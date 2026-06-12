Κοσμήματα: Άλμα 15% στη μετοχή κολοσσού πολυτελείας από το Χονγκ Κονγκ

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Άνοδο 15% κατέγραψε η μετοχή του γίγαντα της πολυτέλειας και των κοσμημάτων με έδρα το Χονγκ Κονγκ, Chow Tai Fook, μετά την ανακοίνωση επιδόσεων-ρεκόρ για το οικονομικό έτος που έληξε στα τέλη Μαρτίου.

Η Chow Tai Fook, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους επιχειρήσεων στον κόσμο και παγκοσμίως διάσημη κυρίως για την ομώνυμη αλυσίδα πολυτελών κοσμηματοπωλείων, κατέγραψε ρεκόρ κερδών που αναλογούν στους μετόχους ύψους 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων Χονγκ Κονγκ (1,15 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), σημειώνοντας αύξηση άνω του 50% σε ετήσια βάση.

Η Citi εκτιμά ότι η Chow Tai Fook θα μπορούσε να σημειώσει αύξηση του περιθωρίου καθαρού κέρδους το 2027, χάρη στα σχέδια για άνοιγμα περισσότερων καταστημάτων πολυτελείας

Τα λειτουργικά της κέρδη ανήλθαν σε 18,9 δισεκατομμύρια δολάρια Χονγκ Κονγκ, σημειώνοντας αύξηση 27,8% σε ετήσια βάση.

Οι υψηλότερες τιμές του χρυσού συνέβαλαν στην ενίσχυση του συνολικού περιθωρίου κέρδους της και αύξησαν τα μικτά κέρδη των προϊόντων χρυσού βάσει βάρους, δήλωσε η οικονομική διευθύντρια της Chow Tai Fook, Karen Yih, στο CNBC την Παρασκευή.

Η Chow Tai Fook επωφελείται επίσης από την αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα της με έμφαση στο σχεδιασμό, καθώς η οικονομία της Κίνας συνεχίζει την ανάκαμψή της σε σχήμα Κ, πρόσθεσε η Yih.

«Τα κοσμήματα μας με σταθερή τιμή και υψηλό περιθώριο κέρδους πωλούνται εξαιρετικά καλά», είπε, επισημαίνοντας τη μεγάλη ζήτηση στις μεγάλες κινεζικές πόλεις και στις διεθνείς αγορές.

«Παρόλο που, όταν η τιμή του χρυσού παρουσιάζει διακυμάνσεις, η ζήτηση αυτή τείνει να είναι πιο ανθεκτική», πρόσθεσε.

Πάνω από τις προσδοκίες οι πεοβλέψεις

Οι προβλέψεις της Chow Tai Fook για το οικονομικό έτος 2027 υπερέβησαν επίσης τις προσδοκίες τόσο όσον αφορά τις πωλήσεις όσο και τα περιθώρια κέρδους, σύμφωνα με σημείωμα της Citi που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη. Η αύξηση των πωλήσεων στα ίδια καταστήματα τον Απρίλιο και τον Μάιο ήταν επίσης ισχυρότερη από το αναμενόμενο, υποστηριζόμενη από την ανάκαμψη της ζήτησης στον τομέα των χρυσών κοσμημάτων βάσει βάρους, εν μέσω της πτώσης της τιμής του χρυσού.

Η Citi εκτιμά ότι η Chow Tai Fook θα μπορούσε να σημειώσει αύξηση του περιθωρίου καθαρού κέρδους το 2027, χάρη στα σχέδια για άνοιγμα περισσότερων καταστημάτων πολυτελείας και ιδιόκτητων καταστημάτων, καθώς και στις χαρακτηριστικές συλλογές κοσμημάτων της.

Ο χρυσός σημείωσε άνοδο στα τέλη του 2025 έως τις αρχές του 2026, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφάλεια εν μέσω μακροοικονομικών και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, αλλά έχει υποχωρήσει κατά περίπου 20% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.