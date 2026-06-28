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Ραφήνα: «Εκρηκτική» η κατάσταση στο λιμάνι – Απεργία ναυτεργατών στις 3 Ιουλίου

Τα σωματεία προειδοποιούν ότι «η εξουθένωση και η εξάντληση των πληρωμάτων, οδηγεί και σε σοβαρούς κινδύνους για την ίδια την ασφάλεια τους, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα με απώλειες, τόσο υλικές όσο και ανθρώπινες»

Ακτοπλοΐα 28.06.2026, 14:01
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Ραφήνα: «Εκρηκτική» η κατάσταση στο λιμάνι – Απεργία ναυτεργατών στις 3 Ιουλίου
Αλεξάνδρα Φωτάκη

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«Εκρηκτική» χαρακτηρίζεται η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφήνας το οποίο έχει φτάσει να λειτουργεί στα όρια των δυνατοτήτων του, δεδομένης της αύξησης των ακτοπλοϊκών δρομολογίων κατά τη φετινή θερινή περίοδο που αναδεικνύει το σοβαρό πρόβλημα χωρητικότητας, με άμεσες επιπτώσεις τόσο στις ναυτιλιακές εταιρείες όσο και στα πληρώματα.

Μετά τη στάση εργασίας που κήρυξε η ΠΕΝΕΝ (Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού) την περασμένη Παρασκευή, τα σωματεία ετοιμάζονται για νέα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση αυτή τη φορά στις 3 Ιουλίου, που έχει στόχο να κλείσει για μία μέρα το λιμάνι της Ραφήνας. Στην απεργία της 3ης Ιουλίου καλούν η ΠΕΝΕΝ, η ΠΕΜΕΝ (Πανελλήνα Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού) και ο «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» (Πανελλήνια Ένωση Κατώτερων Πληρωμάτων Μηχανής ο «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»). Τα σωματεία καλούν σε συγκέντρωση στις 10πμ την Παρασκευή 3 Ιουλίου έξω από το Ε/Γ-Ο/Γ «SUPER FERRΥ».

Η ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ

Με ανακοίνωση της η ΠΕΝΕΝ απευθύνε αυστηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση σημειώνοντας «Μην διανοηθείτε να κόψετε εισιτήρια ή να κατεβάσετε επιβάτες στο λιμάνι! Μην τολμήσετε να επιχειρήσετε υπονόμευση της απεργίας μας! Μην στραφείτε κατά των απεργών και των δίκαιων διεκδικήσεων τους! Η ΠΕΝΕΝ έχει μαζί της το 100% των πληρωμάτων!».

Καλούν δε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να αναλάβει τις ευθύνες της σημειώνοντας πως «η εξορία των πληρωμάτων στο ανασφαλές αγκυροβόλιο και η καταπάτηση των δικαιωμάτων τους θα σταματήσει! Μαζί μας έχουμε όλη την τοπική κοινωνία της Ραφήνας, τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους!».

Στην ανακοίνωση για την απεργία της ερχόμενης Παρασκευής στη Ραφήνα Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ απευθύνει «ανοιχτό – δημόσιο κάλεσμα στους κατοίκους της Ραφήνας, στους εργαζομένους, στα σωματεία, στους φορείς της πόλης και στις συλλογικότητες την επόμενη Παρασκευή να είναι μαζί με τα πληρώματα, μαζί με τους απεργούς Ναυτεργάτες. Καλείται το ταξικό και αγωνιστικό κίνημα σε όλη την Αττική να έχει μαζικό – δυναμικό παρόν».

Για σοβαρούς κινδύνους κάνουν λόγο ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ

Αντίστοιχα ανακοίνωση με την οποία καλούν σε συμμετοχή στην απεργία εξέδωσαν και τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ υπογραμμίζοντας ότι «βάζουμε τέλος στην κατάσταση στο λιμάνι, που έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια της ζωής, τόσο των ναυτεργατών όσο και των επιβατών».

Στην ανακοίνωση της ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ τονίζεται για μία ακόμα φορά το γεγονός ότι «οι λιμενικές υποδομές στο λιμάνι της Ραφήνας έχουν μεγάλες ελλείψεις, οι οποίες γιγαντώνονται από τον συνωστισμό των πλοίων και την υπερφόρτωση του λιμανιού. Η Ραφήνα διαθέτει μόλις 5 θέσεις πρόσδεσης, καθημερινά εξυπηρετούνται έως και 11 πλοία, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις που υπονομεύουν την ασφάλεια για ναυτεργάτες και επιβάτες. Η συσσώρευση αυτή έχει ως αποτέλεσμα εξαντλητικά ωράρια, για το σύνολο των πληρωμάτων όλων των πλοίων που προσεγγίζουν το λιμάνι της Ραφήνας και όλων των ειδικοτήτων, από τη μηχανή μέχρι το κατάστρωμα, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα κέρδη των εφοπλιστών».

Υπογραμμίζουν δε ότι «η κατάσταση δημιουργεί κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των ναυτεργατών, των επιβατών και των κατοίκων της περιοχής».

Ανεπαρκείς υποδομές

Όπως αναφέρουν «την ευθύνη έχει το Υπουργείο Ναυτιλίας και οι αρμόδιες αρχές, που επιτρέπουν να λειτουργεί ένα λιμάνι με ανεπαρκείς υποδομές, χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό, χωρίς ασφαλείς συνθήκες πρόσδεσης, αναχώρησης και παραμονής των πλοίων, ενώ ταυτόχρονα εγκρίνεται υπερβολικός αριθμός δρομολογημένων πλοίων για τις πραγματικές δυνατότητες του λιμανιού».

Τα πλοία μένουν σε περιοχή που δεν είναι χαρακτηρισμένη ως αγκυροβόλιο

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι «πλοία αναγκάζονται να παραμένουν εκτός λιμένα και να αγκυροβολούν σε θαλάσσια περιοχή που δεν είναι χαρακτηρισμένη ως αγκυροβόλιο, χωρίς καμία ασφάλεια, πρακτική που αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο για την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος και της ναυσιπλοΐας συνολικά. Ταυτόχρονα αυτή η τακτική οδηγεί σε εξουθένωση των ναυτεργατών, καθώς αυξάνει τον εργάσιμο χρόνο, ενώ παράλληλα οι συνάδελφοι που υπηρετούν στα πλοία και είναι εκτός φυλακής ή βάρδιας, στερούνται το δικαίωμα της εξόδου».

Όπως επισημαίνουν «η εξουθένωση και η εξάντληση των πληρωμάτων, οδηγεί και σε σοβαρούς κινδύνους για την ίδια την ασφάλεια τους, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα με απώλειες, τόσο υλικές όσο και ανθρώπινες».

Κίνδυνοι και για την τοπική κοινωνία

Ενώ η συσσώρευση πλοίων «είναι εξίσου επιβαρυντική και στην κυκλοφορία στο οδικό σύστημα της περιοχής, που δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την τοπική κοινωνία. Τα βυτία μεταφοράς καυσίμων διέρχονται μέσα από τον αστικό ιστό, ενώ σε ώρες αιχμής οι δρόμοι της περιοχής «μπλοκάρουν» από την κυκλοφορία, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση και την ασφάλεια των κατοίκων.Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, όπου σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού δεν υπάρχουν επαρκείς και ασφαλείς διαδρομές διαφυγής είτε προς τη θάλασσα, είτε προς το λιμάνι, είτε προς άλλη κατεύθυνση».

Για την ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ «όλα αυτά γίνονται στο όνομα της κερδοφορίας και του ανταγωνισμού των ναυτιλιακών εταιρειών. Αυτή την περίοδο, ειδικά στη Ραφήνα, οι εταιρείες FAST FERRIES, GOLDEN STAR FERRIES, SEAJETS κονταροχτυπιούνται δημόσια για το ποια θα πάρει μεγαλύτερο μερίδιο από την πίτα της ακτοπλοϊκής κίνησης».

Όπως ξεκαθαρίζουν «οι ναυτεργάτες δεν έχουν καμία δουλειά να στοιχηθούν πίσω από τα συμφέροντα της μιας ή της άλλης εταιρείας. Δεν θα γίνουμε εργαλείο στους ανταγωνισμούς των εφοπλιστών».

Βολές και προς ΠΝΟ

Η ανακοίνωση καταγγέλλει και την ΠΝΟ σημειώνοντας ότι η πλειοψηφία της διοίκησης της «σε όλη αυτή τη απαράδεκτη κατάσταση, για ακόμη μια φορά, δεν έχει πάρει θέση για αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα, την ώρα που οι Ναυτεργάτες σε όλες τις επιστασίες είναι εκτεθειμένοι και εξουθενωμένοι, από τα ατελείωτα ωράρια που έχουν διαμορφωθεί. Επιβεβαιώνει το ρόλο της ως υπερασπιστής της κοινωνικής συναίνεσης και του συμβιβασμού στις επιδιώξεις των εφοπλιστών, που έρχονται πάντα σε αντίθεση με τη ζωή και τις συνθήκες εργασίες των ναυτεργατών. Να πάρει τώρα θέση και να σταματήσει να κρύβεται προκλητικά».

Οι απαιτήσεις των σωματείων

ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ ζητούν:

1) Αύξηση των οργανικών συνθέσεων ώστε να μην παραβιάζονται οι ώρες ανάπαυσης του πληρώματος

2) Ασφαλές αγκυροβόλιο με rotation πλοίων με ευθύνη των αρμόδιων αρχών.

3) Σύγχρονες ασφαλείς λιμενικές υποδομές. Άμεσα να τοποθετηθεί βοηθητικό ρυμουλκό στο λιμάνι της Ραφήνας για την ασφαλή κίνηση των πλοίων.

Το λιμάνι της Ραφήνας στα όρια του

Αξίζει να σημειωθεί ότι το λιμάνι της Ραφήνας αδυνατεί να φιλοξενήσει το σύνολο των πλοίων που εξυπηρετούν τις γραμμές της Ραφήνας, βάση της πολιτικής ελλιμενισμού που έχει εγκρίνει ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας (ΟΛΡ), ο μέγιστος αριθμός πλοίων που μπορούν να διανυκτερεύουν εντός του λιμένα είναι τέσσερα.

Προσθήκη ταχύπλοων

Ωστόσο, μετά την προσθήκη δύο ακόμη ταχυπλόων της SeaJets σε σχέση με πέρυσι, ο συνολικός αριθμός των πλοίων που χρειάζονται θέση διανυκτέρευσης υπερβαίνει πλέον τις δυνατότητες του λιμανιού καθώς τα πλοία συμβατικά και ταχύπλοα που πρέπει να εξυπηρετηθούν είναι επτά.

Έτσι, κάθε βράδυ δύο συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά υποχρεώνονται να παραμένουν στο αγκυροβόλιο της Ραφήνας μέχρι την αναχώρησή τους το επόμενο πρωί, με αποτέλεσμα τα πληρώματά τους να παραμένουν επί 24 ώρες στο πλοίο.

Γιατί μένουν έξω τα συμβατικά πλοία

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Τα ταχύπλοα, λόγω του σχεδιασμού τους, αλλά και του γεγονότος ότι δεν διαθέτουν καμπίνες ενδιαίτησης για τα πληρώματα ούτε μπορούν εύκολα να παραμείνουν στο αγκυροβόλιο χωρίς πρόσθετη στελέχωση για τη νυχτερινή βάρδια. Ως αποτέλεσμα, η διανυκτέρευση εκτός λιμένα μεταφέρεται ουσιαστικά στα συμβατικά πλοία, τα οποία διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές για τη φιλοξενία των πληρωμάτων.

Υπάρχει θεωρητικά και η λύση της μεθόρμισης σε άλλο λιμάνι, όπως το Λαύριο, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Ήδη δυο πλοία ένα ταχύπλοο και ένα συμβατικό επιλέγουν αυτή τη λύση. Ωστόσο, κάτι τέτοιο συνεπάγεται σημαντική επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ιδίως για τα συμβατικά πλοία που εξυπηρετούν τις γραμμές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο κατά την κερδοφόρα θερινή περίοδο, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα ταχύπλοα.

Παράλληλα, αναδεικνύεται και ένα θεσμικό κενό: το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) και το υπουργείο Ναυτιλίας εγκρίνουν κάθε χρόνο τα δρομολόγια, χωρίς όμως να προβλέπονται αντίστοιχες θέσεις διανυκτέρευσης ή μεθόρμισης στα λιμάνια. Έτσι, η αύξηση των δρομολογίων δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη πρόβλεψη για τις λιμενικές υποδομές.

Πηγή: in.gr

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Η JPMorgan διατηρεί την κορυφαία συνολική θέση για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αγροτικές ενισχύσεις: Πληρωμή 617,5 εκατ. ευρώ σε 529.494 δικαιούχους για το 2025
AGRO

Πληρωμή 617,5 εκατ. ευρώ για τις αγροτικές ενισχύσεις του 2025

Ολοκληρώθηκε η αποστολή προς πληρωμή των ενισχύσεων του Πυλώνα Ι, με το συνολικό ποσό του πρώτου εξαμήνου να υπερβαίνει ήδη το 1,061 δισ. ευρώ

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