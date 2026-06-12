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Αγορά εργασίας: Η πρώτη δικαστική καταδίκη για εντατικοποίηση και bullying στον χώρο εργασίας

Το Πρωτοδικείο Φλώρινας δέχθηκε ότι επέφεραν κλονισμό στην υγεία της εργαζόμενης - Η αγορά εργασίας υπό... πίεση

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 12.06.2026, 07:00
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Αγορά εργασίας: Η πρώτη δικαστική καταδίκη για εντατικοποίηση και bullying στον χώρο εργασίας
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

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Η πρώτη καταδίκη επιχείρησης για εργασιακή εντατικοποίηση και bullying που οδήγησε στον κλονισμό της υγείας του εργαζόμενου, ήλθε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Φλώρινας.

Η απόφαση χαρακτηρίζεται σημαντική από την ΓΣΕΕ και επετεύχθη μετά από συστηματική προσπάθεια του συλλόγου των υπαλλήλων.

Η υγεία της εργαζόμενους επιβαρύνθηκε μετά από χρόνια εργασιακή εξουθένωση και από την υπερβολική πίεση της διοίκησης για την επίτευξη «υψηλών στόχων». Το δικαστήριο δέχθηκε ότι η εργαζόμενη είχε υποστεί ισχυρές διοικητικές πιέσεις, απασχολούμενη συχνά εκτός εργασιακού ωραρίου και ασκώντας έργο «για τρεις εργαζόμενους»!

Οι σκληρές συνθήκες και το διαρκές bullying οδήγησαν στον κλονισμό της υγείας της. Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση θεωρείται σημαντική για τους εργαζόμενους, καθώς αποδέχεται τη σύνδεση των συνθηκών εργασίας με τη σωματική και την ψυχική τους υγεία.

αγορά εργασίας

Η αγορά εργασίας και η πίεση

Στο μεταξύ έντονο εργασιακό στρες, υψηλή ψυχολογική πίεση, σοβαρές ανισότητες, σεξουαλική παρενόχληση και εργασιακός εκφοβισμός στο εργασιακό περιβάλλον καταγράφει σχετική έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας με οκτώ στους δέκα εργαζόμενους να δηλώνουν ότι βιώνουν έντονη πίεση στην εργασία τους γεγονός που αντικατοπτρίζει αρνητικά στην οικογενειακή και κοινωνική τους ζωή.

Σύμφωνα με την έρευνα η ποιότητα της εργασίας δοκιμάζεται στη χώρα μας, την ώρα που η τεχνολογική πρόοδος και οι προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού απαιτούν αναβάθμιση δεξιοτήτων, ψυχολογική ενίσχυση και θεσμική θωράκιση.

Το 57% των εργαζομένων 35-54 και το 52% των 55 και πλέον ετών, παραδέχονται ότι η πίεση στην εργασία επηρεάζει ουσιαστικά τη ζωή εκτός γραφείου

Συγκεκριμένα το 73% των εργαζομένων δηλώνει ότι η εργασία του απαιτεί την τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων, με το 87% να αναφέρει ότι εργάζεται συχνά ή πάντα υπό συνθήκες άγχους. Το 51% αναγνωρίζει ότι η ψυχολογική πίεση από την εργασία επηρεάζει αρνητικά την προσωπική και κοινωνική του ζωή.

Η αναλυτική απεικόνιση των στοιχείων είναι ενδεικτική. Το 47% των εργαζομένων ηλικίας 17-34 ετών βιώνει άγχος «πάντα» ή «τις περισσότερες φορές», ποσοστό που αυξάνεται στο 50% για την ηλικιακή ομάδα 35-54 και στο 53% για την ομάδα 55 και πλέον ετών. Ενδεικτικό είναι ότι το 57% των εργαζομένων 35-54 και το 52% των 55 και πλέον ετών, παραδέχονται ότι η πίεση στην εργασία επηρεάζει ουσιαστικά τη ζωή εκτός γραφείου.

Αδήλωτη εργασία

Ο εργασιακός εκφοβισμός

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα ευρήματα για τη σεξουαλική παρενόχληση και τον εργασιακό εκφοβισμό. Το φαινόμενο δεν πλήττει μόνο συγκεκριμένες ομάδες αλλά παρουσιάζεται ως δομικό και πολυπαραγοντικό. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες είναι κυρίως η ηλικία (36%), το φύλο (27%), ο σεξουαλικός προσανατολισμός (10%) και η εθνικότητα (7%).

Στις γυναίκες, πρώτο αίτιο αναφέρεται το φύλο (42%), ενώ στους άνδρες κυριαρχεί η ηλικία (35%). Η εθνικότητα καταγράφεται σε υψηλό ποσοστό (15%) στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες μόλις 3%. Στην ηλικιακή ομάδα 17-34 ετών, ο σεξουαλικός προσανατολισμός εμφανίζεται ως παράγοντας παρενόχλησης σε ποσοστό 10%, το υψηλότερο από όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Η πίεση αυξάνεται όσο μεγαλώνει το μέγεθος της επιχείρησης: από 65% στις μικρές επιχειρήσεις (1-9 άτομα), σε 84% στις μεγαλύτερες (250+ άτομα)

Οι κλάδοι με τα υψηλότερα ποσοστά εντατικοποίησης της εργασίας είναι η εκπαίδευση (79%), οι επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (77%), η μεταποίηση (76%), οι υπηρεσίες εστίασης και φιλοξενίας (76%) και οι μεταφορές (72%). Σημαντική ένταση καταγράφεται και στην υγεία (71%), τις κατασκευές (70%) και το λιανεμπόριο (67%).

Η πίεση αυξάνεται όσο μεγαλώνει το μέγεθος της επιχείρησης: από 65% στις μικρές επιχειρήσεις (1-9 άτομα), σε 84% στις μεγαλύτερες (250+ άτομα). Αντίστοιχα, το 62% των εργαζομένων σε μεγάλες επιχειρήσεις δηλώνει ότι η εργασία επηρεάζει αρνητικά την προσωπική του ζωή, έναντι 41% στις μικρές επιχειρήσεις.

Η επαναλαμβανόμενη εργασιακή πίεση σχετίζεται με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία: επαγγελματική εξουθένωση, διαταραχές ύπνου, μείωση παραγωγικότητας, αύξηση λαθών και απουσιών, ακόμη και πρόωρη συνταξιοδότηση. Αυτό μεταφράζεται και σε υψηλό κόστος για τα συστήματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης.

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