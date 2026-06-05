Euronext: Σε εφαρμογή ο νέος ευρωπαϊκός νόμος για τις εισαγωγές στο ελληνικό χρηματιστήριο

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Την έναρξη εφαρμογής των βασικών διατάξεων του νέου ευρωπαϊκού «Listing Act», του νομοθετικού πλαισίου που στοχεύει στην απλοποίηση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στις κεφαλαιαγορές, «χαιρετίζει» η Euronext, ανακοινώνοντας παράλληλα ένα νέο πλαίσιο εισαγωγής εταιρειών στις αγορές της.

Όπως επισημαίνει η Euronext, η 5η Ιουνίου 2026 αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, καθώς τίθενται σε ισχύ κρίσιμες διατάξεις του Listing Act, οι οποίες αναθεωρούν το καθεστώς των ενημερωτικών δελτίων (Prospectus Regulation), τους κανόνες κατάχρησης αγοράς (Market Abuse Regulation – MAR) και τις διαδικασίες εισαγωγής τίτλων στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει ως βασικό στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων εταιρειών, στις αγορές κεφαλαίου της Ευρώπης, καθιστώντας τη διαδικασία εισαγωγής ταχύτερη, απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή.

Τι αλλάζει για τις εταιρείες

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών που τίθενται άμεσα σε εφαρμογή περιλαμβάνονται:

Η καθιέρωση ενιαίου ορίου 12 εκατ. ευρώ, κάτω από το οποίο δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή τίτλων.

Η καθιέρωση της αγγλικής γλώσσας ως βασικής γλώσσας δημοσιοποίησης πληροφοριών.

Η δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού προτύπου ενημερωτικού δελτίου, το οποίο αντικαθιστά τα διαφορετικά εθνικά πρότυπα.

Η μείωση των κανονιστικών υποχρεώσεων των εισηγμένων εταιρειών μέσω πιο αναλογικών κανόνων στο πλαίσιο του κανονισμού για την κατάχρηση αγοράς.

Παράλληλα, αναμένονται πρόσθετες εθνικές προσαρμογές σε ορισμένες διατάξεις του νέου πλαισίου, όπως η μείωση της ελάχιστης διασποράς μετοχών (free float) στο 10%.

Νέα πρότυπα εγγράφων για IPO και αυξήσεις κεφαλαίου

Σε εναρμόνιση με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Euronext διαθέτει νέα τυποποιημένα πρότυπα εγγράφων για τις εταιρείες και τους συμβούλους τους.

Τα νέα πρότυπα περιλαμβάνουν:

Ευρωπαϊκό Ενημερωτικό Δελτίο Δημόσιας Εγγραφής (European IPO Prospectus),

Ευρωπαϊκό Ενημερωτικό Δελτίο Ανάπτυξης (European Growth Prospectus),

Ευρωπαϊκό Ενημερωτικό Δελτίο Μεταγενέστερης Έκδοσης (European Follow-on Prospectus).

Στόχος είναι να διευκολυνθεί η προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες, απλούστερες απαιτήσεις του Listing Act.

Παράλληλα, η Euronext προχωρά στην αναθεώρηση του Information Document που χρησιμοποιείται στις αγορές Euronext Growth και Euronext Access, ευθυγραμμίζοντάς το με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο και μειώνοντας το μέγεθός του κατά περίπου 50%.

Ψηφιακή πλατφόρμα για όλες τις αγορές της Euronext

Ταυτόχρονα, η Euronext ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της νέας ψηφιακής πλατφόρμας MyEuronext Digital Platform, η οποία θα λειτουργεί ως ενιαίο σημείο πρόσβασης για εταιρείες που επιθυμούν να εισαχθούν στις αγορές του ομίλου, καθώς και για τους συμβούλους τους.

Η πλατφόρμα θα καλύπτει όλες τις αγορές της Euronext σε Άμστερνταμ, Αθήνα, Βρυξέλλες, Δουβλίνο, Λισαβόνα, Μιλάνο, Όσλο και Παρίσι, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών εισαγωγής, τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και τη μείωση των κινδύνων εκτέλεσης των συναλλαγών.

Παράλληλα, η Euronext ενισχύει το πλαίσιο αξιολόγησης των υποψήφιων εκδοτών μέσω πιο έγκαιρης και δομημένης συνεργασίας με τις εταιρείες, ενώ θα αξιοποιεί και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για την υποστήριξη του ελέγχου των σχετικών εγγράφων.

«Πιο προσβάσιμες οι ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές»

Ο επικεφαλής Πρωτογενών Αγορών της Euronext, Mathieu Caron, δήλωσε ότι βασική προτεραιότητα του ομίλου είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων σε κάθε στάδιο της αναπτυξιακής τους πορείας μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους σε κεφάλαια.

«Με την εφαρμογή του Listing Act απλοποιούμε τις διαδικασίες εισαγωγής, παρέχουμε τυποποιημένα πρότυπα εγγράφων και δημιουργούμε ένα νέο ψηφιακό σημείο εισόδου για τις εταιρείες και τους συμβούλους τους. Οι πρωτοβουλίες αυτές καθιστούν τη διαδικασία εισαγωγής πιο αποτελεσματική και πιο προσβάσιμη, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Euronext εκτιμά ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο θα ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων και θα διευκολύνει τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.