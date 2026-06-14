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Μετατόπιση κεφαλαίων εντός του οικοσυστήματος ΤΝ

Η διόρθωση των τεχνολογικών μετοχών, οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων οδηγούν τους επενδυτές σε αναζήτηση ασφάλειας και αξίας σε ενεργειακές υποδομές, ακίνητα και εταιρείες πραγματικών περιουσιακών στοιχείων.

Opinion 14.06.2026, 08:00
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Μετατόπιση κεφαλαίων εντός του οικοσυστήματος ΤΝ
Συμεών Μαυρουδής

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Μετά από πολλούς μήνες εντυπωσιακής ανόδου, οι τεχνολογικές μετοχές δέχονται πλέον τις πρώτες σοβαρές πιέσεις.

Από τις αρχές Ιουνίου, ο Nasdaq έχει υποχωρήσει περίπου 7%, ενώ ο τεχνολογικός κλάδος του S&P 500 έχει χάσει περίπου 11%, σε περιβάλλον διόρθωσης.

Η εξέλιξη αυτή έχει διαγράψει τρισεκατομμύρια δολάρια χρηματιστηριακής αξίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου και επαναφέρει το ερώτημα που απασχολεί πλέον ολοένα και περισσότερους επενδυτές: πρόκειται για μια φυσιολογική διόρθωση μετά από ένα ισχυρό ράλι ή για τα πρώτα σημάδια αποσυμπίεσης της φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης;

Ο βασικός καταλύτης της πρόσφατης υποχώρησης ήταν τα ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ. Οι νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα ανήλθαν στις 172.000 έναντι εκτίμησης μόλις 80.000. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι η αμερικανική οικονομία παραμένει ανθεκτική, γεγονός που μειώνει την ανάγκη για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Παράλληλα, οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να παραμένουν αυξημένες. Η άνοδος των τιμών ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει τόσο τον δείκτη τιμών παραγωγού όσο και τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό τους επόμενους μήνες. Ως αποτέλεσμα, οι αγορές έχουν αρχίσει να προεξοφλούν αυξημένη πιθανότητα νέας αύξησης επιτοκίων αντί για μείωση έως το τέλος του έτους.

Αυτό το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τις μετοχές τεχνολογίας. Οι αποτιμήσεις πολλών εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη βασίζονται σε πολύ υψηλές προσδοκίες μελλοντικής ανάπτυξης. Όταν τα επιτόκια παραμένουν υψηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η παρούσα αξία αυτών των μελλοντικών κερδών μειώνεται, οδηγώντας σε πιέσεις στις αποτιμήσεις.

Η διόρθωση δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνολογία. Ο χρυσός έχει υποχωρήσει περίπου 13% τις τελευταίες εβδομάδες, οι εταιρείες εξόρυξης χρυσού έχουν χάσει πάνω από 20%, ενώ το ασήμι έχει καταγράψει ακόμη μεγαλύτερες απώλειες. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την άνοδο των πραγματικών επιτοκίων και τη μετατόπιση των προσδοκιών προς ένα πιο αυστηρό περιβάλλον νομισματικής πολιτικής.

Αντίθετα, ο ενεργειακός κλάδος συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Παρά τη μεταβλητότητα στις τιμές του πετρελαίου, οι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται κοντά στα υψηλά τους επίπεδα για το έτος. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, η αυξημένη ζήτηση ενέργειας και η στρατηγική σημασία των ενεργειακών υποδομών διατηρούν το επενδυτικό ενδιαφέρον στον κλάδο.

Ωστόσο, η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη ίσως βρίσκεται αλλού. Ολοένα και περισσότερα κεφάλαια φαίνεται να μετακινούνται προς εταιρείες πραγματικών περιουσιακών στοιχείων, όπως υποδομές, δίκτυα μεταφοράς, αγωγοί, ενεργειακές εγκαταστάσεις και ακίνητα. Πρόκειται για επιχειρήσεις που διαθέτουν πιο προβλέψιμες ταμειακές ροές, συχνά προστασία έναντι του πληθωρισμού μέσω συμβατικών ρητρών αναπροσαρμογής και αποτιμήσεις σαφώς χαμηλότερες από εκείνες των τεχνολογικών κολοσσών.

Η επενδυτική λογική είναι απλή. Οι υποδομές επωφελούνται έμμεσα από την έκρηξη επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς όμως να διαπραγματεύονται σε υπερβολικούς πολλαπλασιαστές. Τα νέα data centers χρειάζονται ηλεκτρική ενέργεια, δίκτυα μεταφοράς, αγωγούς φυσικού αερίου και τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Έτσι, αρκετοί επενδυτές επιλέγουν να τοποθετηθούν στους «προμηθευτές» της ανάπτυξης αντί στους άμεσους πρωταγωνιστές της.

Το μεγάλο ερώτημα για τις αγορές παραμένει η πορεία του πληθωρισμού και οι επόμενες κινήσεις της Federal Reserve. Αν οι ενεργειακές πιέσεις αποκλιμακωθούν και ο πληθωρισμός επιστρέψει σε καθοδική τροχιά, η πρόσφατη διόρθωση της τεχνολογίας ενδέχεται να αποδειχθεί προσωρινή. Αν όμως τα επιτόκια παραμείνουν υψηλά για μεγαλύτερο διάστημα και τα εταιρικά κέρδη αρχίσουν να επηρεάζονται από το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης και ενέργειας, η σημερινή εναλλαγή κεφαλαίων μπορεί να εξελιχθεί σε μια πολύ ευρύτερη και πιο μακροχρόνια αλλαγή ηγεσίας στις αγορές.

Για την ώρα, τα δεδομένα δείχνουν ότι η αγορά δεν εγκαταλείπει πλήρως την τεχνητή νοημοσύνη. Φαίνεται όμως να αναζητά μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης, αποτίμησης και πραγματικών ταμειακών ροών, ένα στοιχείο που ίσως καθορίσει τους μεγάλους νικητές της επόμενης επενδυτικής φάσης.

Ο Συμεών Μαυρουδής είναι Διαχειριστής Α/Κ και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων στη Fast Finance ΑΕΠΕΥ

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