ΠΕΝΕΝ: Εξώδικο για Ραφήνα – «Σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια από τον νυχτερινό αποκλεισμό πλοίων»

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Σε νέα διάσταση περνά η αντιπαράθεση για το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο λιμάνι της Ραφήνας, καθώς η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) απέστειλε εξώδικη πρόσκληση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες SeaJets, Golden Star Ferries και Fast Ferries, καθώς και προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καταγγέλλοντας ότι η σημερινή κατάσταση θέτει σε κίνδυνο τόσο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας όσο και τα εργασιακά δικαιώματα των ναυτεργατών.

Η ΠΕΝΕΝ επισημαίνει ακόμη ότι το σημείο στο οποίο οδηγούνται τα πλοία για διανυκτέρευση δεν αποτελεί θεσμοθετημένο και οργανωμένο αγκυροβόλιο

Για εγκλωβισμό μιλά η ΠΕΝΕΝ

Σύμφωνα με την ΠΕΝΕΝ, η πρακτική που εφαρμόζεται το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με την οποία πλοία παραμένουν κάθε βράδυ εκτός λιμένα, αγκυροβολημένα ανοιχτά της Ραφήνας μετά την ολοκλήρωση των δρομολογίων τους, οδηγεί σε πολύωρο εγκλωβισμό των πληρωμάτων και δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ασφάλειας.

Το ναυτεργατικό σωματείο υποστηρίζει ότι το πρόβλημα προέκυψε επειδή στο λιμάνι έχουν καθοριστεί μόλις πέντε θέσεις πρόσδεσης, την ώρα που στη γραμμή δραστηριοποιούνται ήδη επτά επιβατηγά–οχηματαγωγά πλοία, ενώ από την 1η Ιουλίου προστίθεται ακόμη ένα πλοίο, γεγονός που, όπως αναφέρει, καθιστά πρακτικά αδύνατη την ασφαλή παραμονή όλων των πλοίων εντός του λιμένα κατά τις νυχτερινές ώρες.

Τα πλοία δεν οδηγούνται σε οργανωμένο αγκυροβόλιο

Η ΠΕΝΕΝ επισημαίνει ακόμη ότι το σημείο στο οποίο οδηγούνται τα πλοία για διανυκτέρευση δεν αποτελεί θεσμοθετημένο και οργανωμένο αγκυροβόλιο. Όπως αναφέρει, δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές ασφάλειας και υποστήριξης, ενώ σε περίπτωση ναυτικού ατυχήματος ή άλλου συμβάντος ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα τόσο ως προς την επιχειρησιακή διαχείριση όσο και ως προς την ασφαλιστική κάλυψη των πλοίων και των πληρωμάτων.

Με το εξώδικό της η Ένωση ζητεί, αφενός, να καταβληθεί στο ακέραιο η πρόσθετη εργασιακή επιβάρυνση που έχουν υποστεί οι ναυτεργάτες εξαιτίας της συγκεκριμένης πρακτικής και, αφετέρου, να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα, με τη δημιουργία ασφαλών και επαρκών θέσεων παραμονής για όλα τα πλοία που εξυπηρετούν τη γραμμή της Ραφήνας.

Σκανδαλώδης η κατάσταση λέει η ΠΕΝΕΝ

Παράλληλα, η ΠΕΝΕΝ χαρακτηρίζει την υφιστάμενη κατάσταση «σκανδαλώδη» και υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που δεν συνάδει με τις απαιτήσεις ενός από τα σημαντικότερα επιβατικά λιμάνια της χώρας, ιδιαίτερα κατά την κορύφωση της θερινής περιόδου.

Το σωματείο προειδοποιεί, τέλος, ότι εάν δεν υπάρξει άμεση και ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος, επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του για την προστασία της ζωής, της ασφάλειας και των εργασιακών δικαιωμάτων των ναυτεργατών, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω νομικών και συνδικαλιστικών ενεργειών.

Διαβάστε εδώ το ΕΞΩΔΙΚΟ της ΠΕΝΕΝ.

Πηγή in.gr