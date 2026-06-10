Τραμπ κατά Ιράν: «Άργησε να διαπραγματευτεί – Τώρα θα πληρώσει το τίμημα»

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Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε την Τεχεράνη για την καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας ότι πλέον «θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα».

Στην ανάρτησή του υποστήριξε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται «σε πλήρη διάλυση», ενώ ισχυρίστηκε ότι μεγάλο μέρος του ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας της χώρας «δεν υφίσταται πλέον». Παράλληλα, ανέφερε ότι το Ιράν είναι «μόνο λόγια και καμία πράξη», προσθέτοντας πως «ο νταής της Μέσης Ανατολής πέθανε».

Η ανάρτηση του Τραμπ

«Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν βρίσκονται σε πλήρη διάλυση. Μεγάλο μέρος τους, όπως το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία, ουσιαστικά δεν υφίσταται πλέον. Έχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία πράξη. Ο νταής της Μέσης Ανατολής πέθανε. Άργησαν υπερβολικά να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν ιδιαίτερα επωφελής γι’ αυτούς και τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα».

Σφοδρές αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν

Οι νέες απειλές του Τραμπ κατά της Τεχεράνης έρχονται μετά τις σφοδρές αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, οι οποίες ακολούθησαν την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache από ιρανικό drone πάνω από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης (10/6) ότι εξαπέλυσε επίθεση με drones εναντίον του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν.

📹 کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویری منتسب به اصابت موشک‌های ایرانی به مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین منتشر کردند pic.twitter.com/lwpyXKK7EN — اخبار فوری جنگ (@WarNewsIr) June 10, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης έκαναν λόγο για επιχειρήσεις σε ανταπόδοση μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Τζασκ, στη Σιρίκ και στο νησί Κεσμ, τα οποία, όπως υποστήριξαν, προκάλεσαν ζημιές σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές στη Σιρίκ και κατέστρεψαν δύο δεξαμενές νερού στην πόλη. Πρόκειται για περιοχές που βρίσκονται στις νότιες ακτές του Ιράν, στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πυραυλική επίθεση και εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία. Όπως ανέφεραν, στόχευσαν τέσσερις εγκαταστάσεις στη βάση Αλ-Αζράκ, χρησιμοποιώντας πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Video shows interceptors lighting up the sky over the Jordanian city of Zarqa. Jordan’s armed forces said air defences shot down five missiles fired from Iran towards Azraq Air Base, with no casualties reported. pic.twitter.com/dWCAwZcken — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) June 10, 2026

Είχαν προηγηθεί οι σφοδρές αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, μετά την κατάρριψη του Apache πάνω από τα Στενά του Ορμούζ.

Στόχοι των ΗΠΑ ήταν η ναυτική βάση στη Σιρίκ, η ναυτική βάση στο Τζασκ, το αεροδρόμιο στο Μπαντάρ Αμπάς, θέσεις εκτόξευσης πυραύλων στη Μινάμπ και στο Κεσμ, καθώς και λιμενικές υποδομές της περιοχής.

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν «πλήγματα αυτοάμυνας» κατά του Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), έπειτα από εντολή του Ντόναλντ Τραμπ.

Γύρω στις 4 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας), η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τη σειρά των πληγμάτων τους στο Ιράν.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε νωρίτερα στο Al Jazeera ότι η κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου δεν ήταν σκόπιμη. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανέφερε: «Οι ξένες δυνάμεις κοντά στην επικράτειά μας εκτίθενται μόνιμα σε κίνδυνο (…) η καλύτερη λύση είναι να φύγουν», προσθέτοντας ότι το Ιράν προτιμά «τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζει να μιλά και άλλες γλώσσες».

Πηγή: in.gr