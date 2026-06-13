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Πέθανε ο Γιάννης Σκοπελίτης, ο καπετάνιος των Μικρών Κυκλάδων

Ο Γιάννης Σκοπελίτης έφυγε σήμερα το πρωί σε ηλικία 68 ετών

Ακτοπλοΐα 13.06.2026, 11:55
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Πέθανε ο Γιάννης Σκοπελίτης, ο καπετάνιος των Μικρών Κυκλάδων
Newsroom

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Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στις Κυκλάδες η είδηση του θανάτου του Ιωάννη Σκοπελίτη, γνωστού σε όλους ως «καπετάν Γιάννη», που υπήρξε ιδιοκτήτης του ιστορικού πλοίου «Σκοπελίτης», που για δεκαετίες αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των Μικρών Κυκλάδων.

Χάθηκε η «ψυχή» των Μικρών Κυκλάδων. Ο καπετάν Γιάννης Σκοπελίτης, γιος του καπετάν Μήτσου Σκοπελίτη, του ψαρά από το Κουφονήσι, συνέχισε μια οικογενειακή διαδρομή που ξεκίνησε το 1956, όταν ο πατέρας του ανέλαβε, με ένα μικρό σκαρί, τον «Πανορμίτη», να συνδέσει τα μικρονήσια των Κυκλάδων με τη Νάξο και τον υπόλοιπο κόσμο.

Ο Γιάννης Σκοπελίτης, που έφυγε σήμερα το πρωί στα 68 του χρόνια, μεγάλωσε μέσα στα καράβια. Από τη δεκαετία του 1980 βρέθηκε στο τιμόνι των πλοίων της γραμμής και αργότερα συνέχισε ως πλοιοκτήτης της εταιρείας Small Cyclades Lines.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα cycladeslive.gr, o καπετάν Γιάννης συνέδεσε το όνομά του με τη θαλάσσια συγκοινωνία των νησιών, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες και συμβάλλοντας καθοριστικά στην καθημερινή σύνδεση των τοπικών κοινωνιών.

Το πλοίο «Σκοπελίτης» δεν ήταν απλώς ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένα σύμβολο για τις Κυκλάδες και αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των νησιωτών.

Η είδηση της απώλειάς του σκόρπισε συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, με πολλούς να τον αποχαιρετούν ως έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αφοσίωση τη θάλασσα και τον τόπο του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο το μεσημέρι.

Η Ένωση Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Αμοργού, με επίσημη ανακοίνωσή της, εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του συμπολίτη τους και γνωστοποίησε ότι ακυρώνεται το αποψινό γλέντι στα Κατάπολα, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Αμοργιανού Φεστιβάλ 2026.

Η απόφαση ελήφθη ως ελάχιστος φόρος τιμής και ένδειξη σεβασμού προς τη μνήμη του εκλιπόντος αλλά και προς την οικογένειά του.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η Ένωση Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Αμοργού εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του αγαπητού συμπολίτη μας, Ιωάννη Σκοπελίτη. Σε ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τη μνήμη του εκλιπόντος και την οικογένειά του, ανακοινώνουμε ότι το αποψινό γλέντι στα Κατάπολα, που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Αμοργιανού Φεστιβάλ, ακυρώνεται. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του και σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν».

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