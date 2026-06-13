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Γιάννης Σκοπελίτης: Έφυγε η «ψυχή» των Μικρών Κυκλάδων

Ο Γιάννης Σκοπελίτης, έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών

Ακτοπλοΐα 13.06.2026, 13:40
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Γιάννης Σκοπελίτης: Έφυγε η «ψυχή» των Μικρών Κυκλάδων
Λάμπρος Καραγεώργος

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Η είδηση του θανάτου του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη σκόρπισε θλίψη από τη Νάξο και την Αμοργό μέχρι τη Σχοινούσα, την Ηρακλειά, τη Δονούσα και το Κουφονήσι.

Για τους κατοίκους των Μικρών Κυκλάδων δεν έφυγε απλώς ένας πλοιοκτήτης ή ένας άνθρωπος της θάλασσας. Έφυγε ένας δικός τους άνθρωπος, ο καπετάνιος που για δεκαετίες συνέδεσε τα μικρά νησιά με τον έξω κόσμο και έγινε σύμβολο επιμονής, προσφοράς και αυταπάρνησης.

Τρεις γενιές της οικογένειας Σκοπελίτη

Ο Γιάννης Σκοπελίτης, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, ήταν ο γιος του θρυλικού καπετάν Μήτσου Σκοπελίτη, του ψαρά από το Κουφονήσι που το 1956, δύο χρόνια πριν γεννηθεί ο γιος του, ανέλαβε με ένα μικρό σκαρί, τον «Πανορμίτη», ένα δύσκολο και σχεδόν αδιανόητο εγχείρημα για την εποχή: να ενώσει τα απομονωμένα νησιά των Μικρών Κυκλάδων με τη Νάξο και τον υπόλοιπο κόσμο.

Από τότε πέρασαν εβδομήντα ολόκληρα χρόνια. Τρεις γενιές της οικογένειας Σκοπελίτη κράτησαν στις πλάτες τους τη θαλάσσια συγκοινωνία μιας περιοχής που συχνά βρισκόταν στο περιθώριο των μεγάλων ακτοπλοϊκών δικτύων. Για τους κατοίκους των μικρών νησιών, ο «Σκοπελίτης» δεν ήταν απλώς ένα καράβι. Ήταν η σύνδεση με τη ζωή.

Σε φουρτούνες που κρατούσαν δεμένα τα περισσότερα πλοία στα λιμάνια, ο καπετάν Μήτσος και αργότερα ο γιος του Γιάννης συνέχιζαν το ταξίδι. Μετέφεραν τρόφιμα, φάρμακα, ασθενείς, μαθητές, εργαζόμενους και επισκέπτες. Έφερναν νέα, ελπίδα και ασφάλεια σε ανθρώπους που γνώριζαν πως, ό,τι κι αν συνέβαινε, ο «Σκοπελίτης» θα προσπαθούσε να φτάσει κοντά τους.

Ο Γιάννης Σκοπελίτης μεγάλωσε κυριολεκτικά πάνω στα καράβια. Από μικρός ακολουθούσε τον πατέρα του στα δρομολόγια, μαθαίνοντας τα μυστικά της θάλασσας, τα περάσματα ανάμεσα στα νησιά και κυρίως την ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους που περίμεναν το πλοίο στο λιμάνι. Από τη δεκαετία του 1980 βρέθηκε στο τιμόνι των πλοίων της γραμμής, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση με τον ίδιο σεβασμό και αφοσίωση.

Αργότερα ανέλαβε ως πλοιοκτήτης της Small Cyclades Lines, διατηρώντας ζωντανή μια ακτοπλοϊκή γραμμή που ξεπερνούσε τα όρια μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ήταν μια αποστολή ζωής, μια σχέση εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες.

Στη διάρκεια των δεκαετιών άλλαξαν συνολικά δέκα πλοία – ξύλινα καΐκια και σιδερένια καραβάκια – όμως το όνομα παρέμεινε το ίδιο και έγινε θρύλος στο Αιγαίο. Σήμερα τα δρομολόγια εκτελούνται από το Express Skopelitis, ένα πλοίο μήκους 45 μέτρων, χωρητικότητας 340 επιβατών και 11 οχημάτων, που συνεχίζει χειμώνα και καλοκαίρι να εξυπηρετεί τη γραμμή των Μικρών Κυκλάδων.

Το σημερινό πλοίο κυβερνά ο καπετάνιος Γιάννης Φωστιέρης από το Κουφονήσι, στενός συνεργάτης της οικογένειας, ενώ τη διοίκηση της εταιρείας έχει αναλάβει ο εγγονός του ιδρυτή, Δημήτρης Σκοπελίτης, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση που ξεκίνησε πριν από επτά δεκαετίες.

Οι διακρίσεις που έλαβε ο «Σκοπελίτης» όλα αυτά τα χρόνια ήταν πολλές. Ανάμεσα στις σημαντικότερες ήταν η βράβευση από τον διεθνή ναυτιλιακό οργανισμό Lloyd’s ως «Ακτοπλοϊκή Εταιρεία της Χρονιάς», μια αναγνώριση που επιβεβαίωσε αυτό που οι νησιώτες γνώριζαν εδώ και δεκαετίες: ότι η αξία της γραμμής αυτής δεν μετριέται μόνο σε μίλια ή επιβάτες, αλλά κυρίως στην προσφορά της προς τις τοπικές κοινωνίες.

Η απώλειά του συγκίνησε ολόκληρες τις Κυκλάδες. Η Ένωση Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Αμοργού, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατό του, ανακοίνωσε την ακύρωση του προγραμματισμένου γλεντιού στα Κατάπολα στο πλαίσιο του Αμοργιανού Φεστιβάλ, ως ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τη μνήμη του και την οικογένειά του

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