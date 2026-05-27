Φοροδιαφυγή: Σαφάρι 50.000 ελέγχων σε νησιά και τουριστικές περιοχές

Στο στόχαστρο μπαίνει η φοροδιαφυγή από του Αγίου Πνεύματος - AI, tablets και drones στην μάχη

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 27.05.2026, 07:00
Ανδρομάχη Παύλου

«Απόβαση» σε νησιά και τουριστικές περιοχές κάνει η ΑΑΔΕ αρχής γενομένη από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τη φοροδιαφυγή και τον εντοπισμό της.

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, η ΑΑΔΕ με «όπλα» την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους-εξπρές μέσω tablet προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους σε όλη τη χώρα.

Η φοροδιαφυγή και οι επιχειρήσεις

Στο στόχαστρο μπαίνουν επιχειρήσεις που βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για φορολογικές παραβάσεις, με τους ελεγκτές να εστιάζουν κυρίως σε καταστήματα, μπαρ και εστιατόρια που δεν «κόβουν» αποδείξεις ή δεν αποδίδουν τον ΦΠΑ.

Το σχέδιο προβλέπει συντονισμό και on line σύνδεση των ελεγκτών με την Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ όπου θα καταλήγουν πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο από τα σημεία των ελέγχων ενώ θα χρησιμοποιούνται ακόμη και drones, τα οποία θα πετούν πάνω από τους στόχους μεταφέροντας σε πραγματικό χρόνο εικόνα στους «ράμπο» πριν από την έφοδο.

Ελέγχους από ειδικές ομάδες εφοριακών που θα εμφανίζονται ως πελάτες επιχειρήσεις και καταστήματα και θα καταγράφουν τη «ροή» των αποδείξεων και αν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές και το myDATA.

Εξοπλισμό των ελεγκτών με tablets που θα δίνουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο της ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια του ελέγχου

Χρήση της εφαρμογής ΕΛΕΓΧΟΣlive για εξπρές διασταυρώσεις στοιχείων με τις δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ, καταγραφή του φορολογικού ιστορικού των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων και άμεση κοινοποίηση του σημειώματος με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Οι έλεγχοι δεν θα είναι τυχαίοι, αλλά θα κατευθύνονται κυρίως σε στόχους που έχουν επιλεγεί με βάση την ανάλυση κινδύνου (risk analysis) και με τη χρήση εξειδικευμένων αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τα λουκέτα

Mε βάση το ποινολόγιο οι παραβάτες πέραν των έξτρα φόρων και των προστίμων θα βρίσκονται αντιμέτωποι με κλείσιμο της επιχείρησης ή του καταστήματος:

  • Άμεσα για 48 ώρες εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή αυτά εκδόθηκαν ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ.
  • Αμελλητί για 96 ώρες, εφόσον, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.
  • Αμελλητί για 10 ημέρες, κάθε φορά που εντός 2 φορολογικών ετών διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση παραβίασης της «σφράγισης» της επαγγελματικής εγκατάστασης επιβάλλεται κάθε φορά επιπλέον αναστολή λειτουργίας για 10 ημέρες.

