SpaceX

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται, φυσικά, η έναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής της SpaceX στις 12 Ιουνίου, μετά τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων που έχει πραγματοποιηθεί στις διεθνείς αγορές.

Οι πρώτες συνεδριάσεις θα παρακολουθηθούν στενά, καθώς θα δώσουν σαφέστερες ενδείξεις για το κατά πόσο η αγορά εξακολουθεί να στηρίζει αποτιμήσεις που κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ειδικά στον χώρο της τεχνολογίας και των εταιρειών υψηλής ανάπτυξης.

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Το δίλημμα της ΕΚΤ

Την ίδια στιγμή, στην Ευρώπη, το ενδιαφέρον στρέφεται στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 11 Ιουνίου.

Οι αγορές προεξοφλούν νέα αύξηση του επιτοκίου καταθέσεων στο 2,25%, ενώ ολοένα και περισσότεροι αναλυτές θεωρούν πιθανή ακόμη μία κίνηση μέσα στο φθινόπωρο.

Τα τελευταία στοιχεία δεν αφήνουν πολλά περιθώρια εφησυχασμού.

Ο πληθωρισμός παραμένει αισθητά πάνω από τον στόχο του 2%, ενώ ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η πορεία του δομικού πληθωρισμού, ο οποίος δείχνει ότι οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και των γεωπολιτικών εντάσεων δεν περιορίζονται πλέον μόνο στην ενέργεια.

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Διεργασίες

Πάντως να σας πω εδώ ότι σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, στο υπουργείο Ανάπτυξης φαίνεται πως έχει αρχίσει να ωριμάζει ένα σχέδιο με λιγότερες παρεμβάσεις στα περιθώρια κέρδους με αντάλλαγμα νέες μειώσεις τιμών στα ράφια.

Η λήξη του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους στις 30 Ιουνίου ανοίγει ένα παράθυρο διαπραγμάτευσης με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, τα οποία μέχρι πρόσφατα θεωρούσαν σχεδόν δεδομένη την παράταση του μέτρου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ετοιμάζεται να καλέσει τις διοικήσεις του ΣΕΒΤ και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, προκειμένου να βολιδοσκοπήσει τις διαθέσεις τους για μια νέα συμφωνία συγκράτησης και επιλεκτικής μείωσης τιμών σε βασικούς κωδικούς ευρείας κατανάλωσης.

Θετική η αγορά

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο ότι η αγορά δεν εμφανίζεται αρνητική. Αντιθέτως, στελέχη της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου αφήνουν να εννοηθεί ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να προχωρήσει, εφόσον κλείσει οριστικά το κεφάλαιο του πλαφόν, το οποίο αποτέλεσε μόνιμη εστία τριβών τα τελευταία χρόνια.

Στην αγορά θυμίζουν, μάλιστα, το περσινό μοντέλο συνεργασίας, όταν περίπου 2.000 κωδικοί συμμετείχαν σε πρόγραμμα μειώσεων τιμών, με τις εκπτώσεις να κινούνται κατά μέσο όρο μεταξύ 3% και 5% και σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεπερνούν το 10%.

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Πάνω από μισό δισ.

Στα της χρηματιστηριακής αγοράς τώρα, η αυριανή έναρξη διαπραγμάτευσης του ομολόγου της LAMDA Development έρχεται να επισφραγίσει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη δημόσια προσφορά, καθώς η εταιρεία άντλησε 350 εκατ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών αποδείχθηκε ισχυρό, με τη συνολική έγκυρη ζήτηση να διαμορφώνεται στα 593,5 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη κατά 1,70 φορές.

Η τελική απόδοση και το επιτόκιο «κλείδωσαν» στο 4,20%, ενώ η συντριπτική πλειονότητα της έκδοσης, ποσοστό 90%, κατευθύνθηκε προς ιδιώτες επενδυτές, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική συμμετοχή του retail κοινού.

Η άντληση των κεφαλαίων ενισχύει τη χρηματοδοτική ευελιξία της LAMDA Development, προσθέτοντας επιπλέον «καύσιμα» για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού.

Με τηn τέταρτη αυτή ομολογιακή της έκδοση, η LAMDA έχει αντλήσει συνολικά, τους τελευταίους 7 μήνες, 850εκ. με μέσο κόστος δανεισμού κάτω από 4,0%, ίδιο με το κόστος δανεισμού των δύο πρώτων της ομολόγων περιόδου 2020-2022 τότε που τα επιτόκια διεθνώς ήταν πολύ χαμηλότερα από ότι σήμερα.

Σημειώνεται, ότι κατά την ίδια περίοδο, το 7ετές EURO swap έχει αυξηθεί πάνω από 3,0% σε σχέση με το 2020 αντικατοπτρίζοντας το σημαντικά χαμηλότερο ρίσκο της εταιρίας, καθώς το έργο του Ελληνικού εξελίσσεται με αυξανόμενους ρυθμούς.

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Η εταιρεία που κινδυνεύει από τα «εγώ»

Ένα από τα πιο προβεβλημένα success stories των τελευταίων ετών, που δραστηριοποιείται στον κλάδο τροφίμων – ποτών, τείνει να μετατραπεί σε case study για το πώς οι εσωτερικές συγκρούσεις μπορούν να γκρεμίσουν μια οικογενειακή εταιρεία.

Πληροφορούμαστε ότι η ρήξη στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας δεν είναι τωρινή, αλλά κρατάει καιρό.

Διαφορετικές σχολές σκέψης, αντικρουόμενα πλάνα για τη στρατηγική κατεύθυνση και, κυρίως, ισχυρές προσωπικότητες που αρνούνται να κάνουν πίσω, οδήγησαν την κατάσταση στα άκρα.

Οι κακές γλώσσες της αγοράς κάνουν ήδη λόγο για μια αποχώρηση-έκπληξη. Το timing, ωστόσο, είναι το χειρότερο δυνατό.

Η εταιρεία ήδη χάνει έδαφος, οι ανταγωνιστές (ακόμα και αυτοί που κάποτε έβλεπαν την πλάτη της) κερδίζουν μερίδια, επιτείνοντας τα προβλήματα.

Όπως σχολιάζει στη στήλη έμπειρος παράγοντας της αγοράς, όταν τα «εγώ» μπαίνουν πάνω από το κοινό συμφέρον, τότε η πορεία προς τον γκρεμό είναι σχεδόν αναπόφευκτη…

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Σύννεφα…

Η είσοδος της Superbet στην ελληνική αγορά εξελίσσεται μέχρι στιγμής πολύ πιο δύσκολα από ό,τι ανέμεναν οι άνθρωποί της.

Παρά τα σημαντικά ποσά που έχουν διατεθεί σε χορηγίες, διαφήμιση και εμπορική προβολή, η εμπορική και επικοινωνιακή της πορεία χαρακτηρίζεται από παράγοντες της αγοράς ως κατώτερη των αρχικών προσδοκιών.

Την ίδια ώρα, επιβεβαιώνονται για ακόμη μία φορά οι αμφιβολίες που είχαν διατυπωθεί εξαρχής σχετικά με την ετοιμότητα της πλατφόρμας και τη συνολική εμπειρία πελάτη, καθώς είναι κοινό μυστικό στον κλάδο ότι η εταιρεία ιστορικά δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο marketing και την απόκτηση μεριδίου αγοράς παρά στην τεχνολογική υπεροχή.

Πέραν των εμπορικών προκλήσεων, στην αγορά κυκλοφορούν πληροφορίες – οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως – ότι ζητήματα που αφορούν την πλατφόρμα και τη συμμόρφωσή της με το ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο έχουν απασχολήσει και την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Όλα αυτά φαίνεται να είναι γνωστά στη μητρική εταιρεία, με αποτέλεσμα να ακούγονται ολοένα και πιο έντονα παράπονα για τις επιδόσεις και τους χειρισμούς του τοπικού management, σε μια αγορά που θεωρούνταν από τις πλέον ελκυστικές για την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου.

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Καθαρό μήνυμα

Στο Ελσίνκι, στη Σύνοδο Κορυφής για την Ενέργεια της Eurelectric, με τον Γιώργο Στάσση να συμμετέχει και υπό την ιδιότητα του αντιπροέδρου της, η ΔΕΗ έδωσε ένα πιο καθαρό στίγμα για το πού τοποθετεί τον εαυτό της την επόμενη μέρα.

Όχι πια μόνο ως ενεργειακός όμιλος, αλλά ως παίκτης ψηφιακών υποδομών, με αιχμή το μεγάλο data center της Δυτικής Μακεδονίας και την ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για τη ναυτιλία και τον νομικό κλάδο.

Η εικόνα «κουμπώνει» πλέον με τη συνολικότερη ευρωπαϊκή στροφή που συζητείται στις Βρυξέλλες, όπου η ενέργεια και η τεχνολογία αντιμετωπίζονται ως ενιαίο πεδίο ανταγωνιστικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επισήμανση του επιτρόπου Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν για το κόστος της ενεργειακής εξάρτησης – πάνω από 600 εκατ. ευρώ ημερησίως – λειτουργεί ως υπόβαθρο πίεσης για επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού.

Κοινός παρονομαστής: χωρίς φθηνή καθαρή ενέργεια, δεν υπάρχει ούτε ενεργειακή μετάβαση ούτε AI οικονομία.

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Το γεμάτο πρόγραμμα του Μπουζνά

Σε άλλες πρωτεύουσες της Ευρώπης, ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext, Στεφάν Μπουζνά παρουσίασε την ισχυρή πορεία της και τα επόμενα βήματα ανάπτυξης του ευρωπαϊκού ομίλου κεφαλαιαγορών.

Κατά τη συμμετοχή του σε δύο κορυφαία επενδυτικά συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν στη Ζυρίχη και το Παρίσι, ο επικεφαλής της Euronext συναντήθηκε με περίπου 80 θεσμικούς επενδυτές στο πλαίσιο του 30ού European Financials Conference της Goldman Sachs και του CEO Conference της BNP Paribas, όπου βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων η στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου και οι προοπτικές των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επέκταση της Euronext Securities.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ομίλου, έως τον Σεπτέμβριο του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία μιας εναρμονισμένης και ανθεκτικής μετασυναλλακτικής υποδομής (post-trade infrastructure), με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση εκδοτών, επενδυτών και χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκε επίσης η πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investment Union – SIU), την οποία η Euronext στηρίζει ενεργά.